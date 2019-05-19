Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı

Netmarble Türkiye Business Analysti Ezgi Temir, dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve büyümenin süreceğinin tahmin edildiğini açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen "Oyun Geliştirme Günleri"ne katılan Temir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de dijital oyun geliştirmek için pek çok atılım olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de de 250’yi geçkin stüdyo var. Bu stüdyolarda oturup dijital oyun yapıyorlar. Son zamanlarda oyun geliştirmeye dönük Bilgi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu akademik programlar var. Biz Türkiye’nin dijital oyun sektöründe önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Geçtiğimiz yıl ülkemizde mobil oyuna 250 milyon dolar harcandı"

Dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolara ulaşan dev bir bütçeye sahip olduğuna dikkati çeken Temir, "Herkesin bildiği gibi sektörün en büyük oyuncuları Kore ve Çin gibi Asya ülkeleri. Türkiye geçtiğimiz yıl mobil oyunlara 250 milyon dolar para harcadı. Bu da gösteriyor ki biz oyun oynamayı seven, oyunla vakit geçirmeyi seven bir kimliğe sahibiz." dedi.

Oyunların eğitim alanında aktif bir şekilde kullanıldığına değinen Temir, eğitim oyunları üzerine "KOD Ödülleri" adıyla yaptıkları çalışmalarla esas amaçlarının okullarda ders anlatımı yapıldıktan sonra konuların oyunlarla pekiştirilmesi olduğunu belirtti.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/mobil-oyun-sektoru-140-milyar-dolara-ulasti/1481346

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Pek çok gelişmiş ülkede bunun örneklerinin görüldüğünü anlatan, ileride hedeflerinin sadece ders sırasında değil anlatma ve öğretme aşamasında da dijital oyunlardan faydalanmak istediklerini söyledi.