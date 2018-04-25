Microsoft'tan 16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel Windows 10 geliyor

Microsoft'un, Windows 10 Lean adlı yeni bir Windows 10 sürümü sunmayı planladığı bildiriliyor. Yayınlanan ekran görüntüleri Windows 10 Lean'in zaten test aşamasında olduğunu ve işletim sisteminin normal sürümüne kıyasla boyutunun 2 GB daha küçük olduğunu ortaya koymuş durumda.

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Lean sürümünün düşük depolama alanına sahip cihazlar için tasarlandığı belirtiliyor. Alt sınıf dizüstü bilgisayar ve tabletlerde kullanılmak üzere donanım üreticilerine sunulacak. Windows 10 Lean ilk olarak Windows 10'un 17650 numaralı yapısında Twitter kullanıcısı Lucan tarafından keşfedildi.

Lucan'a göre Microsoft, Internet Explorer gibi gereksiz bileşenleri ortadan kaldırarak düşük fiyatlı cihazlarda işletim sisteminin depolama alanı ihtiyaçlarını azalttı. Paylaşılan resimler ilginç bir şekilde Kayıt Defteri Düzenleyicisi'nin bile kaldırıldığını gösteriyor.

16 GB depolama alanına sahip cihazlara özel

Yazılım devi her zamanki gibi, Windows 10 Lean sürümü hakkında herhangi bir resmi bilgi vermedi. Bu arada Windows Central'ın raporuna göre Lean, 16 GB depolama alanına sahip cihazlar için kullanılabilir olacak. Microsoft yeni SKU ile alt sınıf cihazların büyük boyuttaki Windows güncellemelerini sorunsuz şekilde almasını sağlamayı hedefliyor.

Klasik Windows işletim sistemine benzeyen Windows 10 Lean, sadece daha küçük dahili depolama alanına sahip cihazlara daha iyi uyum sağlayacak şekilde tasarlanmış bir sürüm olacak. Rapora göre Lean, önümüzdeki sonbaharda Redstone 5 güncellemesiyle gün ışığına çıkabilir.

https://twitter.com/tfwboredom/status/987400226913779712