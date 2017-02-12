Mobil oyunlar her zamankinden daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybediyor

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Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla birlikte büyük kitlelere ulaşmayı başaran mobil oyunlar, son araştırmalara göre çok hızlı bir şekilde oyuncu kaybetmeye başladılar. Adobe’nin hazırladığı pazar araştırma raporu ile ortaya çıkan sorun, mobil uygulama geliştiricileri ve araştırmacıları için çeşitli hizmetler sunan App Annie tarafından da doğrulandı. App Annie, indirilmeye sunulan yeni oyunların sadece 17 hafta içerisinde market potansiyelinin yüzde 90’ına ulaştığını paylaştı. Bu durum, mobil oyunların kısa bir sürede unutulmasına neden oluyor.

Rapor, büyüyen sektördeki mobil oyunların kullanıcı kazanma şansının da azaldığını ortaya çıkardı. Tüm bu değişimler mobil oyunların, geliştiricilerin gözündeki değerinin değişmesine neden oluyor.

Mobil oyunlar neden kullanıcı kaybediyor?

Yapılan birçok araştırmaya göre mobil oyunlar, birkaç ana etkenden ötürü kullanıcılarını kaybediyorlar. Birçok oyunun ücretsiz olması, oyun geliştiricilerinin sayısının fazla olması ve reklamların etkisi, mobil oyunların kullanıcı kaybetmesindeki en büyük nedenler arasında yer alıyor.

Mobil oyunların ücretsiz olması; bu tür oyunları tercih eden kişilerin herhangi bir ödeme yapmadan, sadece birkaç megabyte internet kullanarak farklı oyunlara erişebilmesini mümkün kılıyor. Bu durum, oyunlardan vazgeçmeyi son derece kolaylaştırıyor.

Geliştiricilerin sayısının fazla olması, benzer içeriğe sahip olan oyunların bulunabilmesini mümkün kılıyor. Oyuncular, bu etkenden dolayı aradıkları veya sevdikleri oyun türünü bulabilseler bile tek bir oyuna bağlı kalmayı tercih etmiyorlar.

Reklamlar ise sektörde haksız rekabetin oluşmasına neden oluyor ve oyuncu sayısı için belirleyici faktör, kalite yerine popülerliğe kayıyor. Bundan ötürü mobil oyunlar, oyuncu kazanabildiği kadar hızlı bir şekilde kaybedebiliyorlar. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden birisi de Pokemon GO.

“Başarılı oyun” kavramı değişebilir

Sektördeki bu değişimin farkında olan geliştiriciler, yakın tarihte bir mobil oyunun başarılı kabul edilebilmesi için göz önünde bulundurulan faktörleri değiştirebilirler. Değişimle birlikte mobil oyunlar uzun vadede değil, kısa sürede başardıkları ile değerlendirilecekler.

Yeni değerlendirme, oyun geliştiricilerinin aynı kategorilere dahil olan farklı oyunlar geliştirmesini sağlayabilir. Bu sayede geliştiriciler, oyuncuları aynı oyunda tutmak yerine oyun değişimi yapan oyunculardan da faydalanabilirler.

Yeni sistem neleri değiştirecek?

Oyuncuların tek bir oyuna bağlı kalmaması, geliştiricilerin yeni oyunları piyasaya süreceği anlamına geliyor. Bu değişim büyük oyun stüdyolarının proje sayısını ve aldıkları yatırımı artıracaktır. Öte yandan hızlı bir şekilde yeni oyunlar geliştiremeyen küçük oyun stüdyoları geri kalacak ve düşüşe geçecekler. Yeni oyunlar ise bu hızlı tempodan ötürü kısa ve pazarlanabilir olacaklar.

http://venturebeat.com/2017/02/11/mobile-games-lose-their-luster-faster-than-ever/