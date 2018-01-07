Milli savaş uçağı motoruna iki aday: TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce

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Uzun süredir altyapısı için çalışmalarının sürdüğü Milli Muharip Uçak (MMU) projesi, bu yıl imzalanacak sözleşmeler sonrasında önemli yol kat edecek. Geçen yıl TAI ve BAE Systems arasında MMU geliştirilmesine yönelik ön tasarım aşamasını kapsayan iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Bu yıl motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanacak.

Projenin ana yüklenicisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) olmak üzere projede görev alan paydaşlar çalışmalarını sürdürüyor. TSK’nın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlatılan projede, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

MMU Motoru için iki aday

Ön tasarım aşaması sonunda projenin takip eden aşamaları için yeni sözleşmeler imzalanacak. Öncelikli olarak motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Yapılacak seçimin ardından sözleşme imzalanacak.

Projeye ihtiyaç duyulan insan kaynağını arttırılmasına yönelik çalışmalar

Projeye yönelik çalışmalarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının arttırılması için yürütülecek çalışmalar oluşturulacak. TAI bu konuda üniversiteler ile projeler başlattı ve protokoller imzaladı. Üniversite öğrencileri için Stajyer Mühendis Programı’nı hayata geçirdi. Buna ek olarak Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Merkezi'ni açan şirket, burada 200 mühendis istihdam etmeyi planlıyor.

http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-savas-ucaginda-yol-haritasi/1024348