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Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı

Microsoft Edge tarayıcısının Chromium tabanlı yeni bir versiyonunun geliştirildiği uzun zamandır biliniyor. Bu tarayıcının beta sürümü sızdırıldı. Detaylar haberimizde.
2 ay
5,3b
1
6
Tarayıcılar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı
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Geçtiğimiz senenin sonunda Microsoft’un Edge tarayıcısını Chromium tabanlı bir hale getireceği duyurulmuştu. Bugün ise bu tarayıcının beta sürümü sızdırıldı. Google tarafından açık kaynak kodlu olarak paylaşılan Chromium projesi isminden de tahmin edebileceğiniz gibi Chrome’un da temelini oluşturuyor. Bu da Chrome kullanıcılarının Edge’e geçmesini çok daha kolay bir hale getirebilir.

Chrome eklentileri yüklenebiliyor

Sızdırılan sürüm beta yazılımlar yayınlayan siteler üzerinden indirilebiliyor. Ancak güvenliğiniz için bu bağlantılar üzerinden tarayıcıyı indirmeye çalışmamanız daha doğru olacaktır. Yeni tarayıcı incelendiğinde Chrome ile olan benzerliğin haliyle oldukça fazla olduğu görülüyor. Ancak Windows 10 tasarım çizgilerinden esintiler görüldüğü de bir gerçek. Örneğin ayarlar kısmına girdiğinizde Windows 10 benzeri bir tasarımla karşılaşıyorsunuz.

Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı
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Yeni Edge tarayıcı Chrome için hazırlanan eklentileri de destekliyor. Yani Chrome Web Mağazası’na girerek istediğiniz eklentiyi yeni Edge tarayıcısı içerisine yükleyebiliyorsunuz. Ancak bu işlemi yapmak için ayarlar kısmından öncelikle “Diğer mağazalardan eklenti yüklemeye izin ver.” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Ek olarak test aşamasında olan bir sürümle karşı karşıya olsak da karanlık mod özelliğinin şimdiden sunulduğunu söyleyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "Microsoft Telefonunuz uygulaması ile Android cihazlara link paylaşın"

Kısacası yeni Edge tarayıcısı Microsoft tarafından baştan ele alınmış bir Chrome versiyonu olarak tanımlanabilir. Bunu ilk girdiğiniz anda tüm şifre ve yer işaretlerinizin anında yeni Edge ile senkronize edilmesinden de fark edebiliyorsunuz. Tabii ki son sürümü olmadığından dolayı yeni Edge'in ileride çok daha dikkat çekici özellikler ile donatılması mümkün. Tarayıcı tarafında bir türlü istediği sonuçları alamayan Microsoft’un Chromium hamlesi başarılı olacak mı hep birlikte göreceğiz.


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bkaakco 2 ay en beğenilen
Edge bu haliyle bile fena değil. Ara sıra kullanıyorum. Chromium tabanlı oldu mu Chrome'u bırakabilirim.

Ekleme: Denedim, olmuş bu.
Edge bu haliyle bile fena değil. Ara sıra kullanıyorum. Chromium tabanlı oldu mu Chrome'u bırakabilirim.Ekleme: Denedim, olmuş bu....
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maxmania 2 ay
chrome ve edgeye bulaşmam. pcde de, mobilde de firefox ve opera ikilisi fazlasıyla yetiyor.
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bkaakco 2 ay en beğenilen
Edge bu haliyle bile fena değil. Ara sıra kullanıyorum. Chromium tabanlı oldu mu Chrome'u bırakabilirim.

Ekleme: Denedim, olmuş bu.
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smart1978 2 ay
Dun sizdirilmisti merak edip kurmak isteyenlere :
1drv.ms/...
Test amacli kullanin 24 saat icinde de silmenizi oneririm. Devamli kullanimda olusacak sorunlardan vs mesulyetim yoktur.
Suan yazmaktayim :)
Kurulum yaptiktan sonra eski Edge Tarayiciniz da duruyor yani guncellemiyor bu sizinti erken onizleme surumunde. Ayni ikona sahip yeni bir tarayici olarak yuklenmektedir.
Sanirim final surumunde direk terfi ile olacaktir.
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The.Mafia 2 ay
Çok fazla tutacağını sanmıyorum
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FatihAsl 2 ay
Mobil tarafta başarılı olamayan Windows da bir gün Linux çekirdeğine geçecek
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Askaparta 2 ay
Dediğiniz gibi tekeli kırılacaktır bir gün. Chrome liderliğini sürdürecektir.
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