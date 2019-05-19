Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı

Bulunduğunuz fiziksel ortama Minecraft yapıları kurabileceğiniz Minecraft Earth oyunu kapalı beta sürecine başlıyor. Kayıt olanlara Earth görünümü de hediye edilecek.
3 hf. (Son Güncelleme: 3 hf.)
4,2b
1
3
Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Minecraft oyununun onuncu yılını kutlayan Microsoft yıllar önce sözünü verdiği bir projeyi de hayata geçirdi. Geçtiğimiz günlerde kısa tanıtımı yapılan Minecraft zengin gerçeklik oyunu resmen duyuruldu.

Minecraft Earth neler sunuyor?

Minecraft Earth adlı zengin gerçeklik odaklı versiyon gerçek dünyayı Minecraft dünyası haline getirmenizi sağlayacak. Kameranızı kullanarak çevrenizde çeşitli Minecraft yapıları inşa edecek ve arkadaşlarınızla oynayabileceksiniz.

Ayrıca Bkz. "Haftaya A101 marketlerde daha ucuza GM8 Go modeli var"

Tüm Minecraft yaratıklarını barındıran Earth versiyonuna özel birkaç yaratık daha ekleneceği belirtiliyor. Android 7.0 ve iOS 10 üzeri cihazlar için geliştirilen yapımın önümüzdeki haftalarda kapalı beta sürecine başlayacağı belirtildi.

Oyunda kendi dünyanızı oluşturabilirken diğer oyuncuların dünyalarını da keşfedebileceksiniz. Bunun için yakınlarınızda oyuncular varsa kameranızı doğrultmak yeterli olacak. Ayrıca diğer oyuncularla bir araya gelerek ekip oluşturabiliyorsunuz.

Minecraft Earth orijinal oyunun sunduğu tüm dillerde yerelleştirilecek. Ayrıca kapalı beta süreci için kaydolursanız bir Earth görünümü de hediye edilecek.


 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Biyturs_OnSr 3 hf.
Fragman için çok uğraşılmış ancak oyuna dair 1 tane bile bilgi yok. Oyun multiplayer mı, açık dünya mı, inşa edilen yapılar tek bir haritada mı GPS'e göre mi kaydediliyor, RPG sistemi olacak mı yoksa resim galerisi gibi mekanlarda yapılar mı olacak. Yani ancak bu kadar boş bir fragman yapılabilirdi.
Not: Haber içeriğinden değil, fragmandan bahsediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mantarın Başı 3 hf.
Oyuncu kızın dediği gibi "Not bad"
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zwanzig 3 hf.
Arttırılmış gerçeklik açısından önemli bir adım ancak çok büyük bir beklentiye girmemek lazım. İyi çalışıyorsa çocuklara yeni bir eğlence olur ancak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 hf. John Wick: Chapter 3, gişedeki macerasına hızlı başladı 3 hf. Call of Duty: Black Ops 5 bir sene erken gelecek söylentisi 3 hf. Batı Antarktika buz örtüsünde 122 metre incelme tespit edildi 3 hf. Google’ın ‘Şimdi Oynatılıyor’ özelliği konum ve aktivite kaydı yapmaya başlayabilir 3 hf. MSI’ın X570 yongasetli anakartları görüntülendi 3 hf. 64 çekirdekli mühendislik örneği EPYC SiSoft Sandra’da 3. sıraya yerleşti 3 hf. Game of Thrones: 1 milyon hayran son sezonun yeniden çekilmesini istiyor 3 hf. Lenovo Z6 Youth Edition geliyor 3 hf. 5.000 mAh pil ve üç arka kameraya sahip Vivo Y3 tanıtıldı 3 hf. Huawei CEO'su, ABD'nin kendilerine çip satmamasının sorun olmayacağını söyledi 3 hf. Samsung Pay kullanıcı sayısı 14 milyona ulaştı 3 hf. Outlook uygulamasının Android versiyonuna, beklenen özellikler geldi 3 hf. Usain Bolt elektrikli araç piyasasına girdi: Karşınızda Bolt Nano 3 hf. Apple'ın ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı, rakiplerinden farklı olabilir 3 hf. Yeni Arduino Nano serisi daha güçlü ve işlevsel 3 hf. Dota 2’de toksik oyunculardan korunmak için abonelik dönemi başlıyor 3 hf. HP Enterprise, süper bilgisayar üreticisi Cray’i eksaflop performans yarışı için satın aldı 3 hf. Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak 3 hf. LG Infogram bilgi yarışması ödül dağıtıyor 3 hf. Mobil oyun pazarı dünya çapında 140 milyar dolar hacme ulaştı 3 hf. GÖRÜNTÜLENEN Zengin gerçeklik odaklı Minecraft Earth tanıtıldı Sonraki Redmi K20’nin açılır kapanır kamera mekanizması sonunda doğrulandı 3 hf. Sayfa boyu ekran görüntüsü alma Android R ile gelecek 3 hf. Windscribe VPN’den 19 Mayıs’a özel ücretsiz VPN hediyesi 3 hf. Mortal Kombat filminin vizyon tarihi belli oldu 3 hf. Mars Yörünge Kâşifi, önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı 3 hf. Quantic Dream oyunlarının PC için çıkış tarihleri duyuruldu 3 hf. Sanal gerçeklik odaklı Mali D77 ekran sürücüsü duyuruldu 3 hf. Ballistix belleklerle dünya rekoru kırıldı 3 hf. ARCore destekleyen telefonlar listesine GM 9 Plus eklendi 3 hf. 12 çekirdekli mühendislik örneği Ryzen işlemci TR 1920X’ten hızlı 3 hf. Türksat 6A'nın çıkışı gecikecek, maliyeti artacak 3 hf. Elon Musk'tan kırmızı alarm: Tesla'nın parası tükeniyor 3 hf. Amazon, tehlikeli ürünler için yeni bir depo inşa edecek 3 hf. Apple, 2025'ten önce kendi 5G modemini üretmeyecek 3 hf. Bang & Olufsen, H9 model kulaklıklarını Google Asistan desteği ile güncelledi 3 hf. Amiral gemisi Redmi K20'nin kutu ve kılıf görselleri yayınlandı 3 hf. LED ışıklar gözlerimizde kalıcı hasarlar bırakabilir 3 hf. Bu kulaklık almaya değer mi? | Beats Studio Wireless 3 inceleme 3 hf. Samsung Galaxy S10+ Tokyo 2020 Olimpiyatları versiyonu ortaya çıktı 3 hf. Yapay zeka sizin yerinize kime oy vermeniz gerektiğine karar verebilir Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Microsoft E3 2019 Basın Konferansındaki
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim