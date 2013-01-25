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Mobil RAM satışları bu yıl global bellek satışlarının yüzde 30'unu oluşturacak

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil RAM satışları bu yıl global bellek satışlarının yüzde 30'unu oluşturacak

Geçmiş dönemlerde RAM modüllerinin ağırlıklı olarak masaüstü ve dizüstü sistemleri için üretildiğine şahit olurduk. Çok kısıtlı bir kesimde mevcut olan avuçiçi bilgisayar cihazları ise üretim anlamında pek birşey ifade etmiyordu. Ancak akıllı telefon ve tabletlerin hızlı yükselişi, mobil RAM yongalarının da üretiminin patlama yapmasına neden oldu.

Digitimes tarafından yapılan analize göre, bu yıl mobil RAM yongaları satışları, global olarak bellek yongaları satışlarının yüzde 30'unu oluşturacak. Mobil cihazlara olan güçlü talep geçen yıl yüzde 21 olan bu oranı 9 puan daha yukarı çekmiş olacak.

Mobil cihazlar içerisinde elbette akıllı telefonların artışta büyük rolü bulunuyor. Yıl sonuna kadar 1 milyar akıllı telefon satılacağı öngörülürken, çoğunlukla 1-2GB RAM seviyesinde gelen modeller üretimi en üst noktaya çekecek.

Global mobil RAM üretiminde ise Samsung ve SK Hynix firmaları sektöre erken girmelerinin de avantajıyla yüzde 70'lik bir dilimi elinde tutuyor. Bu iki firmanın RAM yongaları pek çok amiral gemi modelde de karşımıza çıkıyor. 

http://www.digitimes.com/news/a20130123PD224.html Yorum Yaz
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OverClocK1ng 6 yıl
Divinity
ssbrutality var oto teyp :)
gpsfever.com/...

Ben de okuyunca oto teyp vardır her halde demiştim. Zaten olmazsa olmazdı.
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ssbrutality 6 yıl
Divinity
ssbrutality var oto teyp :)
gpsfever.com/...

Linkte Tablet,Navigasyon Vs. Melez Cihaz Bu.Aplikasyonlarında Oto Teyp,Anfi,Kapasitör,Araç İçi Hoparlör Vs.Gibi Ekipmanlar Yok Diye Biliyorum..Birde Ütüsü Yoktu Sanırım :)
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freedow 6 yıl
hangi tasi kaldirsan, altindan samsung cikiyor...

yil 2003 cebit bilisim fuarinda, samsung un camasir makinasini gorunce cok sasirmistim...
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ssbrutality 6 yıl
var oto teyp :)
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Divinity 6 yıl ssbrutality
ssbrutality

var oto teyp :)

gpsfever.com/...
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murat1981pls 6 yıl
bu samsung nasıl bır fırma yapmadıgı bısey varmı..
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Firaristt 6 yıl murat1981pls
murat1981pls

bu samsung nasıl bır fırma yapmadıgı bısey varmı..

İş makineleri bile var...
Girmedikleri yer yok sanırım...
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kaan0101 6 yıl murat1981pls
murat1981pls

bu samsung nasıl bır fırma yapmadıgı bısey varmı..

adamlar öngörülü çoğu pazara hakim durumda envai çeşit ürün ve özelliklerle her pazarda alınabilecek fiyatlardan ürünleri var son zamanlarda bünyesine eklediği mühedislerdende çok iyi faydalandılar özellikle sony den gelenler
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