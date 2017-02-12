Mobil oyunlar her zamankinden daha hızlı bir şekilde oyuncu kaybediyor

Rapor, büyüyen sektördeki mobil oyunların kullanıcı kazanma şansının da azaldığını ortaya çıkardı. Tüm bu değişimler mobil oyunların, geliştiricilerin gözündeki değerinin değişmesine neden oluyor.
Mobil oyunlar neden kullanıcı kaybediyor?
Yapılan birçok araştırmaya göre mobil oyunlar, birkaç ana etkenden ötürü kullanıcılarını kaybediyorlar. Birçok oyunun ücretsiz olması, oyun geliştiricilerinin sayısının fazla olması ve reklamların etkisi, mobil oyunların kullanıcı kaybetmesindeki en büyük nedenler arasında yer alıyor.
Mobil oyunların ücretsiz olması; bu tür oyunları tercih eden kişilerin herhangi bir ödeme yapmadan, sadece birkaç megabyte internet kullanarak farklı oyunlara erişebilmesini mümkün kılıyor. Bu durum, oyunlardan vazgeçmeyi son derece kolaylaştırıyor.
Geliştiricilerin sayısının fazla olması, benzer içeriğe sahip olan oyunların bulunabilmesini mümkün kılıyor. Oyuncular, bu etkenden dolayı aradıkları veya sevdikleri oyun türünü bulabilseler bile tek bir oyuna bağlı kalmayı tercih etmiyorlar.
Reklamlar ise sektörde haksız rekabetin oluşmasına neden oluyor ve oyuncu sayısı için belirleyici faktör, kalite yerine popülerliğe kayıyor. Bundan ötürü mobil oyunlar, oyuncu kazanabildiği kadar hızlı bir şekilde kaybedebiliyorlar. Bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden birisi de Pokemon GO.
“Başarılı oyun” kavramı değişebilir
Sektördeki bu değişimin farkında olan geliştiriciler, yakın tarihte bir mobil oyunun başarılı kabul edilebilmesi için göz önünde bulundurulan faktörleri değiştirebilirler. Değişimle birlikte mobil oyunlar uzun vadede değil, kısa sürede başardıkları ile değerlendirilecekler.
Yeni değerlendirme, oyun geliştiricilerinin aynı kategorilere dahil olan farklı oyunlar geliştirmesini sağlayabilir. Bu sayede geliştiriciler, oyuncuları aynı oyunda tutmak yerine oyun değişimi yapan oyunculardan da faydalanabilirler.
Yeni sistem neleri değiştirecek?
Oyuncuların tek bir oyuna bağlı kalmaması, geliştiricilerin yeni oyunları piyasaya süreceği anlamına geliyor. Bu değişim büyük oyun stüdyolarının proje sayısını ve aldıkları yatırımı artıracaktır. Öte yandan hızlı bir şekilde yeni oyunlar geliştiremeyen küçük oyun stüdyoları geri kalacak ve düşüşe geçecekler. Yeni oyunlar ise bu hızlı tempodan ötürü kısa ve pazarlanabilir olacaklar.
http://venturebeat.com/2017/02/11/mobile-games-lose-their-luster-faster-than-ever/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Markette Freemium denilen, her tarafından reklam fışkıran, yok can kaybettin para ver, bina dikcen para ver, silah almak için para ver, şimdi beklemek istemiyorsan hemen para ver, daha çok ver daha çok kazan temalı birbirinin kopyası 45656 tane oyun var. Arada mutlaka güzel oyunlar vardır ama samanlıkta iğne arar gibi oyun aramakla mı uğraşacağız?
Eskiden çok mobil oyun oynardım. Şu jetpack joyride'ın ilk cut the rope un çıktığı zamanlar gerçekten zaman geçirten güzel oyunlar vardı. Şu anki telefonumu alalı 1.5 sene oluyor toplasan 5 oyun anca yüklemişimdir
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