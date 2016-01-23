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Microsoft'tan Android platformuna alarm uygulaması

Microsoft'un Surface masa gibi çılgın projelerine ev sahipliği yapan Garage ekibi, yine çılgın bir alarm uygulaması ile Android platformu kullanıcılarının karşısına çıkıyor.
3 yıl
5,5b
1
17
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan Android platformuna alarm uygulaması


Her fırsatta rakip mobil platformlar için uygulama geliştirmekten geri durmayan Microsoft, bu kez bir alarm uygulamasıyla karşımızda. Mimicker Alarm adındaki uygulama, firmanın ilginç teknolojiler geliştiren Microsoft Garage bölümünün imzasını taşıyor. 

Garage ekibi, klasik bir alarm uygulamasından ziyade, makine öğrenme dili yöntemlerini entegre ettikleri kompleks bir yapı ortaya koymayı tercih etmiş. Ekip bir bakıma, makine öğrenme dilinde katettikleri mesafeyi kullanıcılara da sergileme amacını taşıyor. Bu bakımdan, uygulama zorlayıcı özelliklere sahip. 


Standart bir şekilde istediğiniz saate alarmı kurduktan sonra, işin geri kalanını uygulama hallediyor. Seçeneğe göre kullanıcı istenen rengi evin içerisinde bulmak ve fotoğrafını çekmek zorunda. Ya da verilen yüz ifadesini aynen taklit etmek zorunda. Ya da ekranda beliren İngilizce tekerlemeyi tekrar etmesi gerekiyor. Eğer kullanıcı verilen görevi 30 saniye içerisinde yerine getirmezse, alarm tekrar çalıyor. 

Uygulamaya temel olan, Microsoft'un Project Oxford makina öğrenme dili. Yüz ifadesi için Express API, tekerleme için Speech API, renk seçimi için Computer Vision API, arka planda hızlı bir şekilde algoritmalar çalıştırarak, kullanıcının cevabını analiz ediyor ve alarmı kapatıyor. Microsoft, uygulamasının kaynak kodlarını da yayınlamış. Merak eden geliştiriciler, API'lerin nasıl çalıştığını inceleyebilirler. 

 

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Guest-1E8C38219 3 yıl en beğenilen
Daha lumiada böyle uygulama yok. En kısa zamanda kurtulmak istiyorum lumiadan
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OverClocK1ng 3 yıl
bkaakco
Microsoftun amacını çözemedim. Sanırım Windows Mobiledan umudu kestiler.

Microsoft saçma sapan bir firmadır. Çözmeye gerek yok. Bir işe girerler, 2 gün sonra azıcık zarar etsin, hooop vazgeçerler. Çok tutarsız firmadır...
bkaakcoMicrosoftun amacını çözemedim. Sanırım Windows Mobiledan umudu kestiler.Microsoft saçma sapan bir firmadır. Çözmeye gerek yok....
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DarkHellKnightX 3 yıl
Bu Garage takımı da paso iOS ve android'e çalışıyor
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DH Misafiri 2 yıl
gençler tamam anladık microsoft başka platformlara uygulama yapmasının nedeni hepsinin işi ayrıda portlama özelliğini sen getirdin bari kendin uygulamayı mağazaya portla............................
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seckinim 3 yıl
Microsoft son zamanlarda insan yüzü tanıma ile ilgili yaptığı küçük projeler ile bilgi etmeye çalışıyor. uygulamayı incelemedim ama çok büyük ihtimal ile fotoğrafınızı çektiği anda kendi serverlarına bir kopyasını gönderiyordur. Android platformu bu bilgiler için şu anda en büyük kaynak olduğundan önce bu platforma çıkması normal gibi..
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Patren 3 yıl
microsoft keşke tamamen androide geçse
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CaRviLLE 3 yıl
Lumia 925 kullanıcısıyım insider üzerinden w10 a geçtim ve halen beta olmasına rağmen çok memnunum ufak tefek yavaşlama oluyor bazen ama genel olarak gayet iyi şarj durumu da aynı şekilde 8.1 e dönmemi gerektirecek bi durum yok şu an. Uygulama işine gelince microsoft neden kendi mağazası dururken androide uygulama çıkarıyor yada w10 u beklerken neden böyle işlerle uğraşıyor diyen arkadaşlar var bunu microsoft çalışanı nawzill e sordular cevabı şu şekilde ; Microsoft çok büyük bir firma farklı farklı gruplar halinde çalışıyoruz androide uygulama yapan windows üzerinde çalışan yada microsoft mağazaya uygulama yapan gruplar tamamen birbirinden bağımsız hareket ediyorlar o yüzden androide uygulama yapılmasının windows 10 un gecikmesiyle yada microsft un mobil işletim sisteminden vazgeçme gibi bi düşüncesiyle alakası yok Bir de 400 tl ye bir lumia alıpta 2500 tl lik android cihazlarla kıyaslama yapanları gördüm bunun da ne kadar saçma bi düşünce olduğunu söylememe gerek yok heralde son olarak her inceleme de mesut çevik windows phone ları yerin dibine gömse de instagram beta evet ama 6tagram var gayet güzel retrica gelmek üzere bir tek periscope yok ki şunu anlamıyorum herkes periscope mu kullanıyor?Bi facebook bi watsap tamam ama periscope kullananlar ya ünlü ya çok takipçisi olan tanınmış kişiler ya da cam show yapan kızlar bir çok kişinin periscope tan canlı yayın yapacağını düşünmüyorum izlemeye gelince pc den de izleyebiliyorsun zaten bu kadar takılacak ne var anlamadım sonuçta lumia 925 imi 900 küsür tl ye aldım 3500 tl vermedim ya
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kadirirdem 3 yıl
adamlar kendi sistemini adam yerine koymayıp uygulama yapmıyor androide yapıyor burdan düşünün artık...
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Gaydurugububak 3 yıl
ciddden birisi mail atıp sorsun allah aşkına sebebi neymiş, ulan google daha youtube uygulamasını kullandırtmıyor
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wolf silver 3 yıl
Ben bu Microsoftu anlamadım. Kendi uygulama mağazasına yazması gerekmiyor muydu? Yoksa adamlar bu uygulamadan bir gelir mi Bekliyor?
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direkt3d 3 yıl
Lumia kullanmaktayım adam akıllı bir uygulama görmedim adamlar kafayı yemiş olmalı. Galiba androidden kaynaşmaya çalışıyorlar her yazılımları çöp. Windows 10 kurdum telefon kafayı yedi geri zorla 8.1 yaptım.
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OverClocK1ng 3 yıl
bkaakco
Microsoftun amacını çözemedim. Sanırım Windows Mobiledan umudu kestiler.

Microsoft saçma sapan bir firmadır. Çözmeye gerek yok. Bir işe girerler, 2 gün sonra azıcık zarar etsin, hooop vazgeçerler. Çok tutarsız firmadır...
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BekirTemel 3 yıl
selfie uygulaması da yapmışlardı Apple için gereksiz gereksiz ,amacın ne microsoft?
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bkaakco 3 yıl
Microsoft'un amacını çözemedim. Sanırım Windows Mobile'dan umudu kestiler.
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