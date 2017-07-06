Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar” dönemi

Daha önce konuşulan ve son şekli verilerek Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen karar ile risk düzeyi yüksek araç grupları için özel bir havuz oluşturulacak. Bu sayede bu gruptaki araçlar için poliçe yapmaktan kaçınan sigorta şirketleri, ödemeyi bu havuzdan yapacağı için poliçe hazırlamaktan kaçınmalarına da gerek kalmayacak.
Her sigorta şirketi, son 3 yıldaki pazar payı ortalaması oranında bu havuza dahil sürücüler ve araçlar için kesilen poliçelerden aldıkları primlerin %50’lik kısmını bu havuza aktaracak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan yapılacak. Kalan %50 ise yetki sahibi tüm acenteler arasında ortak olarak paylaştırılacak.
Kimler Riskli Gruba Alınacak?
Riskli grup içerisine 1. ve 2. basamak denilen ve sigorta şirketleri tarafından “kötü sürücü” olarak atfedilen araç sahipleri ile taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olduğu için risk düzeyi yüksek araçlar giriyor.
Oluşturulacak havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yönetecek. Büronun tüm işlemleri ise Hazine Müsteşarlığınca kontrol altında tutulacak. Sigorta şirketleri, havuza ödenen primlerden maksimum %5 oranında komisyon alma hakkına sahip olacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
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4. basamak 900tl
3. basamak 1500tl
2. basamak 3000tl
1. basamak 5000tl olmalı.
5. basamak 700tl
6. basamak 500tl
7. basamak 400tl
8. basamak getirilmeli ve 7. basamakta 5 yıl üst üste kalmayı başaranlar buna yükselmeli. en fazla 150-200tl ödemeli. bir insan 9 yıl kaza yapmamışsa bu çarpışan araba gibi araç kullanan davarların primlerini bu adamlara yüklemek kul hakkı yemektir.
Hadi yaa.. Eskiden ne güzeldi demek? Öküz gibi, ayı gibi magandalar trafikte oraya buraya toslasın....
Her sene bir sürü zarara sebep olsun...
Hem başka insanları, hem sigorta şirketlerini zarara uğratsın..
Ama 3 kuruş prim ödesin öyle mi???!!
Hadiiii...
Bu ülkeyi sömüren magandalara müdahale etmekte geç bile kalındı!!