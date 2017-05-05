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Microsoft'tan, daha güvenli tarayıcı hamlesi

Microsoft Edge tarayıcısını daha güvenli bir hale getirmek için ilk olarak geçtiğimiz eylül ayında tanıttığı Windows Deffender Application Guard ile bilgisayarı kötü amaçlı yazılımlardan koruyacak.
2 yıl
2,2b
1
9
Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Son zamanlarda Edge tarayıcısına iyileştirmeler yapmaya çalışan ve kullanıcı sayısını arttırmak isteyen Microsoft aynı zamanda bu tarayıcıyı, özellikle kurumsal müşteriler için, daha güvenli hale getirmek adına yeni bir adım attı. Şirket geçtiğimiz yıl eylül ayında duyurduğu Windows Deffender Application Guard'ı en son Windows 10 Insider 16188 sürümüyle kullanıcılara sundu.

Microsoft'tan, daha güvenli tarayıcı hamlesi


 
Edge tarayıcısını güvenli hale getirecek olan Application Guard'ın en önemli özelliği ise tarayıcıyı sanal bir araçla bilgisayarın geri kalanından ayırıyor oluşu. Böylece genellikle bilgisayarlara kötü amaçlı yazılım göndermek ve virüs bulaştırmak için bir geçit görevi gören tarayıcı, kötü amaçlı yazılımlar tarafından saldırıya uğradığında bilgisayarın geri kalanı bu saldırıdan etkilenmiyor. 

Bilgisayarın Geri Kalanından İzole Bir Alan

Windows 10 Insider 16188 sürümüne geçen kullanıcıların bu özellikten faydalanmak için  Windows özelliklerini açma veya kapama menüsünden  "Windows Defender Application Guard" için onay vermesi gerekiyor. Kullanıcılar daha sonra Microsoft Edge'i açıp menüye tıklayarak "Yeni Application Guard penceresi''ne tıklandığında açılan özel ve bilgisayarın geri kalanından izole edilmiş olan pencerede güvenli interneti deneyimleyebilecek.


Tabi güvenli bir Windows tarayıcı fikri oldukça cazip görünse de beraberinde birtakım problemleri de getirebileceği düşünülüyor. İlk olarak sanal bir araçla bilgisayarın geri kalanından ayrılmış bir tarayıcı mevcut tarayıcıdan daha yavaş olabilir. Ayrıca Application Guard ile her tarayıcının oturumu silindiği için, kapattığınızda tüm veriler ve çerezler kaybolur. 


Şu an için sadece kurumsal kullanıcıların(tarayıcıları üzerindeki kötü amaçlı yazılımlar diğer kullanıcılara kıyasla daha fazla tehlike arz ettiği için) kullanımına sunulan bu yeni özelliğin ilerleyen dönemlerde tüm kullanıcılar için yeni bir özellik olarak sunulacağı tahmin ediliyor. Microsoft ayrıca bu yeni önizleme ile birlikte PDF okuyucu ve Cortana ile ilgili birtakım yeni özellikleri de kullanıcıların kullanımına sunuyor.

https://www.engadget.com/2017/05/05/microsoft-tests-a-secured-edge-browser-for-business/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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DH Misafiri 2 yıl
chrome'de bir Opera değil şimdi :P
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Bgrn7 2 yıl
Eset vb. Antiviruslerde bu özellik zaten var.
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kadirirdem 2 yıl
Fikir güzelde hala bence Edge tarayıcısı Chrome değil.
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TheNewAtilla 2 yıl
Edge güzel ben kullaniyorum tavsiye ederim. Chrome'un boku çıktı iyice.
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michael01 2 yıl
Güvenliği sağlamaya çalışıyor olabilir ama kim için?Tabi ki bütün verilerimizi sadece kendi alabilmesi için.
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Ussuz 2 yıl
Yalnız fikir güzel beğendim
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Nostromo- 2 yıl
Her yeni gelen virüs,defender tipi koruma yöntemleri sisteme daha fazla yük bindirmek demektir. Hatta dizi izle film izle, torrent siteleri, porno siteleri gibi şeylerle işiniz yoksa mevcut kullandığınız antivirüsü bile kapatabilirsiniz. Antivirüs denilen zımbırtının en liğt olanı bile temiz %10 işlemci kullanıyor
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Kerim5100 2 yıl
Ha sen de buna inandın...
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Türkçesever 2 yıl
Microsoft güvenliği sağlamaya çalışıyormuş. Biz de inandık...
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