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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mitsubishi'nin e-Evolution konseptine ait ilk görüntü ortaya çıktı

Japon otomobil devi Mitsubishi, Tokyo Otomobil Fuarı'nda sahneye çıkaracağı elektrikli otomobil konseptine ait ilk görüntüyü yayınladı. İşte karşınızda e-Evolution...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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Mitsubishi, önümüzdeki ayın sonunda Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilemek istediği yeni konseptine ait bir teaser görüntü paylaştı. Muhtemelen markanın yeni amiral gemisiyle tanışacağız. e-Evolution olarak adlandırılan elektrikli aracın dört tekerden çekişli gerçek bir performans otomobili olacağı öngörülüyor. Ancak teaser görüntüye bakınca gövde stilinin beş kapılı bir SUV'yi andırdığını söyleyebiliriz.
Ayrıca Bkz. "Karşınızda dünyanın en büyük elektrikli aracı: e-Dumper"
Mitsubishi konseptin "gelişmiş yapay zeka teknolojisi" ile donatıdığını söylüyor. Yani aracın otonom sürüş yetenekleri olacak. Diğer tüm konsept otomobillerde olduğu gibi e-Evolution modelinin de yerden oldukça yüksek ve dev alaşım jantlara sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca kapı kulpları gizli ve geleneksel yan aynaların yerini kameralar almış durumda.
Arka tarafta tavana monte spoyler ve üç bıçaklı bumeranga benzeyen şık LED stop lambaları var. Ayrıca hafif maviyle vurgulanmış difüzör ve aracın elektrikten güç alacağını gösteren e-Evolution logosu yer alıyor. Mitsubishi yeni konseptini resmi olarak 45. Tokyo Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak. Bu süre zarfında şirketin tek bir teaser'la yetinmeyeceğinden eminiz. e-Evolution hakında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

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Çocuk Adam 2 yıl en beğenilen
nerede o eski mitsubishi'ler...
evo'lardan, pajero'lardan, galant'lardan space star'lara. vay be
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.i. 12 ay
bi bok çıkmadı hala..
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sarkihalindekal 2 yıl
Oturup ağlamak istiyorum. Almayı hayal ettiğim araçlar arasında lancer, pajero, outlander, galant, eclipse olan ben çok üzüldüm mitsubishi'nin bu haline. Hele hele bu tasarımlar beni daha da üzdü. Bir efsane daha yok oldu bence...
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kadirirdem 2 yıl
Fardan değişik bir şey olacağı anlaşılıyor.
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Master_Evil 2 yıl
suv çılgınlığı japonlarda da devam ediyor
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Çocuk Adam 2 yıl en beğenilen
nerede o eski mitsubishi'ler...
evo'lardan, pajero'lardan, galant'lardan space star'lara. vay be
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RoNNeZ 2 yıl Şifon
Şifon



Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


fotoşok oldum bu ne
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