Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı

Teknoloji Editörü
Warren Buffett tarafından kurulmuş Berkshire Hathaway yatırım firması, Buffett’ın açıkladığı üzere IBM’den tamamen çekilip Apple’daki payını arttırdı. Firma artık Apple’ın en büyük üçüncü yatırımcısı konumunda.
CNBC tarafından yapılan röportajda konuşan Buffett, gazeteci Becky Quick’in IBM hisseleri hakkındaki sorusuna “Hayır, sanırım hiç hissemiz yok” diyerek cevap verdi.
IBM’deki hisselerinin %94,5’ini sattıktan sonra Berkshire Hathaway, 2017 sonunda sayıyı 2 milyona indirmişti. Firma açıkladığı üzere 2011 yılında IBM’den 10,7 milyar dolar değerinde genel hisse almıştı. Hisse başına 170 dolardan 64 milyon adet.haberde ise 2019’un ilk çeyreğinde firma, Apple’dan 75 milyon hisse daha aldı. Firmanın Apple hissesi sayısı ise 165,3 milyona ulaştı. En son değerlere göre Berkshire’ın sadece Apple hisselerinin değer 42,5 milyar dolar seviyesinde. Bu miktar, firmayı Vanguard ve BlackRock'tan sonra Apple’ın üçüncü en büyük yatırımcısı konumuna getiriyor.
https://www.cnbc.com/video/2018/05/04/buffett-interview-.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
10-15 sene ömrün var yok. Çatır çatır ye parayı be.
Bir firma düşünün ki, marka değeri, Türkiye nin gayrisafi milli hasılasın dan fazla.
Bizimki de Binaliye yatırım yapsın dursun.