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Microsoft'tan Snapdragon 845'li cihaz sürprizi

Microsoft yakında Snapdragon 845'le güçlendirilmiş yeni bir cihaz piyasaya sürebilir. Yazılım devinin Surface Phone veya Courier benzeri katlanabilir tablet çıkarabileceği belirtiliyor.
1 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft gelecekteki projeleri hakkında konuşan bir şirket olmasa da kapalı kapılar ardında geliştirdiği yeni fikirler bir şekilde basına yansımaya devam ediyor. Bu kez de Alman web sitesi WinFuture, Qualcomm'un yaklaşan Snapdragon 845 işlemcisine sahip yeni bir cihaza işaret eden bir iş ilanını ortaya çıkardı.
Ayrıca Bkz. "macOS'taki güvenlik açığını düzeltmek için yayınlanan yama sorunlu çıktı"
Hepimizin aklına ilk etapta Microsoft'un Surface Phone ile mobil savaşa geri dönmeye hazırlandığı gelse de yeni CPU'nun şirketin Windows 10'u ARM tabanlı cihazlara getirme projesiyle bağlantılı olma ihtimali var.

Courier benzeri katlanabilir tablet olabilir

İş ilanında akıllı telefonlarla ilgili bazı deneyime ihtiyaç duyulduğu belirtiliyor ancak Microsoft'un akıllı telefonlara yaptığı yatırımlar göz önüne alındığında bunun Surface Phone olma şansı çok düşük. Geçtiğimiz günlerde söylentileri yayılmaya başlayan Courier benzeri katlanabilir dijital günlük olma ihtimali daha yüksek.
Microsoft'un ARM cephesi hakkındaki planları hakkında hiçbir açıklama yapmadığını belirtemeye gerek yok. Ancak Snapdragon 835'in bir yaşını doldurması nedeniyle şirketin cihazlarını güçlendirebilecek yeni çiplere yatırım yapması mantıklı görünüyor.

http://winfuture.de/news,100856.html Yorum Yaz
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Reanimate 1 yıl
Tabletlerin en büyük sorunu benim için en azından çok pahalı olmaları Samsung veya apple tablet alana kadar aynı paraya notebook alınıyor mantıklı değil diye düşünüyorum.400 500 liraya var ama onlarda 1 gb ram li oluyolar inanılmaz ucuz tabletler pek işe yaramıyor.Tabletlerin bitmesindeki en büyük sebep fiyatları çok arttı notebook lara göre ve donanım olarak zayıfladılar.
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KiriN 1 yıl
950 xl aldık bin pişman olduk daha yermiyim 845 değil 885 koysa da nafile zaten bi dünya para istiyor 2 si 1 pclerde gördük evlere şenlik fiyat çekiyorlar.
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SONEKTRA 1 yıl
Kaç yıldır aynı haberi vermekten bıkmadınız mı? Yok surface phone surface tablet. Çıkmıyor işte!
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cosica 1 yıl
yeni cihaz değil yeni mağaza gelsin eğer çıkaracağı cihaz mobil cihazsa. gözüm kapalı alır kullanırım. ama kullandığım uygulamaları android ve apple kalitesinde sunsun bana. mesela banka uygulamam güncel olsun ve diğer uygulamalar. ofise tam destek versin mesela.
1 Yanıt Yanıtla
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mmucit 1 yıl cosica
cosica
yeni cihaz değil yeni mağaza gelsin eğer çıkaracağı cihaz mobil cihazsa. gözüm kapalı alır kullanırım. ama kullandığım uygulamaları android ve apple kalitesinde sunsun bana. mesela banka uygulamam güncel olsun ve diğer uygulamalar. ofise tam destek versin mesela.

Hocam hiç umudum yok bu konuda. Uygulama çıkaranlar bile bu konuda oldukça temkinli olacaklardır.
1 Yanıt Yanıtla
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smart1978 1 yıl
Android ekosisteminde ne hikmetse Snapdragon 820 den yukari hicbir tablet cikmadi ne de daha ustunlusu yok ! Ipad ler guclulugu ile ayrica piyasayi supuruyor .
Microsoft bence Android veya masaustu full PC olarak donanim uretmeli yazilimda da artik Android e gecmeli.
Lumia x50 model telefonlarinda 950 XL sahibi biri olarak Microsoft cok sey bekledik resmen bizleri sattilar . Yani yillardir esasli bir yenilik cikartmadilar habire her hafta guncellemelerde sorun duzeltme yeni bir ozellik arayuzde filan ise yilda 1 kere yapmalari ile potansiyeli harcadilar ozellikle Android tablet pazarinda dusus varken bu firsati Uzakdogulu tablet ureticilerine agirlikli olarak kaptirdilar dandik donanimlari ile .
Ayrica Snapdragon 835 li ARM tabanli gercek tam masaustu isletim sistemleri satista olmasi gerekiyordu tanitimi bile yok sizintilara gore vasat bir performansli olmalari imis .
Intel ile yola devam olsa gerek zaten ARM tabanli windows PC ler de epey pahali olacakti.
Microsoft yine bir umut birseyler yapabilir makul fiyatta guclu islemcisine kaliteli donanimlar ile satisa baslayabilir .
Tavsiyem hemen gozu kapali atlamayin cikar cikmaz temkinli olun.
Olu dogabilir ...
Bekleyip gorecegiz.
3 Yanıt Yanıtla
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dr20mouse 1 yıl smart1978
Pahalı cihaz alacak olan ipad alıyor ucuz tablet gidiyor Android'de.
1 Yanıt Yanıtla
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astegon 1 yıl smart1978
Microsoft ve Android; hmmm

Hocam Microsoft mobil tarafta tam bir çöküş yaşadı. Özellikle Mobil Telefon tarafında. Windows Mobile'ı departmanını silip süpürdüler diye biliyorum. 2. bir rezalet oldu çünkü kendileri için.
Ama Surface ile kısmi bir başarı yakaladılar. Her ne kadar aşırı yüksek fiyatları olsa bile. Muhtemelen yeni ve inovatif bir cihaz gelecek.
Bir de işlemci tarafında Qualcomm aldı başını gitti. Baksanıza intel bile pes etti çekildi.
Kim nederse desin Tablet tarafında Apple 1 Numara. Daha değişik bir şey gelir mi göreceğiz...
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RioDeJaneiro 1 yıl smart1978
smart1978
Android ekosisteminde ne hikmetse Snapdragon 820 den yukari hicbir tablet cikmadi ne de daha ustunlusu yok ! Ipad ler guclulugu ile ayrica piyasayi supuruyor .
Microsoft bence Android veya masaustu full PC olarak donanim uretmeli yazilimda da artik Android e gecmeli.
Lumia x50 model telefonlarinda 950 XL sahibi biri olarak Microsoft cok sey bekledik resmen bizleri sattilar . Yani yillardir esasli bir yenilik cikartmadilar habire her hafta guncellemelerde sorun duzeltme yeni bir ozellik arayuzde filan ise yilda 1 kere yapmalari ile potansiyeli harcadilar ozellikle Android tablet pazarinda dusus varken bu firsati Uzakdogulu tablet ureticilerine agirlikli olarak kaptirdilar dandik donanimlari ile .
Ayrica Snapdragon 835 li ARM tabanli gercek tam masaustu isletim sistemleri satista olmasi gerekiyordu tanitimi bile yok sizintilara gore vasat bir performansli olmalari imis .
Intel ile yola devam olsa gerek zaten ARM tabanli windows PC ler de epey pahali olacakti.
Microsoft yine bir umut birseyler yapabilir makul fiyatta guclu islemcisine kaliteli donanimlar ile satisa baslayabilir .
Tavsiyem hemen gozu kapali atlamayin cikar cikmaz temkinli olun.
Olu dogabilir ...
Bekleyip gorecegiz.

Lumia 950 de gercegi gormussun ama hala microsofttan umudun var :)
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intel7mix 1 yıl
Performansı iyi olursa ultrabooklarda daha fazla görebiliriz
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Patren 1 yıl
Android yüklü gelsin yada çift işletim sistemle gelsin en iyisi.
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