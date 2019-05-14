Redmi Note 7 satış adedi Hindistan’da 2 milyonu geçti

Teknoloji Editörü
Redmi Note 7 ve Note 7 Pro, kendilerini Hindistan’da favori mobil cihazlar olarak kanıtladılar. Bugün Redmi tarafından açıklandığı üzere cihazlar 2 aylık süreçte 2 milyon satış rakamını geçmeyi başardı.
Geçen ay 1 milyon adet satmayı hedefleyen ve başaran Redmi, artık ayda 1 milyon telefon satıyor diyebiliriz. Bu sayılar tahmin edeceğiniz üzere hiç de fena değil.
Twitter gönderisinde ayrıca 48MP kameralı bir Redmi cihazdan da bahsediliyor. Bu cihaz muhtemelen amiral gemisi seviyesinde olacak Redmi K20 (Pro) olacak ve Qualcomm Snapdragon 855 çipsetle gelecek.
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