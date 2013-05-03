Mitsubishi, elektrikli araçların uzaktan şarj edilmesi için çalışmalarda bulunuyor

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Japonya merkezli bir firma olan ve teknolojinin birçok alanında faaliyet gösteren Mitsubishi, gelen bilgilere göre elektrikli araçların uzaktan kablosuz olarak şarj edilmesi konusunda bir konsorsiyum üzerinde çalışıyor.
Elektrikli araçların dünyada çok fazla yaygınlaşmamasının en büyük nedeni olarak sayıları halen çok az olan şarj istasyonları gösteriliyor. Bu nedenle kişiler mecburen yaygın olarak istasyonlar dolayısıyla benzinli araçlara yöneliyorlar. Elektrikli araçların menzil sorununu ortadan kaldıracak bir teknoloji etrafından çalışan Mitsubishi ve Kyoto Üniversitesi, Japonya merkezli diğer örgütler ile beraber bir uzaktan şarj sistemi için birlikte çalışmaya karar vermiş durumdalar. 22 şirket ve 13 üniversitenin katkısıyla başlatılan çalışmalar sonucunda, önümüzdeki beş yıl içerisinde uzun mesafeden şarj işlemlerinin gerçeğe dönüşebileceği tahmin ediliyor.
Şimdilik teknolojinin ayrıntıları hakkında bilgi yer almıyor olsa da, mikrodalga yayınlar yardımıyla yapılacağı söylenen uzaktan kablosuz şarj işlemi, aynı zamanda akıllı cep telefonları ve tabletler için de düşünülürken, bu sistem sayesinde insansız hava araçlarının ya da diğer robot uçakların havada sınırsız olarak kalabileceği dahi konuşulan arasında yer alıyor.
http://www.dvice.com/2013-5-2/mitsubishi-working-wireless-remote-charging-electric-cars Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Neyin kafasını yaşıyorsunuz...
Hatta elektrik üzerinden veri aktarımı dahi yapılabilecekti. Eisenstein gibi Tesla da yaşadığı zamandan çok uzun yıllar sonra fikirleri anlaşılabildi.
Bugün ntv programındada bu konu vardı. Evet nikola tesla bunun için uğraştı ama bu demek bedava elektrik demektir nasıl kontrolünü sağlıyacaklar.
Zaten hali hazırda etrafımızda bir çok elektromanyetik dalga dolaşıyor arabayı değilde anca telefonları şarj edecek seviyedeymiş.
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