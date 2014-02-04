Microsoft'tan Foursquare'e 15 milyon dolar yatırım





Arama motorlarında sosyal ağlardan gönderilerin yer alması artık önemli bir konu haline geldi. Google bir dönem Facebook ve Twitter gönderilerine yer verse de sonradan Google+ gönderilerine ve beğenilerine yöneldi.





Microsoft da Windows, Windows Phone ve Bing ürünlerinde yer vermek istediği Foursquare'e önemli bir yatırım yaptı. New York Times tarafından verilen bilgilere göre firma 15 milyon dolar yatırım yaparken, Foursquare'in değeri de 650 milyon dolara yükseldi.





Yatırım ile Microsoft gerçek zamanlı öneriler gibi özelliklere erişim sağlayabilecek. Ancak veriler üzerinde özel bir yetkiye sahip olmayacak.

http://thenextweb.com/microsoft/2014/02/04/microsoft-signs-deal-license-foursquares-location-data-invests-15-million-company