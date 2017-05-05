Microsoft'tan, daha güvenli tarayıcı hamlesi

Son zamanlarda Edge tarayıcısına iyileştirmeler yapmaya çalışan ve kullanıcı sayısını arttırmak isteyen Microsoft aynı zamanda bu tarayıcıyı, özellikle kurumsal müşteriler için, daha güvenli hale getirmek adına yeni bir adım attı. Şirket geçtiğimiz yıl eylül ayında duyurduğu Windows Deffender Application Guard'ı en son Windows 10 Insider 16188 sürümüyle kullanıcılara sundu.





Edge tarayıcısını güvenli hale getirecek olan Application Guard'ın en önemli özelliği ise tarayıcıyı sanal bir araçla bilgisayarın geri kalanından ayırıyor oluşu. Böylece genellikle bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım göndermek ve virüs bulaştırmak için bir geçit görevi gören tarayıcı, kötü amaçlı yazılımlar tarafından saldırıya uğradığında bilgisayarın geri kalanı bu saldırıdan etkilenmiyor.

Bilgisayarın Geri Kalanından İzole Bir Alan

Windows 10 Insider 16188 sürümüne geçen kullanıcıların bu özellikten faydalanmak için Windows özelliklerini açma veya kapama menüsünden "Windows Defender Application Guard" için onay vermesi gerekiyor. Kullanıcılar daha sonra Microsoft Edge'i açıp menüye tıklayarak "Yeni Application Guard penceresi''ne tıklandığında açılan özel ve bilgisayarın geri kalanından izole edilmiş olan pencerede güvenli interneti deneyimleyebilecek.





Tabi güvenli bir Windows tarayıcı fikri oldukça cazip görünse de beraberinde birtakım problemleri de getirebileceği düşünülüyor. İlk olarak sanal bir araçla bilgisayarın geri kalanından ayrılmış bir tarayıcı mevcut tarayıcıdan daha yavaş olabilir. Ayrıca Application Guard ile her tarayıcının oturumu silindiği için, kapattığınızda tüm veriler ve çerezler kaybolur.





Şu an için sadece kurumsal kullanıcıların(tarayıcıları üzerindeki kötü amaçlı yazılımlar diğer kullanıcılara kıyasla daha fazla tehlike arz ettiği için) kullanımına sunulan bu yeni özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılar için yeni bir özellik olarak sunulacağı tahmin ediliyor. Microsoft ayrıca bu yeni önizleme ile birlikte PDF okuyucu ve Cortana ile ilgili birtakım yeni özellikleri de kullanıcıların kullanımına sunuyor.

https://www.engadget.com/2017/05/05/microsoft-tests-a-secured-edge-browser-for-business/?ncid=txtlnkusaolp00000595