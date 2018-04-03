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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin kullanımına sunuldu

Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi yapılan milli piyade tüfeği MPT 76, terörle mücadele operasyonlarının ardından artık askeri birliklerin kullanımına da sunuldu.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin kullanımına sunuldu
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Makina Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından seri üretimi gerçekleştirilen milli piyade tüfeği MPT 76, askeri birliklerin hizmetine sunulmaya başlandı. Daha önce terörle mücadele operasyonlarında kullanılan tüfek, artık askeri birliklere de dağıtılıyor.

Üretim aşamasında “50’nin üzerindeki testi başarıyla geçen dünyadaki tek silah” olarak nitelendirilen MPT 76, 4 kilo 180 gram ağırlığında ve 600 metre etkili menzile sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Dakikada 700 mermi atabilen piyade tüfeğinden çıkan merminin ilk hızı saniyede 800 metreye ulaşıyor.

"Etkili, güvenilir ve pratik"

Yurt içindeki terör operasyonlarının yanı sıra sınır ötesinde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı Operasyonu ve Zeytin Dalı Harekatı’nda da aktif rol alan komandolar, eğitimleri sırasında MPT 76’yı test ediyor. MPT 76’nın G-3 gibi etkili, kalaşnikof gibi güvenilir, M-16 gibi pratik bir silah olduğu söyleniyor.

İlk etapta 7,62 milimetrelik namluyla üretilen milli piyade tüfeğinin, bu testler sonrasında talebe göre farklı kalibrelerde üretilmesi ve silaha yeni özellikler eklenmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.


https://aa.com.tr/tr/turkiye/milli-tufek-komandolarin-hizmetinde/1106592 Yorum Yaz
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Moueson 1 yıl
Ne diyelim ülkemiz için hayırlısı olsun .Allah askerimizi , vatanı ve milleti korusun .
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FatihAsl 1 yıl
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iki konuda teşekkürlerimi iletiyorum. birincisi kapalı alanlardaki sigara yasağı, ikincisi Savunma Sanayisine verdiği önem. Öldürülen Mühendislerimize rağmen sağlam adımlarla ilerliyoruz
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a iki konuda teşekkürlerimi iletiyorum. birincisi kapalı alanlardaki sigara yasağı, ikincisi Savunma Sanayisine verdiği ön...
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OverClocK1ng 1 yıl MustafaC53
Nükleer santral ayrı bir şey bu ayrı.
Bunda silahı kime doğrultup ateş edersen onu vurur.
Askerimize verileceğine göre düşmanı vurur.
Nükleer santral ise kimin tuttuğu belli olmayan bir bomba.
Patladığı veya sızıntı olduğu zaman tüm ülke ve masumlar da etkilenecek.
Rusya gibi teknolojide ileri ülkelerin elinde bile patladı.
Bizde ise yanlış yapanların gereken cezayı almadığı bir ülkedeyiz.
Birisi bir hata yapsa "PARDON" der çıkar gider.
Bunun üzerine PARDON diye film bile var.
Bakın ben söylemiştim yine söylüyorum.
Nükleer santral 10 yıl içinde patlamazsa ben de
bu ülkenin insanını yanlış tanımışım diye özür dileyeceğim...
Nükleer santral ayrı bir şey bu ayrı.Bunda silahı kime doğrultup ateş edersen onu vurur.Askerimize verileceğine göre düşmanı vurur.Nükleer santral...
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2 Yanıt Yanıtla +9
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lvlono 1 yıl
Biz kaç senedir terörle savaşıyoruz? 30 seneden fazla. Öldük mü? Kaç para harcamışızdır? Cevabı siz bulun.
Operasyon yapıyoruz, şehitler artıyor. Açılım yapıyoruz, örgüt güçleniyor. Bu işte bir gariplik yok değil mi?
Gönder F16'ları, Cobra'ları, taş taş üstünde bırakma, bir kerede temizlensin dağlık arazi. Olmadı mı? bir daha gönder, bir daha ve bir daha. Ama ne hikmetse çoğu pilot istifa etti yahut içeri alındı.
Bu Al Bayrağa rengini veren kan, boşa dökülmedi. Dökülmeyecekte. 1 değil, yarım şehit bile çok değerli gözümde. Ama milli duyguların tavan olduğu bir kültürde, gözümüze badana yapma ihtiyacının sebebi düşünlmeli.
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kamucan 1 yıl
Kendi silahımızı yapmakta çok geç kaldık
Ufak bir adım da olsa bu tip haberlerle avunabiliyoruz ancak
Ordumuza hayırlı olması dileklerimle
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DennisLars 1 yıl
Kısa dönem askerim g3 bana göre berbat gereksiz uzun kaynak yapması zor oluyor silahla uzun süre hareketli kalmak yorucu oluyor
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pcwolf28 1 yıl
İnşallah devamı gelir hayırlı olsun.
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SuriyalıAHMAD 1 yıl
Maşalla çok gozel.Kaleşden daha eyidir bu.
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emre1393 1 yıl
benim 50+ artı alan yorumu silmiş yöneticiler, aktroller şikayet edince kulağınızı çektiler demek ki. yazıklar olsun.
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hawkbjk 1 yıl
M4'e benzemek zorunda mıydı?
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Zimmerit 1 yıl
Bize birde mg3 tarzı seri atış yapabilen yerli makineli tüfek lazım.
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lvlono 1 yıl
Hayvancılığın bile yapılmadığı bir ülkede yaşıyoruz. Bırak ihracatı, kendi etimizi bile üretemiyor, hatta dışarıdan alıyoruz. Gelinen bu noktada, kendi tüfeğimizi üretmeye başlamamıza sevinemedim. Gezegendeki en iyi tüfek olabilir ama bunu 20-30 sene önce yapabilseydik başarı olurdu. Bu saatten sonra silah devi mi olabilirsin? O kaymak çoktan toplandı.
Bir teknolojin yok, ziraat zayıf, hayvancılık zaten yok, sanayi desen yabancı sermayenin elinde, ilaç firmaları taklit, eğitim-öğretim ise formalite. Ekonomiyi güçlendirecek olan öncelik tüfek yahut savunma sanayii değildir. Adam uydudan senin siluetini görüp imha edebiliyor. Sen tüfekle uyduyu mu indireceksin? adama zaten ulaşamayacaksın. Kaç sene geride olabiliriz acaba?
Sadece şu; düşmanı etrafımızda değil, içimizde-aramızda aramalıyız.
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nowo 1 yıl lvlono
evet hayvancılık yapamıyoruz diye her şeyden vazgeçelim.Oturup ölmeyi bekleyelim.
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sosisvesalam 1 yıl
silah güzel de izlediğim videolar geri tepmesi çok gibi
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