Microsoft, yüz tanıma veritabanını sessiz sedasız sildi

Yüz tanıma teknolojisinin yararlarını sayabileceğimiz gibi, birçok zararını da saymamız mümkün. Bunların en başında da kişisel mahremiyetimize gölge düşürmesi geliyor. Birçok kişi sırf bu yüzden yüz tanıma teknolojisine soğuk bakarken, Microsoft da bizim gibi düşünüyor olacak ki, MS Celeb adını verdiği ve 100 bin kişinin, 10 milyondan fazla görüntüsünün yer aldığı veritabanını sildi.

2016 yılından beri kullanılıyordu

Veritabanı ilk olarak 2016 yılında Microsoft tarafından dünyanın en büyük yüz tanıma veri seti olarak tanımlanmış, küresel teknoloji firmaları ve askeri araştırmacılar tarafından yüz tanıma sistemlerini eğitmek için kullanılmıştı. Financial Times'ın haberine göre Microsoft bu veritabanını farklı gerekçeler göstererek sildi.

https://www.engadget.com/2019/06/06/microsoft-discreetly-wiped-its-massive-facial-recognition-databa/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Microsoft'unyaptığı açıklamalarda, MS Celeb adlı bu veritabanınınkullanıldığını ve artıkbir çalışan tarafından yönetildiği için silmeye karar verdikleri belirtiliyor. Ancak bu işlemin sessiz bir şekilde yapılmasının ardında iseolabileceği söylentileri de mevcut.