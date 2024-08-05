Dünya birincisi TEI, eklemeli imalat teknolojilerinde bir ilke imza attı

TEI’den bir ilk daha
Malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini değiştiren özel prosesler, havacılık motorlarında, motor parçalarının zorlu koşullara dayanma özelliklerini arttırıyor. Nadcap akreditasyonu ise uygulanan bu özel proseslerin müşteri isterlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü; yüksek kalite ve emniyet standartlarının karşılandığını belgelemek için kullanılıyor. Dolayısıyla TEI’nin bu sertifikayı alması uluslararası işbirlikleri için büyük önem taşıyor.
Eklemeli veya katmanlı imalat teknolojisi, farklı üretim teknikleri sayesinde spesifik fonksiyonel parça üretimini tek bir proseste gerçekleştirebilmeyi mümkün kılıyor. TEI inovatif yaklaşımları ile kompleks parçalar için çözüm sunan katmanlı imalatın tüm potansiyelinin kullanılması için tasarımdan kalite kontrole kadar olan aşamalarda oldukça güçlü konumda.
"Geleceğin tasarımı, imalatın geleceği" olarak adlandırılan katmanlı/eklemeli imalat teknolojisi, havacılık başta olmak üzere yakın gelecekte birçok üretim gerektiren sektörde 3 boyutlu baskılamayı esas alarak kullanılacak. Hava araçlarının yapısal bileşenlerini 3D yazıcı kullanarak uygun toz ya da ince tellerin üst üste serilerek ısıl işleme maruz bırakılması ile 3 boyutlu parçalar üretilmesine imkân tanıyan eklemeli imalat yöntemi, geleneksel üretim yöntemleri ile üretimi mümkün olmayan çok eksenli ya da iç kanallı gibi karmaşık geometrilerdeki parçaların üretilmesini sağlıyor.Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/tei-turkiyede-eklemeli-imalat-teknolojilerinde-nadcap-sertifikasi-almaya-hak-kazanan-ilk-sirket-oldu/3295213 https://www.tei.com.tr/medya/basin-bultenleri/tei-dunya-birincisi Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.