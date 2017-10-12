Mitsubishi geleceğin sinyalizasyon sistemini tanıttı

Japon otomobil devi Mitsubishi, yol yüzeyine sembol yansıtarak yayaları ve diğer araçları uyaracak yeni bir sinyalizasyon sistemi tanıttı. Safe and Secure Lighting (Emniyetli ve Güvenli Aydınlatma) sistemi, aracın gövdesindeki sinyalleri yola yansıtarak yayaların ve yolu kullanan diğer kişilerin, otomobilin bir sonraki aşamada ne yapacağı konusunda daha net bir fikre sahip olmalarını sağlıyor.

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Hâlâ geliştirilmekte olan sistem, geri vitese geçince otomobilin arkasından oklar çıkarıyor. Aynı zamanda kapılardan biri açılmak üzereyken arkadaki ekranda bir uyarı işareti gösterip, kaldırımın üzerine bir sembol yansıtabiliyor. Geri vitese takınca okların görünmesi güzel ancak kapı açma sembolünün biraz elden geçirilmesi gerekebilir. Zira araçta ücretsiz WiFi bağlantısı sunuluyormuş gibi görünüyor.

Mitsubishi, işlevlerin sürücü veya yolcuların eylemlerine bağlı olarak otomatik olarak gerçekleşeceğini söylüyor. Yani ışıkların elle etkinleştirilmesi gerekmiyor. Üreticiye göre sistem gelecekte sürücüsüz otomobillerin ne yapacağını belirtmek için yararlı olabilecek. Mitsubishi, 2020 yılına kadar otomobillerinde bu sisteme yer vermeyi umuyor. O zamana kadar daha fazla sinyal seçeneği de eklenecektir.

Yeni sinyalizasyon sistemi 27 Ekim'de başlayacak olan Tokyo Otomobil Fuarı sırasında Mitsubishi Electric EMIRAI4 konsept otomobili ile sergilenecek.

http://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1010-a.html