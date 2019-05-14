Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti

Xiaomi’nin Hindistan’daki dominant pozisyonu, Redmi’den gelen yeni bir açıklamayla daha da pekiştirilmiş oldu. Firma ülkede her ay bir milyondan fazla telefon satıyor.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
2,6b
1
2
Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Redmi Note 7 ve Note 7 Pro, kendilerini Hindistan’da favori mobil cihazlar olarak kanıtladılar. Bugün Redmi tarafından açıklandığı üzere cihazlar 2 aylık süreçte 2 milyon satış rakamını geçmeyi başardı. 
Geçen ay 1 milyon adet satmayı hedefleyen ve başaran Redmi, artık ayda 1 milyon telefon satıyor diyebiliriz. Bu sayılar tahmin edeceğiniz üzere hiç de fena değil. 
 
Twitter gönderisinde ayrıca 48MP kameralı bir Redmi cihazdan da bahsediliyor. Bu cihaz muhtemelen amiral gemisi seviyesinde olacak Redmi K20 (Pro) olacak ve Qualcomm Snapdragon 855 çipsetle gelecek.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 3 hf.
Isınma sorunu olan işlemciyi kullanmasa daha iyi satış yaparlardı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sharparrow 3 hf.
Canavar gibi telefon satar tabi pro versiyonu daha güzel ama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. TP-Link yeni örgü ağı sistemini duyurdu 3 hf. OnePlus 7 Pro kamerası DxOMark listesinde zirveye oynuyor 3 hf. Ferrari'nin yeni hibrit modeli yaklaşık 1000 beygir güçle gelecek 3 hf. Türkiye, hidroelektriğe eklediği kapasite ile dördüncü sırada 3 hf. Renault Kangoo logo değiştirdi, Nissan NV250 oldu 3 hf. Yeni Mortal Kombat filmi için hazırlıklar başladı 3 hf. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. BTCTurk ve Paribu borsalarından günlük hacimde rekor yükseliş 3 hf. Redmi’den RedmiBook notebook geliyor 3 hf. ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu 3 hf. 280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar 3 hf. AMD, RX 640 hazırlığında olabilir 3 hf. 2019 Skoda Superb, LED Matrix farlara sahip ilk Skoda modeli olacak 3 hf. Apple TV uygulaması ve AirPlay 2, Samsung televizyonlara geliyor 3 hf. Nvidia’nın başı patent ihlalleriyle dertte 3 hf. Netflix, oyun duyuruları yapmak için E3 2019'a katılıyor 3 hf. Kia, bu yaz tanıtacağı yeni kompakt SUV'un ilk görüntülerini paylaştı 3 hf. Tanıtıma saatler kala OnePlus 7 Pro’dan yeni fotoğraflar 3 hf. iPad için Adobe Photohop beta kayıtları başladı 3 hf. Spotify Hikayeler özelliği faaliyete geçiyor 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti Sonraki Yok böyle mikrofon | Rode Wireless Go aldım 3 hf. WhatsApp'da casus yazılım yüklenmesine izin veren güvenlik açığı bulundu 3 hf. Amazon siparişleri paketleme işini de robotlara veriyor 3 hf. Twitter, kullanıcı konum bilgilerini yanlışlıkla paylaştığını açıkladı 3 hf. 4 kameralı Huawei P20 Lite 2019 geliyor 3 hf. Meizu 16Xs ile ilgili detaylar netleşiyor 3 hf. Yerli Black Hawk helikopterin yerli motoru hazır 3 hf. Lenovo dünyanın ilk katlanabilir dizüstü konseptini duyurdu 3 hf. Sinek kuşundan ilham alan robot 3 hf. Galaxy Note 10 HTML5 sızıntısı ekran en-boy oranını ortaya çıkardı 3 hf. Pixel telefonlara trafik kazası algılama özelliği gelebilir 3 hf. Citroen 19_19 konsepti tanıtıldı: 20 dakika şarjla 600 km menzil 3 hf. Şeffaf güneş panelleri, pencerelere enerji toplama özelliği kazandıracak 3 hf. Yağlı yiyeceklerin depresyonu nasıl tetiklediği bulundu 3 hf. Dünyanın en küçük pikseli üretildi 3 hf. Dayanıklılık odaklı Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 2 duyuruldu 3 hf. Fikrin var ama bilgin mi yok? ATOM yanında 3 hf. Audi e-tron teslimatlarının gecikmesi müşterileri ayaklandırdı 3 hf. Notre Dame Katedrali için güneş enerjisi üreten çatı önerisi 3 hf. DJI OSMO Action detaylanıyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
MK11 DLC Karakterleri Nightwolf, Sindel
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim