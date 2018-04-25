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Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor

Yazılım devi Microsoft'un sadece 16 GB depolama alanına sahip cihazlarda çalışacak özel bir Windows 10 sürümü geliştirdiği ortaya çıktı. Windows 10 Lean isimli yeni sürümün detayları haberimizde.
1 yıl
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12
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft'un, Windows 10 Lean adlı yeni bir Windows 10 sürümü sunmayı planladığı bildiriliyor. Yayınlanan ekran görüntüleri Windows 10 Lean'in zaten test aşamasında olduğunu ve işletim sisteminin normal sürümüne kıyasla boyutunun 2 GB daha küçük olduğunu ortaya koymuş durumda.
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Lean sürümünün düşük depolama alanına sahip cihazlar için tasarlandığı belirtiliyor. Alt sınıf dizüstü bilgisayar ve tabletlerde kullanılmak üzere donanım üreticilerine sunulacak. Windows 10 Lean ilk olarak Windows 10'un 17650 numaralı yapısında Twitter kullanıcısı Lucan tarafından keşfedildi.
Lucan'a göre Microsoft, Internet Explorer gibi gereksiz bileşenleri ortadan kaldırarak düşük fiyatlı cihazlarda işletim sisteminin depolama alanı ihtiyaçlarını azalttı. Paylaşılan resimler ilginç bir şekilde Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin bile kaldırıldığını gösteriyor.

16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel

Yazılım devi her zamanki gibi, Windows 10 Lean sürümü hakkında herhangi bir resmi bilgi vermedi. Bu arada Windows Central'ın raporuna göre Lean, 16 GB depolama alanına sahip cihazlar için kullanılabilir olacak. Microsoft yeni SKU ile alt sınıf cihazların büyük boyuttaki Windows güncellemelerini sorunsuz şekilde almasını sağlamayı hedefliyor.
Klasik Windows işletim sistemine benzeyen Windows 10 Lean, sadece daha küçük dahili depolama alanına sahip cihazlara daha iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bir sürüm olacak. Rapora göre Lean, önümüzdeki sonbaharda Redstone 5 güncellemesiyle gün ışığına çıkabilir.

https://twitter.com/tfwboredom/status/987400226913779712 Yorum Yaz
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Kayıt Defteri'nin kalkması ilginç.
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alprkrkmz 1 yıl
Microsoft ne yapacağını şaşırmış durumda. İşleri sadeleştireceğine daha da karmaşıklaştırıyor. Pro Home S Lean Enterprise. Yap bir tane kurumsal sürüm bir de son kullanıcı bitti. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamak çok güç.
Microsoft ne yapacağını şaşırmış durumda. İşleri sadeleştireceğine daha da karmaşıklaştırıyor. Pro Home S Lean Enterprise. Yap bir tane kurumsal sürüm bir de so...
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Tensi 1 yıl
Windows klasorunun boyutu 35 GB. Bakiyorsun bunun 10 GB'i Winsxs, 6,5 GB'i Installer, SoftwareDistribution 5 GB. Windows cok yer kaplamiyor, Sorun bu geriye uyumluluk, uninstall vb konulari icin urettikleri cozumun rezalet olmasi.
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drjacob 1 yıl
bende bu tarz bir şey arıyordum , chrome kuracam ve 3-5 yazıcı driveri kuracam başka da bir şey kurmak istemiyorum
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wakari_mayo 1 yıl
İşte bu güzel haber. Çin'den 16-32 GB'lık dandik laptop alıp Windows kurduğumuzda yer kalmıyordu diskte.
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hasangul01 1 yıl
Selam Arkadaşlar Eşimin onedrive hesabına yaptıysam açamıyorum pasifleşti nasıl açaarım yardımınıza ihticım varlütfen kullanım kotası doldu hesabını donacak diye uyarı geldi kullanım kotasını 25 gb lık kısmını indirip sonra sildim ama yinede onedrive pasif hala onedrive hesabınız dondu kapatılacak diye uyarı veriyor
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Father Torque 1 yıl
Sanki NLite ile kırpılmış OS CD'si yapmışlar gibi. Halbuki şu kadar uğraşacağınıza kurulumda "özelleştir" diye ayrı bir seçenek sunarsın, isteyen gider oradan istemediği bileşenleri tıklayıp kurulmasını engeller, bu kadar basit. Hatta orada hazır şablonlar da sunabilirsin kullanıcıya tek tek bileşenlerden seçim yapmak zorunda kalmasın diye.
1 Yanıt Yanıtla +1
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smart1978 1 yıl Father Torque
Nlite i yapan kisi Windows Vista sonrasi Windows 7 de resmi olarak Microsoft ta calismisti Windows 10 cikis donemi tekrar geri dondu...
Sanirim Windows 8.x ve Windows 10 da Nlite i yapan adamin katkilari izi vardir .
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s_s64 1 yıl
eee benim 16 gb tabletime nasil kurucam bunu birde onu.yazsaydilar keske... tabletten guncellemeleri kaldirdim baktim olmuyor sifirlayayim babama oyle vereyim dedim sifirlanmiyorda hata veriyor kendim yukleyeyim diyorum oda malesef sikinti nasil olcak o is microsoft yapuyon bi is adam gibi yap yahu.
in numara cihazlari cop ettin yine koskoca windows mobile ve windows ohine u cop ettigin gibi.
android tabletten bin kat kullanisli cihazlar ama bisey kuramiyorsun hafiza kartina kurulumada izin vermiyorlar
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darkhair 1 yıl
64 gb altı windows resmen pişmanlık istedikleri kadar hafifletsinler
2 sene önce bi tablet aldım 32gb win10 lu
Office 2016, chrome, vlc, winrar gibi temel programları kurdum. Bilgisayarda 5gb yer kaldı.
Siz siz olun 64gb altı sakın almayın!!!
Sd kart muhabbeti de boş iş. Sd kart o kadar yavaş kalıyor ki sd karta attığın program direk kasmaya mahkum ( hızlı sd kart falan demeyin. 1000tl verdiğim cihaza 150tl ye hızlı sd kart mı alacağım bide??? )
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alprkrkmz 1 yıl
Microsoft ne yapacağını şaşırmış durumda. İşleri sadeleştireceğine daha da karmaşıklaştırıyor. Pro Home S Lean Enterprise. Yap bir tane kurumsal sürüm bir de son kullanıcı bitti. Ne yapmaya çalışıyorlar anlamak çok güç.
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mert1907 1 yıl en beğenilen
Kayıt Defteri'nin kalkması ilginç.
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microsoft, işletim sistemi ve
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