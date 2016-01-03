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Microsoft'un eski çalışanlarından body'ciler için uygulama

Microsoft’un iki eski çalışanı ağırlık çalışmayı sevenler için yeni bir uygulama geliştirdi. Uygulama antrenmanlarınızı takip etmenin yanı sıra, başkaları ile kendinizi kıyaslama imkanı veriyor.
3 yıl
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Mobil Uygulamalar
Serhat Çevik
Haber Editörü
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Runkeeper ve Strava gibi uygulamalar koşuculara akıllı telefonları üzerinden  aktivitelerini takip etme ve  arkadaşları ile rekabet etme imkanı sağlıyor. Microsoft’un iki eski çalışanının geliştirdiği yeni uygulama ise benzer imkanlardan ağırlık çalışanları da faydalandırmayı planlıyor. 
Gravitus isimli uygulamanın kurucuları Eric Wagner ve Bryan Alger, ağırlık çalışanlara günlük egzersizlerini kaydedebilecekleri, eğitici videolar izleyebilecekleri ve arkadaşları ile rekabet edebilecekleri yeni uygulamanın büyük faydalar sağlayacağına inanıyorlar.
Microsoft'un eski çalışanlarından body'ciler için uygulama
 

Koşuya çıktıkları  sırada yararlandıkları programların benzerinin spor salonu çalışmalarında olmadığını ve hali hazırda mevcut olan uygulamaların sadece kağıt ve kalemin yerini aldığını belirten girişimciler Gravitus’u geliştirmeye başlamışlar. 
Gravitus’u benzer uygulamalardan ayıran özelliğin aynı grupta sınıflandırılan diğer spor sevenlerin benzer antrenmanları kaç kilo ile yaptığı ve kaç tekrar yaptığı gibi bilgiler ile kıyaslama imkanı vermesi olarak belirtiliyorlar.
Vücut geliştirmenin bireysel rekabet içeren bir yanı olduğunu fakat sporu yapanların sadece çevresindeki kişileri görerek kendilerini kıyaslayabildiklerini belirten Eric Wagner, uygulamayı kullananlar için bu imkanın genişleyeceğini söylüyor.
Uygulamanın sürekli güncellenerek rekabeti detaylandıracak farklı özelliklerin getirileceği belirtilirken, yüksek kullanım sayısına ulaşacağı öngörülüyor. Şuan için iOS kullanıcılarının faydalanabildiği uygulamanın ileride Android kullanıcıları için de yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin bir bilgi henüz yok.

https://angel.co/gravitus Yorum Yaz
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aod.xTA26 3 yıl
human benchmark
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ylmzsngl 3 yıl
Benzer uygulamaların aksine reel kişilerle kıyaslama yapıyor olması oldukça büyük bir artı. Bence tutabilecek iyi bir fikir gibi görünüyor.
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DraGonS 3 yıl
Adamlar windows phone'a bile yapmamış. Kendi çalışanları bile ümitsiz Microsoft'un verdiği destekden ve müşteri potansiyelinden.
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goke 3 yıl
Uygulamayı app store da bulamadım.
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IhtiyarDelikanli 3 yıl
tutarsa parayı cukkalayacaklar
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