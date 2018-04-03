Milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin kullanımına sunuldu

Üretim aşamasında “50’nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah” olarak nitelendirilen MPT 76, 4 kilo 180 gram ağırlığında ve 600 metre etkili menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dakikada 700 mermi atabilen piyade tüfeğinden çıkan merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.
"Etkili, güvenilir ve pratik"
Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı’nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT 76’yı test ediyor. MPT 76’nın G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah olduğu söyleniyor.
İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen milli piyade tüfeğinin, bu testler sonrasında talebe göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.
https://aa.com.tr/tr/turkiye/milli-tufek-komandolarin-hizmetinde/1106592 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bunda silahı kime doğrultup ateş edersen onu vurur.
Askerimize verileceğine göre düşmanı vurur.
Nükleer santral ise kimin tuttuğu belli olmayan bir bomba.
Patladığı veya sızıntı olduğu zaman tüm ülke ve masumlar da etkilenecek.
Rusya gibi teknolojide ileri ülkelerin elinde bile patladı.
Bizde ise yanlış yapanların gereken cezayı almadığı bir ülkedeyiz.
Birisi bir hata yapsa "PARDON" der çıkar gider.
Bunun üzerine PARDON diye film bile var.
Bakın ben söylemiştim yine söylüyorum.
Nükleer santral 10 yıl içinde patlamazsa ben de
bu ülkenin insanını yanlış tanımışım diye özür dileyeceğim...