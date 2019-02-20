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Milyarderler sıraya girdi: Rusya, ISS'e uzay turisti taşımaya başlıyor

Rus Federal Uzay Dairesi (Roskosmos), uzay turizmi sektörüne tekrar giriş yapıyor. ABD'li şirket Space Adventures ile anlaşan uzay ajansı, 2021'de iki turisti Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyacak.
3 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Rus uzay ajansı Roskosmos, uzun bir aranın ardından tekrar uzay turizmi sektörüne giriş yapıyor. Bugün Twitter üzerinden bazı açıklamalar yayınlayan uzay ajansı, 2021 yılı itibarıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) uzay turisti taşımaya başlayacaklarını duyurdu.

Roskosmos'un kullandığı ifadelere göre uzay turizmi görevlerini tamamıyla ABD'li şirket Space Adventures kontrol edecek. Roskosmos ise sadece turistlerin uzaya fırlatılma süreciyle ilgilenecek. Rus uzay ajansıyla önemli bir anlaşma imzalayan Space Adventures, 2021'deki ilk turizm görevi için iki koltuk kiralamış. Space Adventures'ın uzay turizmiyle ilgilenen milyarderlerle şu anda görüşme halinde olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu "otele çevirme" planı"
Roskosmos-Space Adventures ikilisinin turistlerden tam olarak ne kadar ücret isteyeceği henüz belli değil. Uzay ajansının 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği uzay turizmi görevlerinde 35 milyon dolar gibi bir ücret istenmişti. Ancak şu anda bu ücretlerin biraz daha artmış olabileceği düşünülüyor. Bildiğiniz gibi NASA, Soyuz kapsülünde bir koltuk kiralamak için 81 milyon dolar ödüyordu.

Uzay turizmi özellikle de Virgin Galactic, Blue Origin gibi şirketlerin ortaya çıkmasıyla beraber günümüzde oldukça popüler bir konu haline geldi. Ancak Rusya, bu alanın dünyadaki öncü ülkelerinden birisi. Roskosmos ile beraber çalışan RKK Energia, henüz 1990'lı yıllarda Mir Uzay İstasyonu'nu özel firmalara kiralamış daha sonra ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk uzay turistlerini taşımaya başlamıştı. Amerikalı milyoner ve mühendis Dennis Tito da işte bu girişim sonucunda 2001 yılında ISS'e gönderilmiş ve kendi parasıyla uzaya çıkan ilk uzay turisti olmuştu.


Tabi Rusya o zamanlar uzay turizminde tamamıyla yalnızdı, yani sektörde herhangi bir rakibi yok. Bugünse Blue Origin, Virgin Galactic ve SpaceX gibi şirketler çok daha rekabetçi fiyatlarla uzay turizmi sektörüne giriş yapmaya hazırlanıyor. Örneğin Blue Origin, sadece 150-200 bin euroluk bir ücret karşılığında 2020 yılı itibariyla ilk uzay turistlerini alt-yörüngeye çıkarmayı hedefliyor. SpaceX ise gözünü çok daha yukarılara, yalnız uydumuz Ay'a dikmiş durumda. Bakalım Roskosmos, yeni uzay turizmi planlarından beklediği verimi alabilecek mi.
https://www.geekwire.com/2019/russians-report-deal-space-adventures-fly-tourists-space-station-2021/ Yorum Yaz
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sniper23 2 ay
Bu işte iyi bir kazanç kapası var gibi.
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haberler101.com 3 ay
jet fadıl'ın bu konuya hala el atmamasına şaşırıyorum, uzaya götürecem diye keriz silkelese de izlesek biraz.
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scorpion20 3 ay haberler101.com
o emekliye ayrılmıs işleri ciftlik bank a devretmistır ondan
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Askaparta 3 ay
Daha uçağa bilet alamadık, uzaya gidek.
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pasa king 3 ay
50 yıl sonra uçağa biner gibi bilet alırız.
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