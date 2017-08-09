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Milli savaş uçağı için ithalat engellerine düzenleme

Milli Muharip Uçak Projesi (TF-X) için yasal düzenlemelerde de yavaş yavaş taşlar yerine oturmaya başladı. Açık Genel İhracat Lisansı için bazı kararlar yayınlanarak yürürlüğe girdi.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Milli savaş uçağı için ithalat engellerine düzenleme
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İngiltere’nin geliştirilme sürecinde tecrübe aktarımı noktasında önemli rol oynayacağı Milli Uçak Projesi yayınlanan Açık Genel İhracat Lisansı ile İngiltere’den kolaylıkla malzeme, yazılım ve teknoloji transferi yapılabilmesi yasal bir zemine oturtuldu.

TUSAŞ’ın ana yüklenici olduğu projede BAE Systems başta olmak üzere bazı İngiliz şirketler çeşitli alanlarda teknoloji transferi sağlayacak ve günümüz şartlarına uygun yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi noktasında Türk şirketleri ile ortak çalışma yürütecek. Bu çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulabilecek mal ve hizmetlerin ithalatı kolaylıkla sağlanacak. Yasal yetkililerin aktardığına göre ihtiyaçlar doğrultusunda lisansta düzenlemeler de yapılabilecek.

İhracat Beklentisi Büyük

Bu lisans sadece TF-X projesini kapsıyor ve farklı amaçlar için kullanılabilir olmayacak. Ayrıca uçağın geliştirilme sürecinden sonra ihraç edilmesi ve teknolojilerin üçüncü bir ülkeye satılması gibi konularda da bir bağlayıcılığı bulunmuyor. İngiltere, gelecek yıllar için TF-X projesinin ihracat başarısından ciddi beklentiler içinde ve uçakların özellikle Türkiye aracılığı ile yakın ilişkilerin olduğu ülkelere satılarak ciddi bir ihracat başarısı hedefleniyor. Tabi burada hem ihracat anlamında hem de kendi uçağını kullanıp bu teknolojik bilgi birikimine ulaşma adına kazanımda aslan payı ülkemizin olacak.

Bu arada uçağın motoru konusunda henüz resmi bir adım atılmış değil. En son uçağın çift motorlu bir yapıda geliştirilmesine karar verildiğini Savunma Sanayii Müsteşarlığı dokümanlarından okumuştuk. Geliştirilecek motor için Rolls-Royce ismi öne çıkan isim konumunda. İngiliz şirket, Kale Holding ile bir motor fabrikası kurulması için anlaşma sağladı. Bu anlaşmanın da uçağın motoru konusunda yapılacak gelişmeler için kurulduğu düşünülüyor.

Tasarım çalışmaları 2019 yılında, ilk prototipi ise 2023 yılında hazır hale getirilecek olan Milli Muharip Uçak, 2030 yılında F-16’ların yerine Türk Hava Kuvvetleri filosuna girmiş olacak. Uzun vadede Türkiye için 250 adet uçak üretilmesi hedefleniyor. Uçağın aviyonikleri ve radar sistemi için ASELSAN, silahları için de Roketsan ve Tübitak bünyesinde önemli çalışmalar yürütülüyor.


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ahmet. 1 yıl en beğenilen Leaderjack1
O kadar açık şekilde yazdık ama siz okumayınca bir anlamı olmuyor tabi.
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apodur 1 yıl
Hayırlı olsun.
Yerli karşıtı arkadaşlar gelemeden yazayım dedim.
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fantomasds 1 yıl
"İngiltere’nin geliştirilme sürecinde tecrübe aktarımı noktasında önemli rol oynayacağı Milli Uçak Projesi yayınlanan Açık Genel İhracat Lisansı ile İngiltere’den kolaylıkla malzeme, yazılım ve teknoloji transferi yapılabilmesi yasal bir zemine oturtuldu." Yani çalışmalar sırasında bürokrasiden kaynaklanacak zaman kaybı azaltılacak diyor. Korkmayın inşallah yerli uçağımız olacak. Güneşi yeniden keşfetmeye gerek yok. Adamların bilgi birikiminden faydalanacağız. Bir sonraki nesil daha bir yerli olur. Mühim olan başlamak.
"İngiltere’nin geliştirilme sürecinde tecrübe aktarımı noktasında önemli rol oynayacağı Milli Uçak Projesi yayınlanan Açık Genel İhracat Lisansı ile İngiltere’d...
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firat_kilic 1 yıl
Çoçuğun olsa önce ona uçak mı alırsın yoksa eğitim ve harçlık mı? Asgari ücret bu kafa ile artmaz. Yaşayan ölü zombi maaşı. Hem toprakları yabancıya sat hemde o toprakları korumak için milli diye uçak yap toprağı yabancıya satınca neden uçak yapıyorsun ki?. Bir de ingiltereden buraya ithalat için ihracat lisansı çıkmış. 450ton altınımızda ingilterede duruyormuş. Uçağın alınma döngüsünü şeffaf etsinler. 1trilyon dolara giden dış borç var. Ve bunu millet ödeyecek partiler gelir partiler gider.... hayırlı partiler...
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ardicli2000 1 yıl
2007 den 2012 ye kayda değer hiçbir sipariş olmamasına karşın fiyat yarıya inmiş. Yine diyorum. 300 uçakla fiyat milyon dolar inmez bunu sende çok iyi biliyorsun. Sipariş vereceğini belirten ülkelerde çok iyi biliyor. LM nin üç kağıtları bitip fiyat otursun diye bakıyorlar olay bu kadar basit. Kimse enayi değil.
"Satmıyom ulen" mi dicek. Yemez.
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DH Misafiri 1 yıl
Hiç yapmayın daha iyi 2030 ne demek yaa dalga mı geçiyorsunuz bu işin 2023 de bitmesi lazım yoksa olan hepimize olacak
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Bay Muhalefet 1 yıl
Kelime.oyunu ile kandırmaya çalışma editör yemezler bütün işi yabancılar yapacak işin amele kısmını biz montaj yaparız teknoloji transferi demiş birde sen daha araba yapamion savaş uçağı yapican demi beyin var ya bu milleti aptal yerine koymayı bırakın artık
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DH Misafiri 1 yıl
Şu uçağın dış görünüşü de daha estetik olsa olmuyor mu? İhracatını düşünüyorlar ya biraz albenili olsun
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3iks 1 yıl
Kısacası know how satın alınmış, duruma göre materyal de satın alabiliriz bakıcaz denilmiş.
Motor da RR'den alınacak. Yerli iddiası yapacak kadar değil ama başlanabilir umarım. Bakalım devamı gelecek mi. Ne körü körüne övmek, ne de sövmek lazım. Bekleyelim görelim. Umarım siyasetin 10 sene öncesinden yaptığı "yerli uçağımız göklerde huloloogghh" tarzı yalan haber değil de gerçek bir atılımdır.
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caneycaney 1 yıl
2030 a kadar f16 yani
Umalim ki savasa girmeyelim

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yasinadin 1 yıl
yerli ve milli gelişmeler , yerli ve milli olmayanların canını sıkıyor !
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ma95 1 yıl
Amerika Irak'tan parça parça çekildiği dönemdi. Üslerden birinde silahlı dronelar vardı. Pkk ile mücadele için istediğimizde dalga geçer şekilde senatodan izin çıkmadı deyip vermiyorlardı.Bu dediğim 40-50 sene önce değil, daha dün diyebileceğimiz döneme ait olaylar...
Çok şey konuşulur aslında ama uzun lafın kısası çöpten olsun ama bizim olsun. Milli silah üretiminden taviz vermeyelim
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kadirirdem 1 yıl
Güzel şeylerde oluyor :)
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