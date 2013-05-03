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Mitsubishi, elektrikli araçların uzaktan şarj edilmesi için çalışmalarda bulunuyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mitsubishi, elektrikli araçların uzaktan şarj edilmesi için çalışmalarda bulunuyor
Japonya merkezli bir firma olan ve teknolojinin birçok alanında faaliyet gösteren Mitsubishi, gelen bilgilere göre elektrikli araçların uzaktan kablosuz olarak şarj edilmesi konusunda bir konsorsiyum üzerinde çalışıyor.
Elektrikli araçların dünyada çok fazla yaygınlaşmamasının en büyük nedeni olarak sayıları halen çok az olan şarj istasyonları gösteriliyor. Bu nedenle kişiler mecburen yaygın olarak istasyonlar dolayısıyla benzinli araçlara yöneliyorlar. Elektrikli araçların menzil sorununu ortadan kaldıracak bir teknoloji etrafından çalışan Mitsubishi ve Kyoto Üniversitesi, Japonya merkezli diğer örgütler ile beraber bir uzaktan şarj sistemi için birlikte çalışmaya karar vermiş durumdalar. 22 şirket ve 13 üniversitenin katkısıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, önümüzdeki beş yıl içerisinde uzun mesafeden şarj işlemlerinin gerçeğe dönüşebileceği tahmin ediliyor.
Şimdilik teknolojinin ayrıntıları hakkında bilgi yer almıyor olsa da, mikrodalga yayınlar yardımıyla yapılacağı söylenen uzaktan kablosuz şarj işlemi, aynı zamanda akıllı cep telefonları ve tabletler için de düşünülürken, bu sistem sayesinde insansız hava araçlarının ya da diğer robot uçakların havada sınırsız olarak kalabileceği dahi konuşulan arasında yer alıyor.

http://www.dvice.com/2013-5-2/mitsubishi-working-wireless-remote-charging-electric-cars Yorum Yaz
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Salih 6 yıl en beğenilen
GM'nin 1996 yılında EV1 isimli elektrikli otomobili piyasaya sürmesi otomobil dünyası için mihenk taşıydı ama petrol üreticileri,otomobil devleri ve California Eyalet Mahkemesinin yoğun baskısı sonucu GM üretimden vazgeçti ve piyasada varolan bütün EV1 modellerini geri çekip imha etti. "Who Killed the Electric Car?" isimli belgeseli izlerseniz daha detaylı bilgiye ulaşırsınız.Dünyada petrol bitmedikçe elektrikli otomobil teknolojisi ilerleyemez.1996 yılında üretilen EV1 tek şarjla 100 mil gidiyordu.Günümüzde üretilen elektrikli otomobiller tek şarjla max 150 mil gidiyor.17 yılda gelinen nokta sadece 50 mil.Karar sizin..
GM'nin 1996 yılında EV1 isimli elektrikli otomobili piyasaya sürmesi otomobil dünyası için mihenk taşıydı ama petrol üreticileri,otomobil devleri ve California...
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gokhan381985 6 yıl
Nikola Tesla'nın fikriydi bu.
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mindtrap 6 yıl
Normal pillerden 1000 kat hizli sarj olacak nano piller ustunde calisiyorlar, ayni zamanda cok daha yuksek kapasiteli saklama sistemleri ustunde de calismalar var. Ayrica kablosuz sarjinda hayal olmadigini dusunuyorum, oyle olsaydi 22 firma ve 13 universite destek vermezdi. Bu arada maddenin yapisina dair'de incelemeler yapiliyor, belki gelecekte elektrigi de dogayi mahvetmeden elde ederler. Ayrica ben bu gelismeleri gorebilecegimize de inaniyorum, cok uzak degil bu gelismeler
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Ceqa 6 yıl
bizde 13 üniversite anca birbirine girmek için birleşir adamlar şirket ve üniversitelerle ortak çalışıyor gerçekten süper bu sayede adamlar bizden fersah fersah ilerde
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arenasss 6 yıl
5 değil 55 yılda bile böyle birşeyin hayata geçeceğine inanmıyorum. atmosferde noktadan noktaya enerji transferi

Neyin kafasını yaşıyorsunuz...
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CyberII 6 yıl
@gokhan381985 aynen katılıyorum sana. Tesla bu fikri 100 yıl önce hayata geçirmek üzereydi fakat birçok engelleyici unsurlar nedeniyle bunun gerçekleştirilmesi mümkün olmadı.
Hatta elektrik üzerinden veri aktarımı dahi yapılabilecekti. Eisenstein gibi Tesla da yaşadığı zamandan çok uzun yıllar sonra fikirleri anlaşılabildi.
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Salih 6 yıl
GM'nin 1996 yılında EV1 isimli elektrikli otomobili piyasaya sürmesi otomobil dünyası için mihenk taşıydı ama petrol üreticileri,otomobil devleri ve California Eyalet Mahkemesinin yoğun baskısı sonucu GM üretimden vazgeçti ve piyasada varolan bütün EV1 modellerini geri çekip imha etti. "Who Killed the Electric Car?" isimli belgeseli izlerseniz daha detaylı bilgiye ulaşırsınız.Dünyada petrol bitmedikçe elektrikli otomobil teknolojisi ilerleyemez.1996 yılında üretilen EV1 tek şarjla 100 mil gidiyordu.Günümüzde üretilen elektrikli otomobiller tek şarjla max 150 mil gidiyor.17 yılda gelinen nokta sadece 50 mil.Karar sizin..
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gokhan381985 6 yıl
Nikola Tesla'nın fikriydi bu.
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sybercomp 6 yıl gokhan381985
gokhan381985

Nikola Tesla'nın fikriydi bu.

Bugün ntv programındada bu konu vardı. Evet nikola tesla bunun için uğraştı ama bu demek bedava elektrik demektir nasıl kontrolünü sağlıyacaklar.

Zaten hali hazırda etrafımızda bir çok elektromanyetik dalga dolaşıyor arabayı değilde anca telefonları şarj edecek seviyedeymiş.
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