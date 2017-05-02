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Şu anda 1 kişi burada

Windows 10 S sürümüne merhaba deyin

Microsoft’un merakla beklenen yeni Windows sürümü bugün itibariyle tanıtıldı. Son kullanıcı tarafında büyük beklenti içerisinde olanlar hayal kırıklığına uğrayabilir.
2 yıl
16,2b
1
50
Windows
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un bugün gerçekleştirdiği eğitim etkinliğinde Chrome OS platformunun karşısına çıkacak olan yeni Windows 10 sürümü tanıtıldı. Windows 10 S adını alan yeni sürüm esas olarak büyük bir yenilik getirmiyor.

Lite sürüm

Windows 10 S daha çok entegre olarak çalışacak bir sürüm yani eğitim odaklı ucuz Windows bilgisayarlara yüklü olarak gelecek. Normal Windows 10 sürümünden farkı ise sadece Windows uygulama mağazası odaklı çalışması. Yani herhangi bir uygulamayı sadece Windows mağazasından indirebiliyorsunuz. Harici kaynaklardan uygulama kurma imkanı kaldırılmış.

Windows 10 S sürümünün kullanım sürelerine olumlu katkı yapacağı tahmin ediliyor zira sadece mağaza uygulamaları ve evrensel uygulamalar sayesinde bataryanın yükü de azalmış olacak. Aslında Windows 10 S için bir Lite sürümü diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "iOS 11 ile yapay zekanın etkisi artıyor"

Windows 10 S sürümü için bir yükseltme hakkı da tanınmış. 50$ karşılığında Windows 10 S sürümünden Pro sürümüne terfi etmek mümkün. Öğrenciler için ise herhangi bir yükseltme ücreti istenmiyor.

Microsoft bugün son kullanıcıya yönelik olarak bir duyuru yapmadı. Tüm duyurular kurumsal tarafta diyebiliriz. Chrome OS ve Chromebook rüzgarı ile baş edebilmek için Microsoft eğitim kurumlarını gözüne kestirmiş durumda. Windows 10 S ile birlikte HP ve Dell gibi pek çok düşük donanımlı dizüstü bilgisayarlar hazırlıyor. Bunlar 150$’dan başlayan fiyatlarla piyasaya sürülecek. 

 

http://www.windowscentral.com/microsoft-announces-windows-10-s-version-windows-thats-tied-store Yorum Yaz
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reshthesucker 2 yıl en beğenilen
Çöp diyenler bi zahmet çok değerli fikirlerini sunsun da biz de bilelim neden çöp olduğunu. 150 dolarlık bir bilgisayarda çalışabilen bi işletim sistemi yapabilen çok fazla şirket var sanırım. Daha eline alıp test dahi edemediği bir ürün için çöp diyebilmek de büyük zeka örneği. Diyecek bir şeyiniz olsun bik bik aynı haltı tekrarlayıp durmayın.
Çöp diyenler bi zahmet çok değerli fikirlerini sunsun da biz de bilelim neden çöp olduğunu. 150 dolarlık bir bilgisayarda çalışabilen bi işletim sistemi yapabi...
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4 Yanıt Yanıtla +81
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kykc 2 yıl
Neden hayal kırıklığı yarattığını anlayamadım! Adamlar oyun oynayanlar için, yüksek performans gerektiren programlar kullananlar için cihaz yapıyorlar zaten (surfacebook). Şu donanım delisi tayfanın dünya da kendilerinden başka kullanıcı yokmuş gibi davranmasına deli oluyorum. Surfacepro4 e de çöp dediler, 4gb ram li pc mi olur dediler, bisürü şey dediler. Pazar araştırması ve segmentasyon diye bir şey var, . İnsanlar çok farklı kullanım senaryolarında cihazlara ihtiyaç duyuyorlar. Bu insanlar forumlarda vakit geçirmediği için yok sayıyorsunuz ve yanılıyorsunuz. Amerika da cromebook lar peynir ekmek gibi satıyor. Microsoft un hamlesi gayet yerinde. Yurtdışı teknoloji sitelerine biraz baksanız windows 10 ile surface serisinin apple dan ne kadar pazar payı aldığına dair haberler göreceksiniz. Keşke surface serisi ülkemize gelse de macOS kalitesinde windows kullansak.
Neden hayal kırıklığı yarattığını anlayamadım! Adamlar oyun oynayanlar için, yüksek performans gerektiren programlar kullananlar için cihaz yapıyorlar zaten (su...
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soneday 2 yıl
Şöyle adam gibi Lite sürüm yapsalar, yüzlerce arkaplanda gereksiz çalışan uygulamar olmasa, sade bi arayüz olsa performansa odaklansa. Sadece Masaüstü Program ekle kaldır başlat menüsü..olsa kafi kurduğum programı çalıştırsın yeter....
Windows Store'miş, defendermiş, animasyonlu başlatmış, otomatik güncellemeymiş, cortonaymış..hepsi faso fiso. ama arkaplanda hepsi çalışıyor şimdiye kadar merak bile etmediğim halde
Windows 10'un 15-20 gb'tında neler var kaç yazılım var windowsun kendisinde, açın bakn görev yönteicisini yada Hizmet'lere bi göz atın.. Çoğu gereksiz şeyler..Kaçımız Windows'un kendi araçlarını sürekli kullanıyor, paint ve ekran alıntısı dışında?? Heeeçç...
Zamanında birinin yaptığı Windows XP 'nin bi edit'ini kullanıyordum Lite'ydi 200mb'dı 3dsmax photoshop vs hepsini çok rahat kullanabiliyordum. Onun 64bit olanı olsa hâla kullanırdım belki.
demem oki, bu tamamen çöp kısıtlanmış bir sistem...tutmaz... RT'nin deluxe hali diyelim şuna..
Şöyle adam gibi Lite sürüm yapsalar, yüzlerce arkaplanda gereksiz çalışan uygulamar olmasa, sade bi arayüz olsa performansa odaklansa. Sadece Masaüstü Program e...
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DH Misafiri 2 yıl
Güzel yorum katılıyorum.
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A.B.D(azimBora) 2 yıl
windows 10 normal sürüm ile mutluyum.
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PrestigeMan 2 yıl
Merhaba
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itülüzagor 2 yıl
Eğitim amaçlı işletim sistemleri vs vs bu işin sonu sadece yazılımda bitmez microsoft gelecekte bu işe yatırım yapıp geliştirir aha bizde bakakalırız sonra deriz "kardeş biz yapamioz "
Herkese iyi günler
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swcedays 2 yıl
Aklıma nedense Starter geldi :D aynı anda 2 uygulama bile çalıştıramıyordu.
exe yüklenemedikten sonra windows sayılmaz linux kullan daha iyi. Windows mağazasında uygulama var da biz mi bilmiyoruz ?
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Guest-0924579C4 2 yıl
windows RT kullanmış birisi olarak diyebilirimki uzak durun.
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berk5 2 yıl
Bu kadar gereksiz bi çalışma daha olamaz herhalde. Eğer bu sürümde dışarıdan uygulama yükleme olsaydı klasik Windows gibi, o zaman tamam çok iyi bir hamle derdim. Ama sadece uyduruk Windows mağazasına insanları mahkum eden boş-çöp bir işletim sistemi kimse kusura bakmasın, babasının firması gibi koruyacağına oturup adam gibi bu dev eksiyi sorgulasın. Gören de Windows'un uyduruk mağazasını çok madah zengin bir mağaza sanır. Haberin tek güzel yanı ise; "Windows 10 S sürümü için bir yükseltme hakkı da tanınmış. 50$ karşılığında Windows 10 S sürümünden Pro sürümüne terfi etmek mümkün. Öğrenciler için ise herhangi bir yükseltme ücreti istenmiyor." Bunun dışında tamamen Microsoft'un işsizliği saçma sapan bir hamle. Bir de bu sistemi ücretli satarlarsa baya gülerim ki umarım o aptallıkları o derece değildir :)
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Fashionality 2 yıl
Sanirim cop diyen arkadaslar hakli zira microsoft un Windows RT macerasinin basarisizlikla sonuclandigini soylemek yanlis olmaz
Bu kadar kotu bir marketle ve sadece bu marketteki uygulamalarla guc bulabilecek bir isletim sisteminin ne kadar kullanisli ve basarili olacacagi belirsiz...
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merdempc 2 yıl
Eğer gerçekten düşük donanım seviyelerinde akıcı bir kullanım sunabilirse gayet güzel bir hamle olduğunu söyleyebilirim. Tabiki bu aşamada mükemmel yada çöp demek doğru değil.
Dediğim gibi, eğer akıcı bir deneyim sunabilir ise benim gibi evde sadece haber ve office yazılımları için bilgisayarı kullanan birisi için uygun bir işletim sistemi olur.
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Whippoorwill 2 yıl
Windows 10 S yüklü akıllı telefonlar yakıda karşımızda olacak demek ki.
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