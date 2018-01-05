EUROSAM ile füze savunma sistemi anlaşması imzalandı

Kendi hava savunma sistemimizi geliştirmek amacıyla görüşmeleri sürdürdüğümüz EUROSAM konsorsiyumu ile imzalar atıldı. EUROSAM ile projenin Türk ortağı olacak Aselsan ve Roketsan arasında süresi 18 ay olan sözleşme resmi olarak imzalandı.



Eurosam tarafından yapılan açıklamasında, "Ortak geliştirme faaliyetlerinin Türkiye'nin kendi hava savunma ve füze sistemi geliştirme programını desteklemesinin yanı sıra, ihracat ve Türkiye-İtalya-Fransa arasında daha uzun dönemli işbirliği imkanları yaratması bekleniyor" denildi.





Kısa vadedeki ihtiyaçların tamamlanması için SAMP-T satın alınacak

Eurosam ile ülkemiz arasındaki anlaşmaya göre SAMP-T füzeleri satın alınacak ve Türkiye’nin kısa vadedeki ihtiyaçlarının bir kısmı bu şekilde karşılanacak. Gerekli bilgi birikimi sağlandıktan sonra kendi füze savunma sistemimizi geliştireceğiz.

SAMP-T hava savunma sisteminin NATO içindeki askeri adı Mamba olarak anılıyor. Aynı anda 100’den fazla hedefi tespit edebilen sistem, aynı anda 48 füze fırlatabiliyor. Her bataryada 8 füze başlığı bulunuyor. Etkili menzili 100 kilometre olan SAMP-T, 600 kilometrelik bir alan içerisinde savunma görevi üstlenebiliyor.

EUROSAM, halen kullanımda olan Aster-30 füzesinin daha gelişmiş varyantlarının üretilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. “Aster-30 Block 1 NT” adı verilen gelişmiş füze savunma sistemi, 2023 yılı sonrasında hizmete girecek. Aster-30 Block 1 NT'nin geliştirilmesinde Türkiye, ASELSAN ve ROKETSAN ile projede rol alacak ve kendi füzemizi geliştirmek adına önemli bilgi birikimine sahip olacak.

https://www.reuters.com/article/france-turkey-defence-eurosam/turkey-awards-missile-system-study-to-franco-italian-group-turkish-firms-idUSL8N1P02NS