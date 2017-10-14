Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenler

Türkiye’nin 2050 yılında hava gücünün en önemli unsuru haline gelecek olan Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenlere TAİ’nin başındaki isim Temel Kotil ışık tutuyor. İşte tüm detaylar:
1 yıl
16,9b
1
82
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenler
Tam Boyutta Gör

Türkiye’nin ilk yerli savaş uçağı olması amacıyla başlanan Milli Muharip Uçak Projesi, tüm hızıyla sürerken kamuoyunda kafaları karıştıran bir çok soru işareti bulunuyor. Savunma Sanayii alanındaki projeler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de büyük bir gizlilikle yürütülüyor. Haliyle de olumlu olumsuz bir çok iddianın ortaya atılmasına zemin hazırlanmış oluyor.


Konuya ilişkin bir söyleşide samimi cevaplar veren TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, dayanaksız kalmış bir çok konuya da yanıt vermiş. Türkiye’nin çok ciddi bir bütçe ayırdığı ve eğitimden yan sanayiye kadar topyekün bir çalışmayı beraberinde getirecek çalışmalar için önemli işbirlikleri de gündemde.


Bütçesi Ne Olacak?

Proje için resmileşmiş rakamlar olmasa da hükumet 10 milyar dolarlık bir bütçe ayırmış durumda. Bu rakam, tüm geliştirme, personel giderleri, eğitim, yurt dışından alınacak destek gibi unsurları da kapsıyor. Bütçenin iki katına çıkması da masadaki ihtimaller arasında deniyor. Tabi bunları biz demiyoruz Temel Kotil’in söylemleri bu yönde. Amerika, toplamda 50 milyar dolar harcadığı F-35 projesi kapsamında ürettiği uçakların tanesini Türkiye’ye 100 milyon dolara satıyor. Yani 100 F-35 parasına kendi uçağımızı yapacağız.


İngiltere Tornada Ekibini Getiriyor

İngiltere Tornado savaş uçaklarında bilgi ve deneyime sahip mühendislerini Milli Muharip Uçak Projesi kapsamında dört yıllığına Türkiye’de görevlendirecek. Anlaşma yıllık 450 adam yılı kapsıyor ve Türkiye tüm bilginin aktarılması ve mühendislerin Türkiye’de çalışması için 156 milyon dolar ödeme yapacak.


Bu ekibin yanı sıra 1000 adam yıllık alanında uzman ekip diğer ülkelerden, yurt içinden ve yurt dışında çalışan Türklerden oluşacak. Ayrıca 3000 - 4000 bin adam yıllık mühendis de Türkiye’den bu iş için yetişmek üzere savaş uçağının yapım ekibinde yer alacak. Dolayısıyla proje tamamlandığında elimizde ciddi bir bilgi birikimi ve yetişmiş personel olacak.


Türkiye’den yetişecek isimler için Temel Kotil özel sektörle çok kapsamlı bir çalışmanın da planlandığını ifade ediyor. Ayrılan bütçe içinde eğitimin payı da epey yüksek. Şirketler, projede çalışacak personelleri için ekstra teşvik alacak. Yetişen personel ilerleyen dönemde farklı projelerde de görev alırsa şirketlere yetiştirme ücreti benzeri ödemeler yapılabilecek. Devlet, TAİ’ye sadece bu iş için dört yılda 1.3 milyar dolar ödeyecek. Bu paranın yaklaşık 300 milyon doları bina ve ekipman yatırımı olurken 1 milyar doları personel istihdamına ayrılmış. Kağıt üstündeki mühendislik ortadan kalkacak diyen Temel Kotil, işe dahil olacak mühendisler için torna tezgahından başlayarak her aşamada deneyim sahibi olacak ifadelerini kullanıyor.


Motoru Ne Olacak?

Uçağın motoru ilk etapta yabancı olacak. Bunun için şimdiden ABD’li General Electric, Avrupa Konseyi Eurojet ve İngiliz Rolls Royce teklif vermiş durumda. Hatta Rolls Royce ilerleyen dönemler için Türkiye'de motor üretmek için Kale Grubu ile bir anlaşmaya da giderek işi sağlama almaya çalışmış durumda. Kimden ne kadarlık alım yapılacağı ise henüz resmi olarak açıklanamıyor ancak burada asıl önemli konu proje kapsamında uçak motoru çalışmalarının da başlamış olması.


Böylesi bir uçak için geliştirilecek motorun en az 10 yıllık bir süreç gerektirdiğini ifade eden Temel Kotil, ilk versiyonlar olmasa bile 2026 - 2027 yıllarından itibaren uçakların yerli motor ile uçabileceğini belirtiyor.


İlk Uçuş Ne Zaman?

Milli Muharip Uçak ilk uçuşunu 2023 yılında yapacak. 2029 yılında ise ilk sürümler envantere girmiş, aktif göreve başlamış olacak ve öncelik ülkenin ihtiyaçları olmak adına seri üretime başlanacak. Bu süreçte diğer ülkelere de satış olasılıkları masada olacak. 2050 yılında ise Türkiye’nin hava gücünü yerli uçaklar üstleniyor olacak.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tugares 1 yıl en beğenilen justaprogrammer
Dostum kusura bakma ama havacılık bilgin sıfırın altında ve yine kusura bakma ama iki çizim arasında dağlar kadar fark var. Delta kanat, spoiler vb. , ucagin aerodinamigi vs. bunlardan haberin yok. Tasarımı buna benzesin, bizim olsun. Hürkuş un teknik detaylarindan niçin yapıldığından, memleketimize , muhendislerimize kattığı artılardan haberin var mı?Bence bunlardan da haberin yok, eger olsaydi muhtemelen bu kadar net konusmazdin. Çünkü hiçbir havacı yeni bir uçak hakkında veya tasarım aşamasındaki bir uçak hakkında bu kadar net yorum yapmaz. Ayrıca işin diğer kısmına gelince how-know denen olaydan da haberin yok. Tamam eleştirin, eleştirelim yapıcı olduğu sürece herşey güzelde şu gelişmelere siyasi açıdan yaklaşıp baltalı ilah modeli olmaktan da rica ediyorum vazgeçin. Varsa geliştirilmesi noktasında öneriniz resmî makamlara yazın ama yok yere ve bilmeden, klavye başında yermenin hicbir mantığı yok. En azindan dogru bulmuyorum. Güzel bir gelişme, Inşallah bir an önce hayata geçer. Saygılar..
Dostum kusura bakma ama havacılık bilgin sıfırın altında ve yine kusura bakma ama iki çizim arasında dağlar kadar fark var. Delta kanat, spoiler vb. , ucagin a...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +78
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
REV0 1 yıl tugares
Orijinalden alıntı: tugares
Dostum kusura bakma ama havacılık bilgin sıfırın altında ve yine kusura bakma ama iki çizim arasında dağlar kadar fark var. Delta kanat, spoiler vb. , ucagin aerodinamigi vs. bunlardan haberin yok. Tasarımı buna benzesin, bizim olsun. Hürkuş un teknik detaylarindan niçin yapıldığından, memleketimize , muhendislerimize kattığı artılardan haberin var mı?Bence bunlardan da haberin yok, eger olsaydi muhtemelen bu kadar net konusmazdin. Çünkü hiçbir havacı yeni bir uçak hakkında veya tasarım aşamasındaki bir uçak hakkında bu kadar net yorum yapmaz. Ayrıca işin diğer kısmına gelince how-know denen olaydan da haberin yok. Tamam eleştirin, eleştirelim yapıcı olduğu sürece herşey güzelde şu gelişmelere siyasi açıdan yaklaşıp baltalı ilah modeli olmaktan da rica ediyorum vazgeçin. Varsa geliştirilmesi noktasında öneriniz resmî makamlara yazın ama yok yere ve bilmeden, klavye başında yermenin hicbir mantığı yok. En azindan dogru bulmuyorum. Güzel bir gelişme, Inşallah bir an önce hayata geçer. Saygılar..

Guzel bir mesaj.
Lakin hatali. Alinti yaptiginiz kisi de hatali ayni sekilde.
Oncelikle, Turkiye'nin veya iktidarin TFX diye acikladigi ve resimlerini gosterdigi ucak, evet, Guney Kore'nin uretecegi KFX ucagidir.
TFX: store.donanimhaber.com/...
KFX: store.donanimhaber.com/...
Yine benzeri sekilde, Hurkus dedigimiz ucak PC12, Altay dedigimiz tank K-2, Firtina dedigimiz tank K-8, Agusta Mangusta, Milli piyade tufegi HK418, Yerli ucak gemisi de Ispanya Juan Carlos ucak gemisidir.
Bu cizimlerin cogu lisans altinda alinmis, ara ve kritik parcalari yurtidisindan ithal edilmek suretiyle Turkiye'de uretimi yapilan araclardir.
* ATAK helikopterinin yurtidisina satis lisansi ABD'ye baglidir, bu sebeple ATAK Ile ilgilenen Katar'a satilamamistir.
* Altay dedigimiz tankin, motoru, topu Almanya'dan, zirhi, Kore'den gelmektedir. Motoru olmadigindan uretimi sarkmis, sonrasinda tanki ortaya cikaran OTOKAR'a verilmemek icin ihale iptal edilmis, simdi de BMC'ye nasil verileceginin hesaplari yapilmaktadir.
* Hurkus dedigimiz ucagin kokpt camindan, ucus kontrollerine hatta motor pallerine kadar tum parcalari ABD'den gelmektedir.
Hukumetin veya hukumete bagli (resmi veya "gonulden", anlayan anlar) sirketlerin yerli veya milli demesi, yukarida yazdigim gercekleri degistirmiyor maalesef.
Yerli ve milli denilen araclar, temelde uretim yerli disinda yerlilikle alakasi olmayan islerdir. Tum parcalari yurtdisindan geldiginden, bu parcalar da dolar veya euro bazli alindigindan, bize bir ekonomisi olmuyor. MTV'ye yuzde 40 zam koyarken "savunma harcamalari artti" demenin sebebi de esasen budur. Cunku yerli dedigimiz araclar yerli degil.
Firtina tankina girmedim, Firtina o kadar yerlidir ki, ilk 8 tank Guney Kore'de uretilmis, turkiye'ye gemiyle gonderilmistir.
Ucak konusuna donecek olursak.
Ingiltere ile imzalanan ucak anlasmasi esasen TFX'den bagimsizdi. TFX projesi ortada senelerden beri olan, Guney Kore ile ortakliga gitmekte olan bir projeydi ve, esasen KFX'in cizimlerin TFX olarak gosterilmesinin de sebebi budur.
Her ne olduysa Hollanda ve Almanya ile yasanan krizden sonra oldu. Bu olaylar silsilesi ve yaklasik (o zamanda gore) 2 yildir Avusturya ve Almanya gibi Turkiye'nin savunma ihtiyacini kucuk buyuk silah olarak karsilayan iki onemli ortagin ustu kapali ambargosu sonucunda, ani bir kararla Ingiltere'ye askerler yollandi, Ingiltere de kendi heyetini turkiye'ye yolladi. Karsilikli gorusmeler ve anlasmalarin neticesinde, Turkiye bir anda Ingiltere ile ortak savasa ucagi uretecegini acikladi.
Proje esasinda 2 parcadan olusmaktaydi ve TFX ile uzak yakin alakasi yoktu. Projenin esasinda, Eurofighter 2000 govdesi uzerinde ya "extensive upgrade" dedigimiz EF2000'in cilalisi veya EF2000 uzerine bindirelecek yeni bir ucak projesi var.
Ikinci asamasi da motor, onu da RR yapacak.
Ilk haberi ciktiginda da uzun uzun tartismistik burada.
EF2000 veya EF2000 uzerine konulacak ucagin Turkiye icin bir degeri yoktur. Yukaridaki ornekler esiginde konusmak gerekirse, yerli ve milli olmayacak yerli ve milli ucak turkiye'nin sirtina ilave bir yuktur.
Oyle de boyle de parcalari yurtidisindan gelecekse, hazirini almak daha ucuza patlar.
Ama sorun degil, cunku Ingiltere ile imzalanan anlasma tamamen siyasi bir anlasmadir. Hatirlayanlar varsa, yine ayni zamanlarda, bir turk heyeti de Rusya'ya gitmis, Rusya'dan SU100 tipi ucaklar alinmasi konusunda anlasmaya varilmisti.
SU100 tipi ucaklar regional dedigimiz ucaklardi, THY pilotlarinin alakasi olmayan ucaklardi ve hali hazirda THY zarar ediyor, filosunun 3'te 1'i havalimaninda atil bekliyordu.
yuzde 30'i bos halde hangarda bekleyen ucaklari olan bir havayolu sirketinin Rusya'dan ucak almasi ne kadar mantikliysa, Ingiltere'den ucak alinmasi o kadar mantiklidir.
Bir baska problem de ucagin ucus tarihidir.
TFX dedigimiz, EF2000 uzerine bindirme yapilacak ucak olsa olsa ya 4+ ya da 5th gen olacaktir.
Kaldi ki, Ingiltere de ABD de su an ortak olarak 6th gen ucak uzerinde calisiyor.
Cin ve Rusya'nin filolarinda 5th gen ucaklar hali hazirda gorev yapiyor deneme ucuslari gerceklestiriyor.
Ucusunu yapacagi andan eskimis olacak bir ucaga para bayilmak nedir ?
Bunun bir kac amaci vardir:
1. Ingiltere'ye, Rusya'ya yapildigi gibi "iliskilerimiz iyi olsun sekerim" parasi vermek
2. Ingiltere'nin ABD ile yapacagi 6th gen ucak projesine bir el atip, ingiltere'nin isini gormek (Son dakika: BAE 1000'e yakin kisiyi isten cikardi)
3. Turkiye kamuoyuna haber yapacagi malzeme vermek.
Bunun otesinde bir getirisi yoktur.
Eger gercekten bir ortak ucaga girisilmesi planlarda olsaydi,
a. KFX ile ortakliga girilirdi
b. Rusya ve Hindistan'in zaten ortak oldugu PAKFA projesine katilinirdi, gercek bir teknoloji transferi o zaman mumkun olurdu.
Haberin kendisinde bile, Ingiltere'nin kendi calisanlarini turkiye'ye yollacagi yaziyor zaten, ozetle bant turkiye'de olurken, projeyi ingilizler yurutecek, bunun yerlilikle alakasi yoktur.
Orijinalden alıntı: tugaresDostum kusura bakma ama havacılık bilgin sıfırın altında ve yine kusura bakma ama iki çizim arasında dağlar kadar fark var. ...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +54
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dartanyan96 1 yıl
Abi kaç yıl önce projesi bitmiş tank bile ortada yok daha yeni ilk adımları atılan yerli jetin 7 yıl sonra envantere girebileceğine inanan var mı? Jet yapmanın tanktan daha zor olduğunu da düşününce 2071'de falan ancak envantere girer gibi geliyor bana.
Abi kaç yıl önce projesi bitmiş tank bile ortada yok daha yeni ilk adımları atılan yerli jetin 7 yıl sonra envantere girebileceğine inanan var mı? Jet yapmanın...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
Ferrari 1 yıl
Eurojet ihaleden çekilmiş galiba.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 1 yıl Ferrari
Yeni motor yapmak istememişler. Ej200 sade olarak bize yetmezdi. Hele 2030 da seri üretilecek 5. Nesile.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SeloTheCaptain 1 yıl
Seçim kokusu alıyorum :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emekli65 1 yıl
yanlış yere yazmışım kusura bakmayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
physiecho 1 yıl
çok boş konuşuyosun, senin "yüksek nazarında" yerli olması için süreyi 5 le çarpıp bekleyelim, mühendislik kabiliyetini, olanlardan almak için bir şeyler vereceksin şu yapılan bir işi karalama ergenliğinden kurtulamadınız gitti... yazık ya
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlancpaiN 1 yıl
Konuşmanın aslı budur, buradan daha detaylı dinleyebilirsiniz Temel Kotil'i (Yeni bir konuşma değildir).
Özellikle bisiklet bile üretemezsiniz diyenlerin dinleyerek detaylarını anlaması için...

Bu işin en zor kısmının yetişmiş eleman olduğunu belirten Temel Kotil zaten en çok uğraştıkları alanın adam yetiştirmek olduğunu, İngiliz yüksek teknoloji şirketiyle çalışınca personellerinizin de onların seviyesine çıkmaya başladığını anlatıyor, kesinlikle izlemenizi öneririm.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seglopsi 1 yıl
Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenler: "Muharip uçak nedir? nasıl yapılır?"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FIRAT_G_ 1 yıl
Umarım ülkece 2050 yılını görebiliriz. Burnumuzun dibinde kan göz yaşı herşey var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
2050 de insanlı savaş uçağı muhtemelen olmayacak Türkiye yerli motor geliştirip insansız uçaklara yönelse daha iyi olurdu .Ayrıca fosil yakıt kullanan motor dahi olmayabilir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 1 yıl
Muhendis ekibinde ingilizler motor da yabancı olursa bu uçak nasıl milli olucak ?
Tank işini yıllardır sürüncemede tutuyorlar. Tankın motorunu üretmeden alman motoruyla çalıştırdıkları tankı millete milli tank diye yutturdular şimdi ukraynayla motor işini halletmeye çalışıyorlar. Bu arada suriyede kaç tane tank kaybettikleri belli değil !! Halka bu konuda bilgi vermekten kaçıyorlar ya da hiç bir tv de yayınlanmıyor. Yıllardır ordudaki tanklar için yaptıkları heralde tek şey M60 tanklarını Sabra seviyesine çıkarmak oldu. Ordunun tank meselesi bence 15-20 yıllık olay değil tabi. 90larda zannediyorum tank için ihalde açtılar ancak ortak üretim işi yattı. Milli tankıda hala beceremediler. Bu arada şunuda eklemek lağzım tankıda fırtına obüsünüde korelilerle geliştiriliyor. Motorda ukraynadan biz seri üretebilsek bile nesi milli ????????? Milli uçak da milli tank dedikleri kadar milli olucak anlaşılan üretimide bu kafayla 2050 yılını bulur. O tarihe kadar f 16 ları yamar daha modern uçakların karşısına çıkartırız artık. F 35 konusuda muamma henüz teslim aldığımız uçak yok kaç yıl geç teslim alıyoruz bilen varsa paylaşsın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16882 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
savunma sanayii, Türkiye Gündemi ve
10 etiket daha temel kotil tusaş tai tf-x milli muharip uçak Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Wi-Fi ağlarında büyük tehlike: WPA 2 protokolü kırıldı 1 yıl Çin’den bir saniyede 200 metredeki hedefi vurabilen lazer silahı 1 yıl PolitiFact'i hackleyen bilgisayar korsanları siteye kripto para madencisi yerleştirdi 1 yıl TUSAŞ, sınıfında en iyisi olacak yeni bir İHA üzerinde çalışıyor 1 yıl Google Science Journal artık daha iyi 1 yıl Nvidia GeForce GTX 1070 Ti benchmark sonuçları sızdı 1 yıl Archos’un en iyi amiral gemisi tanıtıldı ancak dolaylı olarak 1 yıl Apple'in ilk dizilerinden biri Spielberg'in Amazing Stories'i olacak 1 yıl Mobilite: iPhone 8 / iPhone X fiyatları, mobilde havlu atan Microsoft... 1 yıl New Flyer'dan 600kWh bataryalı yeni elektriklü otobüs: Xcelsior CHARGE 1 yıl Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov: ''Kripto paralar hayatın bir gerçeği'' 1 yıl Şimdi de Huawei Y6 Pro 2017 1 yıl Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan ilginç açıklama: SpaceX ile Mars'a gidebiliriz 1 yıl Razer'ın akıllı telefonu çift kamerasıyla görüntülendi! 1 yıl Çin dünyanın en güçlü yüz tanıma sistemini kuracak 1 yıl Cyanogen şimdi de sürücüsüz araç teknolojilerine merak saldı 1 yıl İngiltere parlamentosuna yönelik siber saldırının arkasında İran olabilir 1 yıl OnePlus kişisel bilgilerinizi topluyor 1 yıl SpaceX, 10 ay içerisinde 12. roketini indirdi: İşte görüntüler 1 yıl GTA Online'a yeni bir boyut kazandıracak "Transform Races" güncellemesi 17 Ekim'de yayınlanacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Milli Muharip Uçak Projesi’ne dair bilinmeyenler Sonraki Hinckley'den BMW i3 bataryalı elektrikli tekne: Dasher 1 yıl Gran Turismo Sport Beta'yı 1 milyondan fazla kişi oynadı 1 yıl Gelgit enerjisi daha verimli bir enerji türüne dönüşebilir 1 yıl 2si1 "Sansürsüz / uncut" Teknoloji ve Oyun Programı 1 yıl 4GB RAM’li Xiaomi Mi 6 ortaya çıktı 1 yıl Paris'te 2030 yılından itibaren sadece elektrikli otomobiller olacak 1 yıl Giriş seviyesi Huawei Honor 6C Pro duyuruldu 1 yıl LG'nin yeni batarya fabrikası yılda 100.000 elektrikli otomobile güç verecek 1 yıl 2018’de MTV ücreti ve aracın değerinin MTV'ye etkisi nasıl olacak? 1 yıl General Electric kendi projeleri ile 5 milyar dolar tasarruf hedefliyor 1 yıl Rusya, Pokemon GO oyununu da ayrıştırma politikası için kullandı 1 yıl Apple'ın amiral gemisi iPhone X'in Türkiye satış fiyatı belli oldu! 1 yıl Gelecek nesil Audi A1 kamuflajlı olarak görüntülendi 1 yıl Volkswagen'den elektrikli kamyon ve otobüs hamlesi: 1.7 milyar dolarlık yatırım 1 yıl MSI GTX1080Ti Gaming X incelemesi "4K 60FPS için beklemeye gerek yok!" 1 yıl Tesla 11 bin Model X'i geri çağırıyor 1 yıl Google'dan modern işgücüne 1 milyar dolarlık destek 1 yıl Ethereum madenciliği ile ayda 300 dolar kazandıran ısıtıcı çıktı 1 yıl Mercedes E serisi, elektrikli araçlar ve Mercedes’in Türkiye yatırımlarını konuştuk 1 yıl Xbox One Project Scorpio Edition Türkiye'de ön siparişe açıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim