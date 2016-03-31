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Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un HoloLens'i geliştiricilere dağıtılmaya başlandı

Microsoft, sanal gerçekliğe farklı bir bakış açısı getirdiği "Arttırılmış gerçeklik" kaskı ile pazara dahil olmaya hazırlanıyor. HoloLens'in geliştirici sürümleri nihayet dağıtılmaya başlandı.
3 yıl
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Diğer Elektronik Cihazlar
Oğuz Avcı
Editör
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Sanal gerçeklik kaskları son günlerin en popüler konularından birisi. Oculus, HTC Vive ve Playstation VR rekabete çoktan girişmiş durumda. Bu günlerde bir çok kaskın son kullanıcılara ulaştığını da görmeye başladık. Microsoft ise arttırılmış gerçeklik gözlüğü HoloLens ile olaya biraz daha farklı yaklaşıyor. Gerçek hayat ile etkileşimli bir dünya yaratan bu kask geliştiriciler için dağıtılmaya başlandı.
Ayrıca Bkz. "Razer, yeni oyun kayıt kartını duyurdu"
HoloLens'in kutu içeriğinde özel kulaklık seti, taşıma çantası ve Microsoft'un Clicker olarak adlandırdığı arayüz kontrolünü sağlayan ufak bir aparat yer alıyor. HoloLens bahsettiğimiz gibi sanal dünyadan ziyade gerçek dünyayı zenginleştirmeye odaklandığı için çok daha farklı içerikler görebileceğiz. Bu konudaki yaratıcılık şimdilik geliştiricilerin elinde. Yazılım devi ilk parti ön siparişi kaçıran geliştiriciler için önümüzdeki aylarda yeni bir dağıtım yapılacağını da belirtti. 

http://www.engadget.com/2016/03/30/microsoft-hololens-development-kit/ Yorum Yaz
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DeanWinchester. 3 yıl
Çok güzel uzay çağına doğru gidiyoruz
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