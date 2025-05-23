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    Sinemada Bu Hafta: Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma, Lilo ve Stiç, Kefenler (23 Mayıs)

    Bu hafta sinemalarda sekiz yeni film gösterime girerken, Örümcek-Adam 3 de yıllar sonra beyaz perdeye dönüyor. Diğer yandan dijital platformlara da yeni filmler geliyor. 

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Bu hafta gösterime giren filmlerin başında Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin son filmi olan Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma geliyor. Diğer yandan sevilen eski filmler de beyaz perdeye geri dönmeyi sürdürüyor. Bu hafta da sıra Örümcek-Adam 3'te. Tabii bunların yanı sıra komedi ve korku türünde yeni filmler de gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

    Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning) Tam Boyutta Gör
    Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, bugün gösterime giren sekizinci filmiyle artık final yapıyor.
    • Tür: Aksiyon, Macera
    • Yönetmen: Christopher McQuarrie
    • Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby

    Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettiren Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

    2️⃣ Kefenler (The Shrouds)

    Kefenler (The Shrouds) Tam Boyutta Gör
    The Shrouds, usta yönetmen David Cronenberg'in imzasını taşıyor. Film çok iyi yorumlar almamış olsa da Cronenberg filmi olması merak uyandırıyor.
    • Tür: Gerilim, Bilim Kurgu
    • Yönetmen: David Cronenberg
    • Oyuncular: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt

    Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.

    3️⃣ Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)

    Lilo & Stitch Tam Boyutta Gör
    Sevilen animasyon filmlerinin live-action uyarlamalarını çekmeye devam eden Disney, bu kez de 2002 yapımı Lilo ve Stitch'i live-action bir filme dönüştürdü.
    • Tür: Aile, Macera
    • Yönetmen: Dean Fleischer Camp
    • Oyuncular: Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis

    Lilo ve Stiç, yalnız bir Hawaiili kız ile onun parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden tuhaf bir uzaylının hikâyesini anlatıyor.

    4️⃣ Örümcek-Adam 3 (Spider-Man 3)

    Örümcek-Adam 3 (Spider-Man 3) Tam Boyutta Gör
    Tobey Maguire'lı üçlemenin son filmi olan Örümcek-Adam 3, bu hafta yeniden sinemalara dönüyor.
    • Tür: Süper Kahraman, Macera
    • Yönetmen: Sam Raimi
    • Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Topher Grace

    Venom'ı hikâyeye dâhil eden eden Örümcek-Adam 3, uzaydan gelen bu simbiyotik canlının Peter Parker'a temas etmesi sonrası Peter'ın karakterinde ciddi değişimler yaşanmasını konu alıyor. Üçlemenin bu son filminde Peter, türlü düşmanlarla karşı karşıya gelirken, kendi içinde de bir mücadeleye giriyor.

    5️⃣ Üç Arkadaş

    Üç Arkadaş Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında Nursen Çetin Köreken'in yönettiği Üç Arkadaş geliyor.
    • Tür: Drama, Macera
    • Yönetmen: Nursen Çetin Köreken
    • Oyuncular: Buse Demirağ, Halime Gülda Aydın, Görkem Sağ

    Hilal, Ayşe ve Mercan sokaklarda çalışan üç çocuktur. Hilal ve Ayşe karton toplayıcılığı, Mercan ise hurdacılık yapmaktadır. Şehirde bir haraç çetesi kuran Sarı Selim; Hilal, Ayşe ve Mercan’ın da aralarında bulunduğu sokakta çalışan çocukları kaçırır ve zorla paralarına el koyar. Hilal de babasına ilaç almak için biriktirdiği parayı Sarı Selim’e vermek zorunda kalır. Hilal, Ayşe ve Mercan, parayı geri toplamak için ödüllü güvercin yarışına katılmaya karar verince, bu üç çocuk üç yakın arkadaş olacakları bir yolculuğa çıkarlar.

    6️⃣ Stelios - Bekledim de Gelmedin (Stelios)

    Stelios - Bekledim de Gelmedin Tam Boyutta Gör
    Stelios - Bekledim de Gelmedin, ünlü Yunan şarkıcı Stelios Kazantzidis'in hayat hikâyesini anlatıyor.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Giorgos Tsemperopoulos
    • Oyuncular: Christos Mastoras, Klelia Renesi, Asimenia Voulioti

    Pontuslu bir mülteci çocuk olan Stelios Kazantzidis, zorluklarla dolu bir hayat boyunca mücadele eder ve müzik konusundaki olağanüstü yeteneğini keşfeder. Yetenek ve dayanıklılıkla Yunan müzik dünyasında kendine yer edinirken, ilişkilerinin, içsel arzularının ve sadık hayran kitlesinin beklentilerinin getirdiği zorluklarla yüzleşmek zorundadır. Yolculuğu, sesi bütün bir nesli şekillendiren ve umut veren bir adamın dokunaklı hikâyesine dönüşür.

    7️⃣ Gecenin Gündüzü

    Gecenin Gündüzü Tam Boyutta Gör
    Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli drama filmi de Gecenin Gündüzü.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Atakan Şatıroğlu
    • Oyuncular: Nebil Sayın, Berkay Berkman, Ceyhun Tutal

    Dokuz kişilik yakın arkadaş grubunun sevilen ismi Gündüz, arkadaş çevresindeki sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan acımasız bir siber zorbalık kampanyasının kurbanı olur. Bu aşağılayıcı zorbalık, Gündüz'ü intihara sürükler; genç kız hayatta kalsa da felçli kalır. Gündüz’e derinden bağlı olan Poyraz, bu trajediden sorumlu olanlardan hesap sormak için harekete geçer

    8️⃣ Semur 5: Cin Tohumu

    Semur 5: Cin Tohumu Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta iki tane birden ekleniyor. Bunlardan ilki Semur 5: Cin Tohumu.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Ahmet Arslan
    • Oyuncular: Mustafa Yalçın, Elif Özdemir, Deniz Erinç

    Semur 5 Cin Tohumu filmi, Anadolu’nun ücra bir Bizans köyü olan İsaköy’e genç bir ebe olarak atanan Meryem’in korku dolu hikâyesini anlatıyor.

    9️⃣ Kabala

    Kabala Tam Boyutta Gör
    Bu haftaki ikinci cinli korku filmimiz de Kabala.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Fatih Gülaydın
    • Oyuncular: Yaşar Alptekin, Gizem Çoban, Önem Pişkin

    Büyü, cinler ve karanlık ritüellerle birlikte musallatın dehşetini ele alan film, Elif’in ailesinin gizemli geçmişiyle yüzleşmesini ve doğmamış bebeğini korumak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Bu hafta Netflix'e gelen en dikkat çekici film, Fear Street serisinin yeni filmi Fear Street: Prom Queen olacak. Dijital platformlar genelinde bu haftanın en dikkat çekici filmi ise Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak olan Fountain of Youth. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yönettiği filmde John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez rol alıyor.

    1️⃣ Gençlik Pınarı (Fountain of Youth)

    Fountain of Youth Tam Boyutta Gör
    "Günümüzde geçen bir Indiana Jones" olarak tanımlanan Fountain of Youth, ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes)'nin imzasını taşıyor.
    • Tür: Macera
    • Yönetmen: Guy Ritchie
    • Oyuncular: John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs
    • Platform: Apple TV+

    Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

    2️⃣ Korku Sokağı: Mezuniyet Balosu (Fear Street: Prom Queen)

    Fear Street: Prom Queen Tam Boyutta Gör
    Netflix'in epey ilgi gören korku filmleri serisi Fear Street, bu hafta yeni bir filmle geri dönüyor.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Matt Palmer
    • Oyuncular: Ariana Greenblatt, Katherine Waterston, Ella Rubin, India Fowler, Lili Taylor, Suzanna Son
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs
    • Platform: Netflix

    Fear Street: Prom Queen, 1988'de sıradan bir Amerikan kasabasında geçiyor. Shadyside Lisesi öğrencileri mezuniyet balosuna hazırlanırken, okulun popüler kızları balonun kraliçesi olarak seçilmek için birbiriyle yarışıyor. Ancak taca gözünü diken adaylar bir bir öldürülmeye başlanınca, menuziyet balosu çok daha korkutucu bir hâl alıyor.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)

    Şafağa Kadar (Until Dawn) Tam Boyutta Gör
    Aynı adlı korku oyunundan sinemaya uyarlanan Until Dawn, vizyona girdikten bir ay sonra öde-izle servislerine geliyor.
    • Tür: Korku, Gerilim
    • Yönetmen: David F. Sandberg
    • Oyuncular: Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell
    • Yayın Tarihi: 23 Mayıs

    Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.

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    Türkiye'nin ilk melodili yolu kullanıma açıldı

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    gun 3 saat önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 3 saat önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    Richard Parker 10 saat önce

    para getirisi olunca full dolu son sitemi nasıl da getiriyor haşmetli devletimiz

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    turkelvis 2 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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