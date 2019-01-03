Microsoft'un yeni geliştirdiği teknolojiyle, sesli asistan fısıltıyı anlayabilecek

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından Aralık 2018'de yayınlanan yeni bir patente göre Microsoft önümüzdeki dönemde, kullanıcıların sessiz komutlar kullanarak sanal bir asistanı kontrol etmesine izin veren yeni bir teknolojiyi kullanıma sunacak.

Sessiz komut teknolojisi

Microsoft'un almış olduğu patent, eğer çevrenizi rahatsız etmek istemediğiniz bir ortamdaysanız, sanal asistana fısıltı yoluyla komutlar verebileceğiniz bir teknolojiyi kapsıyor. Kullandığınız cihazı ağzınıza yaklaştırarak sessiz bir şekilde konuşmanız bile, sanal asistanın komutu algılamasına yeteceği ifade ediliyor.

https://www.windowscentral.com/microsoft-has-patented-method-silent-voice-commands-maintaining-privacy

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Yazılım devinin geliştirdiği bu, kullanıcıların telefon veya bilgisayarlarına komut verirkenbir görüntü vermelerinin de önüne geçeceği belirtiliyor. Bakalım şirket bu teknolojiyipek de memnun olmadığı'da mı yoksa diğer sesli asistanlarda mı kullanacak hep beraber göreceğiz.