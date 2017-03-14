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Microsoft ve Qualcomm ortaklığı detaylanıyor

Düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sunan ARM işlemciler, çok karmaşık olmayan düşük yüklerde sunucular için hem maliyet hem de enerji tasarrufu açısından avantaj sunabiliyor.
2 yıl
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Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir süre önce Azure bulut altyapısında ARM tabanlı işlemcilere de yer vereceğini duyuran Microsoft, yaptığı ortaklığın detaylarını basın ile paylaştı. Firma ortaklık kapsamında Qualcomm Centriq 2400 platformunu kullanacak.

Sunucu pazarında ARM

Mobil dünyanın tek hakimi konumunda olan ARM tabanlı işlemciler, konu masaüstüne geldiğinde ise yerini AMD ve Intel’e bırakıyor. Bununla birlikte sunucu tarafında ARM mimarisinin önemli hamleleri mevcut.

Düşük enerji tüketimi ve yüksek performans sunan ARM işlemciler, çok karmaşık olmayan düşük yüklerde sunucuları sırtlayabiliyor. Böylece enerji tasarrufu yapılıyor ve maliyetler azaltılıyor. Qualcomm, Cavium, AMD, HP, Calxeda gibi pek çok üretici ürün yelpazelerine ARM sunucu işlemcilerini de eklemiş durumda.

Qualcomm daha verimli sunucular için Qualcomm Centriq 2400 platformunu geliştirdi. 10nm fabrikasyon sürecine sahip 48 adede kadar ölçeklenebilen özelleştirilmiş 64-bitlik ARM çekirdekleri barındıran işlemci, açık işlem anakartı ile birleşiyor ve ortaya Qualcomm Centriq 2400 platformu çıkıyor. Platform; hafıza, ağ ve çevre birimleri için geliştirilmiş arayüzlerle OCP topluluğunun en yaygın bulut işlem iş yükleri için ARM tabanlı sunuculara erişmesini ve geliştirmeler yapmasını sağlıyor.

Ayrıca Bkz. "Microsoft, ARM sunucularda karar kıldı"

Qualcomm, ARM tabanlı sunucu üzerinde Microsoft ile birkaç yıldır birlikte çalışıyor ve Microsoft'ta yerinde mühendislik yaparak Microsoft ile birlikte Qualcomm Centriq 2400 tabanlı veri merkezlerinde şirket içi kullanım için Windows Server'ın ortak şekilde optimizasyonu için gayret gösteriyor. Qualcomm’un Açık İşlem Projesi (OCP) Zirvesi 2017'deki tanıtımları, iki şirketin veri merkezlerinde ARM kullanımının yaygınlaştırılması için yaptıkları çok yönlü, çok seviyeli çalışmalarının da bir sonucu. Bu çalışmalar; devre kartı geliştirilmesini, yazılımları, işletim sistemini, derleyici ve araçlar ile  CoreCLR'yi kapsıyor.

 

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Flag SHİP Killer 2 yıl
Qualcomm u da kaybettik geçmiş olsun
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kadirirdem 2 yıl Flag SHİP Killer
Büyük Amiral

Qualcomm u da kaybettik geçmiş olsun

Microsoft ,Qualcomm'u satın alırsa kaybettik dersin şimdilik ortak çalışacaklar :) :) :D
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hzyolyabdi 2 yıl
donanımhaberin sunucularının üzerine backuplarla birlikte işemek istiyorum çünkü bunu hakediyorsunuz.
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