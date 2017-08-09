Milli savaş uçağı için ithalat engellerine düzenleme

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İngiltere’nin geliştirilme sürecinde tecrübe aktarımı noktasında önemli rol oynayacağı Milli Uçak Projesi yayınlanan Açık Genel İhracat Lisansı ile İngiltere’den kolaylıkla malzeme, yazılım ve teknoloji transferi yapılabilmesi yasal bir zemine oturtuldu.

TUSAŞ’ın ana yüklenici olduğu projede BAE Systems başta olmak üzere bazı İngiliz şirketler çeşitli alanlarda teknoloji transferi sağlayacak ve günümüz şartlarına uygun yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi noktasında Türk şirketleri ile ortak çalışma yürütecek. Bu çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulabilecek mal ve hizmetlerin ithalatı kolaylıkla sağlanacak. Yasal yetkililerin aktardığına göre ihtiyaçlar doğrultusunda lisansta düzenlemeler de yapılabilecek.

İhracat Beklentisi Büyük

Bu lisans sadece TF-X projesini kapsıyor ve farklı amaçlar için kullanılabilir olmayacak. Ayrıca uçağın geliştirilme sürecinden sonra ihraç edilmesi ve teknolojilerin üçüncü bir ülkeye satılması gibi konularda da bir bağlayıcılığı bulunmuyor. İngiltere, gelecek yıllar için TF-X projesinin ihracat başarısından ciddi beklentiler içinde ve uçakların özellikle Türkiye aracılığı ile yakın ilişkilerin olduğu ülkelere satılarak ciddi bir ihracat başarısı hedefleniyor. Tabi burada hem ihracat anlamında hem de kendi uçağını kullanıp bu teknolojik bilgi birikimine ulaşma adına kazanımda aslan payı ülkemizin olacak.

Bu arada uçağın motoru konusunda henüz resmi bir adım atılmış değil. En son uçağın çift motorlu bir yapıda geliştirilmesine karar verildiğini Savunma Sanayii Müsteşarlığı dokümanlarından okumuştuk. Geliştirilecek motor için Rolls-Royce ismi öne çıkan isim konumunda. İngiliz şirket, Kale Holding ile bir motor fabrikası kurulması için anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın da uçağın motoru konusunda yapılacak gelişmeler için kurulduğu düşünülüyor.

Tasarım çalışmaları 2019 yılında, ilk prototipi ise 2023 yılında hazır hale getirilecek olan Milli Muharip Uçak, 2030 yılında F-16’ların yerine Türk Hava Kuvvetleri filosuna girmiş olacak. Uzun vadede Türkiye için 250 adet uçak üretilmesi hedefleniyor. Uçağın aviyonikleri ve radar sistemi için ASELSAN, silahları için de Roketsan ve Tübitak bünyesinde önemli çalışmalar yürütülüyor.