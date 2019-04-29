Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek

Mozilla'nın Google Play Store'daki mevcut Firefox tarayıcısının yerini alacak olan Fenix ??adlı yeni bir tarayıcı geliştirdiği bir sır değil. Ancak, geçişin bugüne kadar nasıl gerçekleşeceğini bilinmiyordu. Mozilla tarafından gelen bazı bilgiler, merakımızı az da olsa gideriyor.

Mozilla yol planını belirledi

Şirket, Android platformundaki yeni tarayıcısı Fenix ile ilgili gelecek planlarını çizmiş durumda. Mozilla tarafından yayınlanan destek dokümanlarına göre, bu yılın Temmuz ayında yapılacak olan Firefox 68 güncellemesinden sonra, Firefox tarayıcısına büyük güncellemeler gelmeyecek ve sadece hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri mevcut olacak.

https://www.ghacks.net/2019/04/26/the-future-of-firefox-for-android/

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Yayınlanan belgelere göre, kullanıcılar Firefox'un yerini alacak olantarayıcısına otomatik olarak taşınacaklar. Eski tarayıcı içinen zaman sona ereceğine dair bir bilgi yok. Ancak şirketinortasına gelmeden, Fenix tarayıcısınısöyleniyor.