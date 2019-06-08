Microsoft, yüz tanıma veritabanını sessiz sedasız sildi

Teknoloji Editörü
Yüz tanıma teknolojisinin yararlarını sayabileceğimiz gibi, birçok zararını da saymamız mümkün. Bunların en başında da kişisel mahremiyetimize gölge düşürmesi geliyor. Birçok kişi sırf bu yüzden yüz tanıma teknolojisine soğuk bakarken, Microsoft da bizim gibi düşünüyor olacak ki, MS Celeb adını verdiği ve 100 bin kişinin, 10 milyondan fazla görüntüsünün yer aldığı veritabanını sildi.
Ayrıca Bkz. "Google, Android işletim sistemini hacker'lara karşı koruması konusunda Huawei'yi uyardı"
2016 yılından beri kullanılıyordu
Veritabanı ilk olarak 2016 yılında Microsoft tarafından dünyanın en büyük yüz tanıma veri seti olarak tanımlanmış, küresel teknoloji firmaları ve askeri araştırmacılar tarafından yüz tanıma sistemlerini eğitmek için kullanılmıştı. Financial Times'ın haberine göre Microsoft bu veritabanını farklı gerekçeler göstererek sildi.Microsoft'un konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, MS Celeb adlı bu veritabanının akademik amaçlarla kullanıldığını ve artık Microsoft'ta olmayan bir çalışan tarafından yönetildiği için silmeye karar verdikleri belirtiliyor. Ancak bu işlemin sessiz bir şekilde yapılmasının ardında ise farklı sebepler olabileceği söylentileri de mevcut.
https://www.engadget.com/2019/06/06/microsoft-discreetly-wiped-its-massive-facial-recognition-databa/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün Google, Google Fotoğraflara yedekleme yapmanız için sınırsız alan veriyor, Apple ise zaten default olarak iCloud’a yükleme yapıyor.
Google Fotoğraflar ve iCloud aracılığıyla ise “Kişiler” adı altında yüzler taranmış ve fotoğraflar sınıflandırılmış şekilde size sunuluyor fotoğraflar.
Bu işlem telefonda neden yapılmıyor? Çok mu işlemci gücü vs. gerekiyor? Ben sanmam açıkçası. Önce buluta gönderiyorsunuz, bulut yüzleri tarıyor ve sınıflandırıp size gösteriyor fotoğrafları.
Bir de Facebook var. Fotoğraf yükleyince size öneri sunuyor; “Bu kişi Ahmet mi? Etiketlensin mi?” Nasıl yapıyor peki? Ahmet’in yüzünü kaydetmiş, fotoğraf eklediğinizde karşılaştırıyor.
Bu üç platformun AKTİF* kullanıcı sayıları şöyle:
(*: Bazı rakamlar eski, yenilerini bulamadım)
Facebook: 2,7 milyar kullanıcı (Whatsapp, Instagram’da Facebook’un, onlar dahil.)
iOS kullanıcıları: 1 milyar kullanıcı
Google Photos: 500 milyon kullanıcı
Devasa rakamlar değil mi? Tabi bunların hepsi yüz tanıma içeren hizmetleri kullanacak değil. Fakaaaaat Facebook, iOS, Android kullanıcısı olmayan; tuşlu telefon kullanan 70 yaşındaki dedenizle, anneannenizle fotoğrafınız yok mu telefonunuzda? Yani kullanmayan insanlarda aslında veri tabanında olmuş oluyor.
Nerede kullanılabilir peki bu veri tabanı? Şu an ki teknoloji anlık taramaya izin veriyor mu bilmiyorum ama en kötü ihtimalle ileride tüm kameralardan “anlık” aldığınız verileri ve elinizdeki yüz tarama verilerini kullanarak adamlar şuan nerede olduğunuzu anında bulabilir. En son hangi güvenlik kamerası tarafından görüldüyseniz, bu bilgi elimizde olacaktır. Ya da Facebook’a fotoğraf attınız, konumu da etiketlediniz. Aranan kişi Facebook kullanmıyor fakat sizin eklediğinizde fotoğrafta arka planda görünmüş. BİNGO! Adamı buldunuz. Tüm bunların entegre çalışma ihtimalini düşünürsek, hepimizin yerini anlık bulabilirler yani.
2017’den bir haber:
ntv.com.tr/...
Videoyu izleyin:
bbc.com/...
Bu kadar yazdım ama suçlu kişilerin tespiti konusunda devrim sayılır bu. Yüz bilgilerimin bilgim haricinde depolanması hariç (ki muhtemelen kullanıcı sözleşmesinde biz izin veriyoruz.) beni rahatsız eden bir durum yok şimdilik. Kötü yönlerini yazacak arkadaşlar beni mutlu eder, bundan sonra dikkat ederim.