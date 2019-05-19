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Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı

Ülkemizin geçtiğimiz yıl 250 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığı mobil oyun sektörü, dünya çapında 140 milyar dolarlık hacme ulaştı. Detaylar için haberimize göz atabilirsiniz.
2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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Mobil Oyunlar
Zeynep Yolcu
Yazar
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Netmarble Türkiye Business Analysti Ezgi Temir, dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolar seviyesine yükseldiğini ve büyümenin süreceğinin tahmin edildiğini açıkladı.
İstanbul Teknik Üniversitesi Oyun Tasarlama ve Geliştirme Kulübü tarafından düzenlenen "Oyun Geliştirme Günleri"ne katılan Temir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye'de dijital oyun geliştirmek için pek çok atılım olduğunu vurgulayarak, "Türkiye’de de 250’yi geçkin stüdyo var. Bu stüdyolarda oturup dijital oyun yapıyorlar. Son zamanlarda oyun geliştirmeye dönük Bilgi Üniversitesi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin sunmuş olduğu akademik programlar var. Biz Türkiye’nin dijital oyun sektöründe önemli bir potansiyeli olduğunu düşünüyoruz." dedi.

"Geçtiğimiz yıl ülkemizde mobil oyuna 250 milyon dolar harcandı"

Dünyada mobil oyun sektörünün 140 milyar dolara ulaşan dev bir bütçeye sahip olduğuna dikkati çeken Temir, "Herkesin bildiği gibi sektörün en büyük oyuncuları Kore ve Çin gibi Asya ülkeleri. Türkiye geçtiğimiz yıl mobil oyunlara 250 milyon dolar para harcadı. Bu da gösteriyor ki biz oyun oynamayı seven, oyunla vakit geçirmeyi seven bir kimliğe sahibiz." dedi.
Oyunların eğitim alanında aktif bir şekilde kullanıldığına değinen Temir, eğitim oyunları üzerine "KOD Ödülleri" adıyla yaptıkları çalışmalarla esas amaçlarının okullarda ders anlatımı yapıldıktan sonra konuların oyunlarla pekiştirilmesi olduğunu belirtti.
Pek çok gelişmiş ülkede bunun örneklerinin görüldüğünü anlatan Temir, ileride hedeflerinin sadece ders sırasında değil anlatma ve öğretme aşamasında da dijital oyunlardan faydalanmak istediklerini söyledi.
https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/mobil-oyun-sektoru-140-milyar-dolara-ulasti/1481346 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
9600_G_T 2 hf. en beğenilen
bizde din dersi zorunlu matematık secmelı gelde oyun yap
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U Mad BRO 2 hf. İl teber
Din dersi yerine programlama ve kodlama dersi konulabilir ancak matematik dersi yerine konulamaz bunlarıı Yani dolaylı olarak din dersi mobil oyun yazmaya engel oluyor bizim eğitim sistemimizde
Din dersi yerine programlama ve kodlama dersi konulabilir ancak matematik dersi yerine konulamaz bunlarıı Yani dolaylı olarak din dersi mobil oyun yazmaya enge...
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İl teber 2 hf. 9600_G_T
Oyun yaptın da DKveAB dersi engel mi oldu. Boş mesaj.
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aytacbasgan 2 hf.
Pazar, gelişimini Fortnite ve PUBG gibi Battle Royale oyunlara da borçludur. Onun dışında indie olup da yenilikçi olan bir sürü oyun var.
Ayriyeten hem mobilde hem de diğer platformlarda oynanan oyunları unutmamak gerek, Mortal Kombat ve Need For Speed gibi.
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Askaparta 2 hf.
Bir ben oynamıyorum galiba.
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asdasdqwertyveyaalxyvance 2 hf.
çöp pazarı
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hiddenside 2 hf.
Türkiye'de hedef odaklı eğitim olsa idi biryerlerde söz sahibi olabilirdik. Aynı zamanda ülkemizde oyun pazarı global anlamda güzel bir yere gelirdi.
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Game Capture TV 2 hf. yeni yorumcu
Önce puzzle ve sonsuz koşu, ardından indie oyunlar ve şimdi telefondaki teknolojilerin gelişmesiyle birlikte rekabetçi online ve battle royale tarzı oyunlar. Pazarın gelişimi bu şekilde de özetlenebilir.
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Mantarın Başı 2 hf.
Pubg açık ara öndedir kazanım konusunda
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esmerbuyucu 2 hf. Mantarın Başı
Sadece battle royale oyunlarının gelirlerinde Fortnite ve Knives Out'un gerisindeler.
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_Kullanıcı_Adı_ 2 hf.
Bakın burası çokemelli. Sektörde 1/560 yerimiz var. Sonra diyorlar ki Evrupa pizi gısganiyi. E gısganır dabi.
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9600_G_T 2 hf. en beğenilen
bizde din dersi zorunlu matematık secmelı gelde oyun yap
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İl teber 2 hf. 9600_G_T
Oyun yaptın da DKveAB dersi engel mi oldu. Boş mesaj.
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BlackGhost12 2 hf.
Oyun yazacak, tasarlayacak bilgisayarı bir alabilsek zaten ihya olucaz.
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Ohol Oula 2 hf.
Yav bu mobil oyun pazarı tam olarak nerede?
Salı ve çarşamba pazarlarından sıkıldım artık bir değişiklik olsun :)
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