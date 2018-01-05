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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

EUROSAM ile füze savunma sistemi anlaşması imzalandı

Füze savunma sistemi üretilmesi amacıyla İtalya ve Fransa konsorsiyumundaki EUROSAM ile anlaşma sağlandı. ASELSAN ve ROKETSAN, füze savunma sistemi geliştirilmesinde proje ortağı olacak.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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EUROSAM ile füze savunma sistemi anlaşması imzalandı

Kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek amacıyla görüşmeleri sürdürdüğümüz EUROSAM konsorsiyumu ile imzalar atıldı. EUROSAM ile projenin Türk ortağı olacak Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme resmi olarak imzalandı.

Eurosam tarafından yapılan açıklamasında, "Ortak geliştirme faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını desteklemesinin yanı sıra, ihracat ve Türkiye-İtalya-Fransa arasında daha uzun dönemli işbirliği imkanları yaratması bekleniyor" denildi.


Kısa vadedeki ihtiyaçların tamamlanması için SAMP-T satın alınacak

Eurosam ile ülkemiz arasındaki anlaşmaya göre SAMP-T füzeleri satın alınacak ve Türkiye’nin kısa vadedeki ihtiyaçlarının bir kısmı bu şekilde karşılanacak. Gerekli bilgi birikimi sağlandıktan sonra kendi füze savunma sistemimizi geliştireceğiz.

SAMP-T hava savunma sisteminin NATO içindeki askeri adı Mamba olarak anılıyor. Aynı anda 100’den fazla hedefi tespit edebilen sistem, aynı anda 48 füze fırlatabiliyor. Her bataryada 8 füze başlığı bulunuyor. Etkili menzili 100 kilometre olan SAMP-T, 600 kilometrelik bir alan içerisinde savunma görevi üstlenebiliyor.

EUROSAM, halen kullanımda olan Aster-30 füzesinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Aster-30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemi, 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Aster-30 Block 1 NT'nin geliştirilmesinde Türkiye, ASELSAN ve ROKETSAN ile projede rol alacak ve kendi füzemizi geliştirmek adına önemli bilgi birikimine sahip olacak.

https://www.reuters.com/article/france-turkey-defence-eurosam/turkey-awards-missile-system-study-to-franco-italian-group-turkish-firms-idUSL8N1P02NS Yorum Yaz
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kkratoss 1 yıl en beğenilen
Bu iyi oldu işte. Hava savunma sistemimiz zayıf diyemiyorum çünkü yok öyle bir sistem. :) Devir hava devri. Karanın önemi kalmadı eskisi gibi. Atatürk'ün söylediği gibi İstikbal göklerdedir. Ona göre hazırlık yapmak lazım.
Bu iyi oldu işte. Hava savunma sistemimiz zayıf diyemiyorum çünkü yok öyle bir sistem. :) Devir hava devri. Karanın önemi kalmadı eskisi gibi. Atatürk'ün söyled...
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muammer816 1 yıl
s-400 lerden sonra çok iyi olmuş.denge politikamız gayet yerinde bence.çin ile de bu tarz bişi yapılmalı bence.
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DH Misafiri 1 yıl
bir an önce kıtalararası balistik füze çalışması yapılmalı. başladıysa bile hız verilmeli. menzili amerikaya rahat rahat ulaşıcak şekilde olmalı.
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gxhero 1 yıl
Adamlar uydu üzerinde nükleer saldırı ve savunma sistemleri yapıyoruz diyor bizde hala s400 buçuk g alacak mıyız konuşuluyor, şimdiye kadar bizim bu sistemleri yapmadığımız kabahat hani elin fransızı nato da iken bu sistemi geliştirmiş kimse ses etmemişse bizim askerimiz neden armut toplamış kafası neredeymiş...
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faniseyler 1 yıl
1806 Osmanlı-Rus savaşından itibaren çok büyük trajediler yaşadık. O dönemde bugünkü ABD’nin rolünde olan İngiltere, Osmanlı devletine kendi menfaatleri açısından destek veriyordu. Bazen yanına Fransa’yı da alıyordu… Osmanlının zor zamanlarında (Kırım Harbi, 93 Harbi vb.) İngiltere, Kıbrıs ve Mısır’ı, deyim yerinde ise taksit taksit bizden kopardı. Daha sonra da Birinci Dünya Savaşında, Fransa ve Rusya ile birlikte Osmanlı imparatorluğunu tamamen çökertecek hamleleri yaptı… Bunları bir karamsarlık havasını pompalamak için yazmıyorum. Ama şunu hatırlatmak istiyorum; kendi güvenliğinizi kendiniz sağlamak durumundasınız. Başkalarına bağımlılık hiçbir zaman hakiki güvenliği temin etmez, edemez!..
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9600_G_T 1 yıl
inş atom nukleer fuzelerı durduracak fuzeler yaparız
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bytradm 1 yıl
şuanki kapasiteye çin işbirliğiyle gelindi.
müttefiklerimiz o işbirliğini bozmasaydı kimseye muhtaç olayacak
seviyeye gelinmiş olacaktı. yine o sözde müttefiklerele nereye varacaz???
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muammer816 1 yıl
s-400 lerden sonra çok iyi olmuş.denge politikamız gayet yerinde bence.çin ile de bu tarz bişi yapılmalı bence.
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SigSauer6 1 yıl
Natocular suspus.
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kkratoss 1 yıl en beğenilen
Bu iyi oldu işte. Hava savunma sistemimiz zayıf diyemiyorum çünkü yok öyle bir sistem. :) Devir hava devri. Karanın önemi kalmadı eskisi gibi. Atatürk'ün söylediği gibi İstikbal göklerdedir. Ona göre hazırlık yapmak lazım.
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