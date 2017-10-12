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Mitsubishi geleceğin sinyalizasyon sistemini tanıttı

Otomobillerdeki sinyal kavramını değiştirecek bir hamle yapan Mitsubishi, yol yüzeyine sembol yansıtarak yayaları ve diğer araçları uyaracak yeni sinyalizasyon sistemini duyurdu.
1 yıl
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19
Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Japon otomobil devi Mitsubishi, yol yüzeyine sembol yansıtarak yayaları ve diğer araçları uyaracak yeni bir sinyalizasyon sistemi tanıttı. Safe and Secure Lighting (Emniyetli ve Güvenli Aydınlatma) sistemi, aracın gövdesindeki sinyalleri yola yansıtarak yayaların ve yolu kullanan diğer kişilerin, otomobilin bir sonraki aşamada ne yapacağı konusunda daha net bir fikre sahip olmalarını sağlıyor.
Ayrıca Bkz. "ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar"
Hâlâ geliştirilmekte olan sistem, geri vitese geçince otomobilin arkasından oklar çıkarıyor. Aynı zamanda kapılardan biri açılmak üzereyken arkadaki ekranda bir uyarı işareti gösterip, kaldırımın üzerine bir sembol yansıtabiliyor. Geri vitese takınca okların görünmesi güzel ancak kapı açma sembolünün biraz elden geçirilmesi gerekebilir. Zira araçta ücretsiz WiFi bağlantısı sunuluyormuş gibi görünüyor.
Mitsubishi, işlevlerin sürücü veya yolcuların eylemlerine bağlı olarak otomatik olarak gerçekleşeceğini söylüyor. Yani ışıkların elle etkinleştirilmesi gerekmiyor. Üreticiye göre sistem gelecekte sürücüsüz otomobillerin ne yapacağını belirtmek için yararlı olabilecek. Mitsubishi, 2020 yılına kadar otomobillerinde bu sisteme yer vermeyi umuyor. O zamana kadar daha fazla sinyal seçeneği de eklenecektir.
Yeni sinyalizasyon sistemi 27 Ekim'de başlayacak olan Tokyo Otomobil Fuarı sırasında Mitsubishi Electric EMIRAI4 konsept otomobili ile sergilenecek.

http://www.mitsubishielectric.com/news/2017/1010-a.html Yorum Yaz
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Guest-0C8FEE75E 1 yıl en beğenilen
Japon otomobil devi mitsubishi, gelecegin sinyalizasyon demosunu marangozda kestirdigi 2x3 mt lik suntalar uzerinde 3 boyutlu efekt vererek tanitti.

Mercedes ve Audi yayalari ve de diger suruculeri uyaran sinyalizasyonu 2 sene once farlarina monte edip tanitti. Ne zaman piyasaya cikar bilemem tabi. :)
Japon otomobil devi mitsubishi, gelecegin sinyalizasyon demosunu marangozda kestirdigi 2x3 mt lik suntalar uzerinde 3 boyutlu efekt vererek tanitti.
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sarahaten 1 yıl
Mitsubishi gelecekte sunta işine gireceğinin sinyallerini verdi.
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alcohol06 1 yıl
Adam karton koyacak tabi, arabası yok ki teknolojiyi onda tanıtsın. Çıkıp attrage'ın asx'in üstünde tanıtacak hali yok millet neler çıkarıyor sahnelere utanır adamlar
Bitik durumdalar şuan, gelecekte ne olur bilinmez.
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Kragen 1 yıl alcohol06
Üstün f/p canavarı SpaceStar bekliyorduk aslında
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xiamen 1 yıl
Bilim fuarındaki Arapça manav tezgahı projesi kıvamında bir tanıtım olmuş.
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uzakdağ 1 yıl
bizim çıkacağı söylenen yerli otoyu da böyle maketle tanıtırlar artık.
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bende345 1 yıl
Köprüköy İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin açtığı bilim ve teknoloji sergisi , sayın kaymakamımız ve belediye başkanımız tarafından ziyaret edildi .
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cancan_burak 1 yıl
Bizim ülkede gereksiz. Onun yerine trafik ışığı turuncu yanınca korna çalma teknolojisi iş yapar buradan japonlara duyurulur
1 Yanıt Yanıtla +3
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ceo-tr 1 yıl cancan_burak
cancan_burak

Bizim ülkede gereksiz. Onun yerine trafik ışığı turuncu yanınca korna çalma teknolojisi iş yapar buradan japonlara duyurulur


aynen. Türkiyede zaten sarı ışık gereksiz. yeşil ve kırmızı yeterli bizde. sarı yanınca hemen kornalar başlıyor. sarı kalkarsa en azından gürültü kirliliği azalır.
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V4LKyR 1 yıl
... otomobilin arkasından oklar çıkarıyor ...
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WarSaw 1 yıl
tırıvırı boş işler
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RaptorFX 1 yıl
Şunu bilişim fuarında biz sunsak o mdf arabayla üzerimizden geçerler. Bu ne lan...
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IgorStravinsky 1 yıl
"Wifi sunuluyormuş gibi görünüyor" kısmı hariç güzel haber olmuş sağolun
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Çocuk Adam 1 yıl
önce eski günlerindeki gibi kaliteli arabalar üretsin. mesela lancer evo üretsin, colt üretsin, carisma üretsin. attrage ne, space star ne abi?
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BOLDVIPER 1 yıl Çocuk Adam
hocam bu lancer denen zımbırtı niye tutmadı, yani piyasası felan yok
golf konuşuyoz cruze bile konuşuyoruz felan .. ama bu lancerin ne konuşanı ne piyassaı var ? neden böyle
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