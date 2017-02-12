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Mobil Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mobil oyunlar her zamankinden daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybediyor

Araştırmalara göre mobil oyunlar oynayan kişiler, oynadıkları oyundan çok çabuk vazgeçiyor ve diğer oyunlara yöneliyorlar. Geliştiriciler bu değişime uyum sağlamak için yeni stratejilere başvuruyorlar
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
4,6b
1
35
Mobil Oyunlar
Emre Karakullukçu
Yazar
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Mobil oyunlar her zamankinden daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybediyor
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Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte büyük kitlelere ulaşmayı başaran mobil oyunlar, son araştırmalara göre çok hızlı bir şekilde oyuncu kaybetmeye başladılar. Adobe’nin hazırladığı pazar araştırma raporu ile ortaya çıkan sorun, mobil uygulama geliştiricileri ve araştırmacıları için çeşitli hizmetler sunan App Annie tarafından da doğrulandı. App Annie, indirilmeye sunulan yeni oyunların sadece 17 hafta içerisinde market potansiyelinin yüzde 90’ına ulaştığını paylaştı. Bu durum, mobil oyunların kısa bir sürede unutulmasına neden oluyor.

Rapor, büyüyen sektördeki mobil oyunların kullanıcı kazanma şansının da azaldığını ortaya çıkardı. Tüm bu değişimler mobil oyunların, geliştiricilerin gözündeki değerinin değişmesine neden oluyor.

Mobil oyunlar neden kullanıcı kaybediyor?

Yapılan birçok araştırmaya göre mobil oyunlar, birkaç ana etkenden ötürü kullanıcılarını kaybediyorlar. Birçok oyunun ücretsiz olması, oyun geliştiricilerinin sayısının fazla olması ve reklamların etkisi, mobil oyunların kullanıcı kaybetmesindeki en büyük nedenler arasında yer alıyor.

Mobil oyunların ücretsiz olması; bu tür oyunları tercih eden kişilerin herhangi bir ödeme yapmadan, sadece birkaç megabyte internet kullanarak farklı oyunlara erişebilmesini mümkün kılıyor.  Bu durum, oyunlardan vazgeçmeyi son derece kolaylaştırıyor.

Geliştiricilerin sayısının fazla olması, benzer içeriğe sahip olan oyunların bulunabilmesini mümkün kılıyor. Oyuncular, bu etkenden dolayı aradıkları veya sevdikleri oyun türünü bulabilseler bile tek bir oyuna bağlı kalmayı tercih etmiyorlar.

Reklamlar ise sektörde haksız rekabetin oluşmasına neden oluyor ve oyuncu sayısı için belirleyici faktör, kalite yerine popülerliğe kayıyor. Bundan ötürü mobil oyunlar, oyuncu kazanabildiği kadar hızlı bir şekilde kaybedebiliyorlar. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden birisi de Pokemon GO.

“Başarılı oyun” kavramı değişebilir

Sektördeki bu değişimin farkında olan geliştiriciler, yakın tarihte bir mobil oyunun başarılı kabul edilebilmesi için göz önünde bulundurulan faktörleri değiştirebilirler. Değişimle birlikte mobil oyunlar uzun vadede değil, kısa sürede başardıkları ile değerlendirilecekler.

Yeni değerlendirme, oyun geliştiricilerinin aynı kategorilere dahil olan farklı oyunlar geliştirmesini sağlayabilir. Bu sayede geliştiriciler, oyuncuları aynı oyunda tutmak yerine oyun değişimi yapan oyunculardan da faydalanabilirler.

Yeni sistem neleri değiştirecek?

Oyuncuların tek bir oyuna bağlı kalmaması, geliştiricilerin yeni oyunları piyasaya süreceği anlamına geliyor. Bu değişim büyük oyun stüdyolarının proje sayısını ve aldıkları yatırımı artıracaktır. Öte yandan hızlı bir şekilde yeni oyunlar geliştiremeyen küçük oyun stüdyoları geri kalacak ve düşüşe geçecekler. Yeni oyunlar ise bu hızlı tempodan ötürü kısa ve pazarlanabilir olacaklar.


http://venturebeat.com/2017/02/11/mobile-games-lose-their-luster-faster-than-ever/ Yorum Yaz
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A.B.D(azimBora) 2 yıl en beğenilen
hikaye konulu oyun yok çünkü piyasada.Grafiksel olarak hala yıllar öncesinin asphalt 8 ve real racing 3 en üst seviyedeler,Geri kalan oyunlar şeker patlatma yok boyalı şeyleri bir araya yetirme 2 gün süre bekle araya reklam girsin falan.
hikaye konulu oyun yok çünkü piyasada.Grafiksel olarak hala yıllar öncesinin asphalt 8 ve real racing 3 en üst seviyedeler,Geri kalan oyunlar şeker patlatma yo...
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Das Boot 2 yıl
Herkesin evinde ya konsol ya da düzgün bir pc olduğundan kimse telefonda oyun oynamıyor. Zaten düzgün oyunda yok.
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tekin-71 2 yıl
Millet 3 bin liralık cihaz alıyor içinde oyun yok. Çünkü sarj herşeyden önemli ve bataryalar kısıtlı oldugu için de gerek duymadm ben hiç
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H.B.V 2 yıl
Okey ve Batak daha bir oyun yüklemedim.
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ultrAslan-BH 2 yıl
Oyunların amacı eklenti satmaktan başka bir şey değil artık oyunda ilerleme konu senaryo vs bıraktılar tamamen nasıl eklenti satarız onun derdine düştüler buda artık sıkmaya başladı
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YolumBilgelik 2 yıl
Oyunlar artık yetersiz kalıyor. Mesela ben androidde Outlast oynamak isterdim. Varsın pil bir saatte bitsin.
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DH Misafiri 2 yıl
Mobilde hikayeli oyun demek zaman demek, mobilde ekran açık zaman demek pil demek, hikayeli oyun olsa bile oynayacak kişi sayısı çok az olacaktır keza hikayeli ama mobile uygunbir oyun fikri de görebilmiş değilim. Gamepad kullanımı mobilde yaygın değil, dokunmatik ekrana en iyi harmanlanan oyun güncellemelerle farklılıklar kazanıyorsa tutuyor gidiyor, bkz VainGlory.
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~Lion King~ 2 yıl
Oyun oynamadan önce veriyi kapatın reklam gelmez. İnternetsiz çalışmıyorsa da silin gitsin.
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ChelseaSmile 2 yıl
Bu kafayla daha çok kaybederler.
Markette Freemium denilen, her tarafından reklam fışkıran, yok can kaybettin para ver, bina dikcen para ver, silah almak için para ver, şimdi beklemek istemiyorsan hemen para ver, daha çok ver daha çok kazan temalı birbirinin kopyası 45656 tane oyun var. Arada mutlaka güzel oyunlar vardır ama samanlıkta iğne arar gibi oyun aramakla mı uğraşacağız?
Eskiden çok mobil oyun oynardım. Şu jetpack joyride'ın ilk cut the rope un çıktığı zamanlar gerçekten zaman geçirten güzel oyunlar vardı. Şu anki telefonumu alalı 1.5 sene oluyor toplasan 5 oyun anca yüklemişimdir
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esmerbuyucu 2 yıl
iPhone 3G zamanları oyun piyasası daha güzeldi. Çünkü herkes kalite için uğraşıyordu.
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asosyal mühendis 2 yıl
Bir oyunun içinde reklam varsa uygulama da dahil varsa direk siliyorum. Kota bırakmıyorlar koduklarımın.
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resolument 2 yıl
Mobil oyunlara binlerce lira yatırmış biri olarak büyük pişmanlık içindeyim. Tüm oyunları bıraktım zamanla giden paralar oldu.
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gurkanse 2 yıl
Yıllar önce korelilerin dünyada yayılmasına sebep olan pay2win sistemi yüzünden oldu herşey.iphone 2g den beri akıllı telefonları aktif kullanan bir tüketici olarak; bu sistem ilk çıkmaya başladığında da aynı sözleri sarfetmiştim.o zamanlar çok güzeldi 0.25krs-10tl ye kadar gerek hikaye tabanlı gerek puzzle bir çok kategoride oyunlar çıkardı ama ne reklam olurdu ne in game purchase(oyun içi satın alma).Bu sistemin para akıttığını gören dünyadaki hemen hemen bütün firmalar önce oyunlarına ücretsiz yapmaya sonra oyun içi satın almaları,baktılar aç gözlülüklerine doyamadıkları için reklamları döşediler yıllar boyu.Piyasanın kaymağını yiyen firmaların yanına ufak ve orta çaplı yazılım şirketleri hatta şirket olmayan şahıslar bile aynı sistemi yaptılar.Bu da marketlerin adeta çöplüklere dönmesine sebep oldu.Bu sistem fazla tutmaz insanlar sıkılır diye hep diyordum ve yakın zamanda doygunluk seviyesine de ulaştı.Şimdi ise çoğu zararda.Bugün bırakın mobil oyunları, GTA 5 CS:GO ne biliyim parayla satılan meşhur olmuş olmamış para ödeyerek aldığım kült oyunlarda bile in game purchase var be :( daha diyecek söz varsa o da "reklamsız ve oyun içi satın almasız bir piyasa tekrar oluşmaya başlar umarım.çünkü o zaman güzel oyunlar çıkmaya başlar"
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