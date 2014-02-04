Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan Foursquare'e 15 milyon dolar yatırım

5 yıl
7,4b
1
17
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'tan Foursquare'e 15 milyon dolar yatırım

Arama motorlarında sosyal ağlardan gönderilerin yer alması artık önemli bir konu haline geldi. Google bir dönem Facebook ve Twitter gönderilerine yer verse de sonradan Google+ gönderilerine ve beğenilerine yöneldi.

Microsoft da Windows, Windows Phone ve Bing ürünlerinde yer vermek istediği Foursquare'e önemli bir yatırım yaptı. New York Times tarafından verilen bilgilere göre firma 15 milyon dolar yatırım yaparken, Foursquare'in değeri de 650 milyon dolara yükseldi.

Yatırım ile Microsoft gerçek zamanlı öneriler gibi özelliklere erişim sağlayabilecek. Ancak veriler üzerinde özel bir yetkiye sahip olmayacak. 

http://thenextweb.com/microsoft/2014/02/04/microsoft-signs-deal-license-foursquares-location-data-invests-15-million-company Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
frislusw 5 yıl en beğenilen
Her ne kadar arada sirada bende kullansamda insanlarin gittigi yerleri paylasmasinin gorgusuzluk oldugunu dusunuyorum
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 5 yıl
O kadar saçma bir uygulama ki anlatamam.Özellikle ergenlerin eline geçtiğinde çok tehlikeli oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Juanito Perez 5 yıl
I'm at Donanımhaber
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MK* 5 yıl
Bu parayi magazana yatirsana
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 5 yıl
Foursquar'e 15 milyon dolar yatırım yapıyor ama daha telefonlarında Foursquare uygulaması doğru dürüst çalışamıyor. Sen yatırım yapacağına önce uygulamanı geliştir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ezimuse 5 yıl
Gidilen mekan ve yenilen yemek ile ilgili yorum yapmadan check-in yapanlardan bende nefret ediyorum. Ancak o mekan ile ilgili yorumlara bakma lezzet konusunda ve yemek önerileri bakımından çok faydalı uygulama. Tabi biz türkler olarak herşeyin şeyini çıkardığımızdan ve düzgün bir yorum yapma, eleştiri kültürümüz olmadığı için bu uygulama da görgüsüzlük aleti oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Scholes 5 yıl
Cok gereksiz bir platform bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kpln04 5 yıl
telefonu aldığımda kuruluydu root yaptım attım çöpe bi daha da bakmadım yüzünde
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Nymphadora 5 yıl
facebooktada hissesi var uygulaması ortada, wpyi ipleyen yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sniko1 5 yıl
O kadar saçma bir uygulama ki anlatamam.Özellikle ergenlerin eline geçtiğinde çok tehlikeli oluyor.
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fairy Tail 5 yıl sniko1
sniko1

O kadar saçma bir uygulama ki anlatamam.Özellikle ergenlerin eline geçtiğinde çok tehlikeli oluyor.

+1
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Klee 5 yıl
Bu yatırım wp8 uygulamasının geliştirilmesi iyileştirilmesini de içeriyor mu acaba
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bay H 5 yıl Paul Klee
Uygulamaya artı bir şey katmayacak fakat Windows Phone entegrasyonundan bahsedildiği için ileride Cortana ile birlikte kullanılabileceği söyleniyor bu olayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Juanito Perez 5 yıl
I'm at Donanımhaber
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
frislusw 5 yıl en beğenilen
Her ne kadar arada sirada bende kullansamda insanlarin gittigi yerleri paylasmasinin gorgusuzluk oldugunu dusunuyorum
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahbaz061 5 yıl frislusw
frislusw
Her ne kadar arada sirada bende kullansamda insanlarin gittigi yerleri paylasmasinin gorgusuzluk oldugunu dusunuyorum

Tam olarak aynı durumdayız bu mesajdan sonra bende artık hiç kullanmama kararı aldım bakalım buna ne kadar uyabileceğim sizin bu mesajınızı da kendi adıma bir uyarı olarak alıyorum sağ olun.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
7448 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, foursquare ve
2 etiket daha uygulama haber microsoft
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl AMD Kaveri ve Mantle: Oyun dünyasının "ekonomik" gücü [DH Özel] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
GRID 2 Steam'de Ücretsiz
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim