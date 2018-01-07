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Milli savaş uçağı motoruna iki aday: TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce

Milli Savaş Uçağı projesinde bu yılın yol haritası belirlendi. Motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanacak. Motor üretimi için iki aday var.
1 yıl
6,4b
1
39
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Milli savaş uçağı motoruna iki aday: TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce
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Uzun süredir altyapısı için çalışmalarının sürdüğü Milli Muharip Uçak (MMU) projesi, bu yıl imzalanacak sözleşmeler sonrasında önemli yol kat edecek. Geçen yıl TAI ve BAE Systems arasında MMU geliştirilmesine yönelik ön tasarım aşamasını kapsayan iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu yıl motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanacak.

Projenin ana yüklenicisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) olmak üzere projede görev alan paydaşlar çalışmalarını sürdürüyor. TSK’nın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlatılan projede, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

MMU Motoru için iki aday

Ön tasarım aşaması sonunda projenin takip eden aşamaları için yeni sözleşmeler imzalanacak. Öncelikli olarak motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Yapılacak seçimin ardından sözleşme imzalanacak.

Projeye ihtiyaç duyulan insan kaynağını arttırılmasına yönelik çalışmalar

Projeye yönelik çalışmalarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının arttırılması için yürütülecek çalışmalar oluşturulacak. TAI bu konuda üniversiteler ile projeler başlattı ve protokoller imzaladı. Üniversite öğrencileri için Stajyer Mühendis Programı’nı hayata geçirdi. Buna ek olarak Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Merkezi'ni açan şirket, burada 200 mühendis istihdam etmeyi planlıyor.


http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-savas-ucaginda-yol-haritasi/1024348 Yorum Yaz
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GoDon'tStop 1 yıl en beğenilen justaprogrammer
Orijinalden alıntı: justaprogrammer
Turkcesi
General Motos vs RolsRoyce
bizimkiler ameleliklerini yapacaklari icin ...
tabi akboylar da algi yapma cabasindalar :)
S400 leri turkiyede yapiyordun hani ?
ne dedi rus yetkili ? Turkiyede bu fuzeleri ortak uretmek icin yeterli alt yapi ve ust yapi yok ...
olan kaciyor zaten. ne yapacak cahillerin arasinda. Galip Ulsoy. bugun merco ve bwm larda gordugunuz bir cok elektronik askani amerikada gelistirenlerden biri idi.

Sanıyorsun ki uçak motorunu yapmak için İTÜ'den ve ODTÜ'den yeni mezun 50'şer kişi alalım onlar yapar dimi

Bana bak kara cahil, bu işler zamanla oluyor. Sen git bayrak direği ipinle övün. Yeni yerli üretimler belli ki koyuyor
Orijinalden alıntı: justaprogrammerTurkcesiGeneral Motos vs RolsRoycebizimkiler ameleliklerini yapacaklari icin ...tabi akboylar da al...
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Yanıtla +22
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gcb1903 1 yıl
Milli ile yerli arasındaki farkı bildiklerinden milli diyip duruyorlar. Milli olmasın ama yerli olsun.

Yerli ile milli aynı şey değil.

Şöyle örneklendirelim.

TSMC gelip Çorum'a fabrika açsın ve yarı iletken üretimi yapsın. Ama bunu yaparken tüm çalışanlar Türk olsun, kullanılan tüm teçhizat Türk malı olsun, hammadde bu topraklardan karşılansın ama çıkarken arkasına made in Tayvan yazsın.

Diğer taraftan Vestel tv üretsin. Paneli Japon lisansıyla Çin'de üretilsin, kondansatöründen baskı devresine Çin'den getirilsin ama burada montajlanıp arkasına made in Turkey yazılsın.

İşte biri yerli biri milli.

Ben milli sevmiyim. Yerli getirin bana.
Milli ile yerli arasındaki farkı bildiklerinden milli diyip duruyorlar. Milli olmasın ama yerli olsun.Yerli ile milli aynı şey değil....
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2 Yanıt Yanıtla +11
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Kerim5100 1 yıl mu5tafa
mu5tafa

Böyle sıfırdan üretmek yerine dışarıdan bu işi yıllardır yapan bir fabrikayı satın al, Türkiye ye taşı daha mantıklı.. Misal yerli araba olayında sıfırdan bir şey üretmek yerine büyük Türk şirketleri birleşip opel i satın alsalar, opel çatısı altında bir şeyler üretseler daha mantıklıydı.. O kadar arge yatırımı yapmaktansa. Üstelik yurt dışına opel adıyla çok daha kolay satış yapılırdı.

Halamın bıyıkları olsa amcam olurdu
mu5tafaBöyle sıfırdan üretmek yerine dışarıdan bu işi yıllardır yapan bir fabrikayı satın al, Türkiye ye taşı daha mantıklı.. Misal yer...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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BekirTemel 1 yıl
rr türk malı olsaydı keşke
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R_DeNiro 1 yıl
Temel Kotil'in TAI/TUSAŞ Genel Müdürü olmasıyla havacılıkta daha fazla gelişmeler sağlayabiliriz diye düşünüyorum. Bu adam çalışkan biri akademik kariyeri ve THY'de başarısı da ortada.
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Bluflame 1 yıl
prattwhitney savaş uçağı motorunda ara açık liderdir.
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Hümiyettin 1 yıl
Nuri Demirağ'ın fabrikalarını kapatmasalardı belki şu an dünyanın sayılı uçak üreticilerinden birine sahip olurduk ve şu an daha ötesini konuşurduk. O zamanlar kendisi şöyle demiş:
"Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode şeylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa’dan ve Amerika’nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir."
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vollkan59 1 yıl
Yok yok böyle bir şey mümkün olamaz. İddaadır bunlar, montaj bile olabilir...
Bizim milli savaş uçağımızı, gemilerimizi, arabalarımızı, tanklarımızı, silahlarımızı yapma gibi bir lüksümüz olamaz.
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kadirirdem 1 yıl
Rolls Royce grubu olmasın,yerli bir grup olsun!
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lolobayram 1 yıl
Olur mu ihaleyi xxx inşaat müteahhitlik aş alacak yaw beton gibi motor yapıyorlar adamlar
1950 lere kadar uçak fabrikamız vardı hey gibi hey. Adamlar uzaya koloni kurdu dünya benzeri gezegen bulduklarından oraya göç edileceğinden bahsediliyor biz motoru kim kanatları kim yapsın ı halen oturtamadık.
youtube.com/...
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vollkan59 1 yıl lolobayram
Sen niye başvurmadın. Bu dünya için fazla gibisin, değerlendir bence...
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sarkat 1 yıl
Yerli uçak ve RolsRoyce
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V4LKyR 1 yıl
Kale - Rolls Royce alacak bunu.
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gcb1903 1 yıl
Milli ile yerli arasındaki farkı bildiklerinden milli diyip duruyorlar. Milli olmasın ama yerli olsun.

Yerli ile milli aynı şey değil.

Şöyle örneklendirelim.

TSMC gelip Çorum'a fabrika açsın ve yarı iletken üretimi yapsın. Ama bunu yaparken tüm çalışanlar Türk olsun, kullanılan tüm teçhizat Türk malı olsun, hammadde bu topraklardan karşılansın ama çıkarken arkasına made in Tayvan yazsın.

Diğer taraftan Vestel tv üretsin. Paneli Japon lisansıyla Çin'de üretilsin, kondansatöründen baskı devresine Çin'den getirilsin ama burada montajlanıp arkasına made in Turkey yazılsın.

İşte biri yerli biri milli.

Ben milli sevmiyim. Yerli getirin bana.
2 Yanıt Yanıtla +11
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gxhero 1 yıl gcb1903
La gardeşlik helal olsun saa güzel açıklamışın durumu.
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Kerim5100 1 yıl gcb1903
gcb1903
Milli ile yerli arasındaki farkı bildiklerinden milli diyip duruyorlar. Milli olmasın ama yerli olsun.

Yerli ile milli aynı şey değil.

Şöyle örneklendirelim.

TSMC gelip Çorum'a fabrika açsın ve yarı iletken üretimi yapsın. Ama bunu yaparken tüm çalışanlar Türk olsun, kullanılan tüm teçhizat Türk malı olsun, hammadde bu topraklardan karşılansın ama çıkarken arkasına made in Tayvan yazsın.

Diğer taraftan Vestel tv üretsin. Paneli Japon lisansıyla Çin'de üretilsin, kondansatöründen baskı devresine Çin'den getirilsin ama burada montajlanıp arkasına made in Turkey yazılsın.

İşte biri yerli biri milli.

Ben milli sevmiyim. Yerli getirin bana.

Allah razı olsun hocam ağzına sağlık.
Onlar anca böğürür durur yörlö vö möllö diye. Ama sorsan elinde iPhone la cafe masalarında arkadaşlarına artistik yapar
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