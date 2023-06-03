Microsoft, Cortana asistanının fişini çekiyor

Tam Boyutta Gör Microsoft, Windows'ta Cortana desteğini sonlandırıyor. Yazılım devi, bu yılın sonlarından itibaren "Windows'ta Cortana'yı artık bağımsız bir uygulama olarak desteklemeyeceğini" söylüyor. Microsoft, resmiyette olmasa da Cortana’yı zaten tozlu raflara kaldırmıştı. Özellikle üretken yapay zeka araçlarının Windows’a ve firmanın yazılımlarına entegre edilmesiyle fiiliyatta somut adımlar atılmıştı.

Elveda Cortana

Mayıs ayındaki Build konferansı sırasında Microsoft, görev çubuğunuzda yaşayacak ve Cortana'nın yaygın olarak piyasaya sürüldüğünde yaptığı her şeyi ve daha fazlasını yapmanıza yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacak yeni Windows Copilot aracını duyurdu. Copilot ile birlikte esasında Cortana'nın Windows'taki kullanımının durdurulması da sürpriz olmaktan çıktı. Windows Copilot ise içerik özetleme, metni yeniden yazma, soru sorma, bilgisayarınızın ayarlarını yapma ve daha fazlası dahil olmak üzere kapsamlı bir araç olarak hizmet edecek.

Tam Boyutta Gör Microsoft, Cortana'yı ilk olarak 2015 yılında Windows 10'a getirdi ve sesli komutları kullanarak hatırlatıcılar ayarlamanıza, uygulamaları açmanıza ve sorular sormanıza olanak tanıdı. Ancak yıllar geçtikçe Microsoft, Cortana'yı Windows deneyiminden yavaş yavaş çıkarıyor. Dijital asistan, Windows 11'in piyasaya sürülmesiyle birlikte görev çubuğundaki yerini kaybetti. Microsoft ayrıca 2020 yılında iOS ve Android'deki Cortana uygulamasını kapattı ve Surface kulaklıklarında ve diğer cihazlarında Cortana desteğini sonlandırdı.

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Microsoft'un Cortana'yı Windows'tan tam olarak ne zaman kaldıracağı belli değil. ortana Windows'tan kalkıyor olsa da Microsoft, Cortana'nın Outlook mobil ve Microsoft Teams üzerinden kullanılmaya devam edeceğini söylüyor. Ancak bunun çok uzun sürmeyeceğini belirtelim. Teams ve Outlook yakında yapay zeka ile daha derin bir entegrasyona girecek.

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Microsoft, Cortana asistanının fişini çekiyor