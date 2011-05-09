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Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil forumdaki rekabet durumu: Turkcell, Vodafone, Avea

Donanım Haber Forumlarının mobil versiyonuna giriş yapan kullanıcıların operatörlere göre dağılım istatistikleri ve geçmiş seneye göre karşılaştırması. Oldukça ilginç detaylar ve sonuçlar ortaya çıktı
8 yıl
12,7b
1
79
Operatörler - Kurumsal Haberler
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Televizyonlarda her gün birbiri ile rekabet eden mobil operatörleri görmekten dolayı kendimizi bu yarışa kaptırmamak elde değil. Hal böyle olunca Türkiye'nin kanımca en önemli mobil sitelerden birisi haline gelmiş olan Donanım Haber Forumunun mobil versiyonunun istatistiklerini belli aralıklarla paylaşmaya karar verdil. Tabii önemli derken kime neye göre dememek için önce forumun aylık istatistiklerini paylaşmak gerek.

Bu veriler kanımca en güvenilir ölçüm aracı olan Google Analytics ile toplanmaktadır. Ayrıca Canolical arama motoru optimizasyon sistemini kullandığımızdan beri ziyaretçilerin % 70'den fazlası mobil cihaz kullanarak siteye giriş yapmaktadır. Sitemize Google'dan arayan kişileri ilgili mobil sayfaya otomatik yönlendirmekteyiz. Tüm cihazl ve sistemlerle mümkün mertebe çalışır tutmaktayız.

Önce Mobil Forum istatisiklerimiz ;

Mobil forum bir sene içersinde sayfa gösterimini % 207 arttırarak 1.285.737'den 3.947.667'ye artmış durumda. Ziyaret sayısı ise 275 bin'den 701 bine çıkarak % 154'lük bir artış yakalamış. Sayfa gezme oranıda artmış ve 4.67'den 5,63'e % 20 oranında artmış. Sitede geçirilen sürede benzer şekilde 5 dk 35 sn'den 6 dk 47 sn'ye %21 oranında artmış.

Forumun büyümesinden arındırılmış mobil artış ;

Normal masa üstü sürüm olan forumumuz aynı zaman içersinde % 42 oranında büyüdüğü düşünülürse geri kalan %100'ün üzerindeki artış mobil cihazların yaygınlaşması ve internet hizmetlerinin ucuzlaması ile alakalı olduğunu düşünebiliriz. Zaten başka bir haberde cihaz bilgilerinide vereceğim oradaki artışlar yüksek ve rekabette gittikçe kızışmakta.

Nasıl ölçtük ;

Şimdi gelelim esas başlıktaki konumuza yani mobil operatörlerin rekabetine. Bu istatistikler için Google Analytics'te Visitors > Mobile > Mobile Carriers sekmesi altındaki sonuçları inceledik ve ip aralıklarına göre operatörlerin belirlenebildiğini fark ettik. Sonuçta Turkcell kullanıcıları için ayrılan ip bloklarında Turkcell adının geçtiği gibi Avea ve Vodafone içinde aynı şeyler geçerli idi. Alttaki içerenleri filtrele kısmından bu isimleri yazarak istatistikleri hazırladık. Bir tek vodafone için vdf ile başlayan ekstra ufak bir ip kümesi bulduk. Türkiye'ye ait olduğu için onlarıda istatistiğe dahil ettik.

İstatistikler ;

Öncelikle tüm operatörlerin müthiş bir artış kaydettiğini söylemeliyim. Fakat geçen sene Turkcell'in mutlak galibiyeti varken Vodafone'un astronomik artışı ile Turkcell'in kıl payı ile hemen arkasında. Rakamlarla söylemek gerekirse Turkcell ziyaretçileri geçen seneye göre %576 artış kaydererek 12.488'den 84.472'ye çıkarken Vodafone ziyaretçileri % 1233 artış göstererek 6054'den 80.739'a fırlamış. Avea ise 4074'den 15.242'ye artarak %274'lük bir büyüme göstermiş.

Sonuç değerlendirmesi ;

Vodafone'un böyle bir başarı elde etmesinin altında yatan sebep kanımca 8 TL'ye satılan sınırsız internet paketi CepNet gösterilebilir. Zira her ne kadar 100 mb sonrasında hız sınırlandırılsada bu kimi zaman edge'e düştüğümüz gerçek dünya şartlarında çok önem arz etmiyor. Başka bir olay ise hızın sınırlanması halinde bile mobil forumun optimizasyonları sayesinde sayfa açılış hızından çok bir şey kaybedilmemesi gösterilebilir. En kısa sürede diğer operatörlerede benzer tarifelere geçmesini tavsiye ederiz. Başka bir şey ise Vodafone'un Fatura Stop diye adlandırdığı süpriz faturaları engelleyen ücretlendirme şekli. Bu sisteme hiç pakete abone olmasanız bile göre girdiğiniz kadar öderken belli bir şekilde o gün için maksimum 5 TL ödüyorsunuz.

Temennimiz tüm operatörlerin belli adil kullanım sonrası hız düşümü ile sınırsız internet paketlerini standart hale getirmesi.


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kadirt 8 yıl en beğenilen
Vodafone 8 tlye sınırsız paketiyle arayı daha da açacak gibi.
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Hobar 8 yıl
ben vodafone kullanıyorum ama bu kadar vodafone lu nerde anlamıyorum. vodafone lu arayacak adam bulamıyorum. herkes avea.
1 Yanıt Yanıtla +6
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JohnLord 8 yıl
vodafone kullan anı yaşa
herkes ısrar etti turkcelliz turkcell al die ama geçtim vodafone kafam rahat
Yanıtla +5
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DH Misafiri 7 yıl
ben vodafonluyum hattimdan memnunum yalnız aylık 100mb sınırsız interneti sonlandirmalari iyi olmadı 100 mb sınırsız int.olmayınca vodafondan diğer operatörlere tasinanlar oldu.bende tasinmayi dusunenlerdendim fakat diğerleri vodafondan pekte iyi değil.
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Porfiri Petrovic 7 yıl
İstemesek de Turkcell..
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DH Misafiri 7 yıl
turkcell :)
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desiremusic 7 yıl
bende de vodafone var ama wifi ile giriyorum o dahil değildir heralde?
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napolyon94 7 yıl
Ben bile dun vodofona a gectim
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SaatliBomba 7 yıl
vodafone bayağı büyüdü ya turkcelli zorllayacak ilerde
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Kuseyr 8 yıl
Konuşma için avea (maalesef), internet için vodafone kullanıyorum.
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tahir40 8 yıl
Avenın 3G internetini kullanıyorum ve değil videolu, sesli görüşme bile yapamıyorum kesilmeden. Önümüzdeki ay operator değiştirmeyi düşünüyorum...
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W01fMaNT3am 8 yıl
Vodafone sinirsiz internet paketi baya iyi oldu.3 haftada downloads 1.05 Gb upload 371 megabayt, daha çok kullanacağım.Birde Avea konusuna gelince Büyükşehirde yaşamıyorum orayı bilemiyeceğim ama bizim bulunduğumuz yerde Avea çok yavaş onun için tutmayacağını düşünüyorum.
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Oquzhan53 8 yıl
Ben turkcell kullanıyorum ama 1 gün faturayı yatırmayınca hemen kapatıyorlar aramaya:( bence vodafone bu gidişle turkcellı gecıcek
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HHsungur 8 yıl
Ben de Avea kullanıcısıydım ama hiç memnun değilim açıkcası. Birçok kampanya reklamı çıkıyor ama çoğu yalan yada 30 TL üstü istiyor. Vodafone'a geçmek farz oldu artık.
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umutarslan.com 8 yıl
turkcell 100mb kampanyasına üye oldum 3ay 5tl felan. 2ay patladı kontürlerim bitmiş bi baktım.mail attım turkcele. yarın erken kalkarsam vodafone geçiricem.zaten türkceli internet için kullanıyodum. normal hattımda avea :D iphone ve 6300 kullanıyorum biri iş için :D:D:D:D:D
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Ünal 8 yıl
Artık telefonlar için uygulamalar yapılmalı bence. Iphone, BB, HTC, Samsung Android Badaa kullanan çok kişi var forumda. Kendi tarayıcısını açıp siteye girmektense uygulamayı çalıştırmayı tercih ederim şahsen.

Veriler bu şekildeyken bence yapılmalı. Daha fazla kullanıcı olacaktır.
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