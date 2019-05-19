Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı

Minecraft oyununun onuncu yılını kutlayan Microsoft yıllar önce sözünü verdiği bir projeyi de hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kısa tanıtımı yapılan Minecraft zengin gerçeklik oyunu resmen duyuruldu.

Minecraft Earth neler sunuyor?

Minecraft Earth adlı zengin gerçeklik odaklı versiyon gerçek dünyayı Minecraft dünyası haline getirmenizi sağlayacak. Kameranızı kullanarak çevrenizde çeşitli Minecraft yapıları inşa edecek ve arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz.

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Tüm Minecraft yaratıklarını barındıran Earth versiyonuna özel birkaç yaratık daha ekleneceği belirtiliyor. Android 7.0 ve iOS 10 üzeri cihazlar için geliştirilen yapımın önümüzdeki haftalarda kapalı beta sürecine başlayacağı belirtildi.

Oyunda kendi dünyanızı oluşturabilirken diğer oyuncuların dünyalarını da keşfedebileceksiniz. Bunun için yakınlarınızda oyuncular varsa kameranızı doğrultmak yeterli olacak. Ayrıca diğer oyuncularla bir araya gelerek ekip oluşturabiliyorsunuz.

Minecraft Earth orijinal oyunun sunduğu tüm dillerde yerelleştirilecek. Ayrıca kapalı beta süreci için kaydolursanız bir Earth görünümü de hediye edilecek.



