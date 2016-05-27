Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mirror's Edge oyunları televizyon dizisi oluyor

Electronic Arts'ın popüler oyun serisi Mirror's Edge, televizyon dizisi oluyor. Endemol Shine stüdyosu, Mirror's Edge oyunlarından uyarlanacak yeni bir dizi için hazırlıklara başladı.
2 yıl
4,5b
1
13
Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
EA DICE stüdyosu tarafından geliştirilen ve Electronic Arts tarafından yayınlanan Mirror's Edge oyunu, televizyon dizisi oluyor. 2007 yılında satışa çıkan oyun, ilk başta geniş bir kitleye ulaşamasa da, aldığı iyi eleştiriler sayesinde oyunseverlerin ilgisini çekmeyi başardı ve zamanla son derece geniş bir hayran kitlesi oluşturdu. Geç de olsa gelen bu başarı, Electronic Arts'ın oyuna ikinci bir şans vermesini sağladı. Bir yeniden yapım olan Mirror's Edge Catalyst önümüzdeki ay oyunseverler ile buluşacak.
 Mirror's Edge oyunlarının yakaladığı bu başarı televizyon yapımcılarının da dikkatinden kaçmadı. The Office ve The Tudors gibi başarılı dizilerin yapımcısı olan Endemol Shine stüdyosu, Mirror's Edge'i televizyona uyarlamak için hazırlıklara başladı. Henüz yapım sürecinin ilk aşamalarında olan dizi, merkezinde kadın karakter yer alan bir aksiyon dizisi olacak.
Hükümetin tüm iletişim kanallarını kontrol ettiği distopik bir gelecekte geçen Mirror's Edge, güvenlik birimlerini atlatarak şehrin dört bir yanına mesajlar taşıyan "koşucuların" hikayesini anlatıyor. 2007 yılında çıkan ilk oyun, Faith adlı yetenekli bir koşucunun, cinayetle suçlanan kız kardeşinin suçsuzluğunu ispatlamak verdiği mücadeleyi anlatıyordu.
7 Haziran'da satışa sunulacak olan Mirror's Edge Catalyst'in son fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

http://deadline.com/2016/05/mirrors-edge-video-game-adapted-tv-endemol-shine-studios-1201762639/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
tobepeople 2 yıl en beğenilen
Olivia Wilde ana karakter rolünde olursa süper olur en çok benzettiğim karakter bu benim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 2 yıl
Güzel haber. Umarım batırmadan güzel bir dizi ortaya çıkarırlar, merakla bekliyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Harold.Finch 2 yıl
Bugünler de her oyun film veya dizi olmaya başlıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
tv dizisi gibi oyundu zaten, olabilir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
R-10 2 yıl
Güzel haber. Umarım güzel olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enders07 2 yıl
oyunlar arasından en sevdiğim oyun bu tabi tam olarak geliştirilmesi lazım bu oyunun her ne kadar parkur oyunu olsada efsaneler arasında bir oyun olmalı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
crazy585858 2 yıl
valla bu oyundaki duvarlardakı görüntü kalitesi..camlar, teller, çitler, renklerin canlılığı ve buna rağmen akıcı çalışması mükemmeldi.. lakin arabalar ve silahlarda oyun atmosferi geregi bi o kadarda berbattı.. fakat o duvar, camlar,demirler ışıklandırmalardaki mükemmelik ve görüntü kalitesi şu gün olmuş halen çoğu oyunda yok..
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ytaodo 2 yıl
playstyle
illuminati yapılanması ;dikili taşları, üçgeni ve piramiti ve ayna yansımalarını çok sever !

dikilitaş yani mobil özelleştirilebilir seyahat araç içi komuta yönetim araç ve ara yüzü olabilir. üçgen yapılar elagant soylu bir imparatorluk geçmişi yansıtabilir ayrıca matematik ve sonsuzluğu ve frederick pohl yazarın eserinde hichee üçlemesinde olduğu gibi bilimsel yansıtabilir ayna yansımalı yaşam platformları, odalar koridorlar vesaire ise yalnız bir toplumu yakın takipteki assassinleri güvenlik ve kontrol ve kendine güvenememyi de içerebilir. ben burda bir topluluk ritüelleri ve yaşam biçimlerinin getirdiği halleri yani bir roman film dizi senaryo oyun imkanlarını görüyorum..keşke üretebilseydim.. belki bir gün...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tobepeople 2 yıl en beğenilen
Olivia Wilde ana karakter rolünde olursa süper olur en çok benzettiğim karakter bu benim
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


1 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Charles Bartowski 2 yıl tobepeople
Olivia Wilde güzel bağyandır ama bu rol için bir 10 yaş büyük. Kendisi 32 yaşında karakterin son hali bile 20-21 yaşlarında. Dizi hangi dönemde geçecek bilmiyorum ama başkasının oynayacağını düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Patren 2 yıl
Tutar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 yıl
illuminati yapılanması ;
dikili taşları, üçgeni ve piramiti ve ayna yansımalarını çok sever !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bafbaf 2 yıl
Pridon break ile fringe arası birşey çıkar heralde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alito 2 yıl
Güzel haber. Umarım batırmadan güzel bir dizi ortaya çıkarırlar, merakla bekliyorum.
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
4499 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
oyun, sinema ve
7 etiket daha diziler mirror's edge mirror's edge catalyst mirror's edge dizi Sinema ve Dizi Bilim ve Teknoloji Infinitum Nihil
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Jolla, ikinci akıllı telefonunu görücüye çıkardı 2 yıl Samsung’dan sanal gerçekliğe yönelik 5.5 inç 4K ekran 2 yıl Gigabyte, ilk oyuncu Ultrabook modelini duyurdu 2 yıl ABD, 2020'de elektriğinin yüzde 10'unu rüzgar enerjisinden sağlayacak 2 yıl Timehop ile anılarınız bir arada 2 yıl Oppo’nun katlanabilir telefonu gerçek olacak mı? 2 yıl Pentagon'un nükleer savaş sistemleri hala disket ile çalışıyor 2 yıl 2si1 "Skynet'e Doğru" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 360 derece izlendi 2 yıl Türk uçakları, düşmanları ASELSAN’ın teknolojileri ile tanıyacak 2 yıl ZyXEL VMG1312-B10D modem, yüksek performans arayan kullanıcıları hedefliyor 2 yıl Elektrikli Volkswagen Golf’te menzil artıyor 2 yıl Toshiba, OCZ RD400 NVMe SSD serisini duyurdu 2 yıl Google, Android kodu üzerine Oracle ile girdiği savaşı kazandı 2 yıl LG'nin Snapdragon 430'lu yeni phablet modeli Stylus 2 Plus tanıtıldı 2 yıl LG G Flex yeniden sahalara mı dönüyor? 2 yıl Samsung Galaxy S7 edge, DC Comics evreninde 2 yıl ZTE de sanal gerçeklik modasına uydu 2 yıl Özel tasarımlı GeForce GTX 1080 ekran kartları ringe çıkıyor 2 yıl Samsung Galaxy C7 de resmiyete kavuştu 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Mirror's Edge oyunları televizyon dizisi oluyor Sonraki SpaceX birazdan roket indirecek, buradan canlı takip edin (Ertelendi) 2 yıl DDR4 bellekte hız rekoru kırıldı: 5 GHz ötesi 2 yıl Motorola’nın modüler telefonu detaylanıyor 2 yıl Yandex Navigasyon İnceleme 2 yıl Şampiyon Beşiktaş, en çok aranan Fenerbahçe 2 yıl Braun, yeni erkek bakım ürünleri ile tek cihazda iddialı çözümler sunuyor 2 yıl ZTE AXON 7: Tasarımı da donanımı da iddialı 2 yıl 5 inçlik bilgisayar GOLE1, destek arıyor 2 yıl General Mobile’dan Google Play Store’da %90 indirim 2 yıl Samsung Galaxy C5 resmiyet kazandı 2 yıl Facebook tüm konuşmalarınızı gizlice dinliyor olabilir 2 yıl Samsung Galaxy Tab Iris duyuruldu: Retina taraması, giriş seviyesine geliyor 2 yıl Şimdi de GeForce GTX 1080 Ti sesleri 2 yıl Pocket Tripod: Cüzdana sığan tripod 2 yıl Samsung Galaxy C5 basın görselleri sızdırıldı 2 yıl Google Maps'e yeni reklamlar ekleniyor 2 yıl Wrio ile yeni bir klavye deneyimi 2 yıl Bir patent kavgası da Huawei ve Samsung arasında başlıyor 2 yıl Vodafone Smart Pro 7 mercek altına: En güçlü operatör telefonu 2 yıl Vodafone Smart 7 ailesi lanse edildi: Detaylarını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim