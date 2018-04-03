Milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin kullanımına sunuldu

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Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi gerçekleştirilen milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin hizmetine sunulmaya başlandı. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan tüfek, artık askeri birliklere de dağıtılıyor.

Üretim aşamasında “50’nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah” olarak nitelendirilen MPT 76, 4 kilo 180 gram ağırlığında ve 600 metre etkili menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dakikada 700 mermi atabilen piyade tüfeğinden çıkan merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.

"Etkili, güvenilir ve pratik"

Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı’nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT 76’yı test ediyor. MPT 76’nın G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah olduğu söyleniyor.

İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen milli piyade tüfeğinin, bu testler sonrasında talebe göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.

https://aa.com.tr/tr/turkiye/milli-tufek-komandolarin-hizmetinde/1106592