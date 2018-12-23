Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Tarayıcılar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft yeni tarayıcısı için beta test kullanıcısı almaya başladı

Edge tarayıcısı ile istediği başarıyı yakalayamayan Microsoft kısa süre önce Chromium tabanlı yeni bir tarayıcı geliştireceğini açıklamıştı. Şirket beta test kullanıcılarını kabul etmeye başladı.
5 ay
11,5b
1
23
Tarayıcılar
Onur Seven
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, büyük umutlar bağladığı Edge tarayıcısı başarısız olunca yeni bir tarayıcı geliştirmeye başladığını duyurmuştu. Şirketin kullanıma sunacağı yeni tarayıcı açık kaynak kodlu Chromium'u temel alacak. Yazılım devi yeni projesi için beta test kullanıcısı almaya başladı.
Ayrıca Bkz. "Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor"
Kayıt yaptıran kullanıcılar bizzat yeni tarayıcının geliştirme sürecine katkıda bulunacaklar. Ancak henüz önizleme sürümünün indirilemediğini belirtelim. Beta test programına katılanlar şimdilik sadece isimlerini liseye eklemiş olacaklar. Gelecek yıl yeni yeni Microsoft Edge’in önizleme sürümü yayınlandığında ise indirme şansına sahip olacaklar.

Yeni tarayıcı 2019'da çıkacak

Microsoft, yeni tarayıcının geliştirme sürecine büyük önem verdiğini daha önce belirtmişti. Dolayısı ile beta test kullanıcılarının bu geliştirme sürecine önemli ölçüde yardımcı olacaklarına inanıyor. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in ne zaman yayınlanacağına dair bir tarih yok. Ancak önümüzdeki yıl içerisinde kullanıma sunulacağını biliyoruz.
Chromium Edge beta test programına kaydolmak istiyorsanız buraya tıklayarak ilgili sayfaya erişebilirsiniz. 

https://www.microsoftedgeinsider.com/en-us/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
pUnduli 5 ay en beğenilen
Firefox varken hepsi hikaye gerçi ama Microsoft'un Chrome'dan daha kötü bir browser yapacağına inanmıyorum, tabii Google ekosistemi içinde rahatına iyice alışmışsanız ve Google'a her bilgiyi vermekten yana sıkıntınız yoksa başka.
Firefox varken hepsi hikaye gerçi ama Microsoft'un Chrome'dan daha kötü bir browser yapacağına inanmıyorum, tabii Google ekosistemi içinde rahatına iyice alışm...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
darkaura 4 ay
firefox icin kotu haber. microsoftunda chroniuma gecmesi sonrasi firefox disinda kendi ozel yazilim motorunu kullanan tariyici kalmayacak gibi bir sey. bu durumda web tasarimcilari tembellikden sadece chroniuma yonelik tasarim ve gelistirme yapacaklardik. buda firefoxu giderek daha marjinal tercih haline donusturur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
turker03 5 ay
Yaa abi, bastır parayı al firefox'u koy windows'a önyüklenmiş olarak. Hizmetlerini de firefox'la birleştir. Kendi tecrübelerime göre Chrome'a kafa tutabilecek tek tarayıcı Firefox. Sırf kendi işletim sistemlerinde ısrar ederek Nokia'yı da batırmıştı adamlar. Yahoo ile işbirliği yapmadılar Bing arama moturunda patladılar. Sürekli hatalarında ısrar eden bir microsoft var. Biz yaptık oldu zihniyeti. Umarım bir sefer başarırlar diyeceğim ama pek umudum yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 5 ay
Nelerini gördük nelerini , ahhh ahhh firefox reis

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MetalWave 5 ay
ben memnundum edgeden :)
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ouzqan 5 ay
Deli gibi ram yese de 8 GB ram yetmese bile CHrome bir başka.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Spider_hip 5 ay
Ohoo, daha önümüzdeki sene. Zaten şimdi bile kendi dandik ie/edge sini bitirdim dese, sancıları 3-4 sene daha devam eder. Kaç sene geçmişti hala bunların aptal ie8 leri için ek kod yazıyorduk. O gün bugün hiç çizgilerini bozmadılar. Hem css, hem html algısı olarak en az 60-70 kod geriden geliyorlar. Genelde bilgisayardan hiç anlamayan iş yeri sahipleri de sırf default olduğu için siteye oradan bakıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pUnduli 5 ay en beğenilen
Firefox varken hepsi hikaye gerçi ama Microsoft'un Chrome'dan daha kötü bir browser yapacağına inanmıyorum, tabii Google ekosistemi içinde rahatına iyice alışmışsanız ve Google'a her bilgiyi vermekten yana sıkıntınız yoksa başka.
1 Yanıt Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuuruls 4 ay pUnduli
Microsoft'a vermiyor muyuz veya Operaya Mozillaya?
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
expressimo 5 ay
Firefox daki imleç kaymama kanseri hariç on numara.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Cute Hentai 5 ay
Başvurumu yaptım ve gelecek seneyi bekliyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kulak Misafiri 5 ay
Hayda hoppa. Şimdi haberim oldu iyi mi! Ya üretsin tamam da hepsini de işletim sistemine monte ediyor bir de.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11524 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
microsoft edge, Yazılım ve
5 etiket daha internet tarayıcı chromium Tarayıcılar Onur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 ay IBM, sağlığınızı takip eden tırnak sensörü geliştirdi 5 ay Dokuzuncu nesil Intel F serisi işlemciler detaylanıyor 5 ay Xiaomi'den internet tarayıcısı geldi: Mint Browser ile tanışın 5 ay Samsung Galaxy Note 10, 6.75 inçlik dev bir ekranla gelebilir 5 ay Türk Telekom AKN'siz internete bir hafta erken başladı 5 ay 2019'da mobil internet paylaşımı ücretli olacak! 5 ay ABD'de bu yıl 252 mobil uygulama geliştiricisi dolar milyoneri oldu 5 ay Ethereum’un kurucu ortağı, 2019’da büyük yükselişler yaşanacağını öngörüyor 5 ay Samsung, "Pulse" kod adlı yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor 5 ay Riptide geliştiricilerinden Beach Buggy Racing 2 gokart oyunu 5 ay Avrupa pazarına yönelik uygun fiyatlı elektrikli otomobil: e.Go Life 5 ay Aquaman gişedeki yolculuğuna hızlı başladı 5 ay Huawei, 40W SuperCharge uyumlu bir taşınabilir şarj cihazı çıkarabilir 5 ay Google, web tabanlı bir çizim aracı olan Chrome Canvas'ı başlattı 5 ay Elon Musk, Starship'in ilk test uçuşu için tarih verdi 5 ay Tesla sürücüleri, spor otomobil sahiplerinden daha fazla radara yakalanıyorlar 5 ay Samsung Galaxy S10 şaşırtacak mı ? | Mobilite 5 ay El tipi mürekkep püskürtmeli yazıcı ile her yüzeye renkli baskı yapın 5 ay Sony Xperia XA3'ün ekran koruyucusu telefonun tasarımını açığa çıkardı 5 ay Abur cubur yemekten kendinizi alamıyor musunuz? Uykunuza dikkat edin 5 ay GÖRÜNTÜLENEN Microsoft yeni tarayıcısı için beta test kullanıcısı almaya başladı Sonraki Ses dalgalarıyla havada duran nesneler 5 ay Microsoft Surface Studio 2'nin kısa bir incelemesi 5 ay Apple, yeni iPhone'ların üretimini ikinci kez azaltıyor 5 ay Telltale “The Walking Dead” finalini Epic Store’da yapacak 5 ay Upbit borsası yöneticileri 250 milyar dolarlık sahte ticaret hacmi nedeniyle göz altında 5 ay Facebook dolara endeksli bir kripto para üzerinde çalışıyor 5 ay 90’lı yılların klasik Lemmings oyunu mobile geldi 5 ay Bethesda, Fallout 76 satın alanlara Fallout klasik oyunlarını hediye ediyor 5 ay Steam Kış İndirimleri'nde 20 TL altı 10 oyun tavsiyesi 5 ay 4 kameralı Samsung Galaxy A9 detaylı analiz ve ön inceleme 5 ay Google Asistan 2018 yılının en zeki sesli asistanı oldu 5 ay 2018'de eleştirmenlerden tam not alan film ve diziler 5 ay "Yamuk" iPad Pro'lar ile ilgili Apple donanım şefinden açıklama geldi 5 ay Huawei P30'un kamera özellikleri detaylandı 5 ay İnsanı yapay zekadan ayıran kelimeler neler olabilir? 5 ay Xiaomi yeni oyuncu telefonu Play ile ikinci kez Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hazırlanıyor 5 ay Okşamak, bebekler üzerinde ağrı kesici etki sağlıyor 5 ay Amazon yanlış kişiye 1.700 Alexa ses kaydını yolladı 5 ay InSight, Mars yüzeyine ilk aygıtını yerleştirdi 5 ay iPad mini 5 önümüzdeki yılın başlarında gelebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim