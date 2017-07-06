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Milli olanaklarla Türkiye’de üretilen Rasat uydusundan görüntüler

Türkiye’de tasarlanıp, Türk mühendisler tarafından Türkiye’de üretilen yer gözlem uydusu Rasat’ın gönderdiği İstanbul ve Karadeniz görüntüleri paylaşıldı. İşte o fotoğraflar:
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli olanaklarla Türkiye’de üretilen Rasat uydusundan görüntüler
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Yüksek çözünürlüklü optik görüntüleme sistemlerine sahip olan ve Tübitak tarafından geliştirilen RASAT, Türkiye’de tasarlanıp üretilmiş ilk yer gözlem uydusu oluşuyla da önem taşıyor. X-Bant Verici Modülü ile yakaladığı görüntüleri 100Mbps’lik hat ile gönderebilen uydunun tahmini ömrü ise 3 yıl olarak belirlenmiş. 1/25.000 ölçekli haritaların oluşturulması, orman yangınları, sel gibi doğa olaylarının izlenmesi, tahribat ölçümlemesi, denizlerdeki petrol sızıntılarının izlenmesi gibi amaçlarla hazırlanan uydunun, 25 Haziran’da İstanbul ve Karadeniz üzerinden elde ettiği görüntüler paylaşıldı.

İstanbul Boğazı’nın aldığı turkuaz rengi NASA’nın ardından bir kez daha ortaya koyan uydu görüntülerinde Karadeniz üzerindeki lacivert renge karşılık boğazdaki farklılık dikkat çekiyor. Bu arada bir başka detay olarak Tübitak’ın Gezgin blogunda paylaşılan bir başka ifade ise şöyle:

Dikkat çeken diğer bir özellik ise Marmara Denizi’nin gümüş rengi parlaklığa kavuştuğunun görülmesi. Bu parlamanın nedeni, yaz aylarında Güneş ve Dünya, diğer bir deyişle İstanbul arasındaki açı. Yaz aylarında Güneş ışınları denizden bir ayna gibi yansıyarak RASAT’a ulaşıyor ve denizlerde gümüş rengi parlamalar görmemize neden oluyor. Kış aylarında ise  yansıma geometrisi değiştiği için bu parlak yansıma RASAT tarafından görülmüyor. Bu olguya İngilizce’de “sunglint” adı veriliyor.

Aşağıda yer alan galeriden görüntülere göz atabilirsiniz.


http://blog.gezgin.gov.tr/?p=2100 Yorum Yaz
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Fearless_tr 1 yıl en beğenilen WB
WB

Milli diyorsunuz ama parcalari nereden gelmis? Kesin secim yatirimidir. Bunun 3 yildan fazla gidenini yapamamislar mi, gemicik almasini biliyorlar ama


Nasil sacma bir yorumdur bu arkadas



WBMilli diyorsunuz ama parcalari nereden gelmis? Kesin secim yatirimidir. Bunun 3 yildan fazla gidenini yapamamislar mi, gemicik almasin...
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CeeMoo 1 yıl
İngiliz,Abd ve niceleri DonanımHaber'e üye olup yorum yazmaktan ne zaman bıkıcak.
-- Hep aynı suçlama ! Parti Parti Oy Oy !
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BaNgO 1 yıl
Hehe ben iki duble attigimda daha yuksekten ve daha yuksek cozunurlukte goruyorum Turkiye'yi.
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DH Misafiri 1 yıl
Şu yapıcı eleştirilerin dışındaki, ağızlarından salyalar akıtarak nefretle hakaret edenler ; bir toplansalarda yapsalar milli bir şeyler. Bizde gururlansak. Mesela üniversitelerimizin çoğunda hep aynı zihniyet, birşey üretmek yok anca hakaret. ortaya birşey yapılmış, desenize ya şu kısmınıda biz geliştirelim, şu parçasınıda biz yapalım. Ama yoook, ancak üniversitelerinin tuvaletlerini cinsiyetsizleştiriler bunuda devrim zannederler.
kimi de biraz saçını sakalını uzatır, biraz dövme, yırtık bir pantolon, yabancı aykırı müzikler... sorsan okula üniversiteye gidiyor. tamam karışmıyoruz yaşantına ama birşeyler üretsene la...
velhasılı hakaret edenler sizde icraat yok konuşmaya devam...
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Mr.Tiger 1 yıl DH Misafiri
Şu zamana kadar gördüğüm en sağlam yorum.
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teramit 1 yıl
fırlatılırken %20 milli deniliyordu yörüngeye oturunca tam milli oldu herhalde
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KaleyDeskop 1 yıl
3 yıl az değil mi?
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bizimkiler neyi yapmış anlamadım !?
roket sistemi mi yapmış !?
yoksa bir hazır kamera sistemi mi !? ( canon mu, nikona mu )
tam olarak orjinal anlamda ne yaptık !?
eğer yapabildiysek zaten direk pantenti alınmış !
olur ki ; o da burada haber olurdu !
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DH Misafiri 1 yıl
Tamamının trde yapılma şansı elbette yok bazı kritik parçalar yalnızca çin hindistan abd ve rusya da bulunuyor ki bunların ülkemizde yapılabilmesi için çok uzun yıllar çokiyi bir yatırım alması gerekiyor bilgisiz bilgisiz saçma yorumlar yazmayı kesin. Bilmiyorsan konuşmayacan arkadaş... Herşeyi bi kötüleme beğenmeme bu nedir be ya çok kolaysa uzay ve havacılık oku git kendin yap klasik bi avuç boş insan çok kolay sanıyor herşeyi. Kimbilir o parçaları toplamak için kim bilir kaç bin dereden su götürdüler. Çoğu ekipmanın ve parçanın toplanması bile apayrı bi olay kendi başına... Adama bak sanki pc topluyor - onu bile bi uzmana yaptırmakta fayda var-! Uydu ömürlerini bilmiyorum ancak eğerki gerçekten tr de yapılmışsa gayet normal bazı çok önemli parçaların kalitelileri ahanda yukarda yazdığım ülkelerde var ki getirttirmesi bile sorunmuş... Geçen bi kanalda bu işle uğraşan 4 e yakın uzman vardı onların ifade ettiklerini kendimce yazmış bulunmaktayım... Daha yeni yürüyen çocuktan atlet gibi koşmasını beklemeyin e be insafsızlar... Cesaretlendireceğine baltalıyorsunuz takdir edeceğinize yeriyorsunuz ayıp be ya..
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CWaRRioR 1 yıl
"Yaz aylarında Güneş ışınları denizden bir ayna gibi yansıyarak..."
Ayna yansımaz yansıtır.
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L.o.T.u.S 1 yıl
Buradan rantçı mütahitleri göreve çağırıyorum..Haritada bazı yeşillikler mevcut. Hemen icabına bakılmalı. Estetiği bozuyor
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EzioAditore 1 yıl
ne değişik insanlar var ülkede. herşey tamamen milli olsun istiyor tamam haklı ama f 35 uçağını yapan abd birçok devletle beraber çalışıyor sen sanıyor musun ki o tamamen milli. Aynı mantık. Sen kuzey kore bile olsan dünyadan kopamazsın. Bkz. Adamlar Taş kömürü satıyor dünyaya. %100 milli diye bişey olamaz. İllaki birşey dışardan almak zorunda kalırsın.
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DSG1 1 yıl EzioAditore
Şimdi neden ABD'nin bir hareketine bakarak bizim yaptığımız işi değerlendiriyorsun onların ki maliyet odaklı ve satılacak bütün ülkelerin uçaklarının anlık bilgilerine ulaşmak için bir çakallık sonradan İngiltere itiraz etti falan filan, ABD bizim gibi bağlı değil bu uçağa bir savaş durumunda millilik oranlarını görürsün.
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artenis 1 yıl
'' BİZİM GIZINKİ DE BEŞ MEGAPİHHSELL, HIIIH ! ''
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mesut1221 1 yıl
Kendi ucagi kendini bombalayan bi ulkede ildugumuz icin ne amaclarla kullanilabilir paralel ceteler kotu niyetli kullanabilirmi diye sevinsemmi uzulsemmi bilemedim
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DSG1 1 yıl mesut1221
Bütün gök bu uyduyla donatılmalı zaten uyduya bile gerek kalmadı ihalar temizlikte çok iş görüyor.
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