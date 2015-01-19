Microsoft'un ilk Lumia'sı Türkiye'de

Haber Editörü
Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra Nokia markasını silerek kendi markası ile pazara sunduğu ilk akıllı telefonu Microsoft Lumia 535, ülkemizde de rafları süslemeye başladı.
5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan model 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Lumia 530 ile sunulan ve tepki çeken 512MB RAM seviyesi bu modelde yine 1GB'a yükseliyor.
Modelde 8GB artırılabilir hafıza, WiFi, Bluetooth 4.0, Cortana sesli asistan (ülkemizde henüz yok), 1905mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 146gr ağırlık, 8.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Arka kamerada LED flaş unutulmamış.
Donanım itibariyle Lumia 5xx serisi giriş seviyesi kalıyor ve kullanıcıya minimum seviyede akıcı bir sistem tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Ancak Windows Phone platformun yazılım-donanım uyumu sayesinde kullanıcı memnun edecek bir akıcılık mevcut.
Microsoft modeli ülkemizde 599TL fiyat etiketi ile satışa sunacak. Windows Phone 8.1 işletim sistemi yanında Lumia Denim güncellemesini de alan model giriş seviyesi pazarda Android rakipleri ile mücadeleye tutuşacak.
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kağıt üzerinde mantıklı gibi görünsede pratikte değil
Teknosanın sitesinde sadece turuncu renk satısta sanırım
480p video adreno 302 ekran tartışılır ama fiyat olarak bizim illallah ettirecek vergilerde bitirmiş olayı.
m.youtube.com/...
Lumia'lar market zenginleşmesiyle yaygınlaşacaktır. Bir gün iOS'tan vazgeçersem ilk durağım WP olacaktır.
İçi çok baş WP'nun.
Ayarları çok yetersiz.
Düzeltme: yanlışlıkla 1 yerine 2'ye basmışım.
Öncelikle cihazda 1 GB RAM var. Sürdürülüyor yazısından kurtulmak için ayarlardan çocuk odasını açıp-kapatın.
Aynen hocam yazdıklarınızın birebir aynısını ben yaşadım. Uygulamaların arasında geçiş yaparken sürdürülüyor diyodu.pratiklikten uzak bir sistem. Bazen ızdırap oluyor insana. Asla bir android değil.androidin tek problemi şişmesiki şuan note 3 de lollipop kullanıyorum bir şikayetim yok . güvenlik derdi çekenler deneyebilir. Bir daha wp mi? asla
ön kamerası iyi mi skype için yeterli mi