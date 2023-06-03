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    Microsoft, Cortana asistanının fişini çekiyor

    Microsoft, bu yılın sonuna doğru Windows’ta Cortana sesli asistanının desteğini sonlandıracak. Firma artık yoluna modern yapay zeka destekli araçların gelişimiyle devam edecek.
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    Microsoft, Cortana asistanının fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows'ta Cortana desteğini sonlandırıyor. Yazılım devi, bu yılın sonlarından itibaren "Windows'ta Cortana'yı artık bağımsız bir uygulama olarak desteklemeyeceğini" söylüyor. Microsoft, resmiyette olmasa da Cortana’yı zaten tozlu raflara kaldırmıştı. Özellikle üretken yapay zeka araçlarının Windows’a ve firmanın yazılımlarına entegre edilmesiyle fiiliyatta somut adımlar atılmıştı.

    Elveda Cortana

    Mayıs ayındaki Build konferansı sırasında Microsoft, görev çubuğunuzda yaşayacak ve Cortana'nın yaygın olarak piyasaya sürüldüğünde yaptığı her şeyi ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacak yeni Windows Copilot aracını duyurdu. Copilot ile birlikte esasında Cortana'nın Windows'taki kullanımının durdurulması da sürpriz olmaktan çıktı. Windows Copilot ise içerik özetleme, metni yeniden yazma, soru sorma, bilgisayarınızın ayarlarını yapma ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı bir araç olarak hizmet edecek.

    Microsoft, Cortana asistanının fişini çekiyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Cortana'yı ilk olarak 2015 yılında Windows 10'a getirdi ve sesli komutları kullanarak hatırlatıcılar ayarlamanıza, uygulamaları açmanıza ve sorular sormanıza olanak tanıdı. Ancak yıllar geçtikçe Microsoft, Cortana'yı Windows deneyiminden yavaş yavaş çıkarıyor. Dijital asistan, Windows 11'in piyasaya sürülmesiyle birlikte görev çubuğundaki yerini kaybetti. Microsoft ayrıca 2020 yılında iOS ve Android'deki Cortana uygulamasını kapattı ve Surface kulaklıklarında ve diğer cihazlarında Cortana desteğini sonlandırdı.

    Microsoft'un Cortana'yı Windows'tan tam olarak ne zaman kaldıracağı belli değil. ortana Windows'tan kalkıyor olsa da Microsoft, Cortana'nın Outlook mobil ve Microsoft Teams üzerinden kullanılmaya devam edeceğini söylüyor. Ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini belirtelim. Teams ve Outlook yakında yapay zeka ile daha derin bir entegrasyona girecek.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

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