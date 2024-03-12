PUBG’ye dev yenilikler geliyor: Unreal Engine 5, yıkılabilir ortamlar ve dahası

PUBG 2024 güncellemesi devasa olacak
Yıkılabilir ortamlar PUBG’ye yeni bir oynanış tarzı kazandırabilir. Krafton’a göre bu özellik, oyuncuların stratejik olarak binaların bazı bölümlerini yok etme veya savunma bariyerleri inşa etme yeteneği verecek. Yıkılabilir ortamların oyuna daha fazla dinamizm ve stratejik katman eklemesi bekleniyor. Bu arada Battlefield gibi oyunlarda ve Fortnite gibi benzer oyunlarda yıkılabilir ortamları yıllardır görüyoruz.
Yeni yıkılabilir çevre özelliklerinden bazıları Nisan ayında yayınlanacak bir güncellemeyle hayata geçecek ve zaman içinde sistemde başka güncellemeler ve iyileştirmeler de yapılacak. Yıkılabilir ortamlarla birlikte PUBG, 2024 yılı içinde Unreal Engine 5'e geçecek. Bu geçişle birlikte grafiksel anlamda oyunun büyük bir adım atacağın söyleyebiliriz. Unreal Engine 5'e geçişin veya yıkılabilir ortamların sadece PC'de mi yoksa konsol ve mobil cihazlarda da mevcut olup olmayacağı bilinmiyor.
Bu temel değişikliklerin yanında Krafton, artık her iki ayda bir silah güncellemeleri yayınlamayı planlıyor. Ayrıca hayatta kalma odaklı öğeler üzerinde çalışılıyor ve yeni modlar geliştiriliyor. Mart 2017'de Steam üzerinden PC'de piyasaya sürülen PUBG, 2018'de 3.257.248 çevrim içi anlık oyuncu ile Steam rekoru kırmıştı. Şimdi o zirveden çok uzakta olsa da oyun halen daha popüler kalmaya devam ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.