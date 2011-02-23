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Microsoft ve Nvidia, PC Oyun Birliği'nden ayrıldı

8 yıl
19,1b
1
42
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Kısaca PCGA olarak bilinen PC Oyun Birliği iki önemli üyesini kaybetti. Microsoft ve Nvidia, kurucu üye olarak başlangıcından beri destek verdikleri birlikten ayrılırken, herhangi bir gerekçe ise belirtmediler. Artan konsol baskısına karşı, PC oyunculuğunu güçlendirmek için kurulan PC Oyun Birliği, kendi alanlarında endüstriye yön veren iki önemli ismin ayrılmasıyla birlikte kan kaybetmiş oldu.

Birliğin yakın zamanda atanan yeni başkanı Matt Ployhar, konuyla ilgili açıklamasında Microsoft ve Nvidia'nın ayrılığını doğrularken, organizasyonun ciddi oranda etkilenmeyeceğini ve çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Üyeleri arasında AMD, Corsair Memory, Dell, Intel, Logitech ve Razer gibi isimlerin yer aldığı PC Oyun Birliği'nin, tavsiye edilen PC konfigürasyonları ve performans rehberlerinin geliştirilmesiyle birlikte PC deneyiminin kolaylaştırılması ve yeni form faktörler de dahil olmak üzere PC tanımlarının güncellenmesi üzerine çalışmalar yapacağı belirtiliyor.


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redline_59 8 yıl en beğenilen
bunlar yıne bıseyın pesınde ya yakında cıkar kokusu bı yerden. bunlar binmeyecegi esege ot vermezler
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V1CT0RY 8 yıl
Pc oyun birliği şimdiye kadar ne yapmış ki?
2 Yanıt Yanıtla +5
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Python 8 yıl
pc oyunculugu tabikide ölmedi zaten ölmemelide öldügü zaman ekran kartı işlemci vb. gibi donanımların satışları direk düşecektir buda büyük bir sorun yeni dönemde konsola destek iyice arttı insanlar artık konsollarda oyun oynamayı daha çok seviyorlar ki oyun satışlarında konsol genelde üstün pc nin biran önce toparlanması lazım daha çok destek daha kaliteli yapımlar gelmeli ancak korsan bunun en büyük darbesi bilemiyorum ilerde ne olur durum degişirmi degişmezmi diye ancak benim için pc oyunculugu çoktan bitti :)
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vidoko 8 yıl
bende şöle bir kurgukurayım . şimdi msoft ve nvidia birlik olmuşlar eksikliklerini kapatabiceklerini düşünerek biz daha iysini yparız bukdar kalabalığa grekyok .hem pazar payınıda kendi üzerimize çekmiş oluruz düşüncesiyle bir planları var ama nedir? inşllah su yüzüne çıkar önümüzdeki günlerde..
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sangokudbgt 8 yıl
bence pc oyunculugunun olmesi ile emulasyon camiası canlanma yasar ve butun oyunları oynamaya baslarız
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BARKU 8 yıl
bu ikisi yakin zamanda patent kulanma konusunda anlasmaya varmislardi. buyuk ihtimalle ticari bir cikar icin kendi birliklerini kurarlar ve atiye meydan okurlar. pc oyunculugunun ölmesi yada yasamasi cokta umurlarinda degildir. baska mecrada para oldugunu gorduklei anda milyarlik kartlari cop haline getirebilecek gucteler
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JrMaster 8 yıl
microsoft pc oyunculuguna son veremez eğer böyle birşey olursa zaten herkez altarnatiflere yönelcek acık kaynak yazılımına yüklencen millet ve küllerden alev olacak acık yazılım sistemleri ...
kaybeden kim olur düşüsünler dünya üzerindeki okadar kullanıcı heleki pc sistemine bakıp zevkle oyun oynayanlar acı intikam alır bu işin içinde olanlardan....

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Ju1i@~ 8 yıl
Adamlar görevlerini tamamladıkları yani PC oyunculuğunu kurtardıkları için ayrılmışlar.
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V1CT0RY 8 yıl
Pc oyun birliği şimdiye kadar ne yapmış ki?
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erdekuru 8 yıl
ev kedimiz hüsamettin bu olayı çok beğendi ve diyorki : artık oyun açılışlarında nvidia yerine AMD yazsın.
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esenkaya20 8 yıl
sevmediğimiz halde (daha doğrusu çoğu kişi linuxa sempati duyduğu halde) hala windows kullanıyorsak bunun tek sebebi oyundur. oyunu microsoft sayesinde oynuyoruz gerçek bu. onun için birlikten çekilmiş çekilmemiş pek önemli değil ama nvidia neden öyle yaptı anlamak zor.
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
nVidia neden ayrıldı acaba. Elbet gerekçesi vardır ama üzücü bir haber.

PC' ye oyun çıkmazsa Ekran Kartı nasıl satacak merak ediyorum.

PC' ile ilgili üretim yapan diğer firmaların da destek vermesi gerekir diye düşünüyorum.

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ArenaMaster 8 yıl
valla benım ıcın hıcbır onemı yok kım katılmıs kım ayrılmıs..buyuk bır ıhtımallede wow ve benzerı oyunları oynayanlar ıcınde bır sorun olmayacaktır kı suan wow oynayanların sayısı 11 mılyon cıvarında bırseydı..ustune ustluk bu oyunlar oyle max donanım gereksınımlerıde ıstemıyorlar..kısacası bu tarz oyunlara duskunlugu olanlar ıcın de hıc onemlı bır konu degıl...bu dunyada blızzard ve onun oyunları oldugu surece, konsol vs satısları yada fırst shooter oyunları bu oyuncular ıcın cok gereksız kalıyor benım kanımca....tabıı bu benım sahsı gorusum..zevkler ve renkler tartısılmaz orası ayrı...
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Kraven 8 yıl

ArenaMaster

valla benım ıcın hıcbır onemı yok kım katılmıs kım ayrılmıs..buyuk bır ıhtımallede wow ve benzerı oyunları oynayanlar ıcınde bır sorun olmayacaktır kı suan wow oynayanların sayısı 11 mılyon cıvarında bırseydı..ustune ustluk bu oyunlar oyle max donanım gereksınımlerıde ıstemıyorlar..kısacası bu tarz oyunlara duskunlugu olanlar ıcın de hıc onemlı bır konu degıl...bu dunyada blızzard ve onun oyunları oldugu surece, konsol vs satısları yada fırst shooter oyunları bu oyuncular ıcın cok gereksız kalıyor benım kanımca....tabıı bu benım sahsı gorusum..zevkler ve renkler tartısılmaz orası ayrı...


Senin için önemli olmayan şey dünya çapında, Wow oyuncuları dahil hayati önem arz ediyor çünkü onlarca milyon bu oyunları oynuyor.





Konuyla ilgili genel görüşüme gelirsek, ben bunun altından birşey çıkmasını bekliyorum. Microsoft'un asıl gelirini konsol üzerinden edinmeye başlaması, Nvidia'nın Tegra ile çok ciddi atılım yapması ve bunu dual core seviyesine getirmesi bana acaba yeni konsol için mi dedirtiyor...
Xbox360 Amd-Ati ile hem cpu hem gpu olarak ciddi başarı yakaladılar. Fakat Microsoft sonraki nesil konsol planlarını 2015 olarak lanse etmişken ve Nvidia'nın yeni veya muhtemel gelecek nesil Tegra platformunun da yaklaşık bu tarihlerde piyasada yaygınlaşıp oturacak olması benim kafamda ciddi kuşkular uyandırıyor. Çünkü görünen o ki Nvidia mobil platformlarda kullanacağı cpu ve gpu çözümleri ileriki nesilde muhtemelen bugün kullandığım Pc seviyesine çıkacak ki bu olursa Microsoft ile ortak bir çalışma içerisine girmeleri hem kuvvetle muhtemel hem de ikisi içinde ciddi kar sağlayacak.
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X-FI 8 yıl
nvididaan beklemezdim ohaa yanii. pc oyunculupundan bahsediyoruz nvida kartlardan bahsediyoruz şirketin yaptığına bak... yazık çok yazık...
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emrahrasa 8 yıl
Microsoft, Aces Studios'u kapatarak Microsoft Flight Simulator serisine son verdiğini açıklamıştı, bu haber biz simülasyon severleri epeyce üzmüştü, ancak Aces Studios ekibi Cascade Game Foundry adında bir şirket kurup yeni bir simülasyon yapımı çalışmalarına başladıklarında Microsoft'a güzel bir cevap verdiler, işin ilginç yanı Microsoft, Microsoft Flight adındaki yeni simülasyonunu duyurdu, Microsoft elbette ki bilişim sektörünün baş rol oyuncusu, samimiyeti ise tartışılır, gerçi samimi olmak gibi kaygısı var mı bu da tartışılır, bu noktada ne yazsam boş gelecektir, bundan sonraki yorum da kullanıcılara kalsın.

http://www.microsoft.com/games/flight/

http://www.cascadegamefoundry.com/
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sadtneverdie 8 yıl
Boş boş yorumlar. Ms olmasa pc de oyun bile göremezsiniz adamları pc oyunu düşmanı yaptınız. Belki tasarruf yapıyorlar? belki böyle bir şeye harcayacakları insan ve para gücünü daha işe yarar şeylere harcayacaklar?
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Statistik 8 yıl
sadtneverdie

Boş boş yorumlar. Ms olmasa pc de oyun bile göremezsiniz adamları pc oyunu düşmanı yaptınız. Belki tasarruf yapıyorlar? belki böyle bir şeye harcayacakları insan ve para gücünü daha işe yarar şeylere harcayacaklar?



sen de tassaruf yapip, boyle bos yorum yazarak enerjini harcama bence
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Statistik 8 yıl
fx57
Microsoft ve Nvidia, kurucu üye olarak başlangıcından beri destek verdikleri ... Artan konsol baskısına karşı, PC oyunculuğunu güçlendirmek için kurulan PC Oyun Birliği


Microsoft'un olmasi sacmaydi zaten, XBOX'u yaptiktan sonra Microsoft, Consolelarini satmak icin elinden geleni yapti ve PC oyunculugu zayiflatmak nerdeyse herseyi yapti, COD:MW2'de dedicated serverlari kaldirmak gibi
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heatblast 8 yıl

Statistik

fx57
Microsoft ve Nvidia, kurucu üye olarak başlangıcından beri destek verdikleri ... Artan konsol baskısına karşı, PC oyunculuğunu güçlendirmek için kurulan PC Oyun Birliği


Microsoft'un olmasi sacmaydi zaten, XBOX'u yaptiktan sonra Microsoft, Consolelarini satmak icin elinden geleni yapti ve PC oyunculugu zayiflatmak nerdeyse herseyi yapti, COD:MW2'de dedicated serverlari kaldirmak gibi


xbox bundan sonra fazla satmasa onun yerine ps3 felan satsa gör bakalım microsoft nasıl pc oyunculuğu birliğine destek veriyor
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