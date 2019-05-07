Microsoft'un Chromium Edge tarayıcısında, Internet Explorer yerleşik olarak gelecek

Microsoft, Chromium tabanlı yeni Edge tarayıcısı ile ilgili bazı bilgiler paylaştı. Bu bilgilerden en dikkat çekeni, şirketlerin Internet Explorer görüntü oluşturma motorunu kullanarak, eski siteleri doğrudan yeni Edge Chromium tarayıcısına yüklemelerini sağlayacak olan "IE Modu".

İşletmeler için tasarlandı

https://www.theverge.com/2019/5/6/18527875/microsoft-chromium-edge-new-features-build-2019

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Internet Explorer'ı uzun bir süre önce kullanmayıolsanız da, tarayıcı birçok işletme tarafından keni iç sitelerini yüklemek için hala gereklidir.bu durumu avantaja çevirerek, işletmelerin bu gereksinimini ortadan kaldırmak için yenitarayıcısına Internet Explorer modunu eklediğini açıkladı.Microsoft yöneticilerinden Joe Belfiore, bu modun sadece işletmeler için tasarlandığını belirterek bu durumun, işletmelerin Chrome ve Internet Explorer kullanmak yerinetabanlı Edge kullanmaları için büyük bir teşvik olacağına inandığını ifade ediyor.ayrıca, kullanıcıların internet üzerinde izlenmelerinin önüne geçen bazıiyileştirmeleri üzerinde de çalıştığı da sızan bilgiler arasında.