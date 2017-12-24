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Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu "otele çevirme" planı

Rus uzay ajansı Roskosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nu (ISS) lüks bir otele çevirmek için çalışmalara başladı. Uzay ajansı, tam 40 milyon euro karşılığında ISS'e turist taşımaya başlayacak.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Rus uzay ajansı Roscosmos, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda lüks bir otel inşaa etmek için çalışmalara başladı. Blue Origin, SpaceX ve Virgin Galactic gibi şirketlerin son zamanlarda başlattığı uzay turizmi akımını fırsata çevirmek isteyen uzak ajansı, yaklaşık 350 milyon dolara mal olacak bir proje hazırlayarak ilk teklifi sundu.

Popular Mechanics tarafından ortaya çıkarılan detaylara göre Roskosmos'un bu lüks oteli 2021 yılında fırlatılacak. 20 ton ağırlığında ve 15.5 metre uzunluğunda olan "mini" otel, toplamda 92 metre küplük basınçlı bir alana sahip. Bu alan uzay turistleri için özel olarak ayrılmış 4 farklı kişisel oda, 2 farklı "hijyen ve sağlık" odası ve tam 16 inçlik dev bir pencereye sahip olan bir salon şeklinde bölümlere ayrılmış. Rusya'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na göndereceği turistler uzay yürüyüşü yapmak istemedikleri takdirde bu pencereyi kullanarak Yeryüzünün muhteşem manzarasının keyfini çıkarabilecekler. Ayrıca her bir kişisel odanın içerisinde de 9 inçlik daha küçük pencereler de bulunacak.
Rusya'dan Uluslararası Uzay İstasyonu'nu
 
Roskosmos'un Uluslararası Uzay İstasyonu'nu ziyaret etmek isteyen turistlerden isteyeceği ücret ise epey tuzlu. Tasarıya göre Soyuz roketine binip ISS'de 1 ay geçirmek isteyen "zenginlerin" en az tam 40 milyon euro'yu gözden çıkarmaları gerekiyor. Eğer bununla da kalmayıp bir de profesyonel astronotlarla beraber bir uzay yürüyüşüne de çıkmak isterseniz ekstradan 20 milyon euro daha ödemeniz gerekecek.

Sadece 5 yıl içerisinde projeyi tamamlamak isteyen Roskosmos, 279 ila 446 milyon euro arasındaki maliyetin karşılanması için de farklı planlara sahip. Uzay ajansının en büyük iş ortaklarından yüklenici firma RKK Energia; SpaceX ve Blue Origin'in uzay turizmi için izlediği yola benzer bir plan uygulamak istiyor. Buna göre RKK Energia ve Roskosmos ikilisi, lüks oteli henüz tamamlanmadan ilk 12 yolcusuyla anlaşıp şimdiden 4 milyon euroluk bir ücreti almayı hedefliyor. Aynı yolcuların önümüzdeki iki yıl içerisinde 12.4 milyon euro ve sonrasında 10.8 milyon euro olmak üzere iki farklı ödeme daha yapması istenecek. Roskosmos, bu anlaşmalarla beraber lüks otelinin yapım sürecindeki maddi zorlukları minimize etmeyi planlıyor.

Uzay turizmi son yıllarda popüler bir konu haline gelmeye başlamış olsa da aslında Rusya, bu alanın dünyadaki öncü ülkelerinden birisi. Roskosmos ile beraber çalışan RKK Energia, henüz 1990'lı yıllarda Mir Uzay İstasyonu'nu özel firmalara kiralamış daha sonra ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk uzay turistlerini taşımaya başlamıştı. Amerikalı milyoner ve mühendis Dennis Tito da işte bu girişim sonucunda 2001 yılında ISS'e gönderilmiş ve kendi parasıyla uzaya çıkan ilk uzay turisti olmuştu.
Tabi Roskosmos uzay turizminde bu sefer önceki zamanlar gibi yalnız olmayacak. Rakipleri Blue Origin, SpaceX ve Virgin Galactic de ilginç uzay turizmi teklifleriyle önümüzdeki yıllar içerisinde milyonerlerin karşısına çıkacak. Örneğin Blue Origin, sadece 150-200 bin euroluk bir ücret karşılığında 2019 yılı itibariyle ilk uzay turistlerini alt-yörüngeye çıkarmayı hedefliyor.

Blue Origin haricinde Elon Musk'ın popüler uzay şirketi SpaceX'in de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Ay'ın yörüngesine turist taşımayı planladığını biliyoruz. SpaceX, ilk kez bu yılın başlarında bu planından bahsetmiş ve Ay'a taşınacak olan turistlerle anlaşmaların şimdiden yapıldığını açıklamıştı. Şirket kalkış tarihi olarak 2018'in sonlarını göstermiş olsa da şu sıralar bunun çok da mümkün olmadığı düşünülüyor.
 

http://www.popularmechanics.com/space/satellites/a14471796/luxury-hotel-iss/ Yorum Yaz
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atilasat 1 yıl
zengin olsam hic düsünmem giderim.
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ilkerinanç 1 yıl
iss ile alakalı bilgileri astronotların söylediklerini günlerini aylarını uzayda nasıl geçirdiklerini falan okuyup araştırınca insan bedeninin uzayda yaşamaya elverişli dizay edilmediğine iyice emin oluyorsun.insanoğlunun keşfetme güdüsüne uygun ama anatomisine tamamen ters bir çaba şu anki.bence uzaya yerleşme fikri yerine dünyayı yeniden yaşanabilir bir gezegene çevirmeye çalışmak daha mantıklı.
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yunusaticioglu 1 yıl
16 inçlik dev pencere :))
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