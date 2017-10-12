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ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar

Meteksan tarafından geliştirilen, ATAK helikopteri ile yerli İHA’larda öncelikli olarak kullanılması planlanan MİLDAR projesi sonunda resmen tamamlandı ve araçlara takılmaya başlandı.
1 yıl
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Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar
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Meteksan Savunma öncülüğünde yerli olarak tasarlanıp üretilen MİLDAR yani Milimetrik Dalga Radarı Geliştirme Projesi sonunda tamamlandı ve hava araçlarında başarıyla test edilerek envantere girdi. Kabul testleri ATAK helikopterinde gerçekleştirilen radar, 2013 yılından bu yana devam eden geliştirme süreçlerinden sonra başarılı bir milli savunma sanayii ürünleri arasındaki yerini aldı.


Milimetrik dalga bandında askeri radar sisteminin keşif gözetleme, atış kontrol ve izleme radarı, füze arayıcı başlığı ve yakın koruma silah sistemi sensörü gibi görevlerde de kullanılması planlanıyor. Apache helikopterlerinde yer alan Longbow radarıyla benzer nitelikte olan MİLDAR, %100 yerli olarak geliştirildi.

ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar
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Hafif yapısı sayesinde İHA’larda da kullanılabilmesinin önü açılan MİLDAR hakkındaki detayları sizlere daha önce burada yer alan yazımızda aktarmıştık. Bu yazının üstünden geçen bir yılın sonrasında kabul testlerinin de tamamlanmış olduğunu görmek oldukça etkileyici.


Helikopter MİLDAR, İHA MİLDAR ve OKİS adlı 3 versiyonu bulunacak olan sistem, monte edildiği helikopterlere 2.5km menzil içerisinde gerçek zamanlı arazi profili çıkarma imkanı sunacak. İHA MİLDAR, adından da anlaşılacağı gibi insansız hava araçlarının atış kontrolünde etkin rol üstlenecek ve 15km menzil ile SAR modunda hedeflerin üç boyutlu görüntüsünü çıkarabilecek. OKİS ise 10km menzili ile otomatik iniş kalkışta İHA’lara emniyetli bir şekilde iniş kalkışa katkı sağlayacak.

ATAK helikopteri ve yerli İHA’lar için milli radar
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McLaren64 1 yıl en beğenilen
Bunlar hep referandum öncesi... bir dakika bu o değildi. :))
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RichesMen 1 yıl
İHA istedik vermediler,YAPTIK! sonra İHA parçaları üretimi için olan makinaların gereksinimi olan parçalara ambargo koydular! sorun sadece TÜRKİYE'değil kimse kendinden daha büyük daha güçlü bir ülke istemiyor.
İHAistedik vermediler,YAPTIK!sonraİHAparçaları üretimi için olan makinaların gereksinimi olan parçalara ambargo koydular! sorun sadece...
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michael01 1 yıl
kendi gps sistemimizide kurarsak çok güzel olur.
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marauder 1 yıl
İsveç gibi sivil güç olmak istesende olamazsın çünkü isveç gibi soğuk ve değersiz bir coğrafyada yaşamıyoruz dolayısıyla düşmanımız çok fazla. Burası dünyanın en değerli coğrafyalarından birisi burda sadece sivil hayata değer verirsen sonun "antik yunanlılar" gibi olur. Türkiye'nin yapması gereken Güney Kore gibi eğitimine odaklanıp askeri olarak stratejik olan kritik tüm teknolojileri bir an evvel hayata geçirip Doğu blokuyla bağlarını sağlamlaştırmaktır. Malesef ülkemizin geleceği batıda değil doğuda görünüyor ki buda geçmiş 100 yıllık ilişkilerimizin heba olacağı anlamına gelir. Bir yandan iyi bir yandan kötüdür.İyidir çünkü batı asla bizi kabul etmeyeceği için vakit kaybetmeyiz kötüdür çünkü sivil yaşam batıda daha güzel.
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ungalath 1 yıl
2013 yılında başlandı yapıma ama hep ismet paşa nın eserleri bunlar hep.
millet uzaya çıkmış biz hala helikopter
sen daha kendi motorunu yapamıyorsun
bir altay tankı vardı ne oldu ona ?
seçim-referendum öncesi gelir bu haberler.
helikopter yapıyorsun ama mtv arttı
hatırladıklarım bunlar şimdilik.
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Oozed 1 yıl
Boyası alman malıymış ehe:)
Allah'ım sen yücelt
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fthkn 1 yıl
ya arkadaş bitti uçağın helikopterin devri. biz daha yeni bunları yapmaya başladık bir şey başardık sanıyoruz. ülkenin gücüne katkısı ne ki bunların? Satabiliyor muyuz? İnsanları daha hızlı ve kolay öldürebilmekle kim övünüyorsa hastadır sadece. Yalnızca bu teknolojilerin sivil yaşama katkısını sorgulama hakkınız saklıdır. Yoksa vaybe bize adam öldürmek için silah vermiyorlardı biz de kendimiz yaptık demek ahmaklıktır. Hala dışa bağımlısın. İlaç sivil teknoloji sivil yazılım enerji. Ama olayı çok yönlü düşünmek gerektiğini söylüyorum her zaman. Öncelikle enerji bağımlılığını çok yönlü düşünmek gerek çünkü petrol odağında enerji bağımsızlığı düşünüyorsanız zaten mümkün değil. Çünkü petrol demek askeri güç demektir. O konularda da kimin ortamı domine ettiğini herkes biliyor. Türkiye aklını başına alıp İsveç gibi bir yer olmalıdır. Askeri gücüyle ya birilerine yaltaklık yapıyor ya da kuru kuru horozluk yapıyor. Türk ordusunun gücü herhangi bir petrol bölgesini ülkesini domine etmeye yetiyor mu? tabi ki hayır. Öyleyse daha sivil daha uygar ve hukuk demokrasi ülkesi olmaya odaklanmalı ve sivil teknolojilerde en azından dışa bağımlılığı yok ederek bu ürünlerini ihraç etmelidir. Türkiye sürekli kendini ABD'ye rakip görüyor. :D Ne alakaysa. Çünkü bu milley gazla yaşamaya alıştı kim gazı veriyorsa ona oyunu veriyor. Devran böyle dönüp gidiyor. Türkiye rakip arıyorsa dönüp İsveç'e baksın. Ordusu bile yok. Finlandiyaya baksın. Dönüp Arabistan'a bakıyor. Arapların kendine bile hayrı yok. Yakında petrolleri bitince dünyanın en keşmekeş yeri haline gelecekler ve biz de onlara komşuyuz. Tam bir korku filmi gibi.
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Fx_57,5 1 yıl
ülkemiz adına sevindirici gelişmeler,eleştireceklere eksik bulacaklara şimdiden sizin bu zamana kadar vatana ne faydanız oldu diye sormak isterim.
zaten bu zihniyet biz ''yapamazuk edemezuk'' kafası yüzünden uçak fabrikaları,otomobil fabrikaları kapandı
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DOMIX 1 yıl
Silah sanayisi son 20 yılda emeklemeden yürüyerek sürekli ivme yükseltiyor ancak kendi küresel konumlandırma sistemimizin olması gerek yoksa eşik atlayamayız.
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erturkcan2 1 yıl
Çok büyük onu nereye sokacaklar hala çözemedim.
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dartanyan96 1 yıl
Herşeye muhalif kadro buralarda yok.Muhalif olacak konu arıyorlar.Aslında buna bile muhalifler ama fazla dikkat çekiyor buralara gelip yorum yazınca
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muroooo19 1 yıl dartanyan96
dartanyan96

Herşeye muhalif kadro buralarda yok.Muhalif olacak konu arıyorlar.Aslında buna bile muhalifler ama fazla dikkat çekiyor buralara gelip yorum yazınca


muhalif olarak ben burdayım sana muhalifim




bu ara meteksan ıstırırım seni.
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Fx_57,5 1 yıl dartanyan96
dartanyan96

Herşeye muhalif kadro buralarda yok.Muhalif olacak konu arıyorlar.Aslında buna bile muhalifler ama fazla dikkat çekiyor buralara gelip yorum yazınca


bende muhalifim ama doğru şeyleri alkışlamak,vatan yararına şeyleri tebrik etmek normal şeyler.
böyle olmaması garip zaten.

ülke muhalefet ne derse iktidar yanlıları karşı çıkıyor,iktidar doğru ne yapsa muhalifler eleştiriyor,beğenmiyor.

bu kafa değişir umarım.
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RichesMen 1 yıl
İHA istedik vermediler,YAPTIK! sonra İHA parçaları üretimi için olan makinaların gereksinimi olan parçalara ambargo koydular! sorun sadece TÜRKİYE'değil kimse kendinden daha büyük daha güçlü bir ülke istemiyor.
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ahmet1905_47 1 yıl
Bunlar bizden gizlenen muhtemel savas için çaba %40 artmiti zaten savunma butcemiz askeri ambargoya ugramamak icin lazim bunlar
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