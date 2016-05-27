Mirror's Edge oyunları televizyon dizisi oluyor

EA DICE stüdyosu tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Mirror's Edge oyunu, televizyon dizisi oluyor. 2007 yılında satışa çıkan oyun, ilk başta geniş bir kitleye ulaşamasa da, aldığı iyi eleştiriler sayesinde oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başardı ve zamanla son derece geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Geç de olsa gelen bu başarı, Electronic Arts'ın oyuna ikinci bir şans vermesini sağladı. Bir yeniden yapım olan Mirror's Edge Catalyst önümüzdeki ay oyunseverler ile buluşacak.

Mirror's Edge oyunlarının yakaladığı bu başarı televizyon yapımcılarının da dikkatinden kaçmadı. The Office ve The Tudors gibi başarılı dizilerin yapımcısı olan Endemol Shine stüdyosu, Mirror's Edge'i televizyona uyarlamak için hazırlıklara başladı. Henüz yapım sürecinin ilk aşamalarında olan dizi, merkezinde kadın karakter yer alan bir aksiyon dizisi olacak.

Hükümetin tüm iletişim kanallarını kontrol ettiği distopik bir gelecekte geçen Mirror's Edge, güvenlik birimlerini atlatarak şehrin dört bir yanına mesajlar taşıyan "koşucuların" hikayesini anlatıyor. 2007 yılında çıkan ilk oyun, Faith adlı yetenekli bir koşucunun, cinayetle suçlanan kız kardeşinin suçsuzluğunu ispatlamak verdiği mücadeleyi anlatıyordu.

7 Haziran'da satışa sunulacak olan Mirror's Edge Catalyst'in son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2016/05/mirrors-edge-video-game-adapted-tv-endemol-shine-studios-1201762639/