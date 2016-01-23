Microsoft'tan Android platformuna alarm uygulaması





Her fırsatta rakip mobil platformlar için uygulama geliştirmekten geri durmayan Microsoft, bu kez bir alarm uygulamasıyla karşımızda. Mimicker Alarm adındaki uygulama, firmanın ilginç teknolojiler geliştiren Microsoft Garage bölümünün imzasını taşıyor.





Garage ekibi, klasik bir alarm uygulamasından ziyade, makine öğrenme dili yöntemlerini entegre ettikleri kompleks bir yapı ortaya koymayı tercih etmiş. Ekip bir bakıma, makine öğrenme dilinde katettikleri mesafeyi kullanıcılara da sergileme amacını taşıyor. Bu bakımdan, uygulama zorlayıcı özelliklere sahip.









Standart bir şekilde istediğiniz saate alarmı kurduktan sonra, işin geri kalanını uygulama hallediyor. Seçeneğe göre kullanıcı istenen rengi evin içerisinde bulmak ve fotoğrafını çekmek zorunda. Ya da verilen yüz ifadesini aynen taklit etmek zorunda. Ya da ekranda beliren İngilizce tekerlemeyi tekrar etmesi gerekiyor. Eğer kullanıcı verilen görevi 30 saniye içerisinde yerine getirmezse, alarm tekrar çalıyor.





Uygulamaya temel olan, Microsoft'un Project Oxford makina öğrenme dili. Yüz ifadesi için Express API, tekerleme için Speech API, renk seçimi için Computer Vision API, arka planda hızlı bir şekilde algoritmalar çalıştırarak, kullanıcının cevabını analiz ediyor ve alarmı kapatıyor. Microsoft, uygulamasının kaynak kodlarını da yayınlamış. Merak eden geliştiriciler, API'lerin nasıl çalıştığını inceleyebilirler.



