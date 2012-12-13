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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'tan yeni "Camera Codec Pack" güncellemesi geldi

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük yazılım devlerinden olan Microsoft, "Camera Codec Pack" güncellemesinin yenisi yayınladı.
Dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" formatındaki fotoğraflarının Windows sistemleri üstünde görüntülenmesine imkan veren bu güncelleme sayesinde 34 yeni kameraya daha destek verildi. Windows Vista, 7 ve 8 sürümleri için çıkan güncelleme ile yeni desteklenen kameralar ise şu şekilde ;
Canon: EOS M, EOS-1D X, PowerShot G1 X, PowerShot G12, PowerShot G15, PowerShot S100, PowerShot S110
Konica Minolta: ALPHA SWEET DIGITAL, ALPHA-5 DIGITAL, DYNAX 5D, Maxxum 5D
Nikon: 1 J2, CoolPix P7000, CoolPix P7100
Olympus: OM-D E-M5, PEN E-PL2, PEN E-PL3, PEN E-PM1. XZ1
Panasonic: Lumix DMC-FZ150, Lumix DMC-G3, Lumix DMC-GF3, Lumix DMC-GH2
Samsung: NX10, NX20, NX1000
Sony: Nex7, NexC3, Alpha A33, A35, A57, A65V, A77V
Desteklenen tüm kameralara ve güncellemeyi indirebileceğiz sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26829
Not: Windows 8 kullanıcıları direk "Windows Update" üzerinden güncellemeyi kurabilirler. 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26829 Yorum Yaz
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Nightmare70 6 yıl
Kod 80071A91 ve Kod 800F0922 hatalarını alıyorum güncelleme yaparken
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infom@n 6 yıl
Nightmare70
Microsoftun yapacağı iş bu kadar olur,Windows update üzerinden hata veriyor indirip denedim updateden yükleyin diyor...

Bende herhangi bir sorun olmadı direk windows update üzerinden kurdum:)
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jiddi 6 yıl
Bende de kuramadım, önceki sürümleri de kuramamıştım. Sorunu da arattım google amca da bir şey bulamadı. Önceki Windows kurulumumda bunu kurmuştum oysa. Fakat bu sefer nedense bu windows kurulumu bunu yemiyor :) Microsoft sitesinde de kurulum sorunlarına ait bir bilgi yok.
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Nightmare70 6 yıl
Microsoft'un yapacağı iş bu kadar olur,Windows update üzerinden hata veriyor indirip denedim update'den yükleyin diyor...
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liju1952 6 yıl
Korku iyi haber!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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dark-knight 6 yıl
windows 8 pro 64 bit e yüklenmiyor
windows update den yükleyin diyor
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ozkan_tpc 6 yıl
Ben de mobillere de geldi diye heyecanlandım :) WP8'lerde oynatmayan birsürü format var çok sinir bozucu.
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