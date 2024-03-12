PUBG’ye dev yenilikler geliyor: Unreal Engine 5, yıkılabilir ortamlar ve dahası

Tam Boyutta Gör Battle royale oyunu PUBG için büyük değişiklikler yolda. Oyunun geliştiricisi Krafton, oyunun yıkılabilir ortamlara kavuşacağını ve Unreal Engine 5 motoruna geçeceğini duyurdu. Yayınlanan blog gönderisinde bu değişikliklerle birlikte çok daha fazla yeniliğin geleceği doğrulandı. PUBG, bu yeniliklerle birlikte yeniden bir ivme yakalayabilir.

PUBG 2024 güncellemesi devasa olacak

Yıkılabilir ortamlar PUBG’ye yeni bir oynanış tarzı kazandırabilir. Krafton’a göre bu özellik, oyuncuların stratejik olarak binaların bazı bölümlerini yok etme veya savunma bariyerleri inşa etme yeteneği verecek. Yıkılabilir ortamların oyuna daha fazla dinamizm ve stratejik katman eklemesi bekleniyor. Bu arada Battlefield gibi oyunlarda ve Fortnite gibi benzer oyunlarda yıkılabilir ortamları yıllardır görüyoruz.

Yeni yıkılabilir çevre özelliklerinden bazıları Nisan ayında yayınlanacak bir güncellemeyle hayata geçecek ve zaman içinde sistemde başka güncellemeler ve iyileştirmeler de yapılacak. Yıkılabilir ortamlarla birlikte PUBG, 2024 yılı içinde Unreal Engine 5'e geçecek. Bu geçişle birlikte grafiksel anlamda oyunun büyük bir adım atacağın söyleyebiliriz. Unreal Engine 5'e geçişin veya yıkılabilir ortamların sadece PC'de mi yoksa konsol ve mobil cihazlarda da mevcut olup olmayacağı bilinmiyor.

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Bu temel değişikliklerin yanında Krafton, artık her iki ayda bir silah güncellemeleri yayınlamayı planlıyor. Ayrıca hayatta kalma odaklı öğeler üzerinde çalışılıyor ve yeni modlar geliştiriliyor. Mart 2017'de Steam üzerinden PC'de piyasaya sürülen PUBG, 2018'de 3.257.248 çevrim içi anlık oyuncu ile Steam rekoru kırmıştı. Şimdi o zirveden çok uzakta olsa da oyun halen daha popüler kalmaya devam ediyor.

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PUBG’ye Unreal Engine 5 ve yıkılabilir ortamlar geliyor