Microsoft'tan yeni "Camera Codec Pack" güncellemesi geldi

Haber Editörü
Dünyanın en büyük yazılım devlerinden olan Microsoft, "Camera Codec Pack" güncellemesinin yenisi yayınladı.
Dijital fotoğraf makinelerinin "Raw" formatındaki fotoğraflarının Windows sistemleri üstünde görüntülenmesine imkan veren bu güncelleme sayesinde 34 yeni kameraya daha destek verildi. Windows Vista, 7 ve 8 sürümleri için çıkan güncelleme ile yeni desteklenen kameralar ise şu şekilde ;
Canon: EOS M, EOS-1D X, PowerShot G1 X, PowerShot G12, PowerShot G15, PowerShot S100, PowerShot S110
Konica Minolta: ALPHA SWEET DIGITAL, ALPHA-5 DIGITAL, DYNAX 5D, Maxxum 5D
Nikon: 1 J2, CoolPix P7000, CoolPix P7100
Olympus: OM-D E-M5, PEN E-PL2, PEN E-PL3, PEN E-PM1. XZ1
Panasonic: Lumix DMC-FZ150, Lumix DMC-G3, Lumix DMC-GF3, Lumix DMC-GH2
Samsung: NX10, NX20, NX1000
Sony: Nex7, NexC3, Alpha A33, A35, A57, A65V, A77V
Desteklenen tüm kameralara ve güncellemeyi indirebileceğiz sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26829
Not: Windows 8 kullanıcıları direk "Windows Update" üzerinden güncellemeyi kurabilirler.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=26829 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bende herhangi bir sorun olmadı direk windows update üzerinden kurdum:)
windows update den yükleyin diyor