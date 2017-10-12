ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar

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Meteksan Savunma öncülüğünde yerli olarak tasarlanıp üretilen MİLDAR yani Milimetrik Dalga Radarı Geliştirme Projesi sonunda tamamlandı ve hava araçlarında başarıyla test edilerek envantere girdi. Kabul testleri ATAK helikopterinde gerçekleştirilen radar, 2013 yılından bu yana devam eden geliştirme süreçlerinden sonra başarılı bir milli savunma sanayii ürünleri arasındaki yerini aldı.





Milimetrik dalga bandında askeri radar sisteminin keşif gözetleme, atış kontrol ve izleme radarı, füze arayıcı başlığı ve yakın koruma silah sistemi sensörü gibi görevlerde de kullanılması planlanıyor. Apache helikopterlerinde yer alan Longbow radarıyla benzer nitelikte olan MİLDAR, %100 yerli olarak geliştirildi.

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Hafif yapısı sayesinde İHA’larda da kullanılabilmesinin önü açılan MİLDAR hakkındaki detayları sizlere daha önce burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Bu yazının üstünden geçen bir yılın sonrasında kabul testlerinin de tamamlanmış olduğunu görmek oldukça etkileyici.





Helikopter MİLDAR, İHA MİLDAR ve OKİS adlı 3 versiyonu bulunacak olan sistem, monte edildiği helikopterlere 2.5km menzil içerisinde gerçek zamanlı arazi profili çıkarma imkanı sunacak. İHA MİLDAR, adından da anlaşılacağı gibi insansız hava araçlarının atış kontrolünde etkin rol üstlenecek ve 15km menzil ile SAR modunda hedeflerin üç boyutlu görüntüsünü çıkarabilecek. OKİS ise 10km menzili ile otomatik iniş kalkışta İHA’lara emniyetli bir şekilde iniş kalkışa katkı sağlayacak.