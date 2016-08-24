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Mitsubishi 2020 yılına kadar elektrikli SUV modeli geliştirmeyi planlıyor

Pek çok otomobil üreticisinin yönelmeye başladığı elektrikli araçlarla ilgili Japon Mitsubishi'nin de planı ortaya çıktı. Firma 2020 yılına kadar elektrikli bir SUV geliştirmeyi planlıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Avustralya'lı Motoring'e Mitsubishi önümüzdeki dört senelik süreç içerisinde kompakt elektrikli bir SUV model geliştirmeyi planlıyor.
Geçtiğimiz günlerde Avustralya'nın Kanguru Adası'na bir ziyaret yapan Mitsubishi CEO'su Osamu Masuko bu ziyareti sırasında yerel meclise firmanın 2020'de global pazarlara sürülecek bir elektrikli SUV üretmeyi planladığını açıklamış.
Hakkında pek de fazla bilgi bilinmeyen aracın yalnızca 250 mil (400km) menzile sahip olacağı bilgisi bulunuyor. Bu menzille birlikte aracın Chevrolet Bolt ve Tesla Model 3 ile aynı çizgide olduğunu söyleyebiliriz.
Hatırlayacak olursak Mitsubishi geçtiğimiz senenin son döneminde haber içeriğinde görsellerine de yer verdiğimiz tamamen elektrikli konsept SUV modeli eX Concept'i duyurmuştu. Masuko tarafından sözü edilen aracın da bu konsept üzerinden geliştirilecek bir model olması oldukça yüksek ihtimal.
Yollara çıkacak versiyonun tamamen elektrikli motor ve dört çeker sistemiyle gelmesi beklenirken bunun yanında otonom sürüş ve sürüş güvenliği gibi teknolojilerle donatılı olarak gelmesi bekleniyor.
Modelin piyasaya çıktığında Nissan Juke, Ford EcoSport, Opel Mokka ve Peugeot 2008 gibi rakiplerle mücadele etmesi bekleniyor.

http://www.carscoops.com/2016/08/mitsubishi-planning-compact-electric.html Yorum Yaz
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JoeyBane 3 yıl
onu neresi arkasi neresi?
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kadirirdem 3 yıl
Tesla'nın gelmesi diğer firmaları da körükledi ,Rekabet iyidir gelsin...
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BekirTemel 3 yıl
Küçük tatlı bir cactus gördüm sanki (:
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AKTeknisyen 3 yıl
Yalnız Model 3 için kesin menzil açıklaması daha yapılmadı.Lansmanda yapılan açıklama "en az 340 km" idi. 2 yıl içinde menzilin artması muhtemeldir yada Model S gibi bir kaç çeşit güç paketi opsiyonu ile çıkabilir.
Son olarak Model S 100 kWh batarya paketi ile 500 km nin üzerine çıktı.Model 3 içinde nuna benzer şeyler bekleyebiliriz.
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