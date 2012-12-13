Microsoft'tan yeni "Camera Codec Pack" güncellemesi geldi

Dünyanın en büyük yazılım devlerinden olan Microsoft, "Camera Codec Pack" güncellemesinin yenisi yayınladı.

Dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" formatındaki fotoğraflarının Windows sistemleri üstünde görüntülenmesine imkan veren bu güncelleme sayesinde 34 yeni kameraya daha destek verildi. Windows Vista, 7 ve 8 sürümleri için çıkan güncelleme ile yeni desteklenen kameralar ise şu şekilde ;

Canon: EOS M, EOS-1D X, PowerShot G1 X, PowerShot G12, PowerShot G15, PowerShot S100, PowerShot S110

Konica Minolta: ALPHA SWEET DIGITAL, ALPHA-5 DIGITAL, DYNAX 5D, Maxxum 5D

Nikon: 1 J2, CoolPix P7000, CoolPix P7100

Olympus: OM-D E-M5, PEN E-PL2, PEN E-PL3, PEN E-PM1. XZ1

Panasonic: Lumix DMC-FZ150, Lumix DMC-G3, Lumix DMC-GF3, Lumix DMC-GH2

Samsung: NX10, NX20, NX1000

Sony: Nex7, NexC3, Alpha A33, A35, A57, A65V, A77V

Desteklenen tüm kameralara ve güncellemeyi indirebileceğiz sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26829

Not: Windows 8 kullanıcıları direk "Windows Update" üzerinden güncellemeyi kurabilirler.

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26829