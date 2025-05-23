Sinemada Bu Hafta: Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma, Lilo ve Stiç, Kefenler (23 Mayıs)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta gösterime giren filmlerin başında Görevimiz Tehlike (Mission: Impossible) serisinin son filmi olan Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma geliyor. Diğer yandan sevilen eski filmler de beyaz perdeye geri dönmeyi sürdürüyor. Bu hafta da sıra Örümcek-Adam 3'te. Tabii bunların yanı sıra komedi ve korku türünde yeni filmler de gösterime giriyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Görevimiz Tehlike - Son Hesaplaşma (Mission: Impossible - The Final Reckoning)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en başarılı aksiyon serileri arasında yer alan Mission: Impossible, bugün gösterime giren sekizinci filmiyle artık final yapıyor.

Tür : Aksiyon, Macera

: Aksiyon, Macera Yönetmen : Christopher McQuarrie

: Christopher McQuarrie Oyuncular: Tom Cruise, Hayley Atwell, Simon Pegg, Ving Rhimes, Vanessa Kirby

Hikâyeyi yedinci filmin bıraktığı yerden devam ettiren Son Hesaplaşma, Ethan Hunt ve ekibinin yanlış ellerde dünyanın sonunu getirebilecek bir AI programı olan The Entity'ye ulaşma mücadelesini anlatıyor. Son Hesaplaşma, 400 milyon dolara yaklaşan bütçesiyle tüm zamanların en pahalı filmlerinden biri.

2️⃣ Kefenler (The Shrouds)

Tam Boyutta Gör The Shrouds, usta yönetmen David Cronenberg'in imzasını taşıyor. Film çok iyi yorumlar almamış olsa da Cronenberg filmi olması merak uyandırıyor.

Tür : Gerilim, Bilim Kurgu

: Gerilim, Bilim Kurgu Yönetmen : David Cronenberg

: David Cronenberg Oyuncular: Vincent Cassel, Diane Kruger, Guy Pearce, Sandrine Holt

Karısının ölümünden beri bir türlü teselli bulamayan Karsh, devrim niteliğinde ve tartışmalı bir teknoloji olan GraveTech’i icat eder. Bu teknoloji sayesinde geride kalanlar, kaybettiklerinin cesetlerini kefenleri içinde gözlemleyebileceklerdir. Bir gece, aralarında Karsh’ın eşininkinin de bulunduğu birçok mezar tahrip edilir. Karsh bu eylemin faillerinin izini sürmek için yola koyulur, ancak daha büyük, daha sinsi bir komplonun şüphesi de içini kemirmektedir.

3️⃣ Lilo ve Stiç (Lilo & Stitch)

Tam Boyutta Gör Sevilen animasyon filmlerinin live-action uyarlamalarını çekmeye devam eden Disney, bu kez de 2002 yapımı Lilo ve Stitch'i live-action bir filme dönüştürdü.

Tür : Aile, Macera

: Aile, Macera Yönetmen : Dean Fleischer Camp

: Dean Fleischer Camp Oyuncular: Maia Kealoha, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Zach Galifianakis

Lilo ve Stiç, yalnız bir Hawaiili kız ile onun parçalanmış ailesini onarmaya yardım eden tuhaf bir uzaylının hikâyesini anlatıyor.

4️⃣ Örümcek-Adam 3 (Spider-Man 3)

Tür : Süper Kahraman, Macera

: Süper Kahraman, Macera Yönetmen : Sam Raimi

: Sam Raimi Oyuncular: Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Topher Grace

Venom'ı hikâyeye dâhil eden eden Örümcek-Adam 3, uzaydan gelen bu simbiyotik canlının Peter Parker'a temas etmesi sonrası Peter'ın karakterinde ciddi değişimler yaşanmasını konu alıyor. Üçlemenin bu son filminde Peter, türlü düşmanlarla karşı karşıya gelirken, kendi içinde de bir mücadeleye giriyor.

5️⃣ Üç Arkadaş

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren yerli filmlerin başında Nursen Çetin Köreken'in yönettiği Üç Arkadaş geliyor.

Tür : Drama, Macera

: Drama, Macera Yönetmen : Nursen Çetin Köreken

: Nursen Çetin Köreken Oyuncular: Buse Demirağ, Halime Gülda Aydın, Görkem Sağ

Hilal, Ayşe ve Mercan sokaklarda çalışan üç çocuktur. Hilal ve Ayşe karton toplayıcılığı, Mercan ise hurdacılık yapmaktadır. Şehirde bir haraç çetesi kuran Sarı Selim; Hilal, Ayşe ve Mercan’ın da aralarında bulunduğu sokakta çalışan çocukları kaçırır ve zorla paralarına el koyar. Hilal de babasına ilaç almak için biriktirdiği parayı Sarı Selim’e vermek zorunda kalır. Hilal, Ayşe ve Mercan, parayı geri toplamak için ödüllü güvercin yarışına katılmaya karar verince, bu üç çocuk üç yakın arkadaş olacakları bir yolculuğa çıkarlar.

6️⃣ Stelios - Bekledim de Gelmedin (Stelios)

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Giorgos Tsemperopoulos

: Giorgos Tsemperopoulos Oyuncular: Christos Mastoras, Klelia Renesi, Asimenia Voulioti

Pontuslu bir mülteci çocuk olan Stelios Kazantzidis, zorluklarla dolu bir hayat boyunca mücadele eder ve müzik konusundaki olağanüstü yeteneğini keşfeder. Yetenek ve dayanıklılıkla Yunan müzik dünyasında kendine yer edinirken, ilişkilerinin, içsel arzularının ve sadık hayran kitlesinin beklentilerinin getirdiği zorluklarla yüzleşmek zorundadır. Yolculuğu, sesi bütün bir nesli şekillendiren ve umut veren bir adamın dokunaklı hikâyesine dönüşür.

7️⃣ Gecenin Gündüzü

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer yerli drama filmi de Gecenin Gündüzü.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Atakan Şatıroğlu

: Atakan Şatıroğlu Oyuncular: Nebil Sayın, Berkay Berkman, Ceyhun Tutal

Dokuz kişilik yakın arkadaş grubunun sevilen ismi Gündüz, arkadaş çevresindeki sosyal medya fenomenleri tarafından başlatılan acımasız bir siber zorbalık kampanyasının kurbanı olur. Bu aşağılayıcı zorbalık, Gündüz'ü intihara sürükler; genç kız hayatta kalsa da felçli kalır. Gündüz’e derinden bağlı olan Poyraz, bu trajediden sorumlu olanlardan hesap sormak için harekete geçer

8️⃣ Semur 5: Cin Tohumu

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta iki tane birden ekleniyor. Bunlardan ilki Semur 5: Cin Tohumu.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Ahmet Arslan

: Ahmet Arslan Oyuncular: Mustafa Yalçın, Elif Özdemir, Deniz Erinç

Semur 5 Cin Tohumu filmi, Anadolu’nun ücra bir Bizans köyü olan İsaköy’e genç bir ebe olarak atanan Meryem’in korku dolu hikâyesini anlatıyor.

9️⃣ Kabala

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Fatih Gülaydın

: Fatih Gülaydın Oyuncular: Yaşar Alptekin, Gizem Çoban, Önem Pişkin

Büyü, cinler ve karanlık ritüellerle birlikte musallatın dehşetini ele alan film, Elif’in ailesinin gizemli geçmişiyle yüzleşmesini ve doğmamış bebeğini korumak için verdiği mücadeleyi konu ediniyor.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta Netflix'e gelen en dikkat çekici film, Fear Street serisinin yeni filmi Fear Street: Prom Queen olacak. Dijital platformlar genelinde bu haftanın en dikkat çekici filmi ise Apple TV+'ta izleyici ile buluşacak olan Fountain of Youth. Ünlü yönetmen Guy Ritchie'nin yönettiği filmde John Krasinski, Natalie Portman ve Eiza Gonzalez rol alıyor.

1️⃣ Gençlik Pınarı (Fountain of Youth)

Tam Boyutta Gör "Günümüzde geçen bir Indiana Jones" olarak tanımlanan Fountain of Youth, ünlü yönetmen Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes)'nin imzasını taşıyor.

Tür : Macera

: Macera Yönetmen : Guy Ritchie

: Guy Ritchie Oyuncular : John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci

: John Krasinski, Natalie Portman, Eiza Gonzalez, Domhnall Gleeson, Stanley Tucci Yayın Tarihi : 23 Mayıs

: 23 Mayıs Platform: Apple TV+

Fountain of Youth'ta, uzun süredir görüşmeyen iki kardeş meşhur Gençlik Pınarı'nı bulmak için güçlerini birleştiriyor. Efsanelere konu olmuş bu sonsuz hayat kaynağını bulmaya çalışan kardeşler, bunun için tarihi kaynaklardaki ipuçlarını takip ediyorlar. Bu arayış onları dünyanın farklı köşelerine uzanan epik bir maceraya çıkarıyor.

2️⃣ Korku Sokağı: Mezuniyet Balosu (Fear Street: Prom Queen)

Tam Boyutta Gör Netflix'in epey ilgi gören korku filmleri serisi Fear Street, bu hafta yeni bir filmle geri dönüyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Matt Palmer

: Matt Palmer Oyuncular : Ariana Greenblatt, Katherine Waterston, Ella Rubin, India Fowler, Lili Taylor, Suzanna Son

: Ariana Greenblatt, Katherine Waterston, Ella Rubin, India Fowler, Lili Taylor, Suzanna Son Yayın Tarihi : 23 Mayıs

: 23 Mayıs Platform: Netflix

Fear Street: Prom Queen, 1988'de sıradan bir Amerikan kasabasında geçiyor. Shadyside Lisesi öğrencileri mezuniyet balosuna hazırlanırken, okulun popüler kızları balonun kraliçesi olarak seçilmek için birbiriyle yarışıyor. Ancak taca gözünü diken adaylar bir bir öldürülmeye başlanınca, menuziyet balosu çok daha korkutucu bir hâl alıyor.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Şafağa Kadar (Until Dawn)

Tam Boyutta Gör Aynı adlı korku oyunundan sinemaya uyarlanan Until Dawn, vizyona girdikten bir ay sonra öde-izle servislerine geliyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : David F. Sandberg

: David F. Sandberg Oyuncular : Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell

: Michael Cimino, Peter Stormare, Odessa A’zion, Maia Mitchell Yayın Tarihi: 23 Mayıs

Until Dawn oyunu, interaktif bir korku filmi gibi dizayn edilmişti. Until Dawn'da oyuncular, hayatları tehlikede olan sekiz genç karakteri kontrol ederek verdikleri kararlarla bu karakterlerin geceyi atlatmasını sağlamaya çalışıyordu. Film uyarlaması oyunla benzer bir hikâye anlatıyor ama oyuncuların deneyimlerinden ilham alarak bu hikâyeye ilginç bir mekanik ekliyor. Oyunda verilen tercihlere göre karakterlerin farklı farklı şekillerde ölmesinden esinlenen film ekibi, buradan yola çıkarak karakterlerin öldükten sonra tekrar tekrar hayata döndükleri ve bu kez farklı tercihler yaparak geceyi atlatmaya çalıştıkları bir hikâye kurgulamış.

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