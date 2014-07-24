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Mobil cihazlara olan talep ARM'ın karını artırıyor

4 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil cihazlara olan talep ARM'ın karını artırıyor

Mobil cihaz pazarı büyüdükçe bundan faydalanan pek çok firma mevcut. Ancak en büyük faydayı kim görüyor diye soracak olursak şüphesiz cevap İngiliz ARM olur.

ARM mimarisi akıllı telefon yongasetlerinin yüzde 95'inde, tablet yongasetlerinin ise neredeyse yüzde 80'inde kullanılmakta ve mobil cihaz yongaseti tasarımlarına olan talep arttıkça karı da aynı oranda yükseliyor. 

Yılın ikinci çeyreği itibariyle ARM toplamda 187 milyon pound gelir elde etti ve gelirler önceki yıl aynı döneme göre yüzde 9 artış gösterdi. Vergiler düşülmeden firmanın karı 94.2 milyon pound olurken, yıl bazında yüzde 10 artış yaşandı.

ARM bu çeyrekte işlemcileri için 41 yeni lisans anlaşması yaparken, lisans gelirlerinde yüzde 42 civarında bir artış elde etti. Firma entegre sistemler için de mimarisini lisansladığı için mobil cihaz pazarındaki bir durgunluktan çok fazla etiklenmeyeceğini belirtiyor. Firmanın yılın ikinci yarısındaki beklentisi de yükselişin devam edeceği yönünde. 

http://www.techweekeurope.co.uk/news/arm-benefits-increased-licensing-149670 Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
İşlerini çok iyi yapıyorlar bence,bu kadar karı da haketsinler artık
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Rubisco 4 yıl
İlk yarı net kar 55 milyon sterlin gibi bişey. ARM'nin tek geliri verdiği lisans. Lisansların da hepsi bir değil, piramit şeklinde yapısı var. Uzun uzun yazılar var onla ilgili. Cortex A9 için üretim lisansı 10 milyon $ civarına alınabiliyordu mesela. Üretilen ürün başına da lisans alıyor, bunlar yükümlülük gelirleri diye adlandırılıyor. A7'nin yükümlülüğü ile A15'in ki bir değil, lisans bedelleri aynı olmadığı giri. Tasarımcı firma ne yapmak istiyorsa onların karşılığında lisans paketi alıyor. Tek bi lisans olayı yok aslında. Çekirdek için ayrı var, bunların çip içindeki bağlantı yapısı için ayrı lisans var, çip içindek cpu gpu dsp vs. bunları birbirine bağlayan "interconnect" / iç-veri bağlantı yolları vs. vs. için farklı lisanslar var. Hepsinin ücreti farklı. Paket olarak aldıkların ayrı, ihtiyacına / mimarinin zorunlu kıldklarına göre alıp almadıkların farklı. Neon hızlandırıcısı mesela zorunlu değil, o yüzden tasarımcı bunun lisansını almayabilir, eski Tegralarda olduğu gibi (T2'de).
images.anandtech.com/...
Burdaki gibi lisanslanıyor. Neyi lisanslayacağı tasarım yapacak firmanın kabiliyetine imkanlarına hedef pazarına göre oluyor. Maliyet fazla değilken en üsttekini de lisanslıyayım der, o zman 10 milyon yerine atıyorum 150 milyon$ bayılır. Direk işine yaramaz belki ama aynı seviyedki rakip çipden 3 kuruş yüksek perf almak için veya karmaşıklığı maliyeti azaltmak için yol geliştirmesine katkıda bulunabilir belki. Rockchip 3188 ile AllWinnder A31'i karşılaştırın mesela, veya daha eski ürünlerini. Amaç ucuz çip üretmekse maliyeti düşürecek yerden gidersin, en temel ARM lisans paketini, hard macro ile beraber satın alırsın. Hard macro ile belli tesisteki belli üretim nodundaki üretime uygun ARM'nin hazır ön tasarımı faln vardır. Çok hızlı şekilde üretime girer, maliyet düşük olur. Bunun gibi yaklaşıyorlar. ARM'nin dahil olduğu bi alan yok satış sonrasında. Sadece yükümlülük olarak satış miktarına göre küçük miktarda pay alıyor o kadar.
Hepsini topladığınızda net kar şirketin teknolojileirnin girdiği alanları düşündüğünüzde çok çok az kalıyor doğal olarak.
Qcom diğer yandan, hem kendisi premium fiyattan çip satıyor, hemde bi dünya başka alanda var. En büyük baseband, 3g LTE 4G sağlayıcılarından en basitinden.Bi sürü farklı alanlarda çalışıyorlar.
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V4LKyR 4 yıl
İlginçtir, mesela önceki haberde Qualcomm 58 milyar dolar gelir elde ederken, bu tasarımların asıl sahibi olan ve firmalara lisanslayan ARM 187 milyon pound gelir elde edebilmiş. Evet biliyorum, Qualcomm ARM ile lisans anlaşması imzalayıp, Cortex çekirdeğini taban alarak kendi Krait çekirdeğini tasarlamış ama taban yine ARM yani.
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Rubisco 4 yıl
Intelin işmodelinde ne sorun dert var ki? Alan memnun satan memnun kullanan memnun. Intel'in kendisi üretim yapınca nolyo, dışardan bakınca burnu havada ego manyağı gibi mi gözüküyo? Kendisi için hangisi iyi ise onu yapar, zamanında güce kavuştu üretim teknlojisine de yatırım yaptı, kimsenin yanına yaklaşamayacağı üretim teknkolojisi var. Herhangi bi firma, kendisi de yeterli paraya sahip olsa kendi üretim imkanları oluşturmak ister. Bu devirde artık bunun imkanın yok.Armgillerden üretim yapan kim var kendi tesisimi kurayım da işleteyim, bi yandan mimari geliştririken bi yandan da üretim tesisini geliştirip extra avantaj elde edeyim diyebilen? Intelin durumu dudak bükülecek değil imrenilecek bişey.
180 tl lik tablette CloverTrail+ bulabiliyorsan kabul edilebilecek derece ucuza ve gayet rekabetçi bi şekilde satılıyor demek lazım(6ay öncesinden bunu görenler zaten Intel'in karından güzelce nemalandılar).
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darkaura 4 yıl
is modellerini cok begeniyorum. intel gibi herseyi ben yaparim, ben uretirim seklinde degil. sadece kendi isini iyi yapiyor. islemci mimarisi tasarliyor, linsansini satiyor. uretimi o iste uzmanlasmis foundryler yapiyor. daha verimli calisan calisan, daha uygun fiyata cok daha fazla ureten bir sistem.
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Master_Evil 4 yıl
mobil dünya en büyük sektör oldu son senelerde normal
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doctor_bey 4 yıl en beğenilen
İşlerini çok iyi yapıyorlar bence,bu kadar karı da haketsinler artık
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