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Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar” dönemi

Zorunlu trafik sigortasında yeni bir döneme daha giriliyor. Resmen imzalanan karar kapsamında risk grubu yüksek araç sahipleri, daha yüksek prim ödemek zorunda kalacak.
1 yıl
15,2b
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar” dönemi
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Zorunlu Trafik Sigortası kapsamında devlet, hem sigorta şirketlerini hem de vatandaşları mağdur durumda bırakmayacak optimum çözümü bulmak adına bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu kapsamdaki çalışmalardan bir tanesi de “Riskli Sigortalılar Havuzu” adı verilen özel bir model.

Daha önce konuşulan ve son şekli verilerek Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen karar ile risk düzeyi yüksek araç grupları için özel bir havuz oluşturulacak. Bu sayede bu gruptaki araçlar için poliçe yapmaktan kaçınan sigorta şirketleri, ödemeyi bu havuzdan yapacağı için poliçe hazırlamaktan kaçınmalarına da gerek kalmayacak.

Her sigorta şirketi, son 3 yıldaki pazar payı ortalaması oranında bu havuza dahil sürücüler ve araçlar için kesilen poliçelerden aldıkları primlerin %50’lik kısmını bu havuza aktaracak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan yapılacak. Kalan %50 ise yetki sahibi tüm acenteler arasında ortak olarak paylaştırılacak.

Kimler Riskli Gruba Alınacak? 

Riskli grup içerisine 1. ve 2. basamak denilen ve sigorta şirketleri tarafından “kötü sürücü” olarak atfedilen araç sahipleri ile taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olduğu için risk düzeyi yüksek araçlar giriyor.

Oluşturulacak havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yönetecek. Büronun tüm işlemleri ise Hazine Müsteşarlığınca kontrol altında tutulacak. Sigorta şirketleri, havuza ödenen primlerden maksimum %5 oranında komisyon alma hakkına sahip olacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.


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ufuk-34JD58 1 yıl en beğenilen
22 yıldır ne bi ceza geldi ne bi karakolun önünden geçtim nede sigortadan bi hasar yaptırdım.bolca vergi verdim
bana bedava olmalı ama enson 520 sigorta ödedim
22 yıldır ne bi ceza geldi ne bi karakolun önünden geçtim nede sigortadan bi hasar yaptırdım.bolca vergi verdimbana bedava olmalı ama enson 520 sigo...
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1 Yanıt Yanıtla +35
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K@sToR 1 yıl
bence tavan fiyat biraz daha düzenlenmeli ve her sene enflasyon oranı kadar zam yapılmalı.
4. basamak 900tl
3. basamak 1500tl
2. basamak 3000tl
1. basamak 5000tl olmalı.
5. basamak 700tl
6. basamak 500tl
7. basamak 400tl
8. basamak getirilmeli ve 7. basamakta 5 yıl üst üste kalmayı başaranlar buna yükselmeli. en fazla 150-200tl ödemeli. bir insan 9 yıl kaza yapmamışsa bu çarpışan araba gibi araç kullanan davarların primlerini bu adamlara yüklemek kul hakkı yemektir.
bence tavan fiyat biraz daha düzenlenmeli ve her sene enflasyon oranı kadar zam yapılmalı.4. basamak 900tl3. basamak 1500tl2. basamak 3000tl
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Yanıtla +19
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fotbes 1 yıl Şıh Hazretleri
Şıh Hazretleri
Ne zaman sigortaya el atsalar iyicene bozuluyor. Gözünüzü seveyim ellemeyin artık, eskiden ne güzeldi.

Hadi yaa.. Eskiden ne güzeldi demek? Öküz gibi, ayı gibi magandalar trafikte oraya buraya toslasın....
Her sene bir sürü zarara sebep olsun...
Hem başka insanları, hem sigorta şirketlerini zarara uğratsın..

Ama 3 kuruş prim ödesin öyle mi???!!

Hadiiii...
Bu ülkeyi sömüren magandalara müdahale etmekte geç bile kalındı!!
Şıh HazretleriNe zaman sigortaya el atsalar iyicene bozuluyor. Gözünüzü seveyim ellemeyin artık, eskiden ne güzeldi.Hadi yaa...
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3 Yanıt Yanıtla +18
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SEO-Uzmanı 1 yıl
bu yeni sistemin hiç bir alı koyma mekanizması yok !
adam çarpıp, çarpıp duracak ; parasını sayacak yine gidip çarpacak !!!
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ozmenakif 1 yıl
Sigortaya karşıyım, kaza yaparsam zararım neyse onu ödeyeyim. Yoksa bişey ödemeyeyim
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AAABBBTR42 1 yıl ozmenakif
ozmenakif
Sigortaya karşıyım, kaza yaparsam zararım neyse onu ödeyeyim. Yoksa bişey ödemeyeyim

Sen okul okuyup bir de fayda sağlayacaksın memlekete öyle mi?
Ne eşşek sudan gelir, ne de senin ülkeye faydan dokunur!
Senin trafikte başkasına karşı sorumluluğun olmazsa, orada düzen olur mu?
Çarptın, vurdun, kırdın ama kendi aracından sorumlu olacaksın sadece öyle mi?
Ne olacağını söyleyim, karşı tarafta senin kafanı gözünü kırmaya başlar o zaman, zararını karşılayacak bir sistem olmadığından.
Şimdi git mutfağındaki birikmiş, içinde mantarların halay çektiği bulaşıklarını yıka. Anlamadığın işlere yorum yapma.
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spacenet 1 yıl
Bu sigorta işi boş, şimdiye kadar ödediğim sigorta primleriyle şu anki arabamın aynısından bir tane daha alırdım.
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floydrose 1 yıl
Sürücünün ne kadar trafikte kaldığı ve kaç yıldır ehliyeti olduğu da göze alınmalı bence.
Örneğin
Yeni ehliyet alan ve yeni araç alan birinin sigortası düşük olmalı. Zaman içerisinde kullanım şekline bağlı olarak artmalı.
Bizim sistemde kişi ne kadar iyi bir sürücü olsa bile yüksek fiyatlar ile cezalandırılıyor zaten.
Yaşın genç olması ve yeni araç sahibi olması önemsiz olmalı.
Sigorta ücreti sürücünün karıştığı kaza sayısına ve sıklığına göre olmalı sadece.
Ehliyeti eski ama karıştığı kaza az ise farklı
Ehliyeti eski ama karıştığı kaza fazla ise farklı. Aynı durum yeni ehliyet alanlar içinde geçerli olmalı. Daha adil duruyor.
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Fx_57,5 1 yıl
8 yıldır araba kullanıyorum daha 5 ay önce kendi arabam oldu,şimdiye kadar kullandığım arabalarda kaza yapmadım ama ilk arabam olduğundan sigortası 1300tl ödemek zorunda kaldım.
neden riskli guruptayım?
daha önce kaza yapmış olsam anlayacağım
işin komiği kasko da 1300tl çıktı,
kasko yapıyorsam bu sigorta ne işe yarıyor?
gss yi nasıl kimse ödemiyorsa bunuda organize olup ödememek gerekirdi fakat böyle gelmiş artık,bir millet vekili iyi bir savcı ile yargıda bu işi çözene kadar bizi kekleyecekler.
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stalker(1979) 1 yıl
Devlet ne zaman sigorta olayına el atsa ödeyeceğimiz para 2-3 kat artıyor. Yine hükümet ile anlaşıp milleti kazıklayacak bu sigorta şirketleri denen yaratıklar.
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K E N 1 yıl
Toplu taşımalar araba değil mi? Onlara binsinler işte, özel araçları olmak zorunda mı? En fazla vergiyi verenler yolları özgürce kullanabilmeli, aylık geliri 7 bin tl'nin altında olanlar özel araç sahibi olmamalı.
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10ff 1 yıl K E N
K E N
Toplu taşımalar araba değil mi? Onlara binsinler işte, özel araçları olmak zorunda mı? En fazla vergiyi verenler yolları özgürce kullanabilmeli, aylık geliri 7 bin tl'nin altında olanlar özel araç sahibi olmamalı.

kismen haklisiniz ancak, hamile olabilir, engelli olabilir (ki engelli kardeslerimiz icin gerekli olan rampa bile cogu otobuste yok olsa bile acmiyorlar), ayaginda rahatsizligi olabilir, yasli olabilir. bu gibi durumlar icin fikriniz nedir? ulkemizin muhtesem (!) metro hatlari veya otobus aglarini cok mu gelismis oldugunu saniyorsunuz? ankara' nin merkezi yerindeyim su anda. burada bile ciddi bir otobus agi sikintisi mevcut. 2 durak arasi 4km mesafe var. bu yolu nasil yuruyecekler sizce? kalabalik bir aile toplanip haftasonu gezmesi de mi sizleri rahatsiz ediyor. otekilestirmek cozum degildir. aksine toplumu yozlastirir.
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_Emir 1 yıl K E N
K E N
Toplu taşımalar araba değil mi? Onlara binsinler işte, özel araçları olmak zorunda mı? En fazla vergiyi verenler yolları özgürce kullanabilmeli, aylık geliri 7 bin tl'nin altında olanlar özel araç sahibi olmamalı.

Sebep?
Otomobil temel ihtiyaçtır.Elin oğlu bisiklet parasına alıyor.Ne bu sizdeki aşağılık kompleksi? Şu kadar parası olmayan almasın falan.bilakis asgari ücretli bile rahatça alabilmeli demeniz lazım
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basartenk 1 yıl K E N
K E N

Toplu taşımalar araba değil mi? Onlara binsinler işte, özel araçları olmak zorunda mı? En fazla vergiyi verenler yolları özgürce kullanabilmeli, aylık geliri 7 bin tl'nin altında olanlar özel araç sahibi olmamalı.

Nefret etme ne olur, çalış senin de olur !
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huntedman 1 yıl
Baya bir yükseltseler iyi olur. Neden, millet kol böreği ni çok seviyor.
ilave:
Benzer kol böreği uygulamaları "ekmek makarna" gibi ürünlere de uygulansa tadından yenmez.
Yanıtla +1
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ufuk-34JD58 1 yıl en beğenilen
22 yıldır ne bi ceza geldi ne bi karakolun önünden geçtim nede sigortadan bi hasar yaptırdım.bolca vergi verdim
bana bedava olmalı ama enson 520 sigorta ödedim
1 Yanıt Yanıtla +35
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DSG1 1 yıl ufuk-34JD58
ufuk-34JD58
22 yıldır ne bi ceza geldi ne bi karakolun önünden geçtim nede sigortadan bi hasar yaptırdım.bolca vergi verdim
bana bedava olmalı ama enson 520 sigorta ödedim


Üstüne para almak istiyordun herhalde veya devlet nişan taksın onurlandırsın isterdin çok beğendiğimiz medeni avrupa vergi almıyor mu devlet vergisiz nasıl dönecek sığınmacılar ne olacak kaza yapmayınca o Suriyeliler ölmüyor mu sanıyorsun illaki Suriyelilere bir şey olması için Suriyeliye falan mı çarpman gerekiyor ya gidin kardeşim sizin duyarlılığınız bu kadar, o insanlar gözünüze daha hoş gelen bir millet olsa kaza yapayımda vergi gitsin bile derdiniz ama işte beyaz tenli olunca başka adamlar esmer kirli gözüküyor kirliler sizin gözünüzde zaten bu forumda daha fazla tartışmak istemiyorum herkes kendince haklı.
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redferrari 1 yıl
Sevgili devlet yetkilileri, bir önerim var, ncap güvenlik derecesi düşük araçların, ölüm ve ferdi kaza maliyet unsurları artacağından dolayı, sigorta primleri ncap yıldız derecesine göre tekrar hesaplanabilir, saygılarımla arz ederim,,
Örnek #
/ 3 yıldızlı güvenlikli araç, 1000 tl taban sigorta primi ödesin
/4 yıldız 800 tl taban fiyat gibi
1 Yanıt Yanıtla +2
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10ff 1 yıl redferrari
redferrari
Sevgili devlet yetkilileri, bir önerim var, ncap güvenlik derecesi düşük araçların, ölüm ve ferdi kaza maliyet unsurları artacağından dolayı, sigorta primleri ncap yıldız derecesine göre tekrar hesaplanabilir, saygılarımla arz ederim,,
Örnek #
/ 3 yıldızlı güvenlikli araç, 1000 tl taban sigorta primi ödesin
/4 yıldız 800 tl taban fiyat gibi

fakir arabaya binmesin mi yani? nasil bir dusuncedir bu? insanlari bu sekilde ayiramazsiniz.
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