Mobil cihazlara olan talep ARM'ın karını artırıyor

Haber Editörü
Mobil cihaz pazarı büyüdükçe bundan faydalanan pek çok firma mevcut. Ancak en büyük faydayı kim görüyor diye soracak olursak şüphesiz cevap İngiliz ARM olur.
ARM mimarisi akıllı telefon yongasetlerinin yüzde 95'inde, tablet yongasetlerinin ise neredeyse yüzde 80'inde kullanılmakta ve mobil cihaz yongaseti tasarımlarına olan talep arttıkça karı da aynı oranda yükseliyor.
Yılın ikinci çeyreği itibariyle ARM toplamda 187 milyon pound gelir elde etti ve gelirler önceki yıl aynı döneme göre yüzde 9 artış gösterdi. Vergiler düşülmeden firmanın karı 94.2 milyon pound olurken, yıl bazında yüzde 10 artış yaşandı.
ARM bu çeyrekte işlemcileri için 41 yeni lisans anlaşması yaparken, lisans gelirlerinde yüzde 42 civarında bir artış elde etti. Firma entegre sistemler için de mimarisini lisansladığı için mobil cihaz pazarındaki bir durgunluktan çok fazla etiklenmeyeceğini belirtiyor. Firmanın yılın ikinci yarısındaki beklentisi de yükselişin devam edeceği yönünde.
http://www.techweekeurope.co.uk/news/arm-benefits-increased-licensing-149670 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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Burdaki gibi lisanslanıyor. Neyi lisanslayacağı tasarım yapacak firmanın kabiliyetine imkanlarına hedef pazarına göre oluyor. Maliyet fazla değilken en üsttekini de lisanslıyayım der, o zman 10 milyon yerine atıyorum 150 milyon$ bayılır. Direk işine yaramaz belki ama aynı seviyedki rakip çipden 3 kuruş yüksek perf almak için veya karmaşıklığı maliyeti azaltmak için yol geliştirmesine katkıda bulunabilir belki. Rockchip 3188 ile AllWinnder A31'i karşılaştırın mesela, veya daha eski ürünlerini. Amaç ucuz çip üretmekse maliyeti düşürecek yerden gidersin, en temel ARM lisans paketini, hard macro ile beraber satın alırsın. Hard macro ile belli tesisteki belli üretim nodundaki üretime uygun ARM'nin hazır ön tasarımı faln vardır. Çok hızlı şekilde üretime girer, maliyet düşük olur. Bunun gibi yaklaşıyorlar. ARM'nin dahil olduğu bi alan yok satış sonrasında. Sadece yükümlülük olarak satış miktarına göre küçük miktarda pay alıyor o kadar.
Hepsini topladığınızda net kar şirketin teknolojileirnin girdiği alanları düşündüğünüzde çok çok az kalıyor doğal olarak.
Qcom diğer yandan, hem kendisi premium fiyattan çip satıyor, hemde bi dünya başka alanda var. En büyük baseband, 3g LTE 4G sağlayıcılarından en basitinden.Bi sürü farklı alanlarda çalışıyorlar.
180 tl lik tablette CloverTrail+ bulabiliyorsan kabul edilebilecek derece ucuza ve gayet rekabetçi bi şekilde satılıyor demek lazım(6ay öncesinden bunu görenler zaten Intel'in karından güzelce nemalandılar).