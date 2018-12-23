Microsoft yeni tarayıcısı için beta test kullanıcısı almaya başladı

Microsoft, büyük umutlar bağladığı Edge tarayıcısı başarısız olunca yeni bir tarayıcı geliştirmeye başladığını duyurmuştu. Şirketin kullanıma sunacağı yeni tarayıcı açık kaynak kodlu Chromium'u temel alacak. Yazılım devi yeni projesi için beta test kullanıcısı almaya başladı.

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Kayıt yaptıran kullanıcılar bizzat yeni tarayıcının geliştirme sürecine katkıda bulunacaklar. Ancak henüz önizleme sürümünün indirilemediğini belirtelim. Beta test programına katılanlar şimdilik sadece isimlerini liseye eklemiş olacaklar. Gelecek yıl yeni yeni Microsoft Edge’in önizleme sürümü yayınlandığında ise indirme şansına sahip olacaklar.

Yeni tarayıcı 2019'da çıkacak

Microsoft, yeni tarayıcının geliştirme sürecine büyük önem verdiğini daha önce belirtmişti. Dolayısı ile beta test kullanıcılarının bu geliştirme sürecine önemli ölçüde yardımcı olacaklarına inanıyor. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih yok. Ancak önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunulacağını biliyoruz.

kaydolmak istiyorsanız Chromium Edge beta test programınaistiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya erişebilirsiniz.

https://www.microsoftedgeinsider.com/en-us/