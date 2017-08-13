Microsoft'un kurucusu Bill Gates de Instagram'a katıldı

Bill Gates de Instagram'a katıldı. Microsoft'un kurucusu Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın bir projesi için ziyaret ettiği Tanzanya'dan bir fotoğraf paylaştı. Yer yüzündeki en zengin kişi olan Gates, eşi Melinda Gates ile birlikte dünyadaki en büyük özel vakıf olan Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla sıtma ve açlıkla mücadele konularında faaliyetlerde bulunuyor. Amazon'un patronu Jeff Bezos'dan sonra,de Instagram'a katıldı. Microsoft'un kurucusu @thisisbillgates isimli hesabındaki ilk gönderisinde'nın bir projesi için ziyaret ettiği Tanzanya'dan bir fotoğraf paylaştı. Yer yüzündeki en zengin kişi olan Gates, eşi Melinda Gates ile birlikteözel vakıf olan Bill ve Melinda Gates Vakfı aracılığıyla sıtma ve açlıkla mücadele konularında faaliyetlerde bulunuyor.

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Teknoloji alanında dünyaya damgasını vurmuş isimlerden biri olan Gates son zamanlarda kendini hayır işlerine adamış durumda. Bu açıdan bakıldığında ilk paylaşımının Tanzanya'daki hayırseverlik çalışmalarından bir kare olması sürpriz gelmiyor. Fotoğrafta Gates'in Tanzanya yerlileri ve özellikle çocuklarla yemek yerken görüyoruz.

Temmuz başında Amazon'un kurucusu Jeff Bezos da Instagram'a katılmıştı. Kendisinin an itibariyle 30 bin takipçisi var. Microsoft'un kurucusunu ise kısa süre içerisinde 117 bin kişi takip etmeye başlamış bile. Gates yeni açtığı Instagram hesabını hayırseverlik faaliyetlerine yönelik paylaşımlar yapmak için kullanmaya devam edecek gibi görünüyor.

https://www.instagram.com/thisisbillgates/