Microsoft'un eski çalışanlarından body'ciler için uygulama





Runkeeper ve Strava gibi uygulamalar koşuculara akıllı telefonları üzerinden aktivitelerini takip etme ve arkadaşları ile rekabet etme imkanı sağlıyor. Microsoft’un iki eski çalışanının geliştirdiği yeni uygulama ise benzer imkanlardan ağırlık çalışanları da faydalandırmayı planlıyor.

Gravitus isimli uygulamanın kurucuları Eric Wagner ve Bryan Alger, ağırlık çalışanlara günlük egzersizlerini kaydedebilecekleri, eğitici videolar izleyebilecekleri ve arkadaşları ile rekabet edebilecekleri yeni uygulamanın büyük faydalar sağlayacağına inanıyorlar.





Koşuya çıktıkları sırada yararlandıkları programların benzerinin spor salonu çalışmalarında olmadığını ve hali hazırda mevcut olan uygulamaların sadece kağıt ve kalemin yerini aldığını belirten girişimciler Gravitus’u geliştirmeye başlamışlar.

Gravitus’u benzer uygulamalardan ayıran özelliğin aynı grupta sınıflandırılan diğer spor sevenlerin benzer antrenmanları kaç kilo ile yaptığı ve kaç tekrar yaptığı gibi bilgiler ile kıyaslama imkanı vermesi olarak belirtiliyorlar.

Vücut geliştirmenin bireysel rekabet içeren bir yanı olduğunu fakat sporu yapanların sadece çevresindeki kişileri görerek kendilerini kıyaslayabildiklerini belirten Eric Wagner, uygulamayı kullananlar için bu imkanın genişleyeceğini söylüyor.

Uygulamanın sürekli güncellenerek rekabeti detaylandıracak farklı özelliklerin getirileceği belirtilirken, yüksek kullanım sayısına ulaşacağı öngörülüyor. Şuan için iOS kullanıcılarının faydalanabildiği uygulamanın ileride Android kullanıcıları için de yayınlanıp yayınlanmayacağına ilişkin bir bilgi henüz yok.

https://angel.co/gravitus