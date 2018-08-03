Milli savaş jeti için karar çıktı, detaylar belli oldu

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Bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Muharip Uçak Projesi kapsamındaki detaylar da netlik kazandı. Ankara’da yapılacak olan üretim tesisi için süreci üstelenecek isim olan TUSAŞ’a ayrılan bütçe ve üretim sürecine dair bilgiler kanun kapsamında ortaya çıktı.





Yılda 12 adet savaş uçağı üretilecek

Ankara’da kurulacak olan üretim tesisi ve dünya standartlarındaki test ortamları için 5 milyar 66 milyon TL bütçe ayrılmış. 23.3.2018 başlangıç tarihi olarak görülen bütçe kapsamında verilen tarihten itibaren 15 yıl içinde tesisin kurulması, gerekli istihdamların gerçekleşmesi ve yılda 12 adet uçağın üretilebilir hale gelinmesi hedefleniyor.





3300 nitelikli personel

İstihdam kapsamında 300 nitelikli personel ve 3000 ilave personel alınması hedef konulmuş. Daha önce de belirtildiği üzere alınacak 3000 personel, Türkiye’nin gelecekteki hava projelerine de TF-X projesinde elde ettikleri tecrübeler ölçeğinde katkı sağlayacak.





Ayrıca proje kapsamındaki işler için KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, kurumlar vergisi indirimi, nitelikli personel desteği, enerji harcamalarında indirim, yatırım yeri tahsisi gibi destekler de sunulmuş durumda.





Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında en yetkili ağız olan TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in ağzından derlediğimiz detaylı bir yazıya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/08/20180803-3.pdf