Microsoft'tan Snapdragon 845'li cihaz sürprizi

Microsoft gelecekteki projeleri hakkında konuşan bir şirket olmasa da kapalı kapılar ardında geliştirdiği yeni fikirler bir şekilde basına yansımaya devam ediyor. Bu kez de Alman web sitesi WinFuture, Qualcomm'un yaklaşan Snapdragon 845 işlemcisine sahip yeni bir cihaza işaret eden bir iş ilanını ortaya çıkardı.

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Hepimizin aklına ilk etapta Microsoft'un Surface Phone ile mobil savaşa geri dönmeye hazırlandığı gelse de yeni CPU'nun şirketin Windows 10'u ARM tabanlı cihazlara getirme projesiyle bağlantılı olma ihtimali var.

Courier benzeri katlanabilir tablet olabilir

İş ilanında akıllı telefonlarla ilgili bazı deneyime ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor ancak Microsoft'un akıllı telefonlara yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında bunun Surface Phone olma şansı çok düşük. Geçtiğimiz günlerde söylentileri yayılmaya başlayan Courier benzeri katlanabilir dijital günlük olma ihtimali daha yüksek.

Microsoft'un ARM cephesi hakkındaki planları hakkında hiçbir açıklama yapmadığını belirtemeye gerek yok. Ancak Snapdragon 835'in bir yaşını doldurması nedeniyle şirketin cihazlarını güçlendirebilecek yeni çiplere yatırım yapması mantıklı görünüyor.

http://winfuture.de/news,100856.html