Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek

Microsoft'un bir süredir üzerinde çalıştığı Chromium tabanlı Edge tarayıcısı, içinde "IE Mode" adı altında yerleşik bir Internet Explorer tarayıcısını da barındıracak.
2 hf.
3,2b
1
10
Tarayıcılar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilerden en dikkat çekeni, şirketlerin Internet Explorer görüntü oluşturma motorunu kullanarak, eski siteleri doğrudan yeni Edge Chromium tarayıcısına yüklemelerini sağlayacak olan "IE Modu".

İşletmeler için tasarlandı

Internet Explorer'ı uzun bir süre önce kullanmayı bırakmış olsanız da, tarayıcı birçok işletme tarafından keni iç sitelerini yüklemek için hala gereklidir. Microsoft bu durumu avantaja çevirerek, işletmelerin bu gereksinimini ortadan kaldırmak için yeni Edge tarayıcısına Internet Explorer modunu eklediğini açıkladı.

Microsoft yöneticilerinden Joe Belfiore, bu modun sadece işletmeler için tasarlandığını belirterek bu durumun, işletmelerin Chrome ve Internet Explorer kullanmak yerine Chromium tabanlı Edge kullanmaları için büyük bir teşvik olacağına inandığını ifade ediyor. Şirketin ayrıca, kullanıcıların internet üzerinde izlenmelerinin önüne geçen bazı gizlilik iyileştirmeleri üzerinde de çalıştığı da sızan bilgiler arasında.

https://www.theverge.com/2019/5/6/18527875/microsoft-chromium-edge-new-features-build-2019 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
The Hollow 2 hf.
Edge'in video playerında aşağıda gösterdiğim sorunu yaşayan var mı? O kadar araştırdım bir çözüm bulamadım. Bu arada yeni sızan betasını kurdum, denedim. Daha önce de Canary'yi denemiştim aynı sorun devam ediyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Göründüğü gibi 2. ekran görüntüsünde yazılar bugda kalıyor. Arka planda bugda kalan süre işlemiyor. Tarıyıcı gayet iyi. Diğer Edge gibi kasıntı değil. Ama sırf bu bug yüzünden kullanamıyorum. Stabil sürümün çıkmasını bekleyeceğim. Umarım stabil sürümde düzeltirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 2 hf.
IE sizin sandığınız gibi millet girsin Interneti gezsin diye değil, tarih öncesi Intranet veya özel çözümlerde kullanılan ( özellikle ActiveX nedeniyle ) mecburi bir çözüm.
Olayın tek ana fikri ise madem bu dandik Edge'in içine IE modu ekleniyor bari IE yi Windows 10 bileşeni olmaktan çıkarın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 2 hf.
Internet Explorer da açık çıkmıştı. O açık da yerleşik olarak gelir...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
intel7mix 2 hf.
Gelecek görmüyorlar ki, reklamlarla kullanıcı çekme derdindeler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
planetech 2 hf.
Diğer tarayıcılarda açınca çıkan XML dom ikazı kalkacak mı? Eğer öyleyse ve Mac için de çıkacaksa tadından yenmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yorumculuklar 2 hf.
Bu web sayfasından bir şeyler oluşturmak ve arayüzün sadeliği çok hoşuma gitti, böyle bir şey beklemezdim. Keşke "coming to Linux" gibi bir şey daha görseydik sonda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 2 hf.
Neden?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FatihAsl 2 hf.
IE, Microsoftun başına bela oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Amd64x2 2 hf.
Ya bırakın Allah aşkına, az buçuk CSS ile ilgilenen herkes bilir ki ie tam bir baş belasıdır, frontend cilere her zaman kan kusturmuştur. Eski sitelere destek'ten sonrasını okumadım zaten.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 2 hf.
Mantikli. Microsoft'un bu ince durusu bazen de kulfet veya tepkilere vesile olmaktadir...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3174 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft edge, internet explorer ve
5 etiket daha chromium microsoft edge chromium Tarayıcılar Yazılım Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 hf. Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Yeni nesil Google Asistan 10 kat hızlı cevap veriyor 2 hf. Golf boyutlarındaki elektrikli Volkswagen ID.3'ün yeni görüntüleri ortaya çıktı 2 hf. Google'dan 3 boyutlu arama sonuçları 2 hf. Artırılmış Gerçeklik tabanlı Minecraft oyununun tanıtıcı videosu yayınlandı 2 hf. Apple önümüzdeki ayki WWDC 2019 konferansında yeni Mac Pro'yu sahneye çıkarabilir 2 hf. Özel HP kontrolcüsü dizüstü modellerinde en yüksek güvenliği vadediyor 2 hf. Instagram’a bilgi denetimi geliyor 2 hf. Windows 10'a emoji destekli modern bir "komut satırı" geliyor 2 hf. 150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme 2 hf. AnTuTu, Nisan ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı 2 hf. Samsung Galaxy Note 10, beklenenden daha hızlı bir şarj teknolojisi ile gelebilir 2 hf. Xiaomi’den uygun fiyatlı akıllı çöp kutusu 2 hf. Tesla modelleri artık kendi kendine teşhis koyup arızalı parçanın yenisini sipariş edebiliyor 2 hf. React Native for Windows duyuruldu 2 hf. Lumia 950 üzerinde Windows 10 çalıştırıldı 2 hf. Apple, WWDC 2019 konferansında büyük yazılımsal değişiklikleri duyuracak 2 hf. Google, Android Auto'yu yeni tasarım ve özelliklerle güncelledi 2 hf. Lenovo ThinkBook dizüstü serisi geliyor 2 hf. 2019 Skoda Superb'in ilk ipucu görseli paylaşıldı 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek Sonraki Google Play 2019 ödülleri sahiplerini buldu 2 hf. Mercedes-Benz'in elektrikli SUV'si EQC, üretime girdi 2 hf. Çift ekranlı LG V50 ThinQ 5G bu hafta piyasaya sürülüyor 2 hf. 2018’de yenilenebilir enerji üretimindeki büyüme hızı durdu 2 hf. Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri 2 hf. Word Online yazılımında yapay zekâ en büyük yardımcınız olacak 2 hf. Visual Studio projeleri artık çevrim içi düzenlenebilecek 2 hf. OnePlus 7’nin görselleri ortaya çıktı, su damlası çentik ile geliyor 2 hf. Outlook.com artık masaüstü bildirimleri destekliyor 2 hf. Hollanda elektriğini çatılardan karşılıyor: Kurulu güç 5GW’a yaklaştı 2 hf. Anne karnındaki bebekler dokunma hislerini nasıl algılıyor? 2 hf. Craig Wright, Bitcoin adreslerini açıklayacak 2 hf. Hackerlar çevrimiçi kampüs hizmetlerini hedefleyerek öğrencilerin kart bilgilerini kopyaladı 2 hf. Windows 10 güncelleme zamanlaması değişiyor 2 hf. Aşı reddi, Amerika'da son 25 yılın en büyük kızamık salgınına yol açtı 2 hf. Creative Commons'un görsel arama motoru hizmete başladı 2 hf. 2019'un ilk dört ayında Türkiye'de en çok satan SUV modelleri [Galeri] 2 hf. Turkcell’den Ramazan’a özel Salla Kazan kampanyası 2 hf. Huawei P30 lite bu ay içerisinde Türkiye’ye geliyor 2 hf. 2019 model iPhone'larda yeni bir anten teknolojisi kullanılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim