Dünya birincisi TEI, eklemeli imalat teknolojilerinde bir ilke imza attı

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Tam Boyutta Gör Türkiye’nin havacılık motorlarındaki öncü şirketlerinden olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), eklemeli imalat teknolojilerinde Türkiye’de ilk uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan şirket oldu. TEI aynı zamanda dünya genelinde havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4.000’in üzerinde firma arasında, toplamda 11 farklı işlem grubunda Nadcap akreditasyonuna sahip 46 özel proses yeteneğiyle bu alandaki dünya birincisi oldu.

TEI’den bir ilk daha

Malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini değiştiren özel prosesler, havacılık motorlarında, motor parçalarının zorlu koşullara dayanma özelliklerini arttırıyor. Nadcap akreditasyonu ise uygulanan bu özel proseslerin müşteri isterlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü; yüksek kalite ve emniyet standartlarının karşılandığını belgelemek için kullanılıyor. Dolayısıyla TEI’nin bu sertifikayı alması uluslararası işbirlikleri için büyük önem taşıyor.

Eklemeli veya katmanlı imalat teknolojisi, farklı üretim teknikleri sayesinde spesifik fonksiyonel parça üretimini tek bir proseste gerçekleştirebilmeyi mümkün kılıyor. TEI inovatif yaklaşımları ile kompleks parçalar için çözüm sunan katmanlı imalatın tüm potansiyelinin kullanılması için tasarımdan kalite kontrole kadar olan aşamalarda oldukça güçlü konumda.

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"Geleceğin tasarımı, imalatın geleceği" olarak adlandırılan katmanlı/eklemeli imalat teknolojisi, havacılık başta olmak üzere yakın gelecekte birçok üretim gerektiren sektörde 3 boyutlu baskılamayı esas alarak kullanılacak. Hava araçlarının yapısal bileşenlerini 3D yazıcı kullanarak uygun toz ya da ince tellerin üst üste serilerek ısıl işleme maruz bırakılması ile 3 boyutlu parçalar üretilmesine imkân tanıyan eklemeli imalat yöntemi, geleneksel üretim yöntemleri ile üretimi mümkün olmayan çok eksenli ya da iç kanallı gibi karmaşık geometrilerdeki parçaların üretilmesini sağlıyor.

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