Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor

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Microsoft'un, Windows 10 Lean adlı yeni bir Windows 10 sürümü sunmayı planladığı bildiriliyor. Yayınlanan ekran görüntüleri Windows 10 Lean'in zaten test aşamasında olduğunu ve işletim sisteminin normal sürümüne kıyasla boyutunun 2 GB daha küçük olduğunu ortaya koymuş durumda.Ayrıca Bkz. "Xiaomi CEO'su söz verdi: Kâr marjımız %5'i geçerse farkını kullanıcılarımıza iade edeceğiz"
Lean sürümünün düşük depolama alanına sahip cihazlar için tasarlandığı belirtiliyor. Alt sınıf dizüstü bilgisayar ve tabletlerde kullanılmak üzere donanım üreticilerine sunulacak. Windows 10 Lean ilk olarak Windows 10'un 17650 numaralı yapısında Twitter kullanıcısı Lucan tarafından keşfedildi.
Lucan'a göre Microsoft, Internet Explorer gibi gereksiz bileşenleri ortadan kaldırarak düşük fiyatlı cihazlarda işletim sisteminin depolama alanı ihtiyaçlarını azalttı. Paylaşılan resimler ilginç bir şekilde Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin bile kaldırıldığını gösteriyor.
16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel
Yazılım devi her zamanki gibi, Windows 10 Lean sürümü hakkında herhangi bir resmi bilgi vermedi. Bu arada Windows Central'ın raporuna göre Lean, 16 GB depolama alanına sahip cihazlar için kullanılabilir olacak. Microsoft yeni SKU ile alt sınıf cihazların büyük boyuttaki Windows güncellemelerini sorunsuz şekilde almasını sağlamayı hedefliyor.
Klasik Windows işletim sistemine benzeyen Windows 10 Lean, sadece daha küçük dahili depolama alanına sahip cihazlara daha iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bir sürüm olacak. Rapora göre Lean, önümüzdeki sonbaharda Redstone 5 güncellemesiyle gün ışığına çıkabilir.
https://twitter.com/tfwboredom/status/987400226913779712 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanirim Windows 8.x ve Windows 10 da Nlite i yapan adamin katkilari izi vardir .
in numara cihazlari cop ettin yine koskoca windows mobile ve windows ohine u cop ettigin gibi.
android tabletten bin kat kullanisli cihazlar ama bisey kuramiyorsun hafiza kartina kurulumada izin vermiyorlar
2 sene önce bi tablet aldım 32gb win10 lu
Office 2016, chrome, vlc, winrar gibi temel programları kurdum. Bilgisayarda 5gb yer kaldı.
Siz siz olun 64gb altı sakın almayın!!!
Sd kart muhabbeti de boş iş. Sd kart o kadar yavaş kalıyor ki sd karta attığın program direk kasmaya mahkum ( hızlı sd kart falan demeyin. 1000tl verdiğim cihaza 150tl ye hızlı sd kart mı alacağım bide??? )
docs.microsoft.com/...
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