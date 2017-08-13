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Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Instagram'a katıldı

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Bill Gates, resmi Instagram hesabını açtı. Gates bu hesapla hayırseverlik faaliyetlerine yönelik paylaşımlar yapacak gibi görünüyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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sosyal medya
Onur Seven
Haber Editörü
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Amazon'un patronu Jeff Bezos'dan sonra, Bill Gates de Instagram'a katıldı. Microsoft'un kurucusu @thisisbillgates isimli hesabındaki ilk gönderisinde Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın bir projesi için ziyaret ettiği Tanzanya'dan bir fotoğraf paylaştı. Yer yüzündeki en zengin kişi olan Gates, eşi Melinda Gates ile birlikte dünyadaki en büyük özel vakıf olan Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla sıtma ve açlıkla mücadele konularında faaliyetlerde bulunuyor.
Ayrıca Bkz. "Dünya internet hızı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada?"
Teknoloji alanında dünyaya damgasını vurmuş isimlerden biri olan Gates son zamanlarda kendini hayır işlerine adamış durumda. Bu açıdan bakıldığında ilk paylaşımının Tanzanya'daki hayırseverlik çalışmalarından bir kare olması sürpriz gelmiyor. Fotoğrafta Gates'in Tanzanya yerlileri ve özellikle çocuklarla yemek yerken görüyoruz.
Temmuz başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da Instagram'a katılmıştı. Kendisinin an itibariyle 30 bin takipçisi var. Microsoft'un kurucusunu ise kısa süre içerisinde 117 bin kişi takip etmeye başlamış bile. Gates yeni açtığı Instagram hesabını hayırseverlik faaliyetlerine yönelik paylaşımlar yapmak için kullanmaya devam edecek gibi görünüyor. 

https://www.instagram.com/thisisbillgates/ Yorum Yaz
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Virinom 2 yıl en beğenilen joven
Afiraka'daki açlıktan ölümleri yatı yarıya azalttığı söyleniyor. Servetinin büyük bölümünü Afrika'ya bağışlıyor. Zaten çocuğuna da sadece 10 milyon dolar miras bıraktı. Ama bizim yobazlara sorsan ateist diye cehennemde yanacak :D
Afiraka'daki açlıktan ölümleri yatı yarıya azalttığı söyleniyor. Servetinin büyük bölümünü Afrika'ya bağışlıyor. Zaten çocuğuna da sadece 10 milyon dolar miras ...
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reshthesucker 2 yıl crashris
Ensar vakfini mi begensin? Bill Gates'in Rotary bagiscisi oldugu bilinmeyen sakli tutulan bi bilgi degil. Rotary-mason iliskisi kuracaksan da aya ayak basilmadi tayfasinin yanina alalim seni.
Ensar vakfini mi begensin? Bill Gates'in Rotary bagiscisi oldugu bilinmeyen sakli tutulan bi bilgi degil. Rotary-mason iliskisi kuracaksan da aya ayak basilmad...
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Arapkahvesi 2 yıl Virinom
Bize göre değil birader Allah'a göre o. "Gerçek şu ki, İMAN edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz." Kehf suresi 30. Ayet
Bize göre değil birader Allah'a göre o. "Gerçek şu ki, İMAN edip iyi işler yapanlara gelince, elbette biz iyi iş yapanların ecrini zayi etmeyiz." Kehf suresi 3...
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crashris 2 yıl
ilk beğendiği sayfalardan biri rotary sayfası sizce de normal mi bence değil!
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reshthesucker 2 yıl crashris
Ensar vakfini mi begensin? Bill Gates'in Rotary bagiscisi oldugu bilinmeyen sakli tutulan bi bilgi degil. Rotary-mason iliskisi kuracaksan da aya ayak basilmadi tayfasinin yanina alalim seni.
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