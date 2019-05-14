Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Zamazingo ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı

Berkshire Hathaway firmasının kurucusu ve CEO’su Warren Buffett, CNBC’ye verdiği röportajda IBM’deki tüm hisselerini sattıklarını ve Apple’daki paylarını arttırdıklarını açıkladı.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
3b
1
18
Zamazingo
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Warren Buffett tarafından kurulmuş Berkshire Hathaway yatırım firması, Buffett’ın açıkladığı üzere IBM’den tamamen çekilip Apple’daki payını arttırdı. Firma artık Apple’ın en büyük üçüncü yatırımcısı konumunda.
CNBC tarafından yapılan röportajda konuşan Buffett, gazeteci Becky Quick’in IBM hisseleri hakkındaki sorusuna “Hayır, sanırım hiç hissemiz yok” diyerek cevap verdi.
IBM’deki hisselerinin %94,5’ini sattıktan sonra Berkshire Hathaway, 2017 sonunda sayıyı 2 milyona indirmişti. Firma açıkladığı üzere 2011 yılında IBM’den 10,7 milyar dolar değerinde genel hisse almıştı. Hisse başına 170 dolardan 64 milyon adet.
Berkshire ile ilgili gelen diğer haberde ise 2019’un ilk çeyreğinde firma, Apple’dan 75 milyon hisse daha aldı. Firmanın Apple hissesi sayısı ise 165,3 milyona ulaştı. En son değerlere göre Berkshire’ın sadece Apple hisselerinin değer 42,5 milyar dolar seviyesinde. Bu miktar, firmayı Vanguard ve BlackRock'tan sonra Apple’ın üçüncü en büyük yatırımcısı konumuna getiriyor.

https://www.cnbc.com/video/2018/05/04/buffett-interview-.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sharparrow 3 hf. en beğenilen
Git biraz torun sev yüzün dünya atlasına dönmüş. Bu yaştan sonra ne yapacan onlarca milyar doları?? O hisse bu kadardı bu hisse şu kadardı diye o yaşta tasalanacağına devret çoluğuna çocuğuna hayatının geri kalanını da dinlen eğlen.. bir ayağın toprakta hala dünyanın tasasını çekiyor... Allah akıl fikir versin... Senden sonra başa geçebilecek çocuk yetiştiremedin mi? Senin çocuklar bile neredeyse moruklamıştır torunlara kalca şirket hala senet menet peşinde... para var ama yaşamayı bilmiyorlar... Kafa bi dünya.. o kadar para bende dünyanın tasasını çekecem... O kadar parayla o çile öl daha iyi.....
Git biraz torun sev yüzün dünya atlasına dönmüş. Bu yaştan sonra ne yapacan onlarca milyar doları?? O hisse bu kadardı bu hisse şu kadardı diye o yaşta tasalan...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 3 hf.
On milyarlarca dolarların olup da daha fazlasını kazanmaya çalışmak nasıl bir duygu acaba.
10-15 sene ömrün var yok. Çatır çatır ye parayı be.
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 hf.

Bir firma düşünün ki, marka değeri, Türkiye nin gayrisafi milli hasılasın dan fazla.
Bizimki de Binaliye yatırım yapsın dursun.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
TIGERSHARK 3 hf.
Ne güzel lan, İstediği her şeyi alabiliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xchg 3 hf.
bkz spekülasyon nedir? ABD ile Çin arasındaki ekonomik çekişme sonucu Apple'ın hisse senetlerinin düşmesi bekleniyor. Bu da hisse değeri düşmesin diye uğraşıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 3 hf.
Yeterince kar edemedi galiba, ya da bu aldiktan sonra Apple hisseleri dustu, fiyat yukselsin diye ugrasiyor cakal. Bunlarin hic bir lafina guven olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRAPS_TR 3 hf.
Zengin tayfası açgözlüdür , parası çoktur ama o parayı yiyemezler. Hep daha fazla kazanayım ddderken birgün ölür giderler. Kefenin cebi yok.
Bizim burda var birtane komşu , adamın milyonlarca lirası çok zengin , bindiği araba 92 model skoda , araba dökülüyor artık
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BlackGhost12 3 hf. FRAPS_TR
Cimrilikten, Bencillikten, dünyacılıktan aşırı zenginleşiyorlar hocam. Apartman daireleri olup iftar çadırından yemek almak için yerlere yatanmı dersin, lüks arabası evi olup devletin verdiği yemek çeki utanmadan alanmı.
Kişi başı 400k-1.200k Eurodan fazlası insanı sıkıntıya sokuyor. Eğer şirket işletmeyecekse.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 3 hf.
Ona şevk ve zevk veren o parayı kazanma hırsı. Değilse parayla birşey yapmak amacıyla kazanmıyor, onlardan zevk almıyor. Adamın kankilerine bak, kendi çıkarına ortadoğu ve dünyanın içine ediyorlar, ama bunu yaparken bile eli ceplerine gitmiyor. Bunların mantığı; bakkala gideyim, bedava ekmek alayım, üstüne ekmeğin parasını da alayım, üstüne para vermiş gibi paranın üstünü de alayım, e okadar alışveriş yaptık bi de hediye çikolata alayım!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xenix 3 hf.
Yaşlandın artık git paranı yeciler de gelmiş sizin kavrayamadığınız şey adamın ekonomide bir idol olduğu bu insanlar için çalışmamak gibi bir durum olamaz bilgi ve birikimlerini aktarma gayreti içindedir. Bu arada adam milyarder ama hala tuşlu telefon kullanıyor. Steve her sene o na yeni iPhone gönderirmiş ama warren gerek yok diye kullanmazmış.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 hf.

Bir firma düşünün ki, marka değeri, Türkiye nin gayrisafi milli hasılasın dan fazla.
Bizimki de Binaliye yatırım yapsın dursun.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Jül Sezar 3 hf. MaSSive
akım değer ile stok değer karşılaştırmak finansal olarak çok saçma. Senin vücudunda apple'ın marka değerinden daha fazla hücre var demek gibi.
NOT. Siyasi değil bilgi verme amacı ile yazılmıştır
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
İl teber 3 hf.
On milyarlarca dolarların olup da daha fazlasını kazanmaya çalışmak nasıl bir duygu acaba.
10-15 sene ömrün var yok. Çatır çatır ye parayı be.
2 Yanıt Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MaSSive 3 hf. İl teber
Aynı şey RTE için de geçerli ama, İnsanoğlu bir yere kadar varsa da doyuma ulaşmıyor hırs işte.
Para, Şöhret, Ünvan sonunu getirene kadar sonu yok bazıları için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 2 hf. İl teber
anlamdiginiz nokta amacin hic bir zaman para olmadigi. adam sevdigi isi yapiyor, basarinin tadini almis ve hala basari kazanabiliyor, esas isini birakirsa mutlu olmaz. motivasyonu hayatini luks icinde surdurecek parayi kazanmak degil. zaten bu motifasyonla yola cikanlarin basarili oldugu cok nadirdir, olan basirida uzun soluklu olmaz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 3 hf. en beğenilen
Git biraz torun sev yüzün dünya atlasına dönmüş. Bu yaştan sonra ne yapacan onlarca milyar doları?? O hisse bu kadardı bu hisse şu kadardı diye o yaşta tasalanacağına devret çoluğuna çocuğuna hayatının geri kalanını da dinlen eğlen.. bir ayağın toprakta hala dünyanın tasasını çekiyor... Allah akıl fikir versin... Senden sonra başa geçebilecek çocuk yetiştiremedin mi? Senin çocuklar bile neredeyse moruklamıştır torunlara kalca şirket hala senet menet peşinde... para var ama yaşamayı bilmiyorlar... Kafa bi dünya.. o kadar para bende dünyanın tasasını çekecem... O kadar parayla o çile öl daha iyi.....
3 Yanıt Yanıtla +14
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bestanealtcizgi 3 hf. Sharparrow
Warren Buffett kimdir, nedir, ne yapmistir, nasil yasiyor, ne yapiyor zerre fikriniz yok degil mi?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V4LKyR 3 hf. Sharparrow
İnsanoğlu...
Emin ol sen de o konumda olsaydın sen de daha fazlasını isterdin. Allah bizleri böyle yaratmış çünkü.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sturmgewehr44 3 hf. yeni yorumcu Sharparrow
Bu moruk isterse 18 yaşında cıvırlarla takılır ama bunun suratına tüküren yok. Kıskanmış moruğu açlıktan nefesi kokan bir velet olduğu için böyle yazması normaldir arkadaşın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3029 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
apple hisse, berkshire hathaway ve
5 etiket daha warren buffett warren buffett apple Zamazingo Bilim ve Teknoloji Çağrı Babuçcuoğlu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. Macera tutkunları için tasarlanan Mitsubishi L200 Crawler Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 3 hf. Realme X tanıtıldı: Amiral gemisi özellikler, şaşırtıcı fiyat 3 hf. Yeni iPhone modellerine yüzde 14 zam geliyor 3 hf. Türkiye’de ilk kez İstanbulkart ve Money kart entegrasyonu sağlandı 3 hf. Sony Xperia 2 görselleri karşınızda 3 hf. Google, kullanıcıları adeta reklama boğacak 3 hf. 22 Euro sınırı kaldırıldı, tüm yurt dışı alışverişlerden vergi alınacak! 3 hf. OnePlus Bullets Wireless 2 kulaklıklar duyuruldu 3 hf. Yurtdışından telefon getirme süresi üç yılda bire çıkarıldı 3 hf. Efsanevi F1 pilotu Michael Schumacher'in belgeseli geliyor 3 hf. Hyundai ve Rimac, birlikte spor otomobil geliştirecek 3 hf. Lenovo'nun yatak odası için tasarladığı akıllı saat yakında piyasaya sürülecek 3 hf. Bağımlılık beyin implantları ile tedavi edilecek 3 hf. SpaceX’in Starlink uyduları, uzayı bir mayın tarlasına çevirebilir 3 hf. Dünyanın ilk teleskopik kontak lensi geliştirildi 3 hf. Grindr’ın Çinli sahibi, Amerika’nın isteği üzerine uygulamayı 1 yıl içinde satmak zorunda 3 hf. Xperia 1 İskandinavya’da ön siparişe açıldı: Sony WH-1000XM3 ile birlikte 1000 Euro 3 hf. Qualcomm ve HMD Global arasında 5G patent lisans sözleşmesi imzalandı 3 hf. Yapay zekâ kontrollü drone’lar, yakında AB sınırlarında devriye gezebilir 3 hf. Samsung'un iddialı olduğu özellik | TV için Ambient modu 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Milyarder Warren Buffett, elindeki IBM hisselerini satıp Apple’a daha fazla yatırım yaptığını açıkladı Sonraki GTA 5 ve RDR 2'nin satış rakamları açıklandı 3 hf. Apple’dan App Store tekeli iddialarına cevap 3 hf. Alexa Guard ile Echo akıllı hoparlörler ev güvenlik sistemine dönüşüyor 3 hf. Redmi K20 ismi amiral gemisi model için resmiyet kazandı 3 hf. TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu 3 hf. OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş 3 hf. Redmi’den RedmiBook notebook geliyor 3 hf. ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu 3 hf. 280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar 3 hf. AMD, RX 640 hazırlığında olabilir 3 hf. 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak 3 hf. Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor 3 hf. Nvidia’nın başı patent ihlalleriyle dertte 3 hf. Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim