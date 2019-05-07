Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek

Teknoloji Editörü
Microsoft, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilerden en dikkat çekeni, şirketlerin Internet Explorer görüntü oluşturma motorunu kullanarak, eski siteleri doğrudan yeni Edge Chromium tarayıcısına yüklemelerini sağlayacak olan "IE Modu".
İşletmeler için tasarlandıInternet Explorer'ı uzun bir süre önce kullanmayı bırakmış olsanız da, tarayıcı birçok işletme tarafından keni iç sitelerini yüklemek için hala gereklidir. Microsoft bu durumu avantaja çevirerek, işletmelerin bu gereksinimini ortadan kaldırmak için yeni Edge tarayıcısına Internet Explorer modunu eklediğini açıkladı.
Microsoft yöneticilerinden Joe Belfiore, bu modun sadece işletmeler için tasarlandığını belirterek bu durumun, işletmelerin Chrome ve Internet Explorer kullanmak yerine Chromium tabanlı Edge kullanmaları için büyük bir teşvik olacağına inandığını ifade ediyor. Şirketin ayrıca, kullanıcıların internet üzerinde izlenmelerinin önüne geçen bazı gizlilik iyileştirmeleri üzerinde de çalıştığı da sızan bilgiler arasında.
https://www.theverge.com/2019/5/6/18527875/microsoft-chromium-edge-new-features-build-2019 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Göründüğü gibi 2. ekran görüntüsünde yazılar bugda kalıyor. Arka planda bugda kalan süre işlemiyor. Tarıyıcı gayet iyi. Diğer Edge gibi kasıntı değil. Ama sırf bu bug yüzünden kullanamıyorum. Stabil sürümün çıkmasını bekleyeceğim. Umarım stabil sürümde düzeltirler.
Olayın tek ana fikri ise madem bu dandik Edge'in içine IE modu ekleniyor bari IE yi Windows 10 bileşeni olmaktan çıkarın.