Milli savaş jeti için karar çıktı, detaylar belli oldu

Yılda 12 adet savaş uçağı üretilecek
Ankara’da kurulacak olan üretim tesisi ve dünya standartlarındaki test ortamları için 5 milyar 66 milyon TL bütçe ayrılmış. 23.3.2018 başlangıç tarihi olarak görülen bütçe kapsamında verilen tarihten itibaren 15 yıl içinde tesisin kurulması, gerekli istihdamların gerçekleşmesi ve yılda 12 adet uçağın üretilebilir hale gelinmesi hedefleniyor.
3300 nitelikli personel
İstihdam kapsamında 300 nitelikli personel ve 3000 ilave personel alınması hedef konulmuş. Daha önce de belirtildiği üzere alınacak 3000 personel, Türkiye’nin gelecekteki hava projelerine de TF-X projesinde elde ettikleri tecrübeler ölçeğinde katkı sağlayacak.
Ayrıca proje kapsamındaki işler için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, nitelikli personel desteği, enerji harcamalarında indirim, yatırım yeri tahsisi gibi destekler de sunulmuş durumda.
Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında en yetkili ağız olan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in ağzından derlediğimiz detaylı bir yazıya buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180803-3.pdf Yorum Yaz Paylaş Tweetle
İşte bunun gibiler yüzünden atamızın açtığı uçak fabrikaları kapandı kafaya bak hayırlı olsun kardeş güle güle kullan.
Bu haberler çok komik geliyor. İnsanları kandırmaya yönelik haraketler.