Windows 10 S sürümüne merhaba deyin

Microsoft’un bugün gerçekleştirdiği eğitim etkinliğinde Chrome OS platformunun karşısına çıkacak olan yeni Windows 10 sürümü tanıtıldı. Windows 10 S adını alan yeni sürüm esas olarak büyük bir yenilik getirmiyor.

Lite sürüm

Windows 10 S daha çok entegre olarak çalışacak bir sürüm yani eğitim odaklı ucuz Windows bilgisayarlara yüklü olarak gelecek. Normal Windows 10 sürümünden farkı ise sadece Windows uygulama mağazası odaklı çalışması. Yani herhangi bir uygulamayı sadece Windows mağazasından indirebiliyorsunuz. Harici kaynaklardan uygulama kurma imkanı kaldırılmış.

Windows 10 S sürümünün kullanım sürelerine olumlu katkı yapacağı tahmin ediliyor zira sadece mağaza uygulamaları ve evrensel uygulamalar sayesinde bataryanın yükü de azalmış olacak. Aslında Windows 10 S için bir Lite sürümü diyebiliriz.

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Windows 10 S sürümü için bir yükseltme hakkı da tanınmış. 50$ karşılığında Windows 10 S sürümünden Pro sürümüne terfi etmek mümkün. Öğrenciler için ise herhangi bir yükseltme ücreti istenmiyor.

Microsoft bugün son kullanıcıya yönelik olarak bir duyuru yapmadı. Tüm duyurular kurumsal tarafta diyebiliriz. Chrome OS ve Chromebook rüzgarı ile baş edebilmek için Microsoft eğitim kurumlarını gözüne kestirmiş durumda. Windows 10 S ile birlikte HP ve Dell gibi pek çok düşük donanımlı dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor. Bunlar 150$’dan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek.