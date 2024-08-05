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    Dünya birincisi TEI, eklemeli imalat teknolojilerinde bir ilke imza attı

    TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), Türkiye'de eklemeli imalat teknolojilerinde Nadcap sertifikası almaya hak kazanan ilk şirket oldu. Bu, TEI’nin endüstriyel üretimi için kritik bir eşik.
    TEI, eklemeli imalat teknolojilerinde bir ilke imza attı Tam Boyutta Gör
    Türkiye’nin havacılık motorlarındaki öncü şirketlerinden olan TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI), eklemeli imalat teknolojilerinde Türkiye’de ilk uluslararası Nadcap sertifikası almaya hak kazanan şirket oldu. TEI aynı zamanda dünya genelinde havacılık, uzay ve savunma sanayi alanında faaliyet gösteren 4.000’in üzerinde firma arasında, toplamda 11 farklı işlem grubunda Nadcap akreditasyonuna sahip 46 özel proses yeteneğiyle bu alandaki dünya birincisi oldu.

    TEI’den bir ilk daha

    Malzemelerin fiziksel, kimyasal, elektriksel ve metalürjik özelliklerini değiştiren özel prosesler, havacılık motorlarında, motor parçalarının zorlu koşullara dayanma özelliklerini arttırıyor. Nadcap akreditasyonu ise uygulanan bu özel proseslerin müşteri isterlerine ve uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü; yüksek kalite ve emniyet standartlarının karşılandığını belgelemek için kullanılıyor. Dolayısıyla TEI’nin bu sertifikayı alması uluslararası işbirlikleri için büyük önem taşıyor.

    Eklemeli veya katmanlı imalat teknolojisi, farklı üretim teknikleri sayesinde spesifik fonksiyonel parça üretimini tek bir proseste gerçekleştirebilmeyi mümkün kılıyor. TEI inovatif yaklaşımları ile kompleks parçalar için çözüm sunan katmanlı imalatın tüm potansiyelinin kullanılması için tasarımdan kalite kontrole kadar olan aşamalarda oldukça güçlü konumda.

    "Geleceğin tasarımı, imalatın geleceği" olarak adlandırılan katmanlı/eklemeli imalat teknolojisi, havacılık başta olmak üzere yakın gelecekte birçok üretim gerektiren sektörde 3 boyutlu baskılamayı esas alarak kullanılacak. Hava araçlarının yapısal bileşenlerini 3D yazıcı kullanarak uygun toz ya da ince tellerin üst üste serilerek ısıl işleme maruz bırakılması ile 3 boyutlu parçalar üretilmesine imkân tanıyan eklemeli imalat yöntemi, geleneksel üretim yöntemleri ile üretimi mümkün olmayan çok eksenli ya da iç kanallı gibi karmaşık geometrilerdeki parçaların üretilmesini sağlıyor.

    Kaynakça https://www.aa.com.tr/tr/savunma-sanayisi/tei-turkiyede-eklemeli-imalat-teknolojilerinde-nadcap-sertifikasi-almaya-hak-kazanan-ilk-sirket-oldu/3295213 https://www.tei.com.tr/medya/basin-bultenleri/tei-dunya-birincisi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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