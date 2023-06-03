Microsoft, Cortana asistanının fişini çekiyor

Mayıs ayındaki Build konferansı sırasında Microsoft, görev çubuğunuzda yaşayacak ve Cortana'nın yaygın olarak piyasaya sürüldüğünde yaptığı her şeyi ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacak yeni Windows Copilot aracını duyurdu. Copilot ile birlikte esasında Cortana'nın Windows'taki kullanımının durdurulması da sürpriz olmaktan çıktı. Windows Copilot ise içerik özetleme, metni yeniden yazma, soru sorma, bilgisayarınızın ayarlarını yapma ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı bir araç olarak hizmet edecek.
Microsoft'un Cortana'yı Windows'tan tam olarak ne zaman kaldıracağı belli değil. ortana Windows'tan kalkıyor olsa da Microsoft, Cortana'nın Outlook mobil ve Microsoft Teams üzerinden kullanılmaya devam edeceğini söylüyor. Ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini belirtelim. Teams ve Outlook yakında yapay zeka ile daha derin bir entegrasyona girecek.
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)