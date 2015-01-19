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Microsoft'un ilk Lumia'sı Türkiye'de

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un ilk Lumia'sı Türkiye'de


Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra Nokia markasını silerek kendi markası ile pazara sunduğu ilk akıllı telefonu Microsoft Lumia 535, ülkemizde de rafları süslemeye başladı. 

5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan model 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Lumia 530 ile sunulan ve tepki çeken 512MB RAM seviyesi bu modelde yine 1GB'a yükseliyor. 

Modelde 8GB artırılabilir hafıza, WiFi, Bluetooth 4.0, Cortana sesli asistan (ülkemizde henüz yok), 1905mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 146gr ağırlık, 8.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Arka kamerada LED flaş unutulmamış.
Donanım itibariyle Lumia 5xx serisi giriş seviyesi kalıyor ve kullanıcıya minimum seviyede akıcı bir sistem tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Ancak Windows Phone platformun yazılım-donanım uyumu sayesinde kullanıcı memnun edecek bir akıcılık mevcut. 

Microsoft modeli ülkemizde 599TL fiyat etiketi ile satışa sunacak. Windows Phone 8.1 işletim sistemi yanında Lumia Denim güncellemesini de alan model giriş seviyesi pazarda Android rakipleri ile mücadeleye tutuşacak. 

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s.holmes 4 yıl
bana pahalı gibi geldi. bunu alacağıma samsung s3 mini almak daha iyi gibi sanki.
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Cihat_, 4 yıl s.holmes
s.holmes

bana pahalı gibi geldi. bunu alacağıma samsung s3 mini almak daha iyi gibi sanki.

kağıt üzerinde mantıklı gibi görünsede pratikte değil
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xAsTx 4 yıl
Teknoloji siteleri birbirlerinden gorup bir dedikoduyu paylasiyorlar ancak kaynak belli degil satildigi yer degil. Bugun sordum hicbir yerde yok henuz.
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korn18 4 yıl xAsTx
xAsTx

Teknoloji siteleri birbirlerinden gorup bir dedikoduyu paylasiyorlar ancak kaynak belli degil satildigi yer degil. Bugun sordum hicbir yerde yok henuz.

Teknosanın sitesinde sadece turuncu renk satısta sanırım
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qaanx 4 yıl
450-500 tl olmalıydı bence.Lumia 630 kullanıyorum ekranının anca yettiğini düşünüyorum piksel-çözünürlük açısından.

480p video adreno 302 ekran tartışılır ama fiyat olarak bizim illallah ettirecek vergilerde bitirmiş olayı.

m.youtube.com/...
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kingss 4 yıl qaanx
Mükemmel degil ama idare eder aydinlik ortamda
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ø 4 yıl
Artık giriş seviyesinde bile 1 gb'ın altına düşen marka her yerde yuhalanmalı. 512 MB nedir ya sen iOS'musun hayırdır. 1 GB koymak zorunda kalması iyi olmuş.

Lumia'lar market zenginleşmesiyle yaygınlaşacaktır. Bir gün iOS'tan vazgeçersem ilk durağım WP olacaktır.
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fuckulteli 4 yıl
GM D telefonum var, kardeşime Lumia 820 aldım ve bir süre ben kullanacağım Cihaz 1Gb taşıyor ama uygulamadan uygulamaya geçerken sürdürülüyor yazısı öyle sinir bozucu ki, ekran kilini açıyorum sürdürülüyor yazısı karşılıyor beni. Uygulamalar var ama vasat! Facebook uygulaması sıkıntılı, videoları ayrıca bir oynatıcıda açıyor. Whatsapp uygulaması yetersiz geliyor. Belki klavyesi ekranın yarısını kapladığı içindir.
İçi çok baş WP'nun.
Ayarları çok yetersiz.

Düzeltme: yanlışlıkla 1 yerine 2'ye basmışım.
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uçan tekme 4 yıl
yakında gerçek fiyatına iner.buda 399 lira dır.
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eP_362 4 yıl fuckulteli
fuckulteli
GM D telefonum var, kardeşime Lumia 820 aldım ve bir süre ben kullanacağım Cihaz 2Gb taşıyor ama uygulamadan uygulamaya geçerken sürdürülüyor yazısı öyle sinir bozucu ki, ekran kilini açıyorum sürdürülüyor yazısı karşılıyor beni. Uygulamalar var ama vasat! Facebook uygulaması sıkıntılı, videoları ayrıca bir oynatıcıda açıyor. Whatsapp uygulaması yetersiz geliyor. Belki klavyesi ekranın yarısını kapladığı içindir.
İçi çok baş WP'nun.
Ayarları çok yetersiz.

Öncelikle cihazda 1 GB RAM var. Sürdürülüyor yazısından kurtulmak için ayarlardan çocuk odasını açıp-kapatın.
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Guest-F30ED544B 4 yıl fuckulteli
fuckulteli
GM D telefonum var, kardeşime Lumia 820 aldım ve bir süre ben kullanacağım Cihaz 1Gb taşıyor ama uygulamadan uygulamaya geçerken sürdürülüyor yazısı öyle sinir bozucu ki, ekran kilini açıyorum sürdürülüyor yazısı karşılıyor beni. Uygulamalar var ama vasat! Facebook uygulaması sıkıntılı, videoları ayrıca bir oynatıcıda açıyor. Whatsapp uygulaması yetersiz geliyor. Belki klavyesi ekranın yarısını kapladığı içindir.
İçi çok baş WP'nun.
Ayarları çok yetersiz.

Düzeltme: yanlışlıkla 1 yerine 2'ye basmışım.

Aynen hocam yazdıklarınızın birebir aynısını ben yaşadım. Uygulamaların arasında geçiş yaparken sürdürülüyor diyodu.pratiklikten uzak bir sistem. Bazen ızdırap oluyor insana. Asla bir android değil.androidin tek problemi şişmesiki şuan note 3 de lollipop kullanıyorum bir şikayetim yok . güvenlik derdi çekenler deneyebilir. Bir daha wp mi? asla
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kingss 4 yıl
Ben gecen hafta 79 euro ya ikinci tel olarak aldim berlin den :D
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Flag SHİP Killer 4 yıl kingss
kingss
Ben gecen hafta 79 euro ya ikinci tel olarak aldim berlin den :D

ön kamerası iyi mi skype için yeterli mi
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orktas 4 yıl
Telefon için oyun açmaz demişler ama buyrun seyredin bir;

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dedektif_dh 4 yıl orktas
Videodan gördüğüm kadarıyla oyunlarda ciddi fps düşüsü var. Akıcı oynatmıyor.
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sercandk 4 yıl
Lumia serilerinde birbirine benzer çok cihaz olmaya başladı. Nerdeyse hepsi birbirinin aynısı bir kaç küçük farklılıklarla.
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stalker(1979) 4 yıl
Nokia ismi tamamen öldü desenize:) 10-15 sene sonra Nokia dediğimizde "o ne lan" diyecek millet:)
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faya85 4 yıl
Bu işlemci yeter mi bu telefona :D oYUNU UNUTUN ALIRSANIZ DİYOR
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ugri28 4 yıl
youtube'dan bi izleyin bakalım oyunlar nasıl lumia'larda..
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