Milli savaş uçağı motoruna iki aday: TUSAŞ ve Kale Grubu-Rolls-Royce

Projenin ana yüklenicisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ/TAI) olmak üzere projede görev alan paydaşlar çalışmalarını sürdürüyor. TSK’nın ihtiyaçlarını gidermek amacıyla başlatılan projede, 2030’lu yıllardan itibaren kademeli olarak devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek yurt içi imkân ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.
MMU Motoru için iki aday
Ön tasarım aşaması sonunda projenin takip eden aşamaları için yeni sözleşmeler imzalanacak. Öncelikli olarak motor seçiminin yapılması bekleniyor. Uçağın motorunun üretimine TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) ile Kale Grubu-Rolls-Royce ortaklığı talip oldu. Yapılacak seçimin ardından sözleşme imzalanacak.
Projeye ihtiyaç duyulan insan kaynağını arttırılmasına yönelik çalışmalar
Projeye yönelik çalışmalarda ihtiyaç duyulan insan kaynağının arttırılması için yürütülecek çalışmalar oluşturulacak. TAI bu konuda üniversiteler ile projeler başlattı ve protokoller imzaladı. Üniversite öğrencileri için Stajyer Mühendis Programı’nı hayata geçirdi. Buna ek olarak Teknopark İstanbul TAI Ar-Ge Merkezi'ni açan şirket, burada 200 mühendis istihdam etmeyi planlıyor.
http://aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/milli-savas-ucaginda-yol-haritasi/1024348 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sanıyorsun ki uçak motorunu yapmak için İTÜ'den ve ODTÜ'den yeni mezun 50'şer kişi alalım onlar yapar dimi
Bana bak kara cahil, bu işler zamanla oluyor. Sen git bayrak direği ipinle övün. Yeni yerli üretimler belli ki koyuyor
Yerli ile milli aynı şey değil.
Şöyle örneklendirelim.
TSMC gelip Çorum'a fabrika açsın ve yarı iletken üretimi yapsın. Ama bunu yaparken tüm çalışanlar Türk olsun, kullanılan tüm teçhizat Türk malı olsun, hammadde bu topraklardan karşılansın ama çıkarken arkasına made in Tayvan yazsın.
Diğer taraftan Vestel tv üretsin. Paneli Japon lisansıyla Çin'de üretilsin, kondansatöründen baskı devresine Çin'den getirilsin ama burada montajlanıp arkasına made in Turkey yazılsın.
İşte biri yerli biri milli.
Ben milli sevmiyim. Yerli getirin bana.
Halamın bıyıkları olsa amcam olurdu