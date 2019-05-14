Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı

Warren Buffett tarafından kurulmuş Berkshire Hathaway yatırım firması, Buffett’ın açıkladığı üzere IBM’den tamamen çekilip Apple’daki payını arttırdı. Firma artık Apple’ın en büyük üçüncü yatırımcısı konumunda.

Becky Quick’in IBM hisseleri hakkındaki sorusuna “Hayır, sanırım hiç hissemiz yok” diyerek cevap verdi. CNBC tarafından yapılan röportajda konuşan Buffett, gazeteci’in IBM hisseleri hakkındaki sorusuna “Hayır, sanırım hiç hissemiz yok” diyerek cevap verdi.

IBM’deki hisselerinin %94,5’ini sattıktan sonra Berkshire Hathaway, 2017 sonunda sayıyı 2 milyona indirmişti. Firma açıkladığı üzere 2011 yılında IBM’den 10,7 milyar dolar değerinde genel hisse almıştı. Hisse başına 170 dolardan 64 milyon adet.

https://www.cnbc.com/video/2018/05/04/buffett-interview-.html

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