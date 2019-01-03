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Microsoft'un yeni geliştirdiği teknolojiyle, sesli asistan fısıltıyı anlayabilecek

Yazılım devi Microsoft'un geçtiğimiz Aralık ayında aldığı yeni bir patent ortaya çıktı. Bu patente göre sesli asistanlara fısıltı yoluyla komut vermek mümkün hale gelecek.
4 ay
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından Aralık 2018'de yayınlanan yeni bir patente göre Microsoft önümüzdeki dönemde, kullanıcıların sessiz komutlar kullanarak sanal bir asistanı kontrol etmesine izin veren yeni bir teknolojiyi kullanıma sunacak.

Sessiz komut teknolojisi

Microsoft'un almış olduğu patent, eğer çevrenizi rahatsız etmek istemediğiniz bir ortamdaysanız, sanal asistana fısıltı yoluyla komutlar verebileceğiniz bir teknolojiyi kapsıyor. Kullandığınız cihazı ağzınıza yaklaştırarak sessiz bir şekilde konuşmanız bile, sanal asistanın komutu algılamasına yeteceği ifade ediliyor.
Yazılım devinin geliştirdiği bu sessiz komut teknolojisinin, kullanıcıların telefon veya bilgisayarlarına komut verirken garip bir görüntü vermelerinin de önüne geçeceği belirtiliyor. Bakalım şirket bu teknolojiyi performansından pek de memnun olmadığı Cortana'da mı yoksa diğer sesli asistanlarda mı kullanacak hep beraber göreceğiz.

https://www.windowscentral.com/microsoft-has-patented-method-silent-voice-commands-maintaining-privacy Yorum Yaz
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DH Misafiri 4 ay
cia vol bilmem kaç?
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TheShadow 4 ay
Önce Türkçe'yi sökseydi şu Cortana. Biz bağırarak da komut verirdik...
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