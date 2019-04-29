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Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek

Mozilla'nın bir süredir Android platformunda yer alan Firefox internet tarayıcısının yerine Fenix adlı yeni bir tarayıcı geliştirdiği biliniyordu. Şimdi ise detayları ortaya çıktı.
3 hf.
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Mobil Uygulamalar
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Mozilla'nın Google Play Store'daki mevcut Firefox tarayıcısının yerini alacak olan Fenix ??adlı yeni bir tarayıcı geliştirdiği bir sır değil. Ancak, geçişin bugüne kadar nasıl gerçekleşeceğini bilinmiyordu. Mozilla tarafından gelen bazı bilgiler, merakımızı az da olsa gideriyor.

Mozilla yol planını belirledi

Şirket, Android platformundaki yeni tarayıcısı Fenix ile ilgili gelecek planlarını çizmiş durumda. Mozilla tarafından yayınlanan destek dokümanlarına göre, bu yılın Temmuz ayında yapılacak olan Firefox 68 güncellemesinden sonra, Firefox tarayıcısına büyük güncellemeler gelmeyecek ve sadece hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri mevcut olacak.
Yayınlanan belgelere göre, kullanıcılar Firefox'un yerini alacak olan Fenix tarayıcısına otomatik olarak taşınacaklar. Eski tarayıcı için desteğin en zaman sona ereceğine dair bir bilgi yok. Ancak şirketin 2020 yılının ortasına gelmeden, Fenix tarayıcısını kullanıma sunacağı söyleniyor.

https://www.ghacks.net/2019/04/26/the-future-of-firefox-for-android/ Yorum Yaz
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740turbowagon 3 hf.
Chrome`a rakip sart. Keske tutsa ama zor.
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ozakin70 3 hf.
iyide neden? tek sorun isim mi?
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SEO-Uzmanı 3 hf.
linux kullanmaya çalışan yeni bir kullanıcıyım
linux bağımlılık kütüphanesi gereksiz ve aşırı hantallık oluşturuyor
android yakında linux masa üzeri için tek başına bir alternatif olabilir gibi !
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SEO-Uzmanı 3 hf.
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alaz1903 3 hf.
Android ortamında kullandığım en hızlı ve etkili tarayıcı Microsoft Edge. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Umarım chromium tabanlı sürüme geçtiklerinde Android versiyonunu bozmazlar da aynı şekilde devam eder.
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intel7mix 3 hf.
Daha hızlı olursa tutar. Firefox cidden chrome yanında hantal kalıyor. Android tarafın da neden böyle anlamak çok güç.
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