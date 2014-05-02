Microsoft'un yeni ortaklarından Yezz, inceliği ile dikkat çeken Windows Phone 8.1 akıllı telefonunu lanse etti





Microsoft'un bu yıl Windows Phone ekosistemini genişletmek adına üretici ortaklarının sayısını 20 civarına yükseltmesi, adını dahi duymadığımız pek çok firmanın sahneye çıkmasına sebep oldu. Bunlardan birisi Yezz.





ABD kaynaklı bir akıllı telefon üreticisi olan Yezz, genelde ucuz Android akıllı telefonları ile biliniyordu. Firma Yezz Billy 4.7 ile Windows Phone ekosistemine adım atmış oldu. Yezz aynı zamanda yeni ortaklar içerisinde WP cihazını piyasaya süren ilk firma ünvanını da elde etti.





Microsoft'un genişleme hamlesi genelde düşük maliyetli WP cihaz üreten firmalara yönelik oldu. Bu bakımdan yıl içerisinde sayısız maliyeti düşük WP cihazlarına rastlayabiliriz.





Yezz Billy 4.7 akılı telefonunda 4.7 inçlik 720p çözünürlükte bir ekran yer alıyor. Ekran Gorilla Glass 2 ile sağlamlaştırılmış. Windows Phone 8.1 üzerinde çalışan cihaza 4 çekirdekli bir Snapdragon yongaseti güç veriyor. Cihazın 7.2mm kalınlığındaki kasası onu dünyanın en ince WP 8.1 cihazı haline getiriyor.





Cihazda 13.1MP çözünürlükte bir arka kamera yer alırken, çift SIM desteği ve 3G uyumluluğu bulunuyor. Cihazın RAM ve depolama kapasitesi bilinmezken, Yezz'in en üst seviye Android akıllı telefonunda bile 512MB RAM ve 4GB depolama kapasitesi olması bir fikir verebilir.





Yezz Billy 4.7 tüm GSM ağlarına uyumlu olduğu için uluslararası olarak kullanılabiliyor. Cihaz ay sonunda Avrupa ve Latin Amerika'da 230 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Firmanın 4 inç ekranlı ve 8MP arka kameralı diğer bir cihazı Billy 4.0 ise 130 Avro seviyesinden kısa süre içerisinde piyasaya çıkacak.

http://www.wpcentral.com/yezzs-billy-47-windows-phone-will-be-thin-and-cheap