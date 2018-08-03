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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli savaş jeti için karar çıktı, detaylar belli oldu

Türkiye’nin milli muharip uçak projesi TF-X için detaylar Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. İşte yatırım bütçesi, üretim planları, üretim yeri ve süresi gibi tüm detaylar yazımızda.
9 ay
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli savaş jeti için karar çıktı, detaylar belli oldu
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Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki detaylar da netlik kazandı. Ankara’da yapılacak olan üretim tesisi için süreci üstelenecek isim olan TUSAŞ’a ayrılan bütçe ve üretim sürecine dair bilgiler kanun kapsamında ortaya çıktı.


Yılda 12 adet savaş uçağı üretilecek 

Ankara’da kurulacak olan üretim tesisi ve dünya standartlarındaki test ortamları için 5 milyar 66 milyon TL bütçe ayrılmış. 23.3.2018 başlangıç tarihi olarak görülen bütçe kapsamında verilen tarihten itibaren 15 yıl içinde tesisin kurulması, gerekli istihdamların gerçekleşmesi ve yılda 12 adet uçağın üretilebilir hale gelinmesi hedefleniyor.


3300 nitelikli personel 

İstihdam kapsamında 300 nitelikli personel ve 3000 ilave personel alınması hedef konulmuş. Daha önce de belirtildiği üzere alınacak 3000 personel, Türkiye’nin gelecekteki hava projelerine de TF-X projesinde elde ettikleri tecrübeler ölçeğinde katkı sağlayacak.


Ayrıca proje kapsamındaki işler için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, nitelikli personel desteği, enerji harcamalarında indirim, yatırım yeri tahsisi gibi destekler de sunulmuş durumda.


Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında en yetkili ağız olan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in ağzından derlediğimiz detaylı bir yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180803-3.pdf Yorum Yaz
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GuitarxtanbuL 9 ay en beğenilen dobrasam
dobrasam

Şimdiden o pırpırları kullanıcak pilotlara acıyorum, biz daha var olan tren yolunu muhafaza edemiyoruz bakımını bilmiyoruz bide bu uçak mı yapıcaz

İşte bunun gibiler yüzünden atamızın açtığı uçak fabrikaları kapandı kafaya bak hayırlı olsun kardeş güle güle kullan.
dobrasamŞimdiden o pırpırları kullanıcak pilotlara acıyorum, biz daha var olan tren yolunu muhafaza edemiyoruz bakımını bilmiyoruz bide...
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1 Yanıt Yanıtla +140
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svs 9 ay
İlk olarak buğday vs üretebilir hale gelelim. Ondan sonra uçak vs olaylarına geçebiliriz.
Bu haberler çok komik geliyor. İnsanları kandırmaya yönelik haraketler.
İlk olarak buğday vs üretebilir hale gelelim. Ondan sonra uçak vs olaylarına geçebiliriz.Bu haberler çok komik geliyor. İnsanları kandırmaya yönelik harake...
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9 Yanıt Yanıtla +101
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classf2re 9 ay svs
Siz gidin buğday üretin. Hem eksik gördüğünüz bir şeyi gidermiş olursunuz. Gerisini de bırakın insanlar işini yapsın.
5 Yanıt Yanıtla +85
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HEKTOR-NG 9 ay
Yazıklar olsun yahu vatanseverlikten dem vuranlar kendi ülkesini yerin dibine sokuyor.

Yapamaz yapamaz diyorsunuz ya o dünyada sadece 5 ülkede olan iha ve sihaları nereye sokacaksınız

Particilik yapacağız diye rezilliğin alemi yok..
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DH Misafiri 9 ay
milli araba ne oldu gören varmı yollarda :)
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hadjimurat 9 ay
Japonya bile maliyeti ve getirisi hakkinda bir fizibilite yapti ve savas ucagi projesinin cok agir bir yuk olacagi disardan almanin mantikli olacagi icin projesini iptal ettigini duyurdu.
Bakin bu japonya diyorum adam uretemem demedi bu parayi buna gomulmesi mantiksiz dedi
kokpit.aero/...
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Lumibrite 9 ay
TRJ 328-628 hadisesine dönmez umarım.Ahmet Davutoğlu döneminde de yerli uçak yapılacak deniyordu, devamı gelmedi...

Bu da iptal edilen uçakların tanıtım filmi:




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rash.87 9 ay
Bunlar harbi komik. Geçen yıl Diyanet'e 6 milyar TL bütçe yetmemişti sanırım. Uçak fabrikası kuracak herifler bütçeye bak 5.66 milyon. Daha başlamadan öldü.
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Quard 9 ay
15 yıl ha, acaba bizler görür müyüz ki


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DH Misafiri 9 ay
Kendine hedef koymayan,kendine özgüveni olmayan,korkak ve başarısızlığı ilke edinmiş,dünle meşgul olan gelecekten beklentisi olmayan asalaktan başka bişey değildir.Ben buğday da üretirim,uçakta,top ta ,gemi de,tank ta üretirim.Elin gâvurundan benim Türk milleti olarak neyim eksik,o önce buğday üret diyen arkadaş.Acaba sen ve senin gibiler bu ülke için ne ürettiniz acaba?Fitne ve fırsattır.Baska bişey yoktur.Kendi ülkesini hakir ve küçük gorende,bence özünde zedelenme veya Türk kanında karışım vardır.Açık ve net.
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froster2006 9 ay
Ualnizca f-35 ler bombardiman icin aliniyor.Projedeki tfx ise avci amacli dizayn ediliyor.Farkli amaclardaki urunler birbirlerini karsilamaz.Nasil olacak bu o da soru isareti.
F-35 ler f-4 uerine.
Tfx ler ise f-16 yerine.
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Phantom II 9 ay froster2006
Hocam soyle ki birbirinin yerine aliniyor olayi yanlis,F-35 multirole bi ucak,yani hava-hava,hava-yer,sead,önleme gibi gorevlerin hepsini yapabilen bi ucak,F-16 gibi.TF-X avci bi ucak ama sadece av-onleme gorevlerinde kullanilmayacak,F-22 bile bircok gorevi yapiyor suanda.
F-4'ler mesela,onceden av-onleme,bombardiman gorevleri ucardi egede,karadenizde suan sadece bombardiman ucuyor.
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N920C 9 ay
ASELSAN a iş çıkarmı bu projeden
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Phantom II 9 ay N920C
Sayisal kokpit dedigimiz ucus sistemleri gostergeleri,aviyonik,seyrusefer,iff sistemi,flir sistemi,kask teknolojisi,atis kontrol sistemi,elektronik harp sistemleri gibi teknolojiler aselsanin olacak.Zaten halihazirda bu sistemleri aselsan uretiyor.
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RavenoLL 9 ay
ÖSYMnin sınavlarda dağıttığı silgilerde made in germany yazıyor.Neyin uçağından bahsediyorsunuz la ?
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