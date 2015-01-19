Microsoft'un ilk Lumia'sı Türkiye'de









Microsoft'un Nokia'nın mobil cihazlar bölümünü satın aldıktan sonra Nokia markasını silerek kendi markası ile pazara sunduğu ilk akıllı telefonu Microsoft Lumia 535, ülkemizde de rafları süslemeye başladı.





5 inçlik IPS ekranında 540x960 piksel çözünürlük sunan model 1.2GHz saat hızında çalışan 4 çekirdekli Snapdragon 200 yongasetinden gücünü alıyor. Lumia 530 ile sunulan ve tepki çeken 512MB RAM seviyesi bu modelde yine 1GB'a yükseliyor.





Modelde 8GB artırılabilir hafıza, WiFi, Bluetooth 4.0, Cortana sesli asistan (ülkemizde henüz yok), 1905mAh gücünde batarya, 5MP çözünürlüğünde ön ve arka kamera, 146gr ağırlık, 8.8mm kalınlık şeklinde diğer özellikler mevcut. Arka kamerada LED flaş unutulmamış.

Donanım itibariyle Lumia 5xx serisi giriş seviyesi kalıyor ve kullanıcıya minimum seviyede akıcı bir sistem tecrübesi sunmayı amaçlıyor. Ancak Windows Phone platformun yazılım-donanım uyumu sayesinde kullanıcı memnun edecek bir akıcılık mevcut.





Microsoft modeli ülkemizde 599TL fiyat etiketi ile satışa sunacak. Windows Phone 8.1 işletim sistemi yanında Lumia Denim güncellemesini de alan model giriş seviyesi pazarda Android rakipleri ile mücadeleye tutuşacak.