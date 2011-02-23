Microsoft ve Nvidia, PC Oyun Birliği'nden ayrıldı

Kısaca PCGA olarak bilinen PC Oyun Birliği iki önemli üyesini kaybetti. Microsoft ve Nvidia, kurucu üye olarak başlangıcından beri destek verdikleri birlikten ayrılırken, herhangi bir gerekçe ise belirtmediler. Artan konsol baskısına karşı, PC oyunculuğunu güçlendirmek için kurulan PC Oyun Birliği, kendi alanlarında endüstriye yön veren iki önemli ismin ayrılmasıyla birlikte kan kaybetmiş oldu.

Birliğin yakın zamanda atanan yeni başkanı Matt Ployhar, konuyla ilgili açıklamasında Microsoft ve Nvidia'nın ayrılığını doğrularken, organizasyonun ciddi oranda etkilenmeyeceğini ve çalışmalarına devam edeceğini belirtti. Üyeleri arasında AMD, Corsair Memory, Dell, Intel, Logitech ve Razer gibi isimlerin yer aldığı PC Oyun Birliği'nin, tavsiye edilen PC konfigürasyonları ve performans rehberlerinin geliştirilmesiyle birlikte PC deneyiminin kolaylaştırılması ve yeni form faktörler de dahil olmak üzere PC tanımlarının güncellenmesi üzerine çalışmalar yapacağı belirtiliyor.