Mobil RAM satışları bu yıl global bellek satışlarının yüzde 30'unu oluşturacak





Geçmiş dönemlerde RAM modüllerinin ağırlıklı olarak masaüstü ve dizüstü sistemleri için üretildiğine şahit olurduk. Çok kısıtlı bir kesimde mevcut olan avuçiçi bilgisayar cihazları ise üretim anlamında pek birşey ifade etmiyordu. Ancak akıllı telefon ve tabletlerin hızlı yükselişi, mobil RAM yongalarının da üretiminin patlama yapmasına neden oldu.





Digitimes tarafından yapılan analize göre, bu yıl mobil RAM yongaları satışları, global olarak bellek yongaları satışlarının yüzde 30'unu oluşturacak. Mobil cihazlara olan güçlü talep geçen yıl yüzde 21 olan bu oranı 9 puan daha yukarı çekmiş olacak.





Mobil cihazlar içerisinde elbette akıllı telefonların artışta büyük rolü bulunuyor. Yıl sonuna kadar 1 milyar akıllı telefon satılacağı öngörülürken, çoğunlukla 1-2GB RAM seviyesinde gelen modeller üretimi en üst noktaya çekecek.





Global mobil RAM üretiminde ise Samsung ve SK Hynix firmaları sektöre erken girmelerinin de avantajıyla yüzde 70'lik bir dilimi elinde tutuyor. Bu iki firmanın RAM yongaları pek çok amiral gemi modelde de karşımıza çıkıyor.

http://www.digitimes.com/news/a20130123PD224.html