Milli olanaklarla Türkiye’de üretilen Rasat uydusundan görüntüler

Tam Boyutta Gör



Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemlerine sahip olan ve Tübitak tarafından geliştirilen RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilmiş ilk yer gözlem uydusu oluşuyla da önem taşıyor. X-Bant Verici Modülü ile yakaladığı görüntüleri 100Mbps’lik hat ile gönderebilen uydunun tahmini ömrü ise 3 yıl olarak belirlenmiş. 1/25.000 ölçekli haritaların oluşturulması, orman yangınları, sel gibi doğa olaylarının izlenmesi, tahribat ölçümlemesi, denizlerdeki petrol sızıntılarının izlenmesi gibi amaçlarla hazırlanan uydunun, 25 Haziran’da İstanbul ve Karadeniz üzerinden elde ettiği görüntüler paylaşıldı.

İstanbul Boğazı’nın aldığı turkuaz rengi NASA’nın ardından bir kez daha ortaya koyan uydu görüntülerinde Karadeniz üzerindeki lacivert renge karşılık boğazdaki farklılık dikkat çekiyor. Bu arada bir başka detay olarak Tübitak’ın Gezgin blogunda paylaşılan bir başka ifade ise şöyle:

Dikkat çeken diğer bir özellik ise Marmara Denizi’nin gümüş rengi parlaklığa kavuştuğunun görülmesi. Bu parlamanın nedeni, yaz aylarında Güneş ve Dünya, diğer bir deyişle İstanbul arasındaki açı. Yaz aylarında Güneş ışınları denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT’a ulaşıyor ve denizlerde gümüş rengi parlamalar görmemize neden oluyor. Kış aylarında ise yansıma geometrisi değiştiği için bu parlak yansıma RASAT tarafından görülmüyor. Bu olguya İngilizce’de “sunglint” adı veriliyor.

Aşağıda yer alan galeriden görüntülere göz atabilirsiniz.

http://blog.gezgin.gov.tr/?p=2100