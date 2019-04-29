Firefox'un Android versiyonu yakında Fenix olarak değişecek

Teknoloji Editörü
Mozilla'nın Google Play Store'daki mevcut Firefox tarayıcısının yerini alacak olan Fenix ??adlı yeni bir tarayıcı geliştirdiği bir sır değil. Ancak, geçişin bugüne kadar nasıl gerçekleşeceğini bilinmiyordu. Mozilla tarafından gelen bazı bilgiler, merakımızı az da olsa gideriyor.
Mozilla yol planını belirledi
Şirket, Android platformundaki yeni tarayıcısı Fenix ile ilgili gelecek planlarını çizmiş durumda. Mozilla tarafından yayınlanan destek dokümanlarına göre, bu yılın Temmuz ayında yapılacak olan Firefox 68 güncellemesinden sonra, Firefox tarayıcısına büyük güncellemeler gelmeyecek ve sadece hata düzeltmeleri ve güvenlik güncellemeleri mevcut olacak.Yayınlanan belgelere göre, kullanıcılar Firefox'un yerini alacak olan Fenix tarayıcısına otomatik olarak taşınacaklar. Eski tarayıcı için desteğin en zaman sona ereceğine dair bir bilgi yok. Ancak şirketin 2020 yılının ortasına gelmeden, Fenix tarayıcısını kullanıma sunacağı söyleniyor.
https://www.ghacks.net/2019/04/26/the-future-of-firefox-for-android/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
linux bağımlılık kütüphanesi gereksiz ve aşırı hantallık oluşturuyor
android yakında linux masa üzeri için tek başına bir alternatif olabilir gibi !