Microsoft ve Nvidia, PC Oyun Birliği'nden ayrıldı

Kısaca PCGA olarak bilinen PC Oyun Birliği iki önemli üyesini kaybetti. Microsoft ve Nvidia, kurucu üye olarak başlangıcından beri destek verdikleri birlikten ayrılırken, herhangi bir gerekçe ise belirtmediler. Artan konsol baskısına karşı, PC oyunculuğunu güçlendirmek için kurulan PC Oyun Birliği, kendi alanlarında endüstriye yön veren iki önemli ismin ayrılmasıyla birlikte kan kaybetmiş oldu.
Birliğin yakın zamanda atanan yeni başkanı Matt Ployhar, konuyla ilgili açıklamasında Microsoft ve Nvidia'nın ayrılığını doğrularken, organizasyonun ciddi oranda etkilenmeyeceğini ve çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Üyeleri arasında AMD, Corsair Memory, Dell, Intel, Logitech ve Razer gibi isimlerin yer aldığı PC Oyun Birliği'nin, tavsiye edilen PC konfigürasyonları ve performans rehberlerinin geliştirilmesiyle birlikte PC deneyiminin kolaylaştırılması ve yeni form faktörler de dahil olmak üzere PC tanımlarının güncellenmesi üzerine çalışmalar yapacağı belirtiliyor.
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kaybeden kim olur düşüsünler dünya üzerindeki okadar kullanıcı heleki pc sistemine bakıp zevkle oyun oynayanlar acı intikam alır bu işin içinde olanlardan....
PC' ye oyun çıkmazsa Ekran Kartı nasıl satacak merak ediyorum.
PC' ile ilgili üretim yapan diğer firmaların da destek vermesi gerekir diye düşünüyorum.
Senin için önemli olmayan şey dünya çapında, Wow oyuncuları dahil hayati önem arz ediyor çünkü onlarca milyon bu oyunları oynuyor.
Konuyla ilgili genel görüşüme gelirsek, ben bunun altından birşey çıkmasını bekliyorum. Microsoft'un asıl gelirini konsol üzerinden edinmeye başlaması, Nvidia'nın Tegra ile çok ciddi atılım yapması ve bunu dual core seviyesine getirmesi bana acaba yeni konsol için mi dedirtiyor...
Xbox360 Amd-Ati ile hem cpu hem gpu olarak ciddi başarı yakaladılar. Fakat Microsoft sonraki nesil konsol planlarını 2015 olarak lanse etmişken ve Nvidia'nın yeni veya muhtemel gelecek nesil Tegra platformunun da yaklaşık bu tarihlerde piyasada yaygınlaşıp oturacak olması benim kafamda ciddi kuşkular uyandırıyor. Çünkü görünen o ki Nvidia mobil platformlarda kullanacağı cpu ve gpu çözümleri ileriki nesilde muhtemelen bugün kullandığım Pc seviyesine çıkacak ki bu olursa Microsoft ile ortak bir çalışma içerisine girmeleri hem kuvvetle muhtemel hem de ikisi içinde ciddi kar sağlayacak.
http://www.microsoft.com/games/flight/
http://www.cascadegamefoundry.com/
sen de tassaruf yapip, boyle bos yorum yazarak enerjini harcama bence
Microsoft'un olmasi sacmaydi zaten, XBOX'u yaptiktan sonra Microsoft, Consolelarini satmak icin elinden geleni yapti ve PC oyunculugu zayiflatmak nerdeyse herseyi yapti, COD:MW2'de dedicated serverlari kaldirmak gibi
xbox bundan sonra fazla satmasa onun yerine ps3 felan satsa gör bakalım microsoft nasıl pc oyunculuğu birliğine destek veriyor
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