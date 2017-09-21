Mitsubishi'nin e-Evolution konseptine ait ilk görüntü ortaya çıktı

Mitsubishi, önümüzdeki ayın sonunda Tokyo Otomobil Fuarı'nda sergilemek istediği yeni konseptine ait bir teaser görüntü paylaştı. Muhtemelen markanın yeni amiral gemisiyle tanışacağız. e-Evolution olarak adlandırılan elektrikli aracın dört tekerden çekişli gerçek bir performans otomobili olacağı öngörülüyor. Ancak teaser görüntüye bakınca gövde stilinin beş kapılı bir SUV'yi andırdığını söyleyebiliriz.

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Mitsubishi konseptin "gelişmiş yapay zeka teknolojisi" ile donatıdığını söylüyor. Yani aracın otonom sürüş yetenekleri olacak. Diğer tüm konsept otomobillerde olduğu gibi e-Evolution modelinin de yerden oldukça yüksek ve dev alaşım jantlara sahip olduğunu görüyoruz. Ayrıca kapı kulpları gizli ve geleneksel yan aynaların yerini kameralar almış durumda.

Arka tarafta tavana monte spoyler ve üç bıçaklı bumeranga benzeyen şık LED stop lambaları var. Ayrıca hafif maviyle vurgulanmış difüzör ve aracın elektrikten güç alacağını gösteren e-Evolution logosu yer alıyor. Mitsubishi yeni konseptini resmi olarak 45. Tokyo Otomobil Fuarı'nda görücüye çıkaracak. Bu süre zarfında şirketin tek bir teaser'la yetinmeyeceğinden eminiz. e-Evolution hakında daha fazla bilgi geldikçe sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.