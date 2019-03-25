Microsoft’un Chromium tabanlı Edge tarayıcısı sızdırıldı

Geçtiğimiz senenin sonunda Microsoft’un Edge tarayıcısını Chromium tabanlı bir hale getireceği duyurulmuştu. Bugün ise bu tarayıcının beta sürümü sızdırıldı. Google tarafından açık kaynak kodlu olarak paylaşılan Chromium projesi isminden de tahmin edebileceğiniz gibi Chrome’un da temelini oluşturuyor. Bu da Chrome kullanıcılarının Edge’e geçmesini çok daha kolay bir hale getirebilir.

Chrome eklentileri yüklenebiliyor

Sızdırılan sürüm beta yazılımlar yayınlayan siteler üzerinden indirilebiliyor. Ancak güvenliğiniz için bu bağlantılar üzerinden tarayıcıyı indirmeye çalışmamanız daha doğru olacaktır. Yeni tarayıcı incelendiğinde Chrome ile olan benzerliğin haliyle oldukça fazla olduğu görülüyor. Ancak Windows 10 tasarım çizgilerinden esintiler görüldüğü de bir gerçek. Örneğin ayarlar kısmına girdiğinizde Windows 10 benzeri bir tasarımla karşılaşıyorsunuz.

Yeni Edge tarayıcı Chrome için hazırlanan eklentileri de destekliyor. Yani Chrome Web Mağazası’na girerek istediğiniz eklentiyi yeni Edge tarayıcısı içerisine yükleyebiliyorsunuz. Ancak bu işlemi yapmak için ayarlar kısmından öncelikle “Diğer mağazalardan eklenti yüklemeye izin ver.” seçeneğini aktif etmeniz gerekiyor. Ek olarak test aşamasında olan bir sürümle karşı karşıya olsak da karanlık mod özelliğinin şimdiden sunulduğunu söyleyebiliriz.

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Kısacası yeni Edge tarayıcısı Microsoft tarafından baştan ele alınmış bir Chrome versiyonu olarak tanımlanabilir. Bunu ilk girdiğiniz anda tüm şifre ve yer işaretlerinizin anında yeni Edge ile senkronize edilmesinden de fark edebiliyorsunuz. Tabii ki son sürümü olmadığından dolayı yeni Edge'in ileride çok daha dikkat çekici özellikler ile donatılması mümkün. Tarayıcı tarafında bir türlü istediği sonuçları alamayan Microsoft’un Chromium hamlesi başarılı olacak mı hep birlikte göreceğiz.