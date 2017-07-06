Zorunlu trafik sigortasında “Riskli Sigortalılar” dönemi

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Zorunlu Trafik Sigortası kapsamında devlet, hem sigorta şirketlerini hem de vatandaşları mağdur durumda bırakmayacak optimum çözümü bulmak adına bir dizi düzenlemeyi hayata geçirdi. Bu kapsamdaki çalışmalardan bir tanesi de “Riskli Sigortalılar Havuzu” adı verilen özel bir model.

Daha önce konuşulan ve son şekli verilerek Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek tarafından imzalanarak Resmî Gazete’de yayımlanmak üzere gönderilen karar ile risk düzeyi yüksek araç grupları için özel bir havuz oluşturulacak. Bu sayede bu gruptaki araçlar için poliçe yapmaktan kaçınan sigorta şirketleri, ödemeyi bu havuzdan yapacağı için poliçe hazırlamaktan kaçınmalarına da gerek kalmayacak.

Her sigorta şirketi, son 3 yıldaki pazar payı ortalaması oranında bu havuza dahil sürücüler ve araçlar için kesilen poliçelerden aldıkları primlerin %50’lik kısmını bu havuza aktaracak. Hasar ödemeleri de belli kurallar dahilinde bu havuzdan yapılacak. Kalan %50 ise yetki sahibi tüm acenteler arasında ortak olarak paylaştırılacak.

Kimler Riskli Gruba Alınacak?

Riskli grup içerisine 1. ve 2. basamak denilen ve sigorta şirketleri tarafından “kötü sürücü” olarak atfedilen araç sahipleri ile taksi, minibüs, otobüs gibi sürekli trafikte olduğu için risk düzeyi yüksek araçlar giriyor.

Oluşturulacak havuzu Türkiye Motorlu Taşıt Bürosu yönetecek. Büronun tüm işlemleri ise Hazine Müsteşarlığınca kontrol altında tutulacak. Sigorta şirketleri, havuza ödenen primlerden maksimum %5 oranında komisyon alma hakkına sahip olacak. Karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.