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    Anlık Bildirim

    PUBG’ye dev yenilikler geliyor: Unreal Engine 5, yıkılabilir ortamlar ve dahası

    PUBG, 2024 yılı boyunca oyunu önemli yeniliklere sahne olacak. PUBG, bu yıl içinde Unreal Engine 5'e geçerken yıkılabilir ortamlar ve çok daha fazlasına kavuşacak.
    PUBG’ye Unreal Engine 5 ve yıkılabilir ortamlar geliyor Tam Boyutta Gör
    Battle royale oyunu PUBG için büyük değişiklikler yolda. Oyunun geliştiricisi Krafton, oyunun yıkılabilir ortamlara kavuşacağını ve Unreal Engine 5 motoruna geçeceğini duyurdu. Yayınlanan blog gönderisinde bu değişikliklerle birlikte çok daha fazla yeniliğin geleceği doğrulandı. PUBG, bu yeniliklerle birlikte yeniden bir ivme yakalayabilir.

    PUBG 2024 güncellemesi devasa olacak

    Yıkılabilir ortamlar PUBG’ye yeni bir oynanış tarzı kazandırabilir. Krafton’a göre bu özellik, oyuncuların stratejik olarak binaların bazı bölümlerini yok etme veya savunma bariyerleri inşa etme yeteneği verecek. Yıkılabilir ortamların oyuna daha fazla dinamizm ve stratejik katman eklemesi bekleniyor. Bu arada Battlefield gibi oyunlarda ve Fortnite gibi benzer oyunlarda yıkılabilir ortamları yıllardır görüyoruz.

    Yeni yıkılabilir çevre özelliklerinden bazıları Nisan ayında yayınlanacak bir güncellemeyle hayata geçecek ve zaman içinde sistemde başka güncellemeler ve iyileştirmeler de yapılacak. Yıkılabilir ortamlarla birlikte PUBG, 2024 yılı içinde Unreal Engine 5'e geçecek. Bu geçişle birlikte grafiksel anlamda oyunun büyük bir adım atacağın söyleyebiliriz. Unreal Engine 5'e geçişin veya yıkılabilir ortamların sadece PC'de mi yoksa konsol ve mobil cihazlarda da mevcut olup olmayacağı bilinmiyor.

    Bu temel değişikliklerin yanında Krafton, artık her iki ayda bir silah güncellemeleri yayınlamayı planlıyor. Ayrıca hayatta kalma odaklı öğeler üzerinde çalışılıyor ve yeni modlar geliştiriliyor. Mart 2017'de Steam üzerinden PC'de piyasaya sürülen PUBG, 2018'de 3.257.248 çevrim içi anlık oyuncu ile Steam rekoru kırmıştı. Şimdi o zirveden çok uzakta olsa da oyun halen daha popüler kalmaya devam ediyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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