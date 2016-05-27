Mirror's Edge oyunları televizyon dizisi oluyor

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EA DICE stüdyosu tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Mirror's Edge oyunu, televizyon dizisi oluyor. 2007 yılında satışa çıkan oyun, ilk başta geniş bir kitleye ulaşamasa da, aldığı iyi eleştiriler sayesinde oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başardı ve zamanla son derece geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Geç de olsa gelen bu başarı, Electronic Arts'ın oyuna ikinci bir şans vermesini sağladı. Bir yeniden yapım olan Mirror's Edge Catalyst önümüzdeki ay oyunseverler ile buluşacak.
Mirror's Edge oyunlarının yakaladığı bu başarı televizyon yapımcılarının da dikkatinden kaçmadı. The Office ve The Tudors gibi başarılı dizilerin yapımcısı olan Endemol Shine stüdyosu, Mirror's Edge'i televizyona uyarlamak için hazırlıklara başladı. Henüz yapım sürecinin ilk aşamalarında olan dizi, merkezinde kadın karakter yer alan bir aksiyon dizisi olacak.
Hükümetin tüm iletişim kanallarını kontrol ettiği distopik bir gelecekte geçen Mirror's Edge, güvenlik birimlerini atlatarak şehrin dört bir yanına mesajlar taşıyan "koşucuların" hikayesini anlatıyor. 2007 yılında çıkan ilk oyun, Faith adlı yetenekli bir koşucunun, cinayetle suçlanan kız kardeşinin suçsuzluğunu ispatlamak verdiği mücadeleyi anlatıyordu.
7 Haziran'da satışa sunulacak olan Mirror's Edge Catalyst'in son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.
http://deadline.com/2016/05/mirrors-edge-video-game-adapted-tv-endemol-shine-studios-1201762639/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
dikilitaş yani mobil özelleştirilebilir seyahat araç içi komuta yönetim araç ve ara yüzü olabilir. üçgen yapılar elagant soylu bir imparatorluk geçmişi yansıtabilir ayrıca matematik ve sonsuzluğu ve frederick pohl yazarın eserinde hichee üçlemesinde olduğu gibi bilimsel yansıtabilir ayna yansımalı yaşam platformları, odalar koridorlar vesaire ise yalnız bir toplumu yakın takipteki assassinleri güvenlik ve kontrol ve kendine güvenememyi de içerebilir. ben burda bir topluluk ritüelleri ve yaşam biçimlerinin getirdiği halleri yani bir roman film dizi senaryo oyun imkanlarını görüyorum..keşke üretebilseydim.. belki bir gün...
dikili taşları, üçgeni ve piramiti ve ayna yansımalarını çok sever !
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