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ASELSAN'ın geliştirdiği SARP'ın yeni versiyonları geliyor

ASELSAN'ın SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri ailesi büyüyor. Şirket, düşük ağırlığa sahip SARP-L ve mühimmatın içeriden değiştirilmesine imkan veren SARP-ZAFER'i yelpazeye eklemeye hazırlanıyor.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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ASELSAN'ın geliştirdiği SARP'ın yeni versiyonları geliyor
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ASELSAN tarafından üretilen SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemleri (UKSS) ailesi genişlemeye devam ediyor. Şirket, kullanımdaki sistemlerin sayısını her geçen gün artırırken, müşterilerinin talepleri doğrultusunda yeni SARP’larla ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor.

ASELSAN imzası taşıyan UKSS’ler, kara ve deniz platformlarına entegre edilmiş bir şekilde 16 ülkede aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu silah sistemleri, yüksek stabilizasyon performansı, otomatik hedef takip ve tespit yeteneğiyle kullanıcının hareketli hedefleri kolaylıkla takip edebilmesini ve etkisiz hale getirmesini sağlıyor. SARP ise, UKSS ailesinin tank, taktik zırhlı kara aracı ve sabit tesislerin korunması amacıyla geliştirilen ürün grubunu oluşturuyor.

SARP'ın farklı versiyonları bulunuyor 

Bugüne kadar 1,350 adet üretilen SARP’ın yaklaşık bin adeti yurt içinde kullanılıyor, geri kalanı ise yurt dışına ihraç edildi. Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda birçok konfigürasyonu geliştirilen sisteme küçük-orta kalibreli makineli tüfekler ve 40 milimetre otomatik bomba atarlar takılabiliyor.

SARP’ın versiyonları arasında Rus menşeli 12,7 milimetre NSV makineli tüfek takılabilen SARP-NSV, eş eksenli olarak 2 silahın aynı anda takılabildiği SARP-DUAL, ve lazer güdümlü antitank füzesi ve lazer güdümleyici eklenmiş SARP-AntiTank bulunuyor.

Yakında iki farklı versiyon daha eklenecek

Şirket, yakın zamanda SARP ailesine yeni ürünler eklemeye hazırlanıyor. HİSAR Hava Savunma Sistemi’nde kullanılmak üzere SARP-L’yi geliştiren ASELSAN, bu çalışmada sona gelmiş durumda. Düşük geri tepme silahlar için düşük ağırlığa sahip olarak geliştirilen sistem, bu özelliğiyle kullanıldığı araç üzerinde daha düşü ağırlık ve küçük boyutuyla etkin koruma sağlıyor.

ASELSAN, aynı zamanda SARP-ZAFER sisteminin de üzerinde çalışıyor. Araç içinden silah sistemini besleme imkanı tanıyan bu sistem, personelin zırhlı aracın dışına çıkmadan mühimmatı değiştirebilmesini sağlayacak.



https://aa.com.tr/tr/ekonomi/aselsandan-yeni-sarplar-geliyor/1105807 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
fablebora 1 yıl en beğenilen
Ülkemiz için müthiş gelişme bunlar.
Muhalefet ile hainliği karıştıranlar bunları da beğenmezler.
Temizlendikçe daha da güçleniyoruz.Yerli üretim gücümüze güç katıyor.
Ben TUFAN'a hayran kaldım.Geleceği üretmek için fazlamız var eksiğimiz yok.
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Ülkemiz için müthiş gelişme bunlar.Muhalefet ile hainliği karıştıranlar bunları da beğenmezler.Temizlendikçe daha da güçleniyoruz.Yerli üretim gücümüz...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Sarp için İsrail kopyası diyen bir üye vardı.
Ürünü 16 ülkeye satmışız inşallah sayı daha da artar.
Sarp'ı olabildiğince yerlilestirmeliyiz.
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stalker(1979) 1 yıl
Aşkta ve savaşta her şey mübahtır:D Teknolojiyi kimden aldığın o kadar önemli mi? Sonuçta kendin geliştirip, kullanıp satabilecek isen? Basit şeylere kafayı takıyoruz sanki?
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ABSOLUT. 1 yıl
Küçük bir paint çalışması ile asıl mesaj verilmiş.
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fablebora 1 yıl en beğenilen
Ülkemiz için müthiş gelişme bunlar.
Muhalefet ile hainliği karıştıranlar bunları da beğenmezler.
Temizlendikçe daha da güçleniyoruz.Yerli üretim gücümüze güç katıyor.
Ben TUFAN'a hayran kaldım.Geleceği üretmek için fazlamız var eksiğimiz yok.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

1 Yanıt Yanıtla +21
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ressi1 1 yıl fablebora
fablebora
Ülkemiz için müthiş gelişme bunlar.
Muhalefet ile hainliği karıştıranlar bunları da beğenmezler.
Temizlendikçe daha da güçleniyoruz.Yerli üretim gücümüze güç katıyor.
Ben TUFAN'a hayran kaldım.Geleceği üretmek için fazlamız var eksiğimiz yok.
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Geleceğin silahi olduğu gerçekten doğru teknolojiyi erken yakaladık. Sayılı ülkelerde ve bizde bulunması iyi.
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YoldaşNapolyon 1 yıl
Sarp için İsrail kopyası diyen bir üye vardı.
Ürünü 16 ülkeye satmışız inşallah sayı daha da artar.
Sarp'ı olabildiğince yerlilestirmeliyiz.
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dr20mouse 1 yıl
Minigunlu olanı çok can yakar
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