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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un yeni ortaklarından Yezz, inceliği ile dikkat çeken Windows Phone 8.1 akıllı telefonunu lanse etti

5 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un yeni ortaklarından Yezz, inceliği ile dikkat çeken Windows Phone 8.1 akıllı telefonunu lanse etti

Microsoft'un bu yıl Windows Phone ekosistemini genişletmek adına üretici ortaklarının sayısını 20 civarına yükseltmesi, adını dahi duymadığımız pek çok firmanın sahneye çıkmasına sebep oldu. Bunlardan birisi Yezz.

ABD kaynaklı bir akıllı telefon üreticisi olan Yezz, genelde ucuz Android akıllı telefonları ile biliniyordu. Firma Yezz Billy 4.7 ile Windows Phone ekosistemine adım atmış oldu. Yezz aynı zamanda yeni ortaklar içerisinde WP cihazını piyasaya süren ilk firma ünvanını da elde etti.

Microsoft'un genişleme hamlesi genelde düşük maliyetli WP cihaz üreten firmalara yönelik oldu. Bu bakımdan yıl içerisinde sayısız maliyeti düşük WP cihazlarına rastlayabiliriz.

Yezz Billy 4.7 akılı telefonunda 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 2 ile sağlamlaştırılmış. Windows Phone 8.1 üzerinde çalışan cihaza 4 çekirdekli bir Snapdragon yongaseti güç veriyor. Cihazın 7.2mm kalınlığındaki kasası onu dünyanın en ince WP 8.1 cihazı haline getiriyor.

Cihazda 13.1MP çözünürlükte bir arka kamera yer alırken, çift SIM desteği ve 3G uyumluluğu bulunuyor. Cihazın RAM ve depolama kapasitesi bilinmezken, Yezz'in en üst seviye Android akıllı telefonunda bile 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi olması bir fikir verebilir. 

Yezz Billy 4.7 tüm GSM ağlarına uyumlu olduğu için uluslararası olarak kullanılabiliyor. Cihaz ay sonunda Avrupa ve Latin Amerika'da 230 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Firmanın 4 inç ekranlı ve 8MP arka kameralı diğer bir cihazı Billy 4.0 ise 130 Avro seviyesinden kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak.  

http://www.wpcentral.com/yezzs-billy-47-windows-phone-will-be-thin-and-cheap Yorum Yaz
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mares626 5 yıl
Ram 1 gb olsa çok iyi olurmuş onun dışında oldukça iyi
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Flag SHİP Killer 5 yıl
Windows lg,sony gibi telefon üreticileriylede anlaştı zaten samsung ve htc wp8 telefon üretiyor bu arada yezz çok güzel bir telefon yapmış:) tutulur bu telefon
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Vedpla 5 yıl
S400 ile gelecek bir cihaz olacak bizim ülkemize girmeyecek girse de girdiği ile kalacak.
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onur01651 5 yıl
burdan bakınca acer in bi tabletini andırdı nedense :D
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Gladiotürk 5 yıl
Tasarım güzel olmuş. 8.1 ile Windows phone ekosisteminin canlanacağını tahmin ediyorum.
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Captain_Ivy 5 yıl
Yezz!! Bir w8 daha
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skyrime2828 5 yıl
Demedi demeyin bununda tuşlarının ışıkları yoktur.
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Cihat_, 5 yıl
512 ile gelmez bence kesinlikle 1 olur
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mehmedaltair 5 yıl
Tasarım 10 numara 5 yıldız olmuş nokia hala birbirinin kopyası cihazlar yapmaya devam etsin
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fsh77 5 yıl
Kanat takıp ucsummu :) tasarım en bastaki konu bu tip cihazlarda.Dogru digerleri marsa gidip geliyor :)) Bunu yapanda nokia değil ayrıca nerenden okudunki haberi.
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fukox 5 yıl
TR'ye 1000tl civarına gelir. 512mb ram koyarlarsa zaten ölü doğar. Zaten Satmaz burada. Ama tasarım hoşuma gitti.
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fsh77 5 yıl
Çok şık tasarım !
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azteca 5 yıl fukox
fukox

TR'ye 1000tl civarına gelir. 512mb ram koyarlarsa zaten ölü doğar. Zaten Satmaz burada. Ama tasarım hoşuma gitti.

Aşağıdaki kaynağa göre 720p ve yukarısındaki çözünürlüklere en az 1 gb ram koyulması gerekli. Tahminim bu cihazda da 1 gb ram olacaktır.


en.wikipedia.org/...
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