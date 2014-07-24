Mobil cihazlara olan talep ARM'ın karını artırıyor





Mobil cihaz pazarı büyüdükçe bundan faydalanan pek çok firma mevcut. Ancak en büyük faydayı kim görüyor diye soracak olursak şüphesiz cevap İngiliz ARM olur.





ARM mimarisi akıllı telefon yongasetlerinin yüzde 95'inde, tablet yongasetlerinin ise neredeyse yüzde 80'inde kullanılmakta ve mobil cihaz yongaseti tasarımlarına olan talep arttıkça karı da aynı oranda yükseliyor.





Yılın ikinci çeyreği itibariyle ARM toplamda 187 milyon pound gelir elde etti ve gelirler önceki yıl aynı döneme göre yüzde 9 artış gösterdi. Vergiler düşülmeden firmanın karı 94.2 milyon pound olurken, yıl bazında yüzde 10 artış yaşandı.





ARM bu çeyrekte işlemcileri için 41 yeni lisans anlaşması yaparken, lisans gelirlerinde yüzde 42 civarında bir artış elde etti. Firma entegre sistemler için de mimarisini lisansladığı için mobil cihaz pazarındaki bir durgunluktan çok fazla etiklenmeyeceğini belirtiyor. Firmanın yılın ikinci yarısındaki beklentisi de yükselişin devam edeceği yönünde.

http://www.techweekeurope.co.uk/news/arm-benefits-increased-licensing-149670