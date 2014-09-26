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Microsoft ve GoDaddy, KOBİ'ler için işbirliğine gidiyor

4 yıl
218
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Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve GoDaddy, KOBİ'ler için işbirliğine gidiyor

İnternetin en büyük alan adı ve alan sağlayıcı platformlarından GoDaddy ile Microsoft, KOBİ'lere yönelik çeşitli yazılımlar ve hizmetler sunan bir işbirliğine gitme kararı aldı.

İşbirliği kapsamında müşteriler özel bir alan adı edinebilecekken, abonelik boyunca web sitesi oluşturma araçlarına üyelik, Office 365 tarafından sağlanan alan adına bağlı profesyonel email ve rehber yönetimi, Bing reklamlar için 50$'lık kredi, 7/24 telefon desteği hizmetleri sağlanıyor. 

İşbirliği kapsamında ilk yıl aylık abonelik 1$ olarak belirlendi. İlk yıl sonunda ise aylık abonelik ücreti 12$ olarak kesilmeye başlayacak.  

http://thenextweb.com/microsoft/2014/09/23/microsoft-godaddy-launch-suite-tech-tools-help-small-businesses-get-online/ Yorum Yaz
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